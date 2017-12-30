«Генерал вперед»

Его военная карьера началась в Первую мировую. Он прошел путь от рядового до маршала. Служба в царской армии длилась чуть более года. Советским Вооруженным Силам отдано 55 лет.В Гражданскую громил колчаковцев, воевал в Забайкалье и на Дальнем Востоке. На проходивших в 1927 году учениях в Московском военном округе тогдашний его командующий Борис Шапошников настолько восхитился полком Конева, что сразу после окончания заявил ему: «У вас есть задатки к вождению войск, чувствуется, что вы можете стать мастером маневра».В 1934 году окончил особый факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе. При выпуске отмечалось: «…академический курс освоил отлично и достоин выдвижения на должность командира и комиссара стрелкового корпуса».Конев командовал полком, дивизией, особой группой войск в Монголии, 2-й Отдельной Дальневосточной армией, войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов. В июле 1938-го ему присвоено звание комкора, в марте 1939-го – командарма второго ранга.С началом германского вторжения генерал-лейтенант Конев возглавил 19-ю армию. Первым боевым испытанием стала Смоленская оборонительная операция. Умелые действия командарма предопределили его повышение. С 12 сентября 1941 года генерал-полковник Конев возглавляет Западный фронт. А вскоре назначается командующим вновь образованным Калининским.Именно с действий войск этого фронта 5 декабря 1941 года идет отсчет контрнаступательной фазы Московской битвы. Маршал Василевский, бывший тогда замначальника Генштаба, впоследствии свидетельствовал, что Конев проявил хорошую интуицию, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара, стремился увидеть поле боя собственными глазами, тщательно готовил операцию.В драматические дни декабря 41-го перечисленные Василевским достоинства комфронта предопределили победу над войсками 9-й германской армии, возвращение Калинина, стремительное приближение к Ржевскому выступу.Значительное событие в истории Степного фронта под командованием Конева – битва на Курско-Орловской дуге. “Степняки” сражались и победили под Прохоровкой, 5 августа взяли Белгород, 23-го – Харьков. 26 августа 1943 года комфронта стал генералом армии.В связи с тем что ТВД, на котором действовали соединения Степного фронта, стал совпадать с частью территории Украины, его переименовали и осенью 1943-го началась история 2-го Украинского фронта. Важные вехи его боевого пути – Пятихатская, Знаменская, Кировоградская операции.Подлинным триумфом для Конева стало участие войск фронта в Корсунь-Шевченковской операции. Ему противостоял генерал-фельдмаршал Манштейн, слывший военным гением рейха, мастером окружения. Конев взял в кольцо вверенные немцу войска и при этом сделал все, чтобы у того не было ни малейшего повода предполагать наличие у РККА планов стратегической наступательной операции. Попав в окружение, Манштейн надеялся на чудо, искал бреши. Был момент, когда ему показалось, что выход найден. Но нет, Конев вновь загнал Манштейна в угол. Туда, где немец намечал участок прорыва, стремительно выдвинулась 5-я гвардейская танковая армия, солдаты которой явили чудеса героизма в битве под Прохоровкой.После Корсунь-Шевченковской операции 20 февраля 1944 года Конев стал Маршалом Советского Союза.Два первых весенних месяца 1944-го велась Уманско-Ботошанская наступательная операция. В ней была разромлена 8-я немецкая армия, советские войска освободили значительную часть Правобережной Украины, Молдавии. 26 марта 1944 года войска Конева первыми перешли советскую границу и вступили на территорию Румынии.Через месяц с небольшим маршал получил новое назначение – командовать 1-м Украинским фронтом. Выдающейся и по замыслу, и по исполнению была летняя Львовско-Сандомирская операция 1944 года В результате была поставлена финальная точка в битве за Украину, враг изгнан из юго-восточной Польши, установлен прочный контроль над стратегически важным Сандомирским плацдармом.Вклад Ивана Конева, которого в войсках называли «генералом вперед», в освобождение Европы этим не ограничивается. С его именем связаны блестящие победы в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 57 раз Москва салютовала войскам, которыми руководил полководец. Его военный гений во многом предрешил исход Нижне-Силезской и Верхне-Силезской операций. Вполне логичным было открытие в 1987 году в Кракове памятника Коневу. Но через несколько лет местные власти опозорятся на весь мир, демонтировав монумент.1-й Украинский фронт отличился также при проведении Карпатско-Дуклинской операции. Заметим, что в современной Чехии никто не говорит о демонтаже памятника Коневу. Там отдают дань его роли в освобождении страны от фашистов.Дважды Герой Советского Союза маршал Конев многие годы занимал высокие должности в системе управления Советской армии, был членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР.