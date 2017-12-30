09:35 30 декабря

«Генерал вперед»



Его военная карьера началась в Первую мировую. Он прошел путь от рядового до маршала. Служба в царской армии длилась чуть более года. Советским Вооруженным Силам отдано 55 лет.

В Гражданскую громил колчаковцев, воевал в Забайкалье и на Дальнем Востоке. На проходивших в 1927 году учениях в Московском военном округе тогдашний его командующий Борис Шапошников настолько восхитился полком Конева, что сразу после окончания заявил ему: «У вас есть задатки к вождению войск, чувствуется, что вы можете стать мастером маневра».


В 1934 году окончил особый факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе. При выпуске отмечалось: «…академический курс освоил отлично и достоин выдвижения на должность командира и комиссара стрелкового корпуса».

Конев командовал полком, дивизией, особой группой войск в Монголии, 2-й Отдельной Дальневосточной армией, войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов. В июле 1938-го ему присвоено звание комкора, в марте 1939-го – командарма второго ранга.

С началом германского вторжения генерал-лейтенант Конев возглавил 19-ю армию. Первым боевым испытанием стала Смоленская оборонительная операция. Умелые действия командарма предопределили его повышение. С 12 сентября 1941 года генерал-полковник Конев возглавляет Западный фронт. А вскоре назначается командующим вновь образованным Калининским.

Именно с действий войск этого фронта 5 декабря 1941 года идет отсчет контрнаступательной фазы Московской битвы. Маршал Василевский, бывший тогда замначальника Генштаба, впоследствии свидетельствовал, что Конев проявил хорошую интуицию, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара, стремился увидеть поле боя собственными глазами, тщательно готовил операцию.

В драматические дни декабря 41-го перечисленные Василевским достоинства комфронта предопределили победу над войсками 9-й германской армии, возвращение Калинина, стремительное приближение к Ржевскому выступу.

Значительное событие в истории Степного фронта под командованием Конева – битва на Курско-Орловской дуге. “Степняки” сражались и победили под Прохоровкой, 5 августа взяли Белгород, 23-го – Харьков. 26 августа 1943 года комфронта стал генералом армии.

В связи с тем что ТВД, на котором действовали соединения Степного фронта, стал совпадать с частью территории Украины, его переименовали и осенью 1943-го началась история 2-го Украинского фронта. Важные вехи его боевого пути – Пятихатская, Знаменская, Кировоградская операции.

Подлинным триумфом для Конева стало участие войск фронта в Корсунь-Шевченковской операции. Ему противостоял генерал-фельдмаршал Манштейн, слывший военным гением рейха, мастером окружения. Конев взял в кольцо вверенные немцу войска и при этом сделал все, чтобы у того не было ни малейшего повода предполагать наличие у РККА планов стратегической наступательной операции. Попав в окружение, Манштейн надеялся на чудо, искал бреши. Был момент, когда ему показалось, что выход найден. Но нет, Конев вновь загнал Манштейна в угол. Туда, где немец намечал участок прорыва, стремительно выдвинулась 5-я гвардейская танковая армия, солдаты которой явили чудеса героизма в битве под Прохоровкой.

После Корсунь-Шевченковской операции 20 февраля 1944 года Конев стал Маршалом Советского Союза.

Два первых весенних месяца 1944-го велась Уманско-Ботошанская наступательная операция. В ней была разромлена 8-я немецкая армия, советские войска освободили значительную часть Правобережной Украины, Молдавии. 26 марта 1944 года войска Конева первыми перешли советскую границу и вступили на территорию Румынии.

Через месяц с небольшим маршал получил новое назначение – командовать 1-м Украинским фронтом. Выдающейся и по замыслу, и по исполнению была летняя Львовско-Сандомирская операция 1944 года В результате была поставлена финальная точка в битве за Украину, враг изгнан из юго-восточной Польши, установлен прочный контроль над стратегически важным Сандомирским плацдармом.

Вклад Ивана Конева, которого в войсках называли «генералом вперед», в освобождение Европы этим не ограничивается. С его именем связаны блестящие победы в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 57 раз Москва салютовала войскам, которыми руководил полководец. Его военный гений во многом предрешил исход Нижне-Силезской и Верхне-Силезской операций. Вполне логичным было открытие в 1987 году в Кракове памятника Коневу. Но через несколько лет местные власти опозорятся на весь мир, демонтировав монумент.

