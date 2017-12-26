07:42 27 декабря

Боевики сбили военный самолёт в Сирии

Сирийские информационные источники сообщают о крушении военного самолёта в САР. По опубликованной информации, самолёт упал в провинции Хама. Причём отмечено, что самолёт был атакован с земли представителями одной из террористических группировок. Конкретных данных о модели самолёта не сообщается.
Информационное агентство SANA передаёт, что пилот погиб.
Из материала сирийской информационной службы:
Военный самолёт потерпел крушение в окрестностях Хамы после того, как его подбили террористы, пилот погиб.

Боевики сбили военный самолёт в Сирии

Сегодня же другие информационные источники - турецкие - сообщали о том, что самолёты ВВС САР наносят удары по провинции Идлиб.

Также отмечается, что в провинции Хама САА вступила в бои с отрядами террористов - неподалёку границы с Идлибом. Если эти сводки соответствуют действительности, то можно предположить, что самолёт ВВС САР был сбит боевиками "Джебхат ан-Нусра", существенная концентрация которых отмечена в этом регионе Сирийской Арабской Республики.
В Твиттере репортёра Ivan Sidorenko публикуется фотография погибшего пилота. В материале утверждается, что боевики взяли лётчика живым.

Из материала:
После пленения ему перерезали горло и дважды выстрелили в голову.

В сирийских СМИ сообщается, что лётчик выполнял боевое задание на самолёте L-39ZA.

Использованы фотографии: ria.ru, https://twitter.com/IvanSidorenko1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 109

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  1. parkello Вчера, 20:13
    за пилота обидно sad
    parkello
    1. Комментарий был удален.
      1. parkello Вчера, 20:16
        ЗУ-23 вполне могла достать ,если он в этот момент пикировал на цель . а могли и стингером .или Иглой . не удивлюсь если китайским ПЗРК вообще. в Сирии много чего на руках у бородатых было .
        parkello
        1. svp67 Вчера, 20:23
          Цитата: parkello
          в Сирии много чего на руках у бородатых было

          И есть... К сожалению
          svp67
          1. Logall Вчера, 20:38
            И будет! Пока там америкосики...
            Logall
            1. новичок Вчера, 20:53
              парня жалко. нехватка современной авиации даёт о себе знать. Александр приветствую, тебя сегодня вижу впервые.
              новичок
            2. Sergey84 Вчера, 21:05
              И будет- как после наших, в афгане.
              Sergey84
            3. тол100в Вчера, 21:13
              Цитата: Logall
              Пока там америкосики..

              Пока Главари Террористов (СГА) оттуда не будут изгнаны, покоя там не будет!
              тол100в
          2. kapitan92 Вчера, 20:40
            Цитата: svp67
            Цитата: parkello
            в Сирии много чего на руках у бородатых было

            И есть... К сожалению

            Телеканал Al Jazeera передал, что истребитель воздушных сил Сирии был сбит боевиками. Речь идет об учебно-боевом самолете L-39, который используется сирийской авиацией в качестве штурмовика.

            По неподтвержденным данным, которые появились в соцсетях, L-39 был сбит зенитным огнем с земли. Пилот успел катапультироваться, однако, скорее всего, был расстрелян бандитами в воздухе.
            kapitan92
          3. катана Вчера, 20:52
            Цитата: svp67
            Цитата: parkello
            в Сирии много чего на руках у бородатых было

            И есть... К сожалению

            Мне всегда не давала покоя одна мысль - в руки правительственных войск попадают нередко и бармолеи по терминологии форумчан .Где они ,спрашивается- в Сирии нет мест содержания инсургентов.Наверняка попавшихв плен инсургентов правительственные чиновники одаривают ценными подарками и отпускают на все четыре стороны!! wassat laughing
            катана
          4. Навигатор 1 Вчера, 22:49
            И осталось к сожалению.
            Навигатор 1
        2. РУСС Вчера, 22:05
          Цитата: parkello
          ЗУ-23 вполне могла достать ,если он в этот момент пикировал на цель . а могли и стингером

          Сбили из ПЗРК, в сети есть видео
          РУСС
    2. Джедай Вчера, 20:21
      Цитата: parkello
      за пилота обидно sad

      Обидно - это не то слово. Не хочу торопиться с выводами и подожду подробностей, но США и их прихвостни - отродья! negative
      Джедай
      1. Идущий Вчера, 20:24
        Мало информации и почему то убежден без полосатых не обошлось.
        Идущий
        1. parkello Вчера, 20:27
          есть и у меня такие же подозрения. причем вполне себе обоснованные и логически взвешенные . полосатых это рук дело.
          parkello
          1. Идущий Вчера, 20:30
            Может не на прямую , но руководили точно.
            Идущий
            1. parkello Вчера, 20:34
              ну таки да.но по любому замешаны . судя по тому как его зверски убили ,видимо авиация им много кровушки выпила, жалко что не всю.
              parkello
              1. Джедай Вчера, 20:38
                Цитата: parkello
                видимо авиация им много кровушки выпила, жалко что не всю.

