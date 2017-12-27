США помогут Украине любимыми снайперскими винтовками мексиканских наркоторговцев - M107A1 «Баррет»

Очередная украинская перемога привычно оказалась с отчетливым привкусом «зрады»: американские друзья намерены оказать помощь вооруженным формированиям Украины «на коммерческой основе». То есть «халявы» не предвидеться, и за оружие, поставки которого официально одобрены администрацией президента США, нужно будет платить в полном объеме.41,5 миллионов долларов Украина должна будет заплатить за поставки снайперских винтовок M107A1 «Баррет» и боеприпасов к ним.Дополнительной горечи к этой «помощи» добавляет тот факт, что эти винтовки уже закупаются Украиной без всякого «лицензирования» Белым домом в третьих странах, в том числе – в Болгарии.Строго говоря, для закупки этих винтовок никаких специальных лицензий не требуется – их продают очень охотно и помногу. Они находятся в гражданском обороте в ряде стран. И невероятно популярны у боевиков мексиканских наркокартелей. Каждый уважающий себя el pistolero старается обзавестись «машинкой» Баррет, которая разносит в труху бронированные автомобили вождей конкурирующих банд и легко прошивает тяжелые штурмовые бронежилеты полицейского спецназа.Злые языки утверждают, и не совсем безосновательно, что М107А1, являющаяся облегченной и укороченной модификацией М82, разработана с учетом пожеланий мексиканских «пользователей». Как бы то ни было, но «мексиканский заказ» составляет немалую часть бюджета «Барретта».А что, собственно говоря, представляет из себя эта винтовка, которую Вашингтон намерен официально продавать украинским карателям? Ее вполне можно сравнить с легендарным советским противотанковым ружьем ПТРС (Противотанковое самозарядное ружье обр. 1941 г. системы Симонова), используемым в годы Великой отечественной войны. Его нишей была борьба с легкобронированной техникой и ДОТами, ДЗОТами, прикрытыми бронещитами, а также с низколетящими самолетами.Собственно, такое же назначение в основном, и у «антиматериальной» винтовки Баррета – огонь по легкой бронетехнике, по автомобилям, радиолокационным станциям, антеннам, вертолетам. Кроме того, ей отводится роль «контрснайперского оружия». Кстати, советская ПТРС несколько мощнее, поскольку использует патрон 14,5 х 114 мм, против американского 12,7 х 99 мм, и с успехом применяется в Донбассе обеими сторонами.Конечно, М107 более совершенное оружие с высокой точностью огня является целым стрелковым комплексом с современным оптическим прицелом, лазерным дальномером и баллистическим калькулятором. Следует отметить, что широкое признание винтовка «Баррет» получила в Афганистане, где она с большим успехом применялась разведывательно-диверсионными группами. Собственно говоря, эта крупнокалиберная винтовка и есть оружие диверсантов, действующих в составе малых групп. И именно в этом качестве и применяются уже имеющиеся в распоряжении украинских боевиков «Барреты». Причем осуществляемый ими из «серой зоны» снайперский террор нацелен не только против защитников Донбасса, но и против мирных жителей.Поставляемые американцами крупнокалиберные винтовки не принесут победы ВСУ, они не помогут улучшить или укрепить положение украинских формирований. Но их применение при определенных условиях вполне может сильней закрутить спираль насилия, спровоцировать новые столкновения.К этому можно присовокупить, что продажа этих винтовок Киеву вполне ложится в концепцию Трампа, согласно которой «безопасность» американских сателлитов должна стать источником наживы для США. Так, например, за каждый патрон к М107 Киеву придется платить около 10 долларов. Наладить же их собственное производство Украина сумеет не скоро. Конечно 41,5 млн. долларов и последующие поступления за патроны и обслуживание, которые по прикидкам украинских экспертов, могут в первый год составить не менее трети от первичной суммы, не такие уж и большие для США деньги. Но, как говорится, курочка по зернышку. Тем более что совсем недавно Вашингтон пытался всучить эти винтовки Кабулу, но без особого успеха.