07:44 27 декабря

Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК «Стрела-3» попало на видео

Как сообщают арабские новостные агентства, террористы Аль-Каиды сбили сирийский военный самолет в провинции Хама. По предварительным данным, это был учебно-боевой Л-39 «Альбатрос». После поражения ракетой от ПЗРК "Стрела-3", он рухнул в сельской местности, на территории, которая контролируется группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".

Информация о судьбе пилота разнится. Согласно ряду сообщений, пилот успел катапультироваться, однако был расстрелян из крупнокалиберных пулеметов в процессе приземления на парашюте. Другие СМИ пишут, что пилот успешно приземлился, но тут же был взят в плен боевиками и спустя некоторое время казнен.

На данный момент в этом регионе действуют сирийские подразделения "Сил Тигра". Вероятнее всего, активизация террористов напрямую связана с военными успехами правительственных сил.




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Комментарии 5

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  1. vitalm Вчера, 22:23
    Не долго радовался бармалеям
    vitalm
    1. фигвам Вчера, 22:44
      Кто ПЗРК поставил шайтанам и обучил? За это кто-то, когда-то ответит.
      фигвам
      1. Капитан Пушкин Вчера, 23:26
        Цитата: фигвам
        фигвам Сегодня, 22:44 ↑ Новый
        Кто ПЗРК поставил шайтанам и обучил? За это кто-то, когда-то ответит.

        Знамо кто... Сразу даже не сообразить куда этому "кто" аллаверды послать... Может, в Афган каким-либо паренькам что-то отгрузить, что бы они этого "кто" потренировали на взлете и посадке, да ещё в вертолетах?
        Капитан Пушкин
  2. ВЕРЕСК Вчера, 22:59
    Хреново.Начали опять башку поднимать некоторые.
    ВЕРЕСК
    1. denis02135 Сегодня, 06:45
      Слушайте Путина. Он же всех победил.
      denis02135
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