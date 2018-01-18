20:19 18 января

«Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 2)

Наверное, все – ну, все из тех, кто этим интересуется, читали о том, что военной министр Российской империи Милютин назвал «нашей несчастной ружейной драмой». А драма эта заключалась в том, что с 1859 до 1866 года специально созданная комиссия испытала более полутора сотен различных винтовок – около 130 иностранных и более 20 отечественных, и поочередно выбирала образцы, которые буквально тут же и заменяла на новые. Все это ставилось царизму в вину, вот, мол, какие у него были «неумные» и косные генералы. Но вот беда – все то же самое, оказывается, причем не в меньших масштабах, имело место в те же годы и в США!

А уж конструкции, предлагавшиеся в те годы американскими изобретателями, подчас были просто уникальны! Например, Джонатан Браунинг – отец Джона Мозеса Браунинга, среди всех прочих своих разработок в 1853 году выпустил капсюльную винтовку типа «гармоника» с горизонтально передвигающимся магазином. Интересно, что Браунинг принадлежал к церкви Святых последних дней, то есть… был мормоном, имел три жены и 22 ребенка! И всю эту семью он кормил своим ремеслом оружейника – вот оно как!


«Гармоника» Джонотана Браунинга.



Общий вид «гармоники» Джонотана Браунинга.


«Гармоника» Джонотана Браунинга. Хорошо виден рычаг блокировки магазина.


Один из вариантов винтовки с поперечным магазином – «Гармоника Зеттлера».


«Гармоника Зеттлера» и магазин к ней.

Пример Джонотана, кстати говоря, оказался поистине вдохновляющим. По этому же принципу был сконструирован и ряд пистолетов в Европе, а следом за ним в США появился пятизарядный карабин Уэйда Ингрхэма с нижним расположением курка. Даже годы спустя, уже в России очень похожая конструкция предлагалась Комиссии по выработке магазинного ружья, той самой, что впоследствии участвовала в разработке винтовки капитана Мосина!


«Гармоника» Уэйда Ингрхэма по прозвищу «Багги-райфл».

К недостаткам таких винтовок традиционно относили возможность прорыва газов между стенками «гармоники» и ствола, а также воспламенения соседних камор по той же причине. Такое случалось, например, и нередко с барабанной винтовкой Кольта, но в системе Уэйда каморы в «гармонике» были расположены одна от другой на большем расстоянии, чем в револьверах и в винтовке Кольта, а кроме того, их следовало в обязательном порядке замазывать смесью воска и сала. Магазин вставлялся как слева, так и справа, и при этом никого клацанья затвора слышно не было.

Почему-то многие считают, что американские солдаты, служившие на Диком Западе, поголовно были вооружены карабинами «винчестер». Увы, на самом деле это совсем не так! Впрочем, виновато в этом в первую очередь кино, включая не только американские вестерны типа классического «Дилижанса», но и гэдеэровские фильмы «Сыновья Большой медведицы» и франко-югославско-германские саги про Виннету и Олд Шаттерхенда. На самом деле это было совсем не так. Накануне Гражданской войны между Севером и Югом стандартным оружием американской кавалерии были капсюльные карабины «Энфильд» и «Спрингфилд», а в пехоте опять же капсюльные винтовки. Хрестоматийным стал пример с такими ружьями, найденными на поле битвы при Геттисберге, где из 37000 винтовок 24000 оказались заряжены, 12000 имели в стволах по два заряда, один поверх другого, а иногда и наоборот – пуля под пороховым зарядом. В 6000 винтовок обнаружилось от трех до 10 (!) зарядов, а в одном ружье их было 23! Все это говорит, во-первых, об уровне стресса, в котором находились солдаты во время этого сражения, а во-вторых, о принципиальном неудобстве оружия, заряжаемого с дула, ведь из каких-то винтовок с 2-3 зарядами их хозяева все-таки успели выстрелить!

