Боевики сбили военный самолёт в Сирии
Сирийские информационные источники сообщают о крушении военного самолёта в САР. По опубликованной информации, самолёт упал в провинции Хама. Причём отмечено, что самолёт был атакован с земли представителями одной из террористических группировок. Конкретных данных о модели самолёта не сообщается.
Информационное агентство SANA передаёт, что пилот погиб.
Из материала сирийской информационной службы:
Сегодня же другие информационные источники - турецкие - сообщали о том, что самолёты ВВС САР наносят удары по провинции Идлиб.
Также отмечается, что в провинции Хама САА вступила в бои с отрядами террористов - неподалёку границы с Идлибом. Если эти сводки соответствуют действительности, то можно предположить, что самолёт ВВС САР был сбит боевиками "Джебхат ан-Нусра", существенная концентрация которых отмечена в этом регионе Сирийской Арабской Республики.
В Твиттере репортёра Ivan Sidorenko публикуется фотография погибшего пилота. В материале утверждается, что боевики взяли лётчика живым.
Из материала:
В сирийских СМИ сообщается, что лётчик выполнял боевое задание на самолёте L-39ZA.
Информационное агентство SANA передаёт, что пилот погиб.
Из материала сирийской информационной службы:
Военный самолёт потерпел крушение в окрестностях Хамы после того, как его подбили террористы, пилот погиб.
Сегодня же другие информационные источники - турецкие - сообщали о том, что самолёты ВВС САР наносят удары по провинции Идлиб.
Также отмечается, что в провинции Хама САА вступила в бои с отрядами террористов - неподалёку границы с Идлибом. Если эти сводки соответствуют действительности, то можно предположить, что самолёт ВВС САР был сбит боевиками "Джебхат ан-Нусра", существенная концентрация которых отмечена в этом регионе Сирийской Арабской Республики.
В Твиттере репортёра Ivan Sidorenko публикуется фотография погибшего пилота. В материале утверждается, что боевики взяли лётчика живым.
Из материала:
После пленения ему перерезали горло и дважды выстрелили в голову.
В сирийских СМИ сообщается, что лётчик выполнял боевое задание на самолёте L-39ZA.
Использованы фотографии: ria.ru, https://twitter.com/IvanSidorenko1
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти