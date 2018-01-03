12:04 03 января
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Без права на сосуществование



Переход от однополярного мира к мультиполярному или как альтернатива деполяризованному сопровождается повышением глобальной военно-политической нестабильности, нарастанием всеобщей напряженности. Старые правила отмирают, а новые еще не выработаны, если это вообще будет возможно сделать.

В 1991 году социалистическая система потерпела крах, который вовсе не был предопределен. Что стало причиной гибели Советского Союза и почему сознательный развал оказался возможен у нас, а не в стане врага? Ответ следует искать в особенностях капиталистической системы, базисом которой было и остается англо-американское ядро – антагонист России последние двести лет.


В свое время Андрей Фурсов верно заметил, что в ходе эволюции у капиталистической системы возникло одно принципиальное преимущество над конкурентами, а именно ее элита. Более чем за четырехсотлетнюю историю она сохранила преемственность, пройдя через бесчисленное множество внутренних конфликтов, которые в итоге сделали ее только сильнее. Капиталистическая система по природе своей является экспансивной и экстенсивной, ее существование завязано на необходимости поглощать новые рынки, она имеет глобальный характер и не терпит конкурентов. И если в основе системы заложен принцип бесконечного расширения, то это автоматически означает ее принципиальную несовместимость с любой другой – все остальные должны быть демонтированы и захвачены. Последним таким актом экспансии стал 1991 год, когда с окончательным развалом соцлагеря и СССР капиталистическая система сделала очередной и последний рывок, захватив рынки, бывшие ей ранее недоступными. Именно тогда из глобальной по своей природе она стала таковой по факту.

Советская модель, потенциально также глобальная, была вполне жизнеспособной альтернативой капитализму, но к сожалению для нас, внутри нее победила та часть партийной номенклатуры, которая была не настроена на переход от антикапитализма к посткапитализму и всеми силами старалась сначала установить себе гарантии физического, а затем и социального выживания. Итогом этих действий стала ее трансформация из квазикласса в реальных собственников, что и произошло с ликвидацией СССР, поскольку указанный фазовый переход был невозможен без демонтажа всей советской системы.

Переломный момент настал на рубеже 50–60-х годов, после чего у Советского Союза уже не было шансов на ликвидацию главного противника в лице США и их стеллитов, кроме разве что маловероятного сценария полномасштабного термоядерного конфликта, в котором не могло быть победителей вообще. Однако в чем же причина?

В чем един Запад

До XX века хозяева мира придерживались политики колониализма, осуществляя прямой контроль над туземцами в той или иной части света, в чем особенно преуспели британцы, расширив свою империю до 40 миллионов квадратных километров. С развитием технологий, включая логистику и информационно-коммуникационную сферу, капитализм перешел к другой, более эффективной форме управления – к контролю над государствами, народами и их политикой через офшорные зоны, куда продажная элита страны-мишени переводила свои «нажитые непосильным трудом» активы, через контроль над психосферой реальных и потенциальных жертв агрессии с имплантацией западных ценностей методами геокультурной войны. Таким образом, происходила десубъектизация и десуверенизация и стран, и даже целых регионов. Именно консенсус вокруг принципа тотального ограбления и контроля за всей остальной планетой лежит в основе столь высокой устойчивости западной, в первую очередь англо-американской, элиты. Нигде, никем и никогда не было достигнуто столь полное единодушие подобного рода на фундаментальном уровне, кроме как в единственной глобальной социальной системе – капиталистической. Разумеется, внутри нее были и остаются противоречия, но они связаны с перераспределением ресурсов, контролем над информационными и финансовыми потоками, борьбой за сферы влияния и более высокое положение в иерархии, только не с важнейшим аспектом – ограблением остальных для сохранения доминирующего статуса.

России – вторые роли

Советская система изначально базировалась на совершенно ином принципе – справедливости и наша страна обладала возможностями стать заменой несправедливому мироустройству, которое генерировала вокруг себя капиталистическая система. Однако после смерти Сталина произошла уродливая деформация в развитии, начался крен в сторону хозрасчета, разложения и стратегии конвергенции, озвученной Юрием Андроповым. Генсек оказался неправ: капитализм не может существовать без экспансии и подчинения всего остального мира, а значит, принцип сосуществования с любой другой системой для него неприемлем. Собственно, поэтому, несмотря на все успехи советских спецслужб, после 50-х годов мы были неспособны оказать деструктивное воздействие на США и западную систему как таковую через вербовку агентуры внутри нее. Устойчивость капиталистической элиты дала ей возможность навязать свои ценности части советской номенклатуры, оказать дополнительное разлагающее воздействие, и здесь были бессильны отечественная контрразведка и Комитет партийного контроля, поскольку вербовка осуществлялась на уровне, когда ее нельзя пресечь оперативными методами.

В России же отсутствие преемственности элиты приводило к возникновению компенсирующих механизмов, выражавшихся в кризисные периоды в появлении сверхлидеров, вождей. Петр Великий, Владимир Ленин, Иосиф Сталин – все они мобилизацией и личными качествами возмещали отсутствие устойчивой элиты и ее преемственности. В тактическом плане такая схема имеет преимущества, поскольку, когда управление страной и системой в целом завязано на одного выдающегося человека, принимать решения проще, сокращается время на согласование между частями элиты решений по ключевым вопросам. Однако в стратегическом отношении данный подход имеет критический недостаток: после смерти лидера, как правило, на смену ему приходит личность куда меньшего масштаба, контроль над элитой ослабляется и ее части начинают выдвигать фигуру консенсусную, более управляемую и не обладающую столь выдающимися интеллектуальными и морально-волевыми качествами, как у предшественника. В случае Советского Союза это имело трагические последствия – после смерти Сталина компартия встала на путь, который можно охарактеризовать как властвование при отсутствии ответственности. При Хрущеве через усиление контроля над армией и запрет Комитету государственной безопасности собирать компромат на высших партийных и профсоюзных деятелей была достигнута гарантия физического выживания номенклатуры, а при Брежневе за счет ликвидации вертикальной мобильности – и социального. Что в значительной мере и привело элиту к деградации с неадекватной реакцией на вызовы – порой просто в силу физиологических причин, поскольку Политбюро старело при отсутствии эффективного механизма кадрового обновления. К слову, в КПК извлекли урок из советского прошлого и не допускают, во всяком случае пока, на высшие партийные и государственные должности лиц старше 67 лет, с обязательным соблюдением ротации как одного из важнейших механизмов, препятствующих деградации руководства и партии в целом.

Из сказанного вывод: Россия после 1991 года стала частью капиталистической системы и, следовательно, не может быть полностью субъектной и суверенной. Но капитализм как таковой абсолютно чужд нашей стране и не приживется здесь никогда. Вся постсоветская элита полностью компрадорская, если рассматривать ее не как множество отдельных лиц, среди которых есть исключения, а как систему. Но в капитализме мы – без своего проекта, образа будущего – обречены. В нынешней системе мы лишь сырьевой придаток Запада, ведомые, идущие в кильватере чужой политики, что бы ни говорили в официальных СМИ придворные пропагандисты. Только собственный вектор развития, кардинально отличающийся от пути в никуда, которым Россия идет последние 26 лет, может дать нам шанс. Но глобальная капиталистическая система, как мы уже выяснили, не терпит альтернативы. Так было во времена СССР и так будет, пока ее не демонтируют.

Фетиш общих ценностей

Любой социальный субъект, поставивший перед собой цель пойти по пути, отличному от капиталистического, неизбежно сталкивается с предельно агрессивной реакцией, даже если альтернатива эфемерна. Любые процессы, не согласующиеся с нынешним мироустройством, мгновенно попадают под скоординированную атаку западных СМИ и политиков, а в случае необходимости и под прямую агрессию. Так было с «Исламским государством» (запрещенным в России), которое, невзирая на свою средневековую жестокость, не идет ни в какое сравнение с угрозой, исходящей от англо-американской внешней политики. Причисляя кого-либо к террористам, Лондон и Вашингтон пользуются двойными стандартами, поскольку их собственные действия часто можно также охарактеризовать как государственный терроризм. Выступающий в роли судьи Запад куда хуже тех, кого он судит.

Не в оправдание игиловцам, но надо признать – у них есть своя идеология и они готовы идти до конца. Именно здесь кроется ответ на вопрос: почему на Ближнем Востоке данная группировка приобрела столь высокий уровень субъектности через предельную радикализацию и непохожесть на Запад? Идеологи и строители ИГ прекрасно поняли, что создание любой социальной модели, не отличающейся принципиально от старых, означает сохранение существующей предельно несправедливой системы глобального миропорядка. И чтобы выйти из нее, одновременно с этим обретя суверенитет и субъектность, требовалось создать не только кардинально иную идеологию, мировоззренческую и ценностную парадигму, но и пойти на бескомпромиссную борьбу с внешним врагом и, что не менее важно, с самими собой.

Последнее подразумевает принципиальный отказ от сделок и компромиссов с внешними игроками, неизбежно приводя к максимальной радикализации как в плане жесткой дисциплины внутри своей организации, так и в противостоянии противникам. Террор и диктат были необходимы на квазигосударственном этапе существования ИГ не только, чтобы взять код контроль территорию и население, но и для того, чтобы не допустить даже намеков на переговоры с врагами.

Максимальная радикализация неизбежна для любого социального субъекта, который ставит перед собой цель создать собственный проект. Причем характерной его чертой должна быть непохожесть на ту систему, альтернативой которой он выступает. Скажем, для ИГ характерна десакрализация смерти, когда идейные сторонники организации заявляют, что они любят смерть так же, как их враги жизнь и удовольствия. Уже на этом примере видно, что никаких общечеловеческих ценностей быть не может в принципе. Общечеловеческое – такая же ширма, дымовая завеса, как и демократия в западном понимании. Через навязывание этой системы осуществляется коллективная вербовка элит из непокорных стран, когда они ставят внедренные ценности на первое место и незаметно для себя признают примат Запада как вершины социальной эволюции человечества, не понимая, что угодили в расставленную ловушку. Следствие – потеря суверенитета на уровне верхушки, а затем и всей страны, что произошло в постсоветских странах после распада СССР.

Только собственный путь развития выведет социальный субъект из-под влияния Запада с его неоколониализмом. А это автоматически означает радикализацию и полный отказ от компромисса, поскольку капиталистическая система будет стараться любым способом не допустить создания конкурента вплоть до его физического уничтожения с одновременной тотальной дискриминацией в СМИ, дабы исключить даже возможность повторения кем-то подобного опыта и взятия на вооружение альтернативной идеологии.
Автор: Константин Стригунов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40588


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. рюрикович Сегодня, 06:26
    "Вот скажи,американец, в чём сила? В деньгах?Вот и брат мой так думает.... А я думаю,что сила - в правде!"
    рюрикович
    1. Татьяна Сегодня, 07:31
      В общем, статья правильная! Только вот выводы либо продуманы, либо озвучены не до конца. А именно.

      С одной стороны, автор правильно пишет, что в основе любого суверенного проекта лежит собственный путь развития, в основании которого лежит собственная, отличающаяся от Запада идеология - и даже в качестве примера приводит возникновение современного ИГИЛ!
      Однако весь вопрос упирается в её качество. Сколько может продержаться такая идеология, если в ней существуют методологические ошибки, которые делают её не отражающей реальную действительность? Только временно.
      Примечательно, что при этом никто не задаётся вопросом о том, что а может быть в м/л. теории, которую коммунисты воплощали в жизнь, содержались принципиальные методологические ошибки, которые, в конце концов, и привели советских людей к пониманию её утопичности, к пониманию её объективной недостоверности, из-за чего она не может служить руководством к действию.
      Вспомните, как скептически советский народ отнёсся к высказыванию Хрущёва в 1961 году о том, что якобы в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме"!
      А с чего это на политическом горизонте появился Андропов и его сподвижники, с его идеями внедрения хозрасчёта?
      А вспомните, как формально изучали философские дисциплины студенты, особенно в технических вузах! По принципу лишь бы отвязаться от философского предмета.
      Иными словами. Если государство строится по ошибочному, не отражающей реальную действительность идеологическому (философскому) методу, то такое государство с исторической неизбежностью обречено на своё геополитическое исчезновение. И никакая религия такое государство при этом в конечном счёте не спасёт!
      А в идеологических дисциплинах в России сейчас в методолгическом плане наблюдается полный обвал - в смысле засилия западного грантоедства в области развития теоретической мысли в вузах по философским дисциплинам!
      Татьяна
      1. dsk Сегодня, 08:08
        Здравствуйте Татьяна!
        Цитата: Татьяна
        в м/л. теории, которую коммунисты воплощали в жизнь, содержались принципиальные методологические ошибки, которые, в конце концов, и привели советских людей к пониманию её утопичности
        Божьи заповеди - подлиник, им больше 3000 лет, а "кодекс строителя коммунизма" - плагиат.
        dsk
        1. Татьяна Сегодня, 08:31
          Доброе утро, Сергей!
          dsk
          Божьи заповеди - подлиник, им больше 3000 лет, а "кодекс строителя коммунизма" - плагиат.