Вот почему очень скоро в дело пошло буквально все, что могло стрелять, лишь бы только «это» заряжалось с казенной части и заряжалось бы быстро. На вооружение были приняты карабины, перезаряжавшиеся с помощью затвора, такие как «Джослин», «Старр», «Боллард», «Бэрнсайд», «Шарпс», или переламыванием ствола – «Мэйнард», «Вессон», «Смит», «Галлагер». Причем, производились они в значительных масштабах. Например, Шарпс продал армии более 80000 своих карабинов, а генерал Бернсайд – 55000! Всего лишь за 18 последних месяцев войны правительство закупило более 94000 карабинов Спенсера, а винтовка Генри, хотя и не получила такого распространения, тем не менее тоже воевала в руках у 12000 солдат-северян. Ну, а всего в армиях северян и южан насчитывалось более 30 различных марок кавалерийских карабинов. К счастью и для тех, и для других, калибры у них были примерно одни и те же, так что особых сложностей со снабжением патронами не возникало, хотя неприятных исключений тоже хватало.


Рисунок из книги Лилианы и Фреда Функенов «Выйны на Американском континенте. XVII – XIXвека». Вооружение кавалерии северян: 1 – карабин «Смит» .52 (13,2-мм), 2 – карабин «Старр» .54 (13,7-мм), 3 – карабин «Джослин» .52 (13,2-мм), 4 – карабин «Бернсайд» .54 (13,7-мм).

Как это уже подчеркивалось выше, это были самые распространенные системы, но были и другие. Например, вот этот карабин Аллена и Тербера, производившийся в штате Массачусетс с 1860 года. Официально на вооружение он не состоял, но его часто использовали разведчики, ополченцы и авантюристы. Когда война закончилась, некоторые северные штаты приняли эти карабины на вооружение своей конной милиции.

«Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 2)

Карабин Аллена и Тербера. Затвор в этом карабине управлялся скобой спускового крючка. Когда она откидывалась вниз-вперед, затвор опускался в пазах ствольной коробки, открывая казенную часть ствола.

О создателе этой винтовки, Чарльзе Х. Болларде известно, что он родился в 1822 году в городе Стерлинг, в штате Массачусетс, и смог выучиться на машиниста. 5 ноября 1861 года он получил патент на однозарядную винтовку под патрон с кольцевым воспламенением, которая по праву считалась в свое время одним из лучших образцов подобного оружия. Патент Боллард продал целому ряду фирм, поэтому в годы Гражданской войны его карабин выпускало не одно предприятие, а сразу несколько. С 1875 и по 1891 год фирма «Марлин» выпустила более 20 моделей винтовки Балларда, но на вооружение армии она так и не попала, хотя и была весьма популярна среди спортсменов.


Карабин Болларда 1861 г. Из этой схемы понятно, что у Болларда затвор также управлялся рычагом-скобой, и когда скобу откидывали – затвор опускался, а экстрактор выбрасывал стреляную гильзу. Если вдруг гильзу раздувало и силы пружины экстрактора не хватало, то на цевье снизу была предусмотрена прикрепленная к нему рукоятка, действуя которой, можно было такую гильзу извлечь, не прибегая к помощи шомпола.

Карабин кавалерийского генерала Эмброуза Барнсайда также имел затвор, управлявшийся рычагом-скобой, но оружием был в высшей степени оригинальным. Так, откинутый затвор устанавливался в ствольной коробке вертикально и патрон вставлялся в зарядную камору сверху! Патрон имел оригинальную латунную гильзу конической форму, но только сужалась она в сторону… противоположную пули. В донышке имелось отверстие, залитое воском, через которое внутрь попадало пламя от капсюля, но до того, чтобы разместить в этом месте капсюль, он почему-то так и не додумался. Одновременно такое устройство создавало другую проблему - когда гильза застревала, нужно было прилагать усилие, чтобы ее оттуда достать.


Карабин Барнсайда с открытым затвором.


Патрон в патроннике затвора карабина Барнсайда.


Патрон Барнсайда.

Всего выпускалось семь модификаций этого карабина, