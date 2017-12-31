Флот для борьбы с партизанами

Армия Мьянмы (бывшей Бирмы) до последнего времени характеризовалась сочетанием огромной численности с крайне незначительным количеством техники при очень низком качестве последней. ВС страны были ориентированы на ведение противопартизанских войн с этническими повстанческими группировками и наркомафией.Ситуация начала меняться лишь в последнее время. Приобретено некоторое количество современной техники, создается собственный ВПК, в первую очередь кораблестроение.Главным поставщиком оружия и боевой техники в Мьянму традиционно является Китай. Имеются также российские, украинские, северо- и южнокорейские, а также старые американские и британские ВВТ.Сухопутные войска не только очень велики, но и имеют сложную организационную структуру, основу которой составляют региональные военные командования. Их 14: Северное, Северо-Восточное, Восточное, Юго-Восточное, Южное, Юго-Западное, Западное, Северо-Западное, Янгонское, Береговое, Треугольник, Центральное, Восточно-Центральное, Нейпьидо (столица страны с 2005 года). Региональные военные командования объединены в структуры высшего уровня – Бюро специальных операций. Их шесть: 1-е (включает Северное, Северо-Западное, Центральное командования), 2-е (Северо-Восточное, Восточное, Восточно-Центральное, Треугольник), 3-е (Южное, Западное, Юго-Западное), 4-е (Береговое, Юго-Восточное), 5-е (Янгон), 6-е (Нейпьидо). Кроме того, имеется 20 оперативных командований, эквивалентных пехотным дивизиям. В частности, 4-е считается дивизией ВДВ. Также есть 10 легких пехотных дивизий (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 101-я), 7 региональных оперативных командований, эквивалентных пехотным бригадам )Лойко, Локай, Калемьо, Ситуэ, Пьи, Танаин, Ванхсен), и 5 бронетанковых оперативных командований (71, 72, 73, 74, 75-я дивизии).В состав сухопутных войск также входят секторы (дивизии) ПВО – Северный, Южный, Западный, Восточный, Юго-Восточный, Центральный (в каждом по 9 батальонов ПВО: 3 ЗРК средней дальности, 3 ЗРК малой дальности, 3 зенитной артиллерии).Имеется 10 артиллерийских оперативных командований (505, 606, 707, 808, 901, 902, 903, 904, 905, 909-е). Кроме того, есть отдельные батальоны – 10 ракетных, 45 связи, 58 инженерных.На вооружении 11 северокорейских ОТР «Хвасон-6» с дальностью полета 700 километров.Танковый парк включает 14 относительно современных советских Т-72, купленных на Украине, и 50 новых китайских МВТ-2000 (экспортный вариант Туре 96). Старых танков тоже не так уж много: 10 советских Т-55, остальные – китайские (не менее 25 Туре 59D, 80 Туре 69-II, 105 легких Туре 62 и Туре 63). На вооружении состоит 85 антикварных английских БРМ (45 «Феррет», 40 «Хамбер»), 120 бразильских ЕЕ-9. БТР: 26 советских МТЛБ, китайские Type 85, Type 90, Туре 92, ZFB-05 общим числом 367, по 10 украинских БТР-3У, индийских MPV и французских М3. Имеется 30 югославских САУ В-52 «Нора» и 12 китайских SН-1, 100 противотанковых САУ PTL-02 также из КНР. Буксируемые орудия: 100 югославских горных М-48, 10 английских LG, 54 итальянских M-56, 126 американских M101, 100 советских Д-30, по 16 израильских М-71 и китайских Туре 59-1. Минометы: китайские Туре 53, 80 израильских «Солтам». В наличии 30 старых буксируемых РСЗО Туре 63 (107 мм).Наземная ПВО включает до 60 ПУ английского ЗРК «Бладхаунд», дивизион (4 ПУ) модернизированного в Белоруссии ЗРК С-125М, полк (20 ПУ) обновленного там же ЗРК «Квадрат», полк (4 батареи) современного китайского ЗРК KS-1A (HQ-12). Известно о 200 старых китайских ПЗРК HN-5, 100 наших современных «Игла-1» и 400 «Игла», 12 китайских ЗСУ Туре 80, 38 российских ЗРПК «Тунгуска» и 34 зенитных орудиях (24 китайских Туре 74 и 10 английских М-1).ВВС Мьянмы имеют на вооружении порядка 30 старых штурмовиков (до 12 югославских G-4, до 19 китайских Q-5) и, возможно, 61 истребитель: до 32 старых китайских J-7 (в том числе 6 учебно-боевых JJ-7), 29 современных российских МиГ-29 (включая 6 СЭ, 5 УБ). Разведывательные самолеты: американская «Цессна-550» и 5 английских BN-2. Транспортники: 2 голландских F-27 и до 3 FH-227, 2 китайских Y-12 и 5 Y-8, до 2 советских Ан-12, 2 франко-итальянских ATR-72 и 2 ATR-42, 4 швейцарских РС-6, до 9 американских «Цессна-180» и до 9 «Бич 1900D». Учебные самолеты: 6 новейших российских Як-130, не менее 30 современных китайских JL-8 (К-8) и 2 старых CJ-6, швейцарские РС-7 РС-9 (до 15 и 8 единиц соответственно), 20 немецких G-120ТР. Боевые вертолеты – 11 российских Ми-35П. Многоцелевые и транспортные: до 13 наших Mи-17, до 11 французских SA-316, 10 польских W-3, до 32 Ми-2, американские «Белл-205» и «Белл-206» (порядка 20). Есть и БПЛА – 12 китайских боевых СН-3.В последнее время достаточно быстро развиваются ВМС, причем в первую очередь за счет собственной постройки. В составе флота 5 фрегатов: 2 типа «Махар» (китайские проекта 053Н1), «Аунг Зея» (свой, бирманский, с новейшими российскими ПКР «Уран»), 2 «Киан Ситтха» (тоже собственного производства, с китайскими ПКР С-802). Имеется 2 корвета местной постройки типа «Анаврата» и 1 «Табиншвети» с ПКР С-802. Такими же ПКР оснащены все ракетные катера: 2 своих, изготовленных по технологии «Стелс», и 17 китайских проекта 037-1G (6 построены в КНР, 11 – на верфях Мьянмы). Заложены торпедные катера типа Т-201. В состав ВМС и службы охраны экономической зоны входит более 100 сторожевых катеров различных типов. Имеется 7 десантных катеров. Морская пехота включает 1 батальон.Если в соседних Вьетнаме, Лаосе и Таиланде наркомафия фактически разгромлена, то в Мьянме она продолжает действовать почти беспрепятственно, и именно против нее, а также против этнических повстанческих групп направлены основные действия армии. Мьянма считается одним из ближайших союзников Пекина, однако тот поддерживает сепаратизм этнических китайцев на северо-востоке страны. По-видимому, инструкторы из КНР напрямую участвуют в боевой подготовке сепаратистов и даже воюют на их стороне. Крайне противоречивы и отношения Мьянмы со странами Запада. В период нахождения у власти в этой стране военных Запад создал очередную «правозащитную икону» из лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Однако после того как «икона» договорилась с военными и стала фактическим лидером страны, выяснилось, что она от военных мало чем отличается, по крайней мере в напоминающих этническую чистку методах подавления на западе Мьянмы повстанцев-рохинджа (мусульман по вероисповеданию). Которых, впрочем, тоже ангелами не назовешь.Будущее страны весьма туманно. Мьянма не самая слабая страна АСЕАН, но, безусловно, наиболее проблемная.