Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК «Стрела-3» попало на видео

Как сообщают арабские новостные агентства, террористы Аль-Каиды сбили сирийский военный самолет в провинции Хама. По предварительным данным, это был учебно-боевой Л-39 «Альбатрос». После поражения ракетой от ПЗРК "Стрела-3", он рухнул в сельской местности, на территории, которая контролируется группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".



Информация о судьбе пилота разнится. Согласно ряду сообщений, пилот успел катапультироваться, однако был расстрелян из крупнокалиберных пулеметов в процессе приземления на парашюте. Другие СМИ пишут, что пилот успешно приземлился, но тут же был взят в плен боевиками и спустя некоторое время казнен.



На данный момент в этом регионе действуют сирийские подразделения "Сил Тигра". Вероятнее всего, активизация террористов напрямую связана с военными успехами правительственных сил.