                Это точно, нет приличных матов, не говоря уже про обычные слова...
                Джедай
                1. Идущий Вчера, 20:52
                  Вообще пилот конечно дорогого стоит , жалко воина , но я думаю они справятся , при нашей помощи.
                  Идущий
                  1. Джедай Вчера, 20:54
                    Справятся, но почему-то кажется мне что жертвы среди сирийских военных будут расти после вывода российских войск...
                    Джедай
                    1. Shahno Вчера, 20:57
                      Скорее всего да. Гражданская война то не закончена. А ее можно завершить только дипломатическим путем.
                      Shahno
                      1. Джедай Вчера, 21:02
                        Пока за спиной бармалеев США и прочие спонсоры террора - дипломатия ни к чему хорошему не приведёт.
                        Джедай
                      2. Идущий Вчера, 21:08
                        Цитата: Джедай
                        Пока за спиной бармалеев США и прочие спонсоры террора - дипломатия ни к чему хорошему не приведёт.

                        Это так , но и говорить надо.
                        Идущий
                      3. новичок Вчера, 21:09
                        все желающие мира своей стране будут на всесирийской конференции 29го.
                        новичок
                  2. Blackgrifon Вчера, 22:57
                    Цитата: Идущий
                    Вообще пилот конечно дорогого стоит , жалко воина

                    У сирийцев за время войны вообще очень много кадровых бойцов и техники выбыло из строя. И если раньше новых пилотов, к примеру, готовили, то за время войны все УБС были задействованы в боевых операциях.
                    И вот что интересно, если промониторить все открытые данные, то создается впечатление, что L-39 и т.п. УБС САА потеряла не так уж и много. И это не смотря на крайне активное применение их в качестве штурмовика.
                    Blackgrifon
              2. катана Вчера, 20:57
                Цитата: parkello
                ну таки да.но по любому замешаны . судя по тому как его зверски убили ,видимо авиация им много кровушки выпила, жалко что не всю.

                А ведь господин президент России объявил своему народу и всем народам мира,что война в Сирии закончена??А как же понимать ТАКОЕ?
                катана
                1. новичок Вчера, 21:15
                  иг уничтожено. остальные банды добиваются.
                  новичок
                  1. катана Вчера, 21:22
                    Цитата: новичок
                    иг уничтожено. остальные банды добиваются.

                    А разве РФ заходила в Сирию не под лозунгом борьбы с ИГ?Или это была такая своеобразная дымовая завеса русских ?
                    катана
                    1. новичок Вчера, 21:31
                      вы прочитайте ещё раз оба коммента мой и ваш. я так и не понял что вы хотели сказать на самом деле.
                      новичок
                2. влад66 Вчера, 21:48
                  Цитата: катана
                  А ведь господин президент России объявил своему народу и всем народам мира,что война в Сирии закончена??А как же понимать ТАКОЕ?

                  А ведь господин Президент США Трамп давно уже заявил что ПОБЕДА одержана,Тереза Мэй которая пьет шампанское за ПОБЕДУ над террористами,даже французы ходившие под руки и рисовавшие мелками на асфальте и те заявили о ПОБЕДЕ над террором в Сирии и Ираке.Или им не верите?Тогда вы просто толстый и неумный тролль. angry
                  Цитата: катана
                  Он набирает плюсы и у него доброе сердце - он возмущен "злодейским убийством летчика".Сделал из данного печального события шоу!!

                  А ты тут чего делаешь?Точно так же гонишься за плюсиками,да злобно троллишь,фу фу фу тролляшка вкусная. angry
                  влад66
                  1. катана Вчера, 22:03
                    Цитата: влад66
                    Цитата: катана
                    А ведь господин президент России объявил своему народу и всем народам мира,что война в Сирии закончена??А как же понимать ТАКОЕ?

                    А ведь господин Президент США Трамп давно уже заявил что ПОБЕДА одержана,Тереза Мэй которая пьет шампанское за ПОБЕДУ над террористами,даже французы ходившие под руки и рисовавшие мелками на асфальте и те заявили о ПОБЕДЕ над террором в Сирии и Ираке.Или им не верите?Тогда вы просто толстый и неумный тролль. angry
                    Цитата: катана
                    Он набирает плюсы и у него доброе сердце - он возмущен "злодейским убийством летчика".Сделал из данного печального события шоу!!

