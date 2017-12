Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть VII

Литература:

1. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории).

2. Платонов А.В. Линейные силы подводного флота – СПб.: ООО «Галея Принт», 1998.

3. Дашьян А.В. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии (часть 2). Морская коллекция №7, 2004.

4. Иванов С.В. Субмарины Японии 1941-1945. Война на море (№31) - Белорецк: ООО «АРС», 2006.

5. Околелов Н.Н., Шумилин С.Э., Чечин А.А. Подводные авианосцы японского флота (история, конструкция, авиационное вооружение). Морская коллекция №7, 2007.

6. Кащеев Л.Б. Японские субмарины во Второй мировой войне. Морская коллекция №2, 2011.

7. Фирсов А. Авиация Японии во второй мировой войне. Часть первая: Айчи, Йокосука, Кавасаки. Авиационный сборник №4. ЦАГИ,1996.

8. Соломонов Б., Кулагин К. Подводная авиация страны Ямато. Авиамастер №3, 2003.

9. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

10. Чечин А., Околелов Н. Старт из-под воды. Моделист-конструктор№7,8 -2009.

11. Чечин А., Околелов Н. Зловещий «Горный туман». Гидросамолёт Аичи М6А «Сейран» и его предшественники. Журнал «Авиация и Время» № 04 - 06, 2013.

12. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза; ЭКСМО, 2012.

13. Харук А.И. Все гидросамолёты второй мировой. Иллюстрированная цветная энциклопедия – М.: Яуза; ЭКСМО, 2014.

14. Котельников В. Авиация во Второй Мировой войне. Самолеты Франции. Часть-1(Авиационный сборник №10) – 1996.

15. Козырев М., Козырев В. Авиация стран оси во Второй мировой войне – М.: ЗАО Центрполиграф, 2010.

16. Брюханов А. Палубная авиация во Второй мировой войне: Иллюстрированный сборник. Части I – IV. – Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

17. Брюханов А. Авиация подводного флота Японии во Второй мировой войне: Издательские решения (по лицензии Ridero), 2017.

18. Гусев А.Н. Подводные лодки специального назначения. Построенные корабли и нереализованные проекты - М.: МОРКНИГА, 2013.

19. R.J. Francillon. Japanese Aircraft of the Pacific. Putman & Company. London-1970.

20. Robert C. Mikesh. Aichi M6A1 Seiran, Japan's Submarine-Launched Panama Canal Bomber (Monogram Close-Up 13) – Monogram Aviation Publications. Commonwealth Press Worcester, Massachustts, 1975.

21. Japanese Military Aircraft Illustrated. Vol. 3, Reconnaissance Flying Boat Trainer/Transport - Bunrin-Do Co. Ltd., Tokyo 1983.

22. Robert C. Mikesh & Shorzoe Abe. Japanese Aircraft 1910-1941. Putnam Aeronautical Books, London, 1990.

23. Famous airplanes of the world №47. Imperial Japanese Navy Reconnaissance Seaplane – BUNRINDO Co.Ltd, Tokyo 1994.

24. Tadeusz Januszewski. Japanese Submarine Aircraft - Red Series (№ 5103). Mushroom Model Publications, 2002.

25. Ryusuke Ishiguro, Tadeusz Januszewski. Kugisho E14Y GLEN: The Aircraft that Bombed America (White Series) – MMPBooks, 2012.

26. E. R. Johnson. United States Naval Aviation, 1919-1941 - Aircraft, Airships and Ships Between the Wars. McFarland, 2011.



Интернет-ресурсы:

http://www.airwar.ru;

http://www.worldwarphotos.info;

http://wikimedia.org;

http://coollib.com;

http://www.specialhobby.eu;

http://www.eugeneleeslover.com;

http://www.outdoorproject.com;

http://www.victoryinstitute.net.

b]«Кугишо» E14Y1 – единственный самолёт, бомбивший Америку во время WWII (окончание)[/b]18 апреля 1942 года группа из 16 бомбардировщиков В-25 под командованием полковника ВВС США Дж. Дулиттла, взлетевшая с авианосца CV-12 «Хорнет», совершила дерзкий налёт на столицу Японии Токио и города Нагоя, Осака и Кобе. Данная акция являлась своеобразным ответом США на удар, нанесённый японской стороной по главной базе американского флота в бухте Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Для США бомбардировка территории Японии представляла большой психологический эффект (материальная сторона дела была не главной, да и с потерями не считались – 15 В-25 не долетели до Китая). Японская сторона расценивало это событие как удар по престижу нации и своих вооружённых сил.В качестве ответной меры высшее руководство Японии разрабатывало планы нанесения ответного удара по континентальной части территории США. Успешные действия авианесущих подводных лодок на удалённых районах мирового океана, в том числе и в непосредственной близости от побережья Северной Америки (в районе Алеутских островов), показали их принципиальную возможность по осуществлению удара по самим США.В начале августа 1942 года капитана авианесущего подводного крейсера I-25 Мейдзи Тагами вызвали в Генеральный штаб Императорского флота, где ему в присутствии члена императорской семьи – принца Такамацу, была поставлена задача: осуществить переход к Западному побережью Соединённых Штатов и осуществить бомбардировку американской территории с помощью бортового гидросамолёта «Кугишо» E14Y1 («Глен»).Лодка I-25 и её экипаж имели на тот момент самый большой и разнообразный боевой опыт (поход к побережью Австралии и Новой Зеландии, островам Фиджи и действия в районе Алеутских островов и у побережья США). Пилот E14Y1 мичман Нубудо Фудзита считался наиболее опытным среди своих боевых коллег и имел самый большой налёт часов (около 4000).В ходе подготовки боевой операции разведке Японии удалось добыть подробные карты Западного побережья США в районе мыса Бланко и прилегающих территорий (штат Орегон). Это и определило место нанесения удара, который планировали осуществить специальными 76-кг зажигательными бомбами, начинёнными небольшими пластинами белого фосфора, которые при взрыве разлетались на большой площади (до 300 квадратных метров) и самовоспламенялись на воздухе с температурой горения до 1500 градусов Цельсия.Бортовой гидросамолёт E14Y1 (в облегчённом варианте - без оборонительного вооружения и с уменьшенным запасом топлива) мог брать на борт две такие 76-кг бомбы (вместо двух штатных по 30 килограмм). Разрывы зажигательных бомб в сухой лесистой местности, по замыслу японского командования, должны были вызвать пожары на большой территории побережья США.Субмарина I-25 отправилась в свой исторический поход к Западному побережью Соединённых Штатов из порта Йокосуки 15 августа 1942 года, неся на своём борту самолёт «Кугишо» E14Y1 («Глен») и шесть специальных зажигательных бомб. В намеченный район лодка пришла в начале сентября 1942 года. Однако погода в районе мыса Бланко не позволяла приступить к активной фазе операции.Свой первый боевой вылет на историческую бомбардировку континентальной территории США экипаж E14Y1 в составе пилота Нубудо Фудзиты и наблюдателя Содзи Окуды совершил 9 сентября 1942 года. E14Y1 («Глен») стартовал с борта I-25 при помощи пневматической катапульты и, ориентируясь на огни маяка на мысе Бланко, сбросил две 76-килограммовые зажигательные бомбы на лесной массив. Удаление точки бомбометания от береговой черты составило более 11 километров. Повернув на обратный курс, Фудзита отметил воспламенение лесного массива в районе бомбометания.По архивным американским данным, очевидцами бомбардировки в удалённом лесном массиве стали три человека (двое егерей и солдат). Одна из двух, сброшенных зажигательных бомб не разорвалась, в результате разрыва второй бомбы лес выгорел на площади около 100 квадратных метров.На обратном пути экипаж E14Y1 заметил у побережья два корабля, которые они решили облететь по широкому кругу, чтобы не быть замеченными. Обнаружив I-25, самолёт благополучно приводнился рядом и был поднят краном на борт лодки. Во время подготовки самолёта к размещению в лодочном ангаре вахтенный наблюдатель заметил в небе приближающийся американский самолёт. E14Y1 успели поместить в ангар перед срочным погружением до начала атаки патрульного самолёта ВВС США «Локхид» А-29А «Хадсон», взлетевшего с авиабазы Мак Чот (McChort Field) вблизи города Такома (штат Вашингтон). Как ни старался экипаж «Глена», но с кораблей всё же заметили удаляющийся от побережья одинокий неизвестный самолёт и сообщили в службу береговой охраны США.Субмарина I-25 успела нырнуть на глубину в 70 метров, когда на глубине в 25 метров на месте погружения разорвалась первая 113-кг глубинная бомба. Две последующие бомбы взорвались уже на глубине 30 метров. В результате атаки «Хадсона» лодка получила несущественные повреждения (протечки в корпусе, сбой в работе радиоаппаратуры и выход из строя электроосвещения), которые были вполне устранимы.Во избежание повторения ситуации с атакой американской противолодочной (патрульной) авиации капитан I-25 Мейдзи Тагами принял решение последующие боевые вылеты E14Y1 осуществить под прикрытием ночи. После выполнения ремонтных работ на лодке и ожидания благоприятной погоды второй боевой вылет «Глена» состоялся после захода солнца 29 сентября 1942 года.На этот раз точка бомбометания находилась несколько севернее, на удалении от береговой черты около 16 километров, восточнее Порт Орфорда. Экипаж E14Y1 благополучно осуществил сброс двух 76-кг зажигательных бомб на лесной массив. На обратном пути пилоту «Глена» пришлось изрядно поволноваться – в условиях плохой видимости обнаружить свою лодку, курсирующую на удалении 30 миль от берега, удалось далеко не сразу. В ночи чудом удалось разглядеть маслянистый след, который оставляла за собой I-25 (вероятно это было следствием пережитой ранее атаки американского патрульного самолёта). Пилот Нубудо Фудзита осуществил посадку на воду вблизи субмарины буквально на последних каплях горючего.Ухудшение погоды привело к решению капитана I-25 Мейдзи Тагами отказаться от проведения третьего налёта и лечь на обратный курс к родным берегам. На пути домой лодка торпедировала два американских танкера («Кэмден», 4 октября и «Лари Дохери», 6 октября).Историческая бомбардировка территории Соединённых Штатов бортовым гидросамолётом «Кугишо» E14Y1 («Глен») с лодки I-25 оказала большой психологический эффект прежде всего на японскую сторону – как ответная мера на бомбардировку Токио. Она оказалась единственной в ходе всей Второй мировой войны. Экипаж японской субмарины под командованием Мейдзи Тагами, пилот Нубудо Фудзита и его наблюдатель Содзи Окуда навсегда вошли в Мировую историю.Материальный ущерб для американской стороны оказался минимальным – возникшие лесные пожары были потушены прошедшими обильными осадками, а компетентные органы США сделали всё, чтобы население штата осталось в неведении о происходящем. Паники среди гражданского населения, на которую рассчитывало японское командование, не произошло.Единственным из участников исторической атаки на США, кому удалось пережить Вторую мировую войну, оказался пилот Нубудо Фудзита. До начала 1944 года он состоял на активной боевой службе, после чего вернулся в метрополию и стал лётным инструктором пилотов-камикадзе, в боевых действиях участия больше не принимал. Сама лодка I-25 погибла через год – её потопили 3 сентября 1943 года в районе Соломоновых островов. Наблюдатель Содзи Окуда погиб в октябре 1944 года во время атаки на американский авианосец в районе острова Формоза.По иронии судьбы через двадцать лет после окончания войны Нубудо Фудзита со своей женой по приглашению администрации Брукингса, штат Орегон посетили город, в окрестных лесах которого и были сброшены японские бомбы. В качестве жеста дружбы Фудзита преподнес жителям города 350-летний самурайский меч, а сам стал при этом почётным гражданином Золотого пляжа.Некоторые отечественные авторы военно-исторической литературы оспаривают участие в налётах второго члена экипажа – наблюдателя Содзи Окуда, указывают и другие даты собственно самой бомбардировки. Между тем в зарубежной литературе изложенная выше трактовка этого исторического события является превалирующей.Гидросамолёт «Кугишо» E14Y1 с лодкой I-8 добрался и до Европы. После двухмесячного перехода из порта Пананг (остров Суматра) 6 сентября 1943 года субмарина с «Гленом» на борту отшвартовалась в порту города Бреста (Франция), оккупированного фашисткой Германией. Во время перехода E14Y1 не использовался, хотя искушение поднять его в воздух не раз приходило к капитану подводного крейсера.В обратный путь лодка отправилась без самолёта. Его место заняли некоторые образцы новой немецкой боевой техникой (среди них крылатая ракета V-1 «Фау-1», РЛС). E14Y1 остался на берегу. Немцев это чудо японской техники не заинтересовало. Никому не нужный, он был уничтожен во время одной из многочисленных бомбардировок союзной авиации.В течение 1943 года союзная противолодочная (патрульная) авиация всё более активно стала использовать для поиска и обнаружения японских подводных лодок РЛС, лишая их возможности находиться в надводном положении длительное время без риска быть обнаруженным и уничтоженным. После всплытия субмарины в реальных условиях на подготовку и запуск самолёта могло уходить от 30 минут до часа.Так, противолодочная модификация американского торпедоносца «Грумман» TBM-1D «Авенджер» была оснащена 3-сантиметровым радаром ASD (AN/APS-3) в обтекателе на передней кромке правого крыла с дальностью обнаружения рубки подводной лодки до 20 км (в условиях спокойного моря).Англичане использовали для выполнения разведывательных задач и борьбы с подводными лодками противника палубные торпедоносцы «Фейри» «Барракуда» ТВ Мк.II, оснащённые радарами ASV Mk.II/ Mk.IIN дециметрового диапазона с размещёнными на крыльях дипольными антеннами (дальность обнаружения крупных надводных целей до 66 км, а всплывшей подлодки до 20 км).На вооружении Берегового командования Королевских ВВС и ВВС Австралии состояли поставленные из США по программе ленд-лиза патрульные самолёты «Локхид» «Хадсон» Mk.II/III/IV/V/VI. Последние модификации, в отличие от своих американских собратьев оснащались противокорабельным радаром ASV Mk.II, имели меньшую боевую нагрузку (всего четыре 113-килограммовые глубинные бомбы) и возможность применения 127-мм неуправляемых ракет (НАР).В этих условиях использование бортовых гидросамолётов стало крайне проблематичным. В районах активных действий союзных флотов японцы были вынуждены отказаться от воздушной разведки гидросамолётами подводных лодок. В 1944 году E14Y1 ограниченно применялись лишь в акватории Индийского океана для поиска союзных транспортов, не имеющих надёжного охранения.В конце 1944 года большая часть сохранившихся в строю E14Y1 за ненадобностью и острого дефицита опытных пилотов была списана с лодок на береговые базы или надводные корабли.