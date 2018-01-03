Знамя комбрига Лапчинского

Как и планировалось, Россия в декабре завершила операцию в Сирии. Там остаются контингенты и техника, необходимые для полноценного функционирования военной базы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Пришло время начинать осмысливать полученный армией сирийский опыт и особенно применение сил ВКС.По мнению известного военного эксперта, определенно не единичному, «за последние пять лет произошло радикальное повышение боевой мощи ВКС: интенсифицирована боевая подготовка, получены и освоены сотни новых истребителей и вертолетов, впервые в истории российских ВС в ходе сирийской кампании авиация выступила в качестве главного инструмента решения стратегической задачи в духе доктрины Дуэ». В целом правильно, но есть моменты, с которыми трудно согласиться: употребление термина «кампания» и выражения «в духе доктрины Дуэ».Вместо первого, подразумевающего определенный этап войны, корректнее использовать понятие «военная операция». На разборе второго замечания необходимо остановиться подробнее. В 20–30-е годы под влиянием огромных успехов, обусловленных развитием боевой авиации, в западных странах возникли различные теории самостоятельной воздушной войны. Среди них наиболее распространенной стала доктрина итальянского генерала Джулио Дуэ (1869–1930). Он утверждал, что в связи с ростом боевых возможностей ВВС произошел якобы полный переворот в средствах и способах ведения войны. Сухопутные и военно-морские силы потеряли былое значение и в будущем останутся на вспомогательных ролях. Они должны уступить место авиации, вполне способной одержать победу над противником при незначительном участии других родов войск. Мощная воздушная армия должна завоевать господство в небе и сокрушительными ударами по промышленным и политическим центрам подорвать способность противника к сопротивлению и ведению вооруженной борьбы из-за колоссальных жертв среди мирного населения.Первая книга Дуэ («Господство в воздухе») вышла в 1921 году. Идеи, изложенные в ней, быстро нашли сторонников на Западе, где правящий класс вынашивал мысль о том, чтобы добиваться цели использованием компактного, но хорошо технически оснащенного профессионального войска. Как показал опыт Первой мировой, несущая большие потери массовая армия в большинстве своем становится движущей силой социальной революции. С появлением технических средств борьбы западные теоретики предложили вести войну с помощью профессионалов-технократов, которых потребуется гораздо меньше непредсказуемой массы солдат и офицеров, а их преданность буржуазному правительству, безусловно, выше.Так что Дуэ со своими идеями появился вовремя. Будучи неплохим публицистом и полемистом, генерал стал читаемым, почитаемым и переводимым. И до сих пор в головах многих военных писателей Запада и не только его абсолютизация стратегической авиации находит поддержку.Таким образом, именно ВВС должны стать инструментом достижения политических целей. Капитуляция противника по теории Дуэ произойдет раньше, чем сухопутные силы успеют закончить мобилизацию, а флот выйдет в море.Теперь о военной операции в САР. 11 декабря, находясь в Сирии, Владимир Путин заявил, что цели достигнуты: эта страна как суверенное государство сохранена, подготовлены условия для дальнейшего решения вопроса под эгидой ООН. Поэтому, как подчеркнул Верховный главнокомандующий, значительная часть воинского контингента должна вернуться на Родину. Остающиеся необходимы для реагирования на устроенные боевиками ИГ (запрещенного в РФ) провокации и поддержания мира в регионе.На деле не мы, а американцы действовали на Ближнем Востоке в духе доктрины Дуэ. Они разбомбили Мосул и Ракку, хотя уверяют, что применяли только высокоточное оружие. Однако если сбросить много точных бомб на ограниченный городской чертой крупный населенный пункт, то это уже получается ковровая бомбардировка, проведенная по классическим канонам американского военно-воздушного искусства. История знает примеры применения авиации США в духе доктрины Дуэ. Это бомбежки Гамбурга и Дрездена (Германия), Токио, Хиросимы и Нагасаки (Япония), Северной Кореи, Хайфона и Ханоя (Вьетнам)… А в результате американцы нигде не добились побед. (В скобках заметим, что в Хиросиме и Нагасаки применение двух ядерных бомб по теории военного искусства тоже рассматривается как массирование применение огня.) Проанализируем эти примеры.Несмотря на варварские бомбардировки германских городов союзниками, именно Красная армия взяла столицу Германии и поставила жирную точку во Второй мировой войне в Европе.С капитуляцией Японии дела обстояли так. Итоги Ялтинской конференции Сталина, Рузвельта и Черчилля стали известны японцам. На ней было решено, что СССР после окончания войны в Европе через два-три месяца выступит против Японии, и ее власти уже в марте 1945 года начали зондировать возможность сдачи США и Великобритании, чтобы не быть разгромленной Красной армией, которая с 1943 года наращивала группировку на Дальнем Востоке. Возможная оккупация советскими войсками рассматривалась в правящих кругах Страны восходящего солнца как катастрофа. 