                    А ты тут чего делаешь?Точно так же гонишься за плюсиками,да злобно троллишь,фу фу фу тролляшка вкусная. angry

                    Я никому из ныне действующих политиков не верю - ни толстому потасканному рыжему клоуну Трампу,ни сушеной вобле Мей,ни вашему великому гаранту .. tongue
                    катана
                    1. medvedron Вчера, 23:55
                      Так и зачем ты тогда людей провоцируешь на подобные разговоры? Если не веришь ни одному из действующих политиков,зачем тогда о политике писать?
                      medvedron
                3. Ныробский Сегодня, 00:54
                  Цитата: катана
                  А ведь господин президент России объявил своему народу и всем народам мира,что война в Сирии закончена??А как же понимать ТАКОЕ?
                  Какое такое? Укропы в "без пяти минут" европейской стране мирный Боинг с Бука завалили, ты не удивляешься, а тут вдруг у тебя смущение возникло, когда в стране воюющей почти 7 лет бандиты с помощью США сбили военный самолёт.
                  Цитата: катана
                  А разве РФ заходила в Сирию не под лозунгом борьбы с ИГ?Или это была такая своеобразная дымовая завеса русских ?

                  Размик, ты реально не понимаешь или это у тебя стёб такой? Заходили под лозунгом борьбы с ИГ, для уничтожения примкнувших к нему выходцев из России и для сохранения целостности сирийского государства. По факту - ИГ не имеет ни одного опорного пункта и полностью контролируемой ими территории, около 3000 уничтоженных бармалеев выходцев из России, Асад удержал власть и территорию. В целом поставленные и озвученные задачи выполнены.
                  Ныробский
          2. Sam_gosling Вчера, 21:13
            А Греки то тут причем?
            Sam_gosling
            1. катана Вчера, 21:24
              Цитата: Sam_gosling
              А Греки то тут причем?

              Он набирает плюсы и у него доброе сердце - он возмущен "злодейским убийством летчика".Сделал из данного печального события шоу!!
              катана
        2. pvv113 Вчера, 20:40
          Виктор, привет! Ни одна гадость в мире без них не обходится
          pvv113
          1. Идущий Вчера, 20:51
            Привет Владимир! hi так главнюки однако , куда без них.
            Идущий
      2. новичок Вчера, 20:56
        Макс, я чего то подумал о джавелинах в укрленд, провёл параллель_ ведь могли подкинуть бармалеям пзрк?
        новичок
        1. катана Вчера, 21:04
          Цитата: новичок
          Макс, я чего то подумал о джавелинах в укрленд, провёл параллель_ ведь могли подкинуть бармалеям пзрк?

          Причем тут Джавелины в Украине и сбитый самолет Асада??
          катана
          1. новичок Вчера, 21:47
            и там и там идёт ожесточение позиции янки. на обоих антироссийских фронтах идёт агония от бессилия протеже янки.
            новичок
            1. катана Вчера, 22:26
              Цитата: новичок
              и там и там идёт ожесточение позиции янки. на обоих антироссийских фронтах идёт агония от бессилия протеже янки.

              События в Украине - это не агония США.Если там кто то и проиграл,то только РФ.
              катана
              1. medvedron Вчера, 23:58
                А каким боком РФ? Может хватит западные агитки повторять?Тем более,что на Донбассе ещё ничего не кончено.
                medvedron
        2. Джедай Вчера, 21:04
          Да проще простого, Гарик! И не обязательно свои "Стингеры". У тех же бывших "братушек" по Варшавскому договору советские ПЗРК не все ещё закончились.
          Джедай
          1. новичок Вчера, 21:42
            да Макс. вон коллега катана понять не может логику моего предположения. а всё просто: что в Сирии, что в укрленде спонсор террора дядя сэм.
            новичок
            1. новичок Вчера, 22:07
              кстати в дополнение. на воен. материалах статья про сбитый самолёт САР нашей пзрк “стрела3“. там и видеосюжет. не знаю насколько достоверно видео, но сама новость уже настораживает.
              новичок
            2. катана Вчера, 22:33
              Цитата: новичок
              да Макс. вон коллега катана понять не может логику моего предположения. а всё просто: что в Сирии, что в укрленде спонсор террора дядя сэм.