          Божьи заповеди не являются научным методом и к идеологическим теориям с их методами в смысле методологии не имеют никакого отношения!
          Божьи заповеди - это моральный кодекс социума для упорядочивания, распределения и охраны собственности в нём, для того чтобы сам социум (общество) из-за перераспределения собственности в нём не превратился в хаотичный мир хищников и человечество не исчезло бы вообще.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 08:57
            Уточню более правильно.
            Из 10 божьих заповедей в теологии только первые 4 заповеди относятся идеалистическому методу в философии, и только остальные 6 относятся к моральному кодексу в отношении упорядочивания, распределения и охраны собственности в обществе. К научному методу в философии эти 4 заповеди не имеют никакого отношения и в реальной действительности не могут служить руководством к действию для преобразования честного и справедливого мироустройства.
            Татьяна
          2. Evgenijus Сегодня, 10:25
            Татьяна:
            Божьи заповеди - это моральный кодекс социума для упорядочивания, распределения и охраны собственности в нём

            Татьяна, Вы то сами поняли, что изрекли? Если к Вам прислушаться, так получается - яйца учат курицу, которая снесла эти яйца. Но если напрямую и по-военному, так у вас каша в мыслях (мог и покруче сказать). Вы поймите, Божьи Заповеди ни какого отношения к материальному миру не имеют, а только лечат наши больные головы, помешанные на материализме. В чем разница Ветхого и Нового Завета уловили? Почитайте внимательно эти труды ...
            Evgenijus
            1. Татьяна Сегодня, 11:46
              Evgenijus
              Татьяна, Вы то сами поняли, что изрекли?
              Конечно, поняла! Я постаралась ответить на комментарий Сергея
              dsk
              Божьи заповеди - подлиник, им больше 3000 лет, а "кодекс строителя коммунизма" - плагиат.
              на его языке.
              Evgenijus
              Вы поймите, Божьи Заповеди ни какого отношения к материальному миру не имеют, а только лечат наши больные головы, помешанные на материализме.
              Ничего себе "ЛЕЧЕНИЕ"! А с чего Вы решили, что нужно именно "лечить головы, помешенные на материализме", а не головы, помешенные на религии? И почему именно "ПОМЕШАННЫЕ"? Сами-то Вы поняли, что сказали? Я надеюсь, что нет - не поняли.
              Во-первых, при построении общества всякое стремление людей к власти есть мотивированное поведение как стремление самим упорядочивать, распределять и охранять собственность.
              Во-вторых. Само понятие собственности (исходя из материалист. решения основного вопроса философии в диалектическом материализме) не существует само по себе – без своего материального носителя. А материальным носителем понятия собственности являются люди с их естественными биологич. и социал. потребностями, с их класс. и нац. менталитетом. Действительно, если нет людей, то и нет понятия собственности. Т.е. «собственность» - это прежде всего понятие идеологическое. Оно призвано формировать, т.е. воспитывать, сознание людей таким образом, чтобы оно соответствовало господствующему типу историч. достигнутых производств. отношений в обществе и характеру традиций, охватывающих отношения в людей в быту, в семье. Поэтому, т.к. понятие собст-сти является понятием идеологическим, то производное от него понятие – понятие владения собственностью – может быть иногда чисто иллюзорным. Это означает, что людей можно легко обмануть в вопросах собственности. Пример - афёра с ваучерами в РФ, «пирамиды» МММ и т.п. А также блокирование резервных фондов иностранных государств в американских банках. Речь идет о резервном национальном фонде Казахстана.

              А вот предметом «собственности» всегда являются реальные вещи. Это прежде всего материальные (природные и производственные) ценности, а потом уже и духовные ценности, с помощью кот. люди, нация могут не только выжить, но и развиваться, благоденствовать, наслаждаться жизнью.
              Т.о., в целом понятие собственности как категория, описывающая сознание, неизбежно отражает в себе все нормы родового, религиозного, национального и классового права, кот. закреплены в обществе юридически и морально. Но поскольку материальным носителем понятия собственности является всё-таки сам человек, то люди в принципе в своём общественном поведении могут исходить из своего сугубо личного представления, понимания понятия собственности, альтернативному общепринятому. И вовсе мыслить не от Бога! Тогда у господствующих классов, господствующих наций возникает потребность во властных силовых структурах, принуждающих строптивую личность или нац. чужака подчинится верховной власти. Так, говоря коротко, возникает потребность во власти и стремление к ней.
              Говоря о построении многонац. государства, нужно отметить, что каждый народ, каждая нация в процессе своего историч. становления и развития, начиная от родовых племён, создали свою идеологич. систему понятия собственности, выраженную, как правило, в системе собственных нац. религиозных воззрений. Причём, чем больше религия народа, нации в историческом плане сохранила изначальные родоплеменные эгоистические интересы, тем агрессивнее отношение этого народа, этой нации к другим народам и нациям в отношении признания права этих др. народов и наций на свою долю собственности в многонац. государстве; тем менее способны представители данной нац-сти, приверженные своей религии, построить многонац. социально справедливое государство.
              ИТОГО. Не всякая нация, не всякий народ, опираясь на свою религиозную концепцию, способны построить социально справедливое МНОГОнациональное государство. Только светское общество, опирающееся на научный материализм способно это сделать.
              Татьяна
        2. badens1111 Сегодня, 08:39
          Цитата: dsk
          Божьи заповеди - подлиник, им больше 3000 лет

