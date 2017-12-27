«Калибр» на час

Война в Сирии против запрещенного в России ИГ признана завершенной. Враг разгромлен. Правда, продолжают поступать данные о потерях среди формирований иранского КСИР и «Хезболлы», причем весьма значительных. Тем не менее этап активного участия российских ВС в боевых действиях в Сирии, по крайней мере первый, завершен. Пора подводить итоги.Осмысление особенностей войны в Сирии – дело ближайшего будущего. Сегодня есть смысл продолжить анализ особенностей боевого применения видов ВС РФ, начатый подведением итогов работы авиации («Ни разу не промазали») и наземных подразделений («В единой маскировочной расцветке»). Разберем действия ВМФ.Роль нашего флота в войне в Сирии трудно переоценить. Это приморская страна, и значительная часть боевых действий велась на территории, прилегающей к акватории Средиземного моря. Поэтому естественно, что российский флот внес ощутимый вклад в решение задач, стоявших перед нашей группировкой в регионе. Одна из главных, возлагавшихся на ВМФ, – обеспечение доставки морским путем вооружения, боеприпасов, ГСМ, других материально-технических средств в необходимом для ведения боевых действий объеме.Кроме того, флот должен был решать боевые задачи:огневой поддержки наземных операций;парирования попыток оказать воздействие на нашу базу в Сирии ударами с морских направлений, в том числе корабельными соединениями НАТО;отражения возможных ударов с этих направлений;обеспечения устойчивости морских коммуникаций в восточной части Средиземного моря.Остановимся на анализе результатов огневого поражения объектов ИГ и других террористических группировок. Эту задачу флот решал нанесением ударов крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ» по особо важным военным и экономическим объектам противника преимущественно в оперативной глубине построения его группировок, а также силами корабельной авиации, действовавшей как с крейсера «Адмирал Кузнецов», так и с береговых аэродромов.Первая информация о начале активных действий соединений ВМФ России поступила 7 октября, когда стало известно о нанесении ракетного удара группой кораблей Каспийской флотилии по объектам ИГ. Было выпущено 26 ракет «Калибр-НК», которые поразили 11 целей на сирийской территории, контролируемой бандформированиями. В дальнейшем надводные корабли регулярно наносили удары по объектам боевиков в Сирии. Каждый состоял из залпа в четыре – восемь ракет. В основном стрельба велась из районов восточной части Средиземного моря, удаленных на 100–150 миль от берега. Привлекались корабли основных классов и легких сил.Первый удар, напомним, был нанесен КУГ Каспийской флотилии в составе ракетного корабля «Дагестан» проекта 11661 (тип «Гепард») и трех МРК проекта 21631 – «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». В дальнейшем для стрельбы «Калибрами-НК» привлекались фрегаты проекта 11356 и МРК из состава Черноморского флота.Траектории ракет, пущенных из акватории Каспийского моря, пролегали над территорией Ирана и Ирака в обход Турции. В этом случае дальность полета от места старта до цели могла достигать 1400–1500 километров. Иракский участок полета проходил по большей части над «Исламским государством». Но вопрос согласовывался с правительствами и Ирана, и Ирака, в том числе через коалиционный координационный центр в Багдаде. При стрельбе из Средиземного моря траектории проходили над территорией Сирии. При этом дальность стрельбы была в пределах 400–900 километров. Всего, по сообщениям из открытых источников, за время боевых действий надводными кораблями выполнено около 25 стрельб с общим расходом более 140 ракет «Калибр-НК».Подводные лодки привлекались к ударам по объектам незаконных вооруженных формирований начиная с 2016 года. Использовались только ДЭПЛ проекта 636 из состава Черноморского флота. Стрельбы велись из районов восточной части Средиземного моря – тех же, откуда применяли ракеты надводные корабли. Удары «Калибрами-ПЛ», как правило, наносились из подводного положения залпом в две – четыре ракеты. Таким образом обеспечивалось поражение, судя по открытым данным, одного-двух объектов боевиков. Всего за время боевых действий в Сирии наши подлодки выполнили 12 стрельб суммарным нарядом до 40 ракет.