5 апреля 1945 года СССР денонсировал договор о ненападении с Японией, а 9 августа Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке. В этот день император Японии и его окружение решали несколько вопросов. Главный – как реагировать на вступление СССР в войну. Решение просматривалось одно – срочно капитулировать перед западными союзниками, чтобы не допустить советской оккупации. Только после этого Токио перешел к рассмотрению результатов американской бомбардировки в Нагасаки. Дело в том, что при уже превращенных в руины крупных городах, включая Токио, атомные бомбардировки отнюдь не были причиной капитуляции Японии, хотя американцы до сих пор пытаются всех в этом убедить. В августе 1945 года советские войска за три недели разгромили почти полуторамиллионную Квантунскую армию, дислоцированную в Маньчжурии, освободили Южный Сахалин и Курильские острова. Велась подготовка к высадке на Хоккайдо, но Япония уже открыла ворота американцам для беспрепятственного захвата всех своих островов. Из Москвы приказали отменить десант, а 2 сентября был подписан Акт о капитуляции. Кстати, в Японии и в настоящее время считают, что их страна капитулировала прежде всего перед СССР.О Северной Корее. Одной из причин непримиримого отношения к США в этой стране считают варварские бомбардировки, которые проводила американская авиация в 1950–1953 годах.О Вьетнаме. США в середине 60-х заявили, что вбомбят Северный Вьетнам в каменный век, а в 1973-м были вынуждены прекратить воздушные операции. В 1975 году Северный Вьетнам объединился с Южным – фиаско агрессора налицо.В Афганистане американцы тоже «работали» в духе доктрины Дуэ (и как будто успешно первые полтора года), но где победа? Выходит, что партизанские методы талибов оказались эффективнее тотальной воздушной войны.Сейчас заявления о том, что США победили в Сирии, мало кого вводят в заблуждение. В очередной раз возникает вопрос: смогут ли когда-нибудь американцы быть честными и признать, что они хотят добиваться победы в духе доктрины Дуэ, чтобы не нести людских потерь и не оказаться в кризисе, в каком долго пребывали после поражения во Вьетнаме?Кстати, Ирак и Югославия могли бы бесконечно, как Афганистан, вести войну с США, будь возможность превратить ее в партизанскую.Война, развязанная квазигосударством джахадистов в Сирии, была обречена, так как любое «партизанство» террористов, не поддержанное народом, рано или поздно терпит поражение.В сообщениях Генштаба ВС РФ четко говорится, что в основном победа в Сирии одержана совместными действиями ВКС и Сил специальных операций ВС России. Это новое слово в военном искусстве, требующее осмысления, чтобы быть взятым на вооружение в боевой подготовке. В СМИ появляется информация, что военные действия России в Сирии становятся предметом изучения в других странах.Однако вернемся к доктрине Дуэ. Эту теорию уже в 30-х годах разгромили в своих трудах советские военные теоретики и прежде всего Александр Николаевич Лапчинский (1882–1938). В его библиографии почти 130 монографий, статей и инструкций в области военной авиации, в коих обоснованы роль и место ВВС в боевых действиях, разработана концепция взаимодействия с другими родами войск. В последней крупной работе «Воздушная армия» наш стратег критически разобрал несостоятельность взглядов итальянского генерала. Практика Второй мировой убедительно доказала правоту Лапчинского.Он указывал, что в современной войне невозможно добиться победы без завоевания хотя бы оперативного господства в воздухе, но с другой стороны, авиация в силу своей природы не может наступать на земле. Самолеты всегда возвращается на базы. А там, где противник разбомблен, должна как можно быстрее появиться сухопутная армия, чтобы закрепить успех ВВС, и, продолжая взаимодействовать с авиацией, добиться победы. Именно так проводилась операция наших ВС в Сирии, хотя наносились точечные удары и по тыловым объектам противника.В связи с рассматриваемым вопросом нельзя не упомянуть основателя отечественного оперативного искусства Владимира Кириаковича Триандафиллова (1894–1931), выдвинувшего теорию глубокой наступательной операции, в которой участвуют все виды и рода вооруженных сил, а не одна авиация, как считал Дуэ. Именно эта концепция легла в основу советского военного искусства в Великую Отечественную. Германская армия тоже руководствовалась нашей теорией, но использовала ее без творческого подхода, шаблонно.В заключение отметим, что труды Лапчинского, к сожалению, с 90-х годов предаются забвению. Некоторые военные историки даже не знают его биографии и пишут, что он был репрессирован и погиб в 1938-м. Между тем Александр Николаевич скончался от тяжелой болезни и похоронен на Новодевичьем кладбище.В общем, не «дух Дуэ» мы должны вспоминать в дни победы отечественного оружия в Сирии, а нашего соотечественника комбрига Лапчинского.