1-й Украинский фронт отличился также при проведении Карпатско-Дуклинской операции. Заметим, что в современной Чехии никто не говорит о демонтаже памятника Коневу. Там отдают дань его роли в освобождении страны от фашистов.

Дважды Герой Советского Союза маршал Конев многие годы занимал высокие должности в системе управления Советской армии, был членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР.
Автор: Стрелец Михаил
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40596


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Комментарии 9

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  1. Cartalon Сегодня, 07:00
    С 12 сентября 1941 года генерал-полковник Конев возглавляет Западный фронт. А вскоре назначается командующим вновь образованным Калининским.
    А что случилось между этими событиями история умалчивает.
    Берём замечательный справочник Гриф секретности снят. Там для каждого фронта указаны средние ежедневные потери и численность фронта на начало операции и легко обнаруживаем, что у гениального маршала Конева на тысячу человек начального состава всегда самые высокие потери.
    Cartalon
    1. 210окв Сегодня, 07:41
      Направления на которых он командовал всегда были самыми трудными...Взять то же окружение под Вязьмой..Он чудом избежал участи плена(как генерал Лукин,поклонимся ему-он мужественный человек)и расстрела(как генерал Павлов).Далее-Ржевская операция..Про неё уже все понятно в смысле потерь.Он оттягивал на себя крупные силы вермахта во время Сталинградской битвы фактически без поддержки..Так что без больших потерь у него обходится было невозможно К сожалению..Хотя действительно он был зачастую горяч не в меру..
      Цитата: Cartalon
      С 12 сентября 1941 года генерал-полковник Конев возглавляет Западный фронт. А вскоре назначается командующим вновь образованным Калининским.
      А что случилось между этими событиями история умалчивает.
      Берём замечательный справочник Гриф секретности снят. Там для каждого фронта указаны средние ежедневные потери и численность фронта на начало операции и легко обнаруживаем, что у гениального маршала Конева на тысячу человек начального состава всегда самые высокие потери.
      210окв
      1. Cartalon Сегодня, 08:24
        Только он и Берлинской операции больше Жукова положил, это система.
        Cartalon
  2. moskowit Сегодня, 07:00
    Маршал Конев выдающийся полководец! Его жизнь и деяния достойны более глубокого анализа и широкого освещения, чем набор общих фраз в этой слабенькой статейке....
    moskowit
    1. Чичиков Сегодня, 07:51
      Вы предлагаете подавать материал "ширше и глубже"? Тогда нужно, 22 апреля разместить на ВО полное собрание Ленина?
      Чичиков
      1. moskowit Сегодня, 09:16
        Если Вас, любезный, устраивает такого рода информация о выдающемся человеке, то и хорошо... А моё мнение, то что публикуя такие слабенькие материалы, уважаемый сайт деградирует и теряет репутацию заслуженную раньше....
        moskowit
  3. parusnik Сегодня, 07:41
    Генерал армии С.М.Штеменко, в своей книге "Генеральный штаб в годы войны", о Коневе пишет следующее:"В военных кругах Конев всегда пользовался репутацией твердого и решительного командующего. Много из нас по-хорошему завидовали его энергии и активности. При любых обстоятельствах он стремился увидеть поле сражения собственными глазами и очень тщательно готовил каждую операцию. Стараясь вникать во все её детали, Иван Степанович буквально вгонял в пот своих подчиненных".
    parusnik
  4. bistrov. Сегодня, 08:46
    Маршал Конев,по воспоминаниям очевидцев, обладал огромным самомнением, в вопросах военной стратегии считал себя непогрешимым, хотя ,ради справедливости, нужно признать, что действительно хорошо умел организовать работу на порученном ему участке.

    Еще он остро завидовал всенародной славе Жукова и в этом вопросе считал себя незаслуженно обойденным.
    bistrov.
  5. коноправ Сегодня, 08:47
    Прямо слёзы умиления вызывают слова " увидеть поле сражения" ! Ёкарный бабай, фронтовая наступательная операция имеет размах до 400 км по фронту и столько же в глубину. Длительность свыше 20 суток. Что можно увидеть Комфронта с наблюдательного пункта на переднем крае? Правильно - фронт в 3 км и 2 км в глубину. И такую оценку мы слышим от Начальника Генерального Штаба! Это работа комполка , лазить по "передку" , да и нормальный комдив должен постоянно бывать в передовых батальонах, чтоб чувствовать ритм боя.
    коноправ
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