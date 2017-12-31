Точная ставка

Российская армия вооружается высокоточными системами, БЛА и уже готова отразить быстрый глобальный удар американских гиперзвуковых летательных аппаратов.Нынешний год стал одним из самых важных и даже переломных для Вооруженных Сил России. Результаты масштабных реформ, начатых в 2012 году, наглядны. Это касается не только переоснащения новыми системами и формирования воинских частей. Серьезно меняется вся идеология вооруженной борьбы и даже армейского облика. Проверкой обновленных ВС РФ стала операция в Сирии, где российские военные достигли блистательной победы.Долгое время армейское руководство критиковали за пренебрежение высокоточным оружием (ВТО). Еще перед началом операции в САР не только иностранные, но и российские эксперты утверждали, что ни о какой хирургической точности в действиях ВКС не будет и речи. Сирию завалят тоннами неуправляемых бомб, а Россия будет втянута в длительную наземную операцию.Спустя два года можно смело сказать: прогнозисты крепко ошиблись. В частности, именно высокоточными ударами разгромлено запрещенное в России «Исламское государство». При этом ВТО внедряется не только в авиации и ВМФ. Свои сверхточные системы вооружения уже получили Сухопутные войска.Как признание достижений российской «оборонки» и военных в области ВТО можно привести недавний доклад аналитиков корпорации RAND. Американцы утверждают, что в возможном конфликте ВС РФ будут делать ставку именно на применение высокоточного оружия нового качественного уровня.Российские системы ВТО – это не только корректируемые ракеты, бомбы и снаряды. Это и боевая техника, оснащенная прицельными системами, позволяющими с высокой точностью поражать цели обычными боеприпасами. Хороший пример – модернизированные бомбардировщики Су-24 и Ту-22М3. Благодаря системе СВП-24 эти машины обычными фугасными бомбами поражали точечные наземные цели в САР.Штурмовики Су-25 с их бомбовой нагрузкой, высокоточной системой навигации и прицеливания, а также малой предполетной подготовкой буквально сносили позиции боевиков непрерывными ударами.В 2015 и 2016-м российские военные только учились использовать в боевой работе ВТО. В нынешнем году сложные системы применялись особенно эффективно.Также в Сирии прошли проверку артиллерийские высокоточные комплексы. Это сочетание корректируемых боеприпасов, артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов. БЛА в онлайн-режиме выдают целеуказания, «подсвечивают» цели артиллерийским снарядам и минам с лазерными головками самонаведения. С помощью средств радиотехнической разведки сами находят командные пункты, радиолокаторы и системы связи противника.Сирийский опыт активно внедряется в программу боевой подготовки ВС РФ. В нынешнем году почти все учения проходили в формате создания разведывательно-ударных контуров. В Минобороны начали глобальную реформу артиллерии. В строй возвращаются орудия и минометы большой мощности, их главным калибром стали корректируемые боеприпасы. Опыт учения «Запад-2017» показал особую эффективность таких систем.Но ВТО малоэффективно без своевременного выявления цели и передачи ее координат огневым средствам. Поэтому большое внимание было уделено автоматизированным системам управления и целеуказания. В частности, в войсках повсеместно внедрялся комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».Еще одним важным элементом применения ВТО стали Силы специальных операций. Именно «вежливые люди», действовавшие на территории Сирии, наводили на цели самолеты и крылатые ракеты. Их особый вклад подчеркнул в выступлении на расширенной коллегии Минобороны Сергей Шойгу.Если обратиться к истории, то в 2012 году в ВС РФ только приступали к созданию разведывательно-ударных контуров, в войска поступали первые комплекты КРУС «Стрелец», а в КССО заканчивалось формирование структуры. Более пять лет ушло на отладку системы применения ВТО.Конечно, не все проходило гладко. В первые месяцы операции в Сирии были проблемы с выдачей целеуказаний, сложности в боевой работе КССО. Вызывало вопросы сопряжение систем связи и АСУ.Но в нынешнем году система применения ВТО в ВС РФ была окончательно отлажена и проэкзаменована в Сирии на отлично.Более десятка лет российское военно-политическое руководство уделяло пристальное внимание развитию в США концепции быстрого глобального удара (Prompt Global Strike – PGS). В его основе – гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА) с высокоточной системой наведения, способные за считаные минуты поразить цели в любой части Земли.Несмотря на заверения американских коллег, наши специалисты вполне обоснованно считали, что PGS представляет серьезную угрозу стратегическим силам. ГЗЛА способны нанести обезоруживающий удар и серьезно ослабить ядерный потенциал России. В сочетании с развертываемой США системой противоракетной обороны угроза выглядела достаточно серьезной.