          А до этого стало быть все в дикости прозябали и были сущими зверьми?
          Тогда откуда гений Фидия и Пифагора,Архимеда и прочих Катонов?
          Вы и нас,точнее предков наших,до Крещения совершавших немало деяний,в дикари запишете?
          Хватит нести эту чушь,про плагиаты и прочее.
          badens1111
        3. Гардамир Сегодня, 09:05
          [quote][- плагиат./quote]а вы сравнивали? Я взял христианские заповеди, исламские, заповеди, прусские добродетели и кое-что ещё. Так вот кодекс строителя коммунизма, это принципиально новое явление. А про то что он якобы похож на заповеди, нам "открыли глаза" в перестроечные годы. Тогда лжи накидали, за сто лет не разгребёшь.
          Гардамир
        4. народник Сегодня, 10:47
          dsk
          Божьи заповеди - подлиник,

          Говорят библию (ветхий завет) у шумеров переписали. wink
          им больше 3000 лет

          Челове́к разу́мный — вид рода Люди .Около 40 тысяч лет назад, его ареал уже охватывает практически всю Землю. Как же они (всё человечество) жили без этого бога 37 тыс лет? tongue Две трети и сейчас живут себе непросветлёнными? А атеистический Китай прёт вперёд с нечеловеческой скоростью. fellow Так что, не надо заливать про чудеса.
          народник
    2. dsk Сегодня, 07:34
      Здравствуйте Андрей!
      Цитата: рюрикович
      сила - в правде!

      Перед "Ледововым побоищем" князь Александр Ярославович, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными веры словами: "Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем! ".
      dsk
      1. Гардамир Сегодня, 09:11
        "Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем! ".
        У вас видео есть, что он так говорил. Я даже не шучу. Эти слова могли вложить в его уста спустя лет двести после данного события.
        Гардамир
  2. Познающий Сегодня, 06:34
    Мд-а-а, для 3-го января... recourse слишком нагрузка велика на мозг ,который в голове, которой Я ЕМ и пью... laughing И вааще:
    Познающий
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
      Познающий Сегодня, 06:34

      С наступившим! ... а если рассол огуречный?
      a.s.zzz888
      1. 3x3zsave Сегодня, 12:03
        Рассол не помогает. Вызывает жажду и немеряное количество воды на "старые дрожжи". Лучше сухое красное, и пищевого отврата нет и душе приятно.
        3x3zsave
    2. Гардамир Сегодня, 09:12
      мозг ,который в голове, которой Я ЕМ и пью
      Вы определитесь. В голове есть мозг или только едите и пьёте?
      Гардамир
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:49
    Очень неплохо автор расставил акценты и место РОССИИ сейчас и в будущем.

    Полностью соглашусь с ним в РОССИИ должна быть создана своя национальная элита для которой интересы своего народа должны быть как 10 заповедей для МОИСЕЯ.
    Путин рано или поздно уйдет с политической арены РОССИИ и кто же займет его место?...недай БОГ какой нибудь птенец ЧУБАЙСА или ставленник США...это будет катастрофа для страны похлеще правления ГОРБАЧЕВА.

    Сейчас мне очень интересна сложившаяся ситуация с нашим национальным банком РОССИИ...
    подчиняется ли эта финансовая структура конституции РОССИИ или это все таки над национальный орган управляемый извне?
    Тот же ЛЕХА
    1. сибиралт Сегодня, 06:56
      Вернуться к социализму - это опять учиться делать (помимо оружия) гвозди, лопаты, иголки и нитки, кастрюли и сковородки. Бесплатно лечить народ в санаториях Сочи и Крыма, отменить ипотеку и давать бесплатное жильё. Ужассс! belay
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
        Вернуться к социализму - это опять учиться делать гвозди, лопаты, иголки и нитки, кастрюли и сковородки. Ужассс!

        Вернуться в чубайсовские времена с братками и лохотроном с ваучерами...тройной ужас... belay БОЖЕ УПАСИ. smile
        Тот же ЛЕХА
      2. EwgenyZ Сегодня, 09:31
        Цитата: сибиралт
        Вернуться к социализму - это опять учиться делать (помимо оружия) гвозди, лопаты, иголки и нитки, кастрюли и сковородки.
        Автор глупость написал про коммунизм, что крах системы не был предопределен. Крах системы был предопределен с самого начала, с 1917г. Большевики решили внедрять идиалистичечкую систему без учёта человеческого фактора, что и привело строй к логическому концу. Все хотят жить лучше, и советский народ не исключение, а когда увидели, что "там" живут, всё-таки, ещё лучше вот тогда и отправили на свалку коммунизм. Пример Китая яркое тому доказательство, что крах коммунизма предопределен.
        EwgenyZ
        1. netmag Сегодня, 11:23
          Жри, веселись, трахайся, потребляй - капитализм эксплуатирует простейшие инстинкты человека. Они уже есть в людях, их только нужно посильнее развить. Капитализму нужны потребл*ди. Это проще, потому и устойчивее. Коммунизм на потребл*дстве построить невозможно, тут Вы правы. Однако коммунисты хотели воспитать нового человека - творца, смысл жизни которого будет не набивать утробу, а созидать. Это сложнее, но не невозможно. Так что ничего не было предопределено.
          netmag
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:39
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Полностью соглашусь с ним в РОССИИ должна быть создана своя национальная элита для которой интересы своего народа должны быть как 10 заповедей для МОИСЕЯ.


      элита любого народа есть функция этого народа. она взростает из него, не осознано создаётся.
      Маки Авелльевич
      1. EwgenyZ Сегодня, 09:48
        Цитата: Маки Авелльевич
        элита любого народа есть функция этого народа. она взростает из него, не осознано создаётся.

        Элиту нельзя воспитать на ненависти к своей истории. Нам 70 лет твердили, что до 1917 на Руси всё было плохо и Ленин - светлый рыцарь , который сокрушил проклятый царизм и освободил народ (чем это отличается от того что сейчас говорят в Ельцин-центре? там только другие сроки и другой персонаж). Элита воспитывается на любви к Родине и на любви к её истории, ко всей истории, какая бы она не была! А когда учат: тут любить, а тут нет; то и элиты будут соответствующие.
        EwgenyZ
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    4. dsk Сегодня, 07:51
      Здравствуйте Алексей!
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      сложившаяся ситуация с нашим национальным банком РОССИИ...
      Придёт время и в России будет Госбанк, а не филиал ФРС. hi
      dsk
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    Что стало причиной гибели Советского Союза и почему сознательный развал оказался возможен у нас, а не в стане врага?

    ... ответ: ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПЕРВЫХ ЛИЦ нашего государства...
    a.s.zzz888
    1. dsk Сегодня, 08:58
      Здравствуйте Сергей!
      Цитата: a.s.zzz888
      нашего государства
      Радует скромность нашего президента - у него почётные награды от других государств, которые он практически никогда не носит, именной морской палаш, Орден Почёта (12 марта 1996), Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (13 сентября 2014), хотя он заслужил большего. Если вспомнить Брежнева, у которого на кителе не вмещались все награды.
      dsk
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:12
        dsk Сегодня, 08:58 ↑

        И Вам не болеть! ... я имел ввиду предательство горбачёва, и ЕББ приложивших не мало усилий для развала СССР...
        a.s.zzz888
        1. dsk Сегодня, 09:51
          Вся "Благая весть" - призыв к честному выполнению "должностных" обязанностей главных идеологов того времени - фарисеев: Матфей 23:27-28 "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. "
          dsk
  5. parusnik Сегодня, 08:15
    Только собственный путь развития выведет социальный субъект из-под влияния Запада с его неоколониализмом.
    ...Пока у нас так:Многоуважаемая публика!Последний раз , проездом из села Шишини в Монте-Карло, перед вами выступают популярнейшие куплетисты:Гарри Сольди!Билли Мольди!Граф Толстой неоднократно утверждал,что наша жизнь - железная дорога!С одного пути, перевели на другой и существует вариант,что переведут на запасной, в тупик, в отстой...
    parusnik
  6. Beholder Сегодня, 08:23
    Цитата: dsk
    ... Божьи заповеди - подлиник, им больше 3000 лет, а "кодекс строителя коммунизма" - плагиат.


    Простите, а по какому календарю у нас уже 3018?
    Beholder
    1. karish Сегодня, 08:30
      Цитата: Beholder
      Цитата: dsk
      ... Божьи заповеди - подлиник, им больше 3000 лет, а "кодекс строителя коммунизма" - плагиат.


      Простите, а по какому календарю у нас уже 3018?