              Гарик - вашу логику действительно трудно понять .Для вашего сведения - Украина с 1991 года независимое государство и власти США поставляют оружие законно избранному правительству данной страны,как Россия считает себя в праве поставлять оружие в ту же Сирию или в Азербайджан,которым азербайджанцы с успехом убивают ваших соплеменников.Но ничего тут не возразишь - русские просто торгуют на крови. sad
              катана
              1. Shahno Вчера, 22:40
                Да это бесполезно все. У штатов с Россией иррациональная вражда. Чем то напоминает наш конфликт с арабами. Не какая логика тут не поможет.
                Shahno
                1. medvedron Сегодня, 00:03
                  Во, ещё один,
                  За рыбу гроши.
                  medvedron
              2. новичок Вчера, 23:13
                ну, для начала ликбез. “влась“ в укрланде “избрана“ не то что с нарушениями собственных и муждународных норм, но и вопреки. вообще не вижу, где там РФ в проигрыше, очнитесь. укрланд скоро без единого выстрела из РФ падёт к ногам РФ. теперь главное. об убийстве моим соплеменников. вы хоть будьте благодарны, что РФ торгует с Азербайджаном, не нарушая наложенных ограничений, иначе дядя сэм давно бы поторговал там. и не могу понять, неужели вы действительно сравнили более менее крепкое гос.во Азербайджан с давно уже развалившейся Республикой Украина? это как бы между прочим. вернёмся к главному. вам наверное приятнее было видеть у Азербайджана западное оружие? а я вот другого мнения: как раз РФ плотно там сидит на их рынке и благодаря этому РА всегда знает о видах вооружения противника. да и Армении РФ плотно помогает ежедневно. вы ослепнены Азербайджаном? я вас просветлю. благодаря базе РФ древнейшие враги не смеют сунуться в РА. а ведь провокации были, неуто не в курсе? не плюйте в колодец из которого пьёте. повторю вам мою недавнюю фразу в ваш адрес: вам ещё много нужно прочитать, многое изучить. половина того что вы нарисовали бред. и не смейте больше со мной общаться в подобном тоне_ я об убийстве соплеменников. вы прекрасно знаете, что б я сделал, будь мы физически рядом.
                новичок
              3. medvedron Сегодня, 00:00
                Что бы вы знали в страну в которой идёт гражданская война запрещено поставлять оружие,это по международной конвенции,но как всегда америкосам всё нипочём.
                medvedron
    3. Донской Вчера, 21:28
      Цитата: parkello
      за пилота обидно sad

      Да бросьте вы. Любого человека жалко, но особенно - детей. А этот пилот - солдат своей страны, которые ежедневно гибнут десятками. Я сейчас не рассматриваю профессионализм каждого, а только гуманитарную сторону вопроса. В Сирии уже много лет полыхает гражданская война, усугубленная вмешательством других держав. Есть определенные, давно известные условия для ее возникновения, и законы, по которым она протекает. Единственный выход побыстрее остановить этот кошмар - принудить все стороны к прекращению противостояния. Можно конечно физически уничтожить противостоящую сторону и репрессировать несогласных, как чаще и бывает, но это преступление против человечности.
      Донской
      1. dsk Вчера, 22:40
        Здравствуйте Василий Иванович!
        Цитата: Донской
        В Сирии уже много лет полыхает гражданская война, усугубленная вмешательством других держав
        Тем , кому мерещится "власть над Миром", регион не оставляют в покое. Но "принуждение к реальному миру", хоть и медленно но продвигается: "В Египте казнены 15 осужденных за убийства силовиков на Синайском полуострове. Большинство повешенных террористов происходили с Синайского полуострова, где вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и участвовали в убийствах военных и полицейских, а также теракте в мечети Эр-Рауда, расположенной в Северном Синае, когда погибли 305 человек."Об этом сообщает агентство Reuters.
        dsk
    4. Piramidon Вчера, 21:43
      В Твиттере репортёра Ivan Sidorenko публикуется фотография погибшего пилота. В материале утверждается, что боевики взяли лётчика живым.
      Из материала:
      После пленения ему перерезали горло и дважды выстрелили в голову.

      А откуда у этого репортера "Ivan Sidorenko" такие подробности? Он сам там присутствовал? Фамилия репортера наталкивает на определенные мысли...
      Piramidon
  2. Комментарий был удален.
  3. Митяша Вчера, 20:14
    Смелые пилоты в Сирии. Летают и воюют классно. Летают только непростительно низенько и долбят метко со всех маневров, не смотря на наличие ПЗРК у бармалеев. Молодцы! Ничего, расквитаются и за этого пилота. Безумству храбрых поём мы песню!!!
    Митяша
  4. AloeMC Вчера, 20:15
    Террористы ведь побеждены, как там МО нам говорило?

    Земля пухом пилоту.
    AloeMC
    1. Володин Вчера, 20:20
      Цитата: AloeMC
      Террористы ведь побеждены, как там МО нам говорило?

      Что прикажете? Заменить сирийскую армию российской?
      Володин
      1. катана Вчера, 21:07
        Цитата: Володин
        Цитата: AloeMC
        Террористы ведь побеждены, как там МО нам говорило?

        Что прикажете? Заменить сирийскую армию российской?

        С заявления вашего верховного главнокомандующего не прошло и двух недель.
        катана
    2. Вадим237 Вчера, 20:22
      Наше МО говорило что террористы ИГИЛ разгромлены, а остальные как видите, вполне боеспособны.
      Вадим237
      1. Идущий Вчера, 20:25
        Не спешите с выводами , США там и они не успокоятся.
        Идущий
        1. катана Вчера, 21:09
          Цитата: Идущий
          Не спешите с выводами , США там и они не успокоятся.

          Враг не дремлет - такой тезис мы проходили в свое время.
          катана
          1. Идущий Вчера, 21:15
            Враг обижен и унижен , поэтому очень опасен и коварен.
            Идущий
            1. катана Вчера, 21:31
              Цитата: Идущий
              Враг обижен и унижен , поэтому очень опасен и коварен.

              Враг очень коварен - если бы США были действительно так коварны,то они давно вывели бы свои войска из Афгана,предварительно поставив там у руля талибов и каждый год давая им огромные суммы денег.В подбрюшье России (так вы любите выражаться про независимые Среднеазиатские государства) сразу же засвербило. wassat
              катана
              1. DalaiLama Сегодня, 02:58
                Талибы в Афганистане запретили смотреть зомбоящик и выращиваь герыч. Теперь там демократия и экспорт герыча в Европу вырос в десятки раз.
                DalaiLama
    3. Околоточный Вчера, 20:23
      К вашему сведению, с фашистскими прихвостнями на Украине и в Прибалтике боролись практически до середины 50-х. Хотя войну выиграли в 45-ом.
      Околоточный
      1. Идущий Вчера, 21:23
        Почти до 1960 года , а сейчас зараза опять заселилась.
        Идущий
      2. катана Вчера, 21:33
        Цитата: Околоточный
        К вашему сведению, с фашистскими прихвостнями на Украине и в Прибалтике боролись практически до середины 50-х. Хотя войну выиграли в 45-ом.

        В странах Балтии не было фашистских прихвостней - там население данных стран боролось против оккупации их стран Советским Союзом.
        катана
        1. неглавный Вчера, 22:36
          Цитата: катана
          Цитата: Околоточный
          К вашему сведению, с фашистскими прихвостнями на Украине и в Прибалтике боролись практически до середины 50-х. Хотя войну выиграли в 45-ом.

          В странах Балтии не было фашистских прихвостней - там население данных стран боролось против оккупации их стран Советским СоюзЗЗом.

          Знаешь катана, как бы жизнь была лучше, если бы не такие как ты!
          неглавный
        2. Dym71 Вчера, 22:48
          Цитата: катана
          В странах Балтии не было фашистских прихвостней - там население данных стран боролось против оккупации их стран Советским Союзом.

          Например 2-й Вильнюсский охранный батальон на территории концлагеря «Майданек» в Польше боролся ? fool
          Ещё ведь кто-то плюсы ставит...... negative
          Dym71
        3. medvedron Сегодня, 00:05
          Приглашаю на Донбасс,поищите армады боевых бурят.
          medvedron
        4. Полковник МО Сегодня, 00:55
          Коллеги! Не стоит дискутировать с этим обломком японской сабли - он же на подсосе!
          Полковник МО
  5. Геркулесыч Вчера, 20:15
    Пилота жалко! Это лишнее напоминание, что до конца войны еще очень далеко!
    Геркулесыч
    1. Вадим237 Вчера, 20:22
      Опять рано часть наших ВКС вывели.
      Вадим237
      1. svp67 Вчера, 20:24
        Цитата: Вадим237
        Опять рано часть наших ВКС вывели.

        Там есть чем ответить и помочь сирийцам...
        svp67
        1. Вадим237 Вчера, 20:44
          Чем и сколько этого там?
          Вадим237
      2. катана Вчера, 21:10
        Цитата: Вадим237
        Опять рано часть наших ВКС вывели.

        Не берите в голову - в Сирии вы увязли надолго.
        катана
        1. Вадим237 Вчера, 23:24
          Я рассчитываю, что ещё годика на два.
          Вадим237
        2. svp67 Сегодня, 00:35
          Цитата: катана
          е берите в голову - в Сирии вы увязли надолго.