Но в выступлении на коллеги Минобороны 22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что быстрый глобальный удар – оружие шантажа, эта концепция создает на Западе только иллюзию безнаказанности нападения.Еще в 2012 году Минобороны и российский ОПК начали готовить масштабный ответ современным стратегическим угрозам, в том числе и PGS. Работа велась по двум направления. Первое – совершенствование Стратегических сил России, принятие на вооружение современных ракетных комплексов, способных преодолевать даже перспективную ПРО вероятного противника.Второе – создание высокоэффективной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Ее задача – не просто быстро и гарантированно обнаружить пуск МБР и ГЗЛА, но и отследить их полет на всей траектории и определить цели.Именно в нынешнем году формирование новой системы СПРН завершилось. В ее состав вошли два компонента: космический и наземный. Космический – спутниковая система ЕКС (Единая космическая система), способная обнаруживать старт различных ракет и определять направления их полета. Наземный – уникальные станции «Воронеж». Они не просто видят полет ракеты или ГЗЛА, но и с высокой точностью отслеживают траектории. А также способны выдавать целеуказания средствам ПВО и ПРО.В конце нынешнего года на боевое дежурство заступили сразу три станции «Воронеж». Сергей Шойгу, выступая на коллегии, сообщил, что уже действует и ЕКС – в опытно-боевом режиме. Ранее Минобороны максимально закрывало информацию по этой системе.Нынешний год стал рубежом, когда быстрый глобальный удар перестал быть угрозой СЯС России. ВС РФ получили реальную возможность быстро обнаруживать и отслеживать все полеты ГЗЛА и давать адекватный ответ.Создание робототехнических комплексов (РТК) для решения военных задач идет давно. Первыми полноценными военными роботами стали беспилотные летательные аппараты. Сейчас речь идет о создании уже наземных боевых комплексов, способных вести разведку, поддерживать огнем пехоту и спецназ, эвакуировать раненых.Еще недавно российские арсеналы серьезно уступали западным в беспилотной технике. Достаточно вспомнить, что в конце 90-х годов в США формировались авиаподразделения, оснащенные БЛА MQ-1. В то же время на вооружении ВС РФ формально стояли БЛА «Пчела». Как шутили тогда военные, сравнивать российские «Пчелы» с американскими «Предаторами» – все равно что «Запорожец» с «Мерседесом». Уже в 2004 году в Ираке американцы начали активно применять наземные РТК для разведки и разминирования.Но сегодня ситуация резко изменилась. В 2017 году в составе Вооруженных Сил РФ появились первые полки, оснащенные беспилотниками. Сейчас их задача – вести разведку. В дальнейшем к этому добавится и нанесение авиаударов. Подразделения БЛА не только появились, но уже успешно выполняют задачи в составе общевойсковых и разведывательных бригад, мотострелковых и танковых дивизий. Беспилотники получены отрядами психологических операций, артполками и бригадами.Первые экспериментальные подразделения БЛА в ВС РФ сформированы в 2012 году. Пять лет ушло на разработку перспективных аппаратов и формирование оргштатной структуры новых частей. Во многом эффективной интеграции беспилотников в ВС РФ послужила операция в Сирии. В САР не только проверили БЛА в бою, но и выбрали, отработали оптимальную тактику их применения.Война с ИГ подтолкнула развитие наземных РТК. В прошлом году при разминировании сирийской Пальмиры испытали робот «Уран-6». А нынче это изделие стало штатным средством инженерно-саперных войск. Роботы активно разминировали Алеппо, потом опять Пальмиру. Осенью этого года «Ураны» очищали от мин уже Дейр эз-Зор.Помимо достаточно громоздких «Уранов-6», проверку в Сирии прошли и миниатюрные изделия. Подвижные камеры использовались нашими саперами для проверки помещений.В этом году боевых роботов штатно получили подразделения специального назначения. Оснащенные пулеметами и гранатометами РТК использовались ЦСН ФСБ на учениях в Крыму, против террористов на Северном Кавказе. Бойцы ССО Минобороны применяли боевых роботов против сирийских боевиков.Нынешний год стал знаковым событием для развития российских РТК. БЛА и наземные роботы перестали быть опытными машинами в экспериментальных частях и подразделениях. Сейчас это штатная техника, эффективно интегрированная в боевую работу ВС РФ.2017-й стал одним из самых важных для российских Вооруженных Сил. Долгие годы одни реформы в армии сменялись другими. Появлялась новая форма одежды, формировались и раскассировались воинские части, вводились и сокращались офицерские должности. Казалось, что перемены шли ради них самих.И только в нынешнем году армия почувствовала первые плоды многолетней работы. Она стала современной и высокотехнологичной. Ставка делается на ВТО, БЛА, автоматизированные средства связи и управления. Новинки не просто штучные опытные экземпляры. Это штатные серийные изделия, прошедшие проверку в боях.