      Всё правильно , почти 3000 лет
      Ве́тхий Заве́т — первая, древнейшая из двух (наряду с Новым Заветом) частей христианской Библии, заимствованная в христианстве из Танаха (древнего еврейского Священного Писания) и в православии и католицизме из других древних еврейских религиозных книг. В Ветхий Завет во всех христианских конфессиях входит 39 книг Танаха, являющегося общим священным текстом иудаизма и христианства
      Книги Танаха были написаны в период с XIII по V в. до н. э. на древнееврейском языке
      karish
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:31
    Да верно все автор понимает. Не надо ждать никакого послабления от "той стороны". Они решили, что Россия "все", и не стали ее дожимать в тот момент, когда могли. Устроили бы пару майданов в 93 - 94-м, но! Не было ещё четко разработанной методики цветных революций. А полосатоухие не умеют без методички...
    Горный стрелок
    1. dsk Сегодня, 09:41
      Здравствуйте Евгений!
      Цитата: Горный стрелок
      Устроили бы пару майданов в 93 - 94-м, но

      "Причина находится в руках людей, а следствия — в руках Бога. Так Святитель Николай Сербский обозначил формулу, объясняющую судьбу любого народа. Об этом статья доктора экономических наук, ученого, писателя-публициста Валентина Катасонова. (Статья на телеканале "Царьград" 11:05.,02.01.18) Может это милость Божия для России, что Борис Николаевич, заменив за год трёх премьеров, остановился на Владимире Владимировиче и не будет ни революции, ни гражданской войны. hi
      dsk
  8. Мих1974 Сегодня, 08:56
    Хм, у меня только один вопрос: автор принципиально ошибается или специально занимается передергиванием? Под заманчиным "соусом" правды об очности капиталистической модели пытается втереть нам какой то бред про "привлекательность ИГ". am fool
    Если правильно прочитать статью, то - после слов "капиталистическая модель ОБЯЗАНА захватывать новые рынки" должен быть вывод - в связи с конечностью Земли как экономической модели, капитализм обречен на самоуничтожение!!!. Посмотрите на "успехи" капитализма после распада СССР - потеряна привлекательность науки и по сути никаких прорывных изобретений (наука занимается "обтачиванием" уже доказанных теорий", Космос - почти похоронен для Мира, просто набивают орбиты космическим хламом что бы вместо выбора из 4 каналов, человек "ломал голову" выберая из 400 (на фига?), мирная жизнь - да после развала СССР войн в Мире меньше не стало, более того идет планомерное уничтожение стран "третьего списка". Это все повторя - при полном ГОСПОДСТВЕ капитализма на планете Земля!! negative . Только недавно Китай как альтернатива Капитализма стал выходить на более менее значимые позиции, но далеко еще не "занял свое место в Истории". Поэтому списывать социальную модель очень и очень рано. И собственно для России совсем не зазорно брать "у них уроки" управления Страной. Тот же самый механизм "неизменной смены управляющего аппарата через неизменный временной промежуток с неизменностью направленность самой Системы" и есть ответ на вопрос "что делать?" good bully
    И кстати приведенный пример "иг" - подав совсем в ложном ключе. У первых - ИГ есть полностью "проект Запада", это прекрасно видно по усилиям с которыми Запада пытался и пытается спасти их от уничтожения Россией. Во вторых явно что проект ИГ - был не столько прямолинеен как может показаться, помимо обсорбции бывших офицеров и чиновников Хусейва, которые сами по себе были очень опасны в плане "создания партизанских движений" (что собственно и было до ИГ), так и инфильтрации из общества Запада "лиц недовольных Системой и способных на активные действия", то есть - пассионариев. Момент - такое большое число "добровольцев" из сытых стран Запада в ИГ, меня давно наводил на мысль что население капиталистических стран очень не однородно в "радости" и хватает "рЭвюлюционеров". Если раньше это выливалось в автивоенные движения против войны во Вьетнами, хиппи, или "любителей СССР", то после распада нашей страны такие люди не могли найти "выход энергии" и "чайник начинал закипать".
    Но я опять хочу вернутся к идее что "капиталистическая модель не может существовать на планете Земля". Посмотрите что сейчас происходит в Европе, в плане эммигрантов - не знаю что это конкретно "пожиранием США конкурента ЕС" или неумышленный косяк капиталистичекой "погони за прибылью", но факт на лицо. "Капитализм - не может жить в стабильном, стабильно развивающемся общества".
    Мих1974
    1. badens1111 Сегодня, 09:10
      Цитата: Мих1974
      "Капитализм - не может жить в стабильном, стабильно развивающемся общества".