          Вы правы, договор на аренду ДВУХ баз подписан на 49 лет, с дальнейшей пролонгацией...
          svp67
  6. svp67 Вчера, 20:22
    После пленения ему перерезали горло и дважды выстрелили в голову.
    Как же надо бояться этого защитника Сирии, что бы убить его ТРИЖДЫ... Соболезную родственникам и всему народу свободной Сирии.
    И эта потеря лишний раз показывает, что успокаиваться и расслабляться - еще, ой как РАНО.
    svp67
  7. Арон Заави Вчера, 20:25
    Был сбит L-39. Погиб летчик, капитан Bassem Ghosn. Выполнял задание в районе Аль-Хамдания, юг Идлиба. Уроженец из деревни Худайда, провинция Хомс.
    Арон Заави
    1. parkello Вчера, 20:31
      летаюущую парту сбили твари . была бы сушка Су-25 либо А-10...хрена с два бы сбили .
      parkello
      1. Вадим237 Вчера, 20:45
        Да, МиГ 23 машина корявая.
        Вадим237
      2. катана Вчера, 21:11
        Цитата: parkello
        летаюущую парту сбили твари . была бы сушка Су-25 либо А-10...хрена с два бы сбили .

        По вашей логике - летающую парту нельзя сбивать?
        катана
      3. lwxx Вчера, 23:38
        Сбили бы и их,если на такой высоте. L39 сбили стрелой 3. Сайт становиться помоичным, надо и другие инфорагенства читать,смотреть. А вот откуда у них стрела 3 ?
        lwxx
        1. Spez Сегодня, 01:05
          Да кому их только не продавали. А в 90-х откуда их только не воровали...
          Spez
    2. Митяша Вчера, 20:36
      Слабенькая машина для боёв. Лишний раз подтверждает мужество и отвагу сирийских летчиков в борьбе за РОДИНУ!
      Митяша
      1. parkello Вчера, 20:45
        одним героизмом и мужеством тут не победишь . как говорил покойный ныне В.Грязев ,вкупе с этим должно иметься и современное ,боевое оружие . тогда можно сдвинуть балланс в свою пользу. а так..Л-39 считай картонный ...его можно пробить даже из ДШК . двигатели ничем не защищены прицельный комплекс никакой вообще,все на глаз ,на коллиматор . а ему скорее всего в двигатели попали.раз пилот катапультировался . у Иракцев денег по больше будет,они накупили и Су-25 и вертушек ,и Буратины ...им проще воевать,но они сами воюют хуже,а у этих с деньгами туго ,пилотов не хватает,самолеты старые ...некоторые вообще на честном слове летают. нет шоп выкупить у болгар по дешевке их Грачей и поставить на крыло ...они на Л-39 летают .
        parkello
        1. катана Вчера, 21:16
          Цитата: parkello
          одним героизмом и мужеством тут не победишь . как говорил покойный ныне В.Грязев ,вкупе с этим должно иметься и современное ,боевое оружие . тогда можно сдвинуть балланс в свою пользу. а так..Л-39 считай картонный ...его можно пробить даже из ДШК . двигатели ничем не защищены прицельный комплекс никакой вообще,все на глаз ,на коллиматор . а ему скорее всего в двигатели попали.раз пилот катапультировался . у Иракцев денег по больше будет,они накупили и Су-25 и вертушек ,и Буратины ...им проще воевать,но они сами воюют хуже,а у этих с деньгами туго ,пилотов не хватает,самолеты старые ...некоторые вообще на честном слове летают. нет шоп выкупить у болгар по дешевке их Грачей и поставить на крыло ...они на Л-39 летают .

          Иногда,прежде чем писать комментарий,сперва вам следует немного подумать над смыслом того,что вы в них пишете - это как у Болгарии режим Асада будет по дешевке покупать Грачей - кто ему их продаст?Практически во всем мире у Асада репутация кровавого мясника и палача.
          катана
    3. svp67 Сегодня, 00:36
      Цитата: Арон Заави
      Был сбит L-39

      Мужественный летчик...
      svp67
  8. Митяша Вчера, 20:25
    Цитата: parkello
    ЗУ-23 вполне могла достать ,если он в этот момент пикировал на цель . а могли и стингером .или Иглой . не удивлюсь если китайским ПЗРК вообще. в Сирии много чего на руках у бородатых было .

    Почему было, много еще осталось...
    Митяша
    1. parkello Вчера, 20:30
      не хотел писать это . потому что бешусь от одной только мысли .
      parkello
  9. Дормидонт Вчера, 20:29
    С нашими западными и ближневосточными партнёрами мира не будет
    Дормидонт
  10. polkovnik manuch Вчера, 20:31
    Жаль !!! Л-39 машина сама по себе уже старая , хотя как видно "поработать " успела , думаю не одного "бородатого" на тот свет отправила .
    polkovnik manuch
  11. alexhol Вчера, 20:35
    Как так!? Уже три раза ВВП объявлял , что ИГИЛ уничтожена!
    alexhol
    1. donavi49 Вчера, 20:45
      А это не ИГ - а их конкуренты. Или ХТШ - которая нусра бывшая. Или ТИП - который туркестанский халифат с уйгурами и узбеками. Или одна из зинок - ССА, у которых и ПЗРК были кстати.

      Ну, а вообще динамика вот.
      donavi49
      1. alexhol Вчера, 21:20
        А есть гарантия , что то через год ситуация не поменяется? Это их проблемы, а кто будет решать свои?
        alexhol
  12. Masya Masya Вчера, 20:35
    а не надо расслабляться... война,, обычно идет до победного конца!
    Masya Masya
  13. Романенко Вчера, 20:39
    Пусть небо тебе будет пухом, сокол.
    Романенко
  14. groks Вчера, 20:39
    Днльфины и Альбатросы и проектировались, как резервные лёгкие штурмовики.
    Война. На войне убивают. Упокой Аллах его душу.
    Но какого наши так резко выдернули большую часть войск? Политика ... .
    groks
    1. Evkur Сегодня, 01:51
      Выборы пройдут и уверен вернуться с удвоенной силой!
      Evkur
  15. senima56 Вчера, 21:00
    Да....Вот тебе и "разгромленный ИГИЛ*!
    * Запрещена в Росссии.
    senima56
  16. q75agent Вчера, 21:00
    Цитата: parkello
    ЗУ-23 вполне могла достать ,если он в этот момент пикировал на цель . а могли и стингером .или Иглой . не удивлюсь если китайским ПЗРК вообще. в Сирии много чего на руках у бородатых было .

    сайт телеканала рен тв , там уже есть видео , сбили из пзрк .....
    q75agent
  17. Oleg7700 Вчера, 21:04
    Самолёт сбили ПЗРК, вот видео.
    Oleg7700
  18. Маз Вчера, 21:26
    Цитата: senima56
    Да....Вот тебе и "разгромленный ИГИЛ*!
    * Запрещена в Росссии.

    Если бы не американские друзья партнеры и союзники то про запрещенный игиль все уже бы забыли. ПЗРК, шо , само туда пришло? Само обучило оператора? Натренировало? Прям искуственный интеллект появился сам в нищей Сирии. Уши торчат и шапка горит, и морда в сметане
    Маз
  19. Alex20042004 Вчера, 21:33
    Так этоже учебно-боевая машина !
    Модификации[править | править код]
    L-39С — стандартная модификация учебно-тренировочного самолёта для начальной и основной лётной подготовки.
    L-39СM — модернизированный вариант L-39С.
    L-39ZO — вооружённый учебно-тренировочный самолёт, разработанный в 1973—1976 годах. Может использоваться в качестве лёгкого штурмовика, имеются четыре подкрыльевых узла подвески вооружения.
    L-39ZA — дальнейшее развитие L-39ZO с установкой под фюзеляжем двуствольной пушки ГШ-23.
    L-39ZAM — модернизированный вариант L-39ZA.
    L-39V — буксировщик воздушных мишеней.
    L-39MS (L-59 Super Albatros) — модификация с новым турбореактивным двигателем модульной конструкции ДВ-2, имеющим тягу 2200 кгс, катапультируемыми креслами класса «0-0» и новым электронным оборудованием. Первый полёт совершил в 1986 году. Произведено 80 единиц.[1]
    Л-39Д — украинская модификация L-39C, представленная в начале 2010 года[2].
    Л-39М1 — украинская модернизация Л-39: замена двигателя АИ-25ТЛ на модернизированный АИ-25ТЛШ (увеличена тяга с 1720 до 1850 кг и вдвое (с 8—12 секунд до 5—6 секунд) уменьшилось время приёмистости), усовершенствована система управления силовой установкой и бортовым аварийно-эксплуатационным регистратором полётной информации с дополнительными датчиками и устройствами[3]. Разработан в 2002—2009 годах, приказом министра обороны Украины № 347 от 8 июля 2009 года принят на вооружение ВВС Украины[4].
    Л-39М — украинская модификация Л-39, разработка которой была завершена в 2013 году[5]. Отличается от базового варианта наличием бортового тренажёрного комплекса БТК-39, который предназначен для имитации работы прицельного комплекса истребителя МиГ-29. Является летающим тренажёром для подготовки пилота к боевой работе на истребителе МиГ-29[6]. Принят на вооружение вооружённых сил Украины 4 марта 2015 года[7]
    L-159 — создан на базе L-59.
    Кроме того, в 1987 году на основе конструкции L-39 для ВВС Румынии был создан учебно-боевой самолёт IAR-99 «Şoim»[8], а в июле 2014 года было объявлено о разработке L-39NG — модификации с двигателем Williams FJ44[9].