В среднем расход на поражение одной цели как надводными кораблями, так и подлодками составил два боеприпаса. Время полета «Калибров» составляло от получаса до полутора-двух в зависимости от удаленности цели и выбранной траектории полета, которая рассчитывалась для каждой ракеты в обход зон ПВО и районов плотного расположения вооруженных формирований ИГ. Объектами воздействия, как правило, были относительно компактные цели типа близко расположенных групп зданий или прочные железобетонные сооружения. В основном это пункты оперативного и стратегического управления ИГ, склады вооружения и боеприпасов центрального подчинения или предприятия по ремонту боевой техники.Тот факт, что ограниченным нарядом удавалось поразить большое количество объектов, свидетельствует о высокой технической надежности изделий – о сходе ракет с траектории по техническим причинам данных не поступало. Однако оценить способности этих ракет преодолевать современную ПВО на основании опыта их боевого применения в Сирии не представляется возможным, так как незаконные формирования эффективными средствами противовоздушной обороны не располагали.Помимо крылатых ракет наш флот задействовал для ударов по боевикам в Сирии и единственный ТАКР «Адмирал Кузнецов». Покинув базу 15 октября 2016 года, он вернулся в нее только 9 февраля 1017-го, пройдя за четыре месяца более 18 000 миль. В состав корабельной группы помимо ТАКР входили атомный ракетный крейсер «Петр Великий», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и «Североморск», два танкера и спасательный буксир. 8 ноября наши корабли прибыли в заданный район в восточной части Средиземного моря. Главным и единственным боевым «инструментом» «Кузнецова» была, естественно, его авиагруппа. В ее составе имелось 14 машин – 10 истребителей Су-33, три МиГ-29К и один МиГ-29КУБ. При этом из различных источников известно, что в настоящее время в полетопригодном состоянии 14 самолетов Су-33, 10 МиГ-29К и два МиГ-29КУБ. Итого 26 машин, которые могли быть привлечены для ударов. Причина, по которой авиагруппа «Кузнецова» оказалась недоукомплектована, похоже, одна – отсутствие подготовленных пилотов.Очевидно, именно недостаточная выучка летного и командного состава стала причиной двух известных происшествий при выполнении посадок на палубу корабля, приведших к потере двух истребителей, что для авиагруппы из 14 машин очень много.Всего за время нахождения в районе боевого предназначения палубной авиацией выполнено порядка 420 боевых вылетов, в том числе около 120 ночью. Но более двух третей от общего числа – с наземного аэродрома. В среднем на истребитель за время боевых действий ТАКР в Сирии пришлось около 30 вылетов, что соответствует напряженности 0,7 в сутки.Радиус действий наших самолетов, работавших парой-звеном, позволял наносить удары на всю глубину ТВД. Этого оказалось вполне достаточно, в ударах крупных групп необходимости не было. Для поражения назначенных объектов самолеты корабельной авиации применяли высокоточные средства поражения наземных целей – ракеты Х-29 и Х-25, корректируемые бомбы КАБ-500Кр и КАБ-500Л, а также неуправляемые боеприпасы: НУРС (80-мм С-8 в контейнерах по 20 ракет, 122-мм С-13 в блоках по пять ракет или 266-мм С-25), бомбы свободного падения калибром от 100 до 500 килограммов общей массой до четырех-пяти тонн.За время пребывания в Сирии авиагруппа нашего ТАКР, по официальным данным, уничтожила более тысячи объектов противника или около 2,4 цели на вылет, что соответствует результатам, достигнутым самолетами ВКС.Второй важнейшей задачей нашего флота было снабжение группировки российских ВКС и сирийской армии материально-техническими средствами, прежде всего вооружением, боеприпасами и ГСМ. Всего, по оценкам специалистов, силами ВМФ переброшено до 88 процентов от общего количества военных грузов, направленных в Сирию из России. Для решения задачи были задействованы десантные и вспомогательные корабли Черноморского флота, а также зафрахтованы суда гражданских перевозчиков.На постоянной основе в северо-восточной части Средиземного моря находились четыре-пять российских боевых кораблей. При этом к началу операции в Сирии их численность достигала 15 единиц. В первое время ядром группировки являлась КУГ во главе с ракетным крейсером проекта 1164 и кораблями охранения. Кроме нее, в составе российского флота вблизи берегов Сирии находилась группа десантных и обеспечивающих кораблей. В их числе четыре БДК (два проекта 1171 и два проекта 775), большой танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская. В зоне Восточного Средиземноморья работал разведывательный корабль. Таким образом, российский флот принимал весьма активное участие в боевых действиях в Сирии, играя ключевую роль в их материально-техническом обеспечении.В целом флот продемонстрировал наличие самого современного вооружения и достаточно высокий уровень выучки личного состава, способность решать задачи в ограниченных по масштабу войнах и вооруженных конфликтах.