      Все проще.Капитализм -это война.И как говаривал так нелюбимый многими К.Маркс,выход капитализма из кризиса,всегда,через войну.
      Вот и ответ,на кой миру ..этот капитализм.
      badens1111
  9. Лелёк Сегодня, 10:24
    Причисляя кого-либо к террористам, Лондон и Вашингтон пользуются двойными стандартами, поскольку их собственные действия часто можно также охарактеризовать как государственный терроризм. Выступающий в роли судьи Запад куда хуже тех, кого он судит.

    Двойные стандарты это один из краеугольных блоков фундамента "западной идеологии". Вопли о нарушении прав и правил для одних и индульгенции на разрушения и убийства для себя любимых. И всё это под соусом "демократии".
    Лелёк
  10. фа2998 Сегодня, 10:39
    О каком переходе от однополярного мира к многополярному? Сравнятся с супостатом по подводным лодка и МБР -МАЛО!! СССР производил пр.четверть ВВП мира, вкупе с остальными союзниками -более трети! Теперь , да у нас есть Армата, Синева, ПАК ФА и пр., но молотки , топоры, лампочки в магазине- китайские.России со своими считанными % (больше за счет газа и нефти) лезть в клуб больших парней рано! Экономику надо востанавливать, мешающих чиновников- сажать, и делать жизнь народу приемлемой.Вот тогда будем страной с большой буквы.А так, мы больше похожи на Северную Корея народ голодает, но разворачивая производство МБР. hi
    И не надо меня (да многие так думают) в сторонников Навального, записывать в шпионы, и отсутствием патриотизма! hi
    фа2998
  11. коноправ Сегодня, 11:04
    Автор статьи вместе с Андреем Фурсовым, нас читателей, как польских оккупантов уводят в дебри политики. Нечего нам там делать! Мы же знаем, что политика это инструмент накопления богатств с целью захвата власти. Не было никогда однополярного мiра! Всегда были остатки империи русов и постоянно атакующие её вышедшие из империи окраины. Разгром СССР был всего лишь тактической победой западного врага , вкупе с тайным ликованием восточных соседей. Стратегического поражения Русь не понесла. Не НАТО и США главные опасности для нашей страны . Главными врагами являются внутренние предатели, перерожденцы,агенты влияния. Когда их всех постигнет участь младшего сына Тараса Бульбы, вот тогда Русь расправит крылья и на радость народов всей планеты устроит " ПИР на весь МИР".
    коноправ
  12. Кот Маркиз Сегодня, 11:07
    Ох, как любят повторять сказочку, что дескать СССР развалила "коммунистическая элита", а весь остальной народ, типа "нипричем"-так, "в стороне стоял"... Да нет, господа СССР развалили все вы-народ. Я не забыл миллионные демонстрации на улицах Москвы и Питера с лозунгами-требованием " хватит врать-долой коммуняк-хотим Ельцина и пр." Помню-помню как "защитники" Ельцина бренчали гитарами под стенами Кремля и пр. Но я не осуждаю никого-все было правильно. Коммунисты не смогли перевоспитать человека полностью-многое, просто, невозможно в человеке "перевоспитать". Так что "победила" СССР, на самом деле, не изживаемая в человеке частнособственническая-эгоистичная жилка-когда "свое" всегда ближе "общего", когда хочется "иметь", а не "отдавать", когда всегда хочется "халявы" и "красивой жизни". Именно по этим причинам народ и поперся, как стадо баранов за "обещалкиными", с упоением стал разваливать страну -абсолютно так же, как сейчас, такой же народ все это делает на Украине.... Собственно, по большому счету и в России ничего не изменилось-народ, все так же, верит разным "обещалкиным" которые в очередной раз "выкрикивают разные лозунги типа "майских указов" и пр."-вон, смотрите сколько "патриотов" на форуме... Кстати разговаривал за праздничным столом с бывшими и довольно успешными коллегами-друзьями и пр. так они все категорически "против коммунистов"-спрашиваю,- а почему? только пожалуйста по-честному, без этого фуфла насчет "ГУЛАГа", "гэбни", "очередей", "талонов" и пр. Ну они, помявшись немного, ответили:..." так они (коммунисты) у нас все отнимут в пользу народа, сам знаешь как мы это "получили" и по всей стране так.... да и законы строгие введут насчет прибыли, подоходного налога и прочий контроль...начнется национализация, новое перераспределение в пользу народа или новых лиц.... придется делиться или вообще все потерять..... по любому, уже так жить, как сейчас живем, -не будем, а мы уже к этой жизни и достатку привыкли...." wink
    Кот Маркиз
Картина дня