    Технические характеристики[править | править код]

    Проекции L-39 «Альбатрос»
    Данные соответствуют модификации L-39C.

    Экипаж: 1 или 2 человека
    Длина: 12,13 м
    Размах крыла: 9,46 м
    Высота: 4,47 м
    Площадь: 18,8 м2
    Масса пустого: 3395 кг
    Нормальная взлётная масса: 4337 кг
    Макс. взлётная масса: 4700 кг с бетонной ВПП (4600 кг с грунта)
    Максимальное время перевёрнутого полёта: 20 с
    Максимальная заправка топливом: 1014 кг (при удельной плотности 0,78 гр/см3)
    Количество двигателей: 2 (основной и вспомогательный)
    Тип основного двигателя: двухконтурный ТРД АИ-25ТЛ
    Тяга двигателя максимальная: 1720 кгс (16,87 кН)[10]
    Тяга двигателя на режиме "малый газ": не более 135 кгс
    Тип вспомогательного двигателя-турбостартера: «Сапфир-5»
    Максимальная скорость горизонтального полёта: 760 км/ч (на высоте 6500 м)
    Максимально допустимая скорость по прочности: 900 км/ч (М = 0,8)
    Максимальная перегрузка: +8 / −4
    Крейсерская скорость (по прибору): 390 км/ч
    Скорость сваливания: 160 км/ч (при выпущенных закрылках и шасси)
    Эволютивная скорость: 200 км/ч
    Максимальная дальность полёта: 1015 км (с заправкой консольных баков)
    Практический потолок: 11 500 м
    Скороподъёмность (у земли): 22 м/с (1320 м/мин)
    Минимальное время набора высоты:
    6000 м: 6,4 мин
    10 000 м: 16,9 мин
    Тяговооружённость: 0,4
    Длина разбега: 480—530 м
    Длина пробега: 650—690 м
    Вооружение[править | править код]
    (Приведены данные по самолёту L-39С из РЛЭ за 1988 год)

    2 крыльевых балочных держателя (34 кг)
    Бомбы: 2 х ОФАБ-100 (246 кг)
    Управляемые ракеты: 2 имитатора И-318 (106 кг) + 2 АПУ-13М1 (42 кг)
    Неуправляемые ракеты: 2 УБ-16-57У (104 кг) + 32 ракеты С-5 (124 кг)
    Alex20042004
  20. ШТОРМ 12 Вчера, 23:49
    по фоткам L-ка
    ШТОРМ 12
  21. Молодой_Коммунист Сегодня, 00:00
    Войну-то мы выиграли, а сейчас осталось еще только боевиков победить.
    Молодой_Коммунист
  22. cobra77 Сегодня, 00:25
    Как же так ведь ИГИЛ разгромлен, одержали Победу? Сам ведь сказал. Тут вон даже из ЛГБ.... эээ ЛДПР предлагали праздник великий устроить. Или всё таки на полшишечки победа?
    cobra77
  23. cobra77 Сегодня, 00:25
    Цитата: Молодой_Коммунист
    Войну-то мы выиграли, а сейчас осталось еще только боевиков победить.


    Ага, ещё 100000 вёдер и золотой ключик наш...
    cobra77
  24. Evkur Сегодня, 01:48
    Цитата: катана
    Цитата: Вадим237
    Опять рано часть наших ВКС вывели.

    Не берите в голову - в Сирии вы увязли надолго.

    На 49 лет!пока веет флаг России на военных базах.
    Evkur
    1. ромул Сегодня, 02:05
      Цитата: Evkur

      0
      Evkur Сегодня, 01:48 Новый
      Цитата: катана
      Цитата: Вадим237
      Опять рано часть наших ВКС вывели.

      Не берите в голову - в Сирии вы увязли надолго.

      На 49 лет

      Ровно на столько , сколько Асад продержится не более.
      ромул
  25. LeonidL Сегодня, 03:33
    Земля пухом герою-пилоту и вечная память! А исламисткским гнидам гореть в аду.
    LeonidL
  26. savage1976 Сегодня, 04:04
    Соболезнования семье в связи спотерей борца с американской агрессией.
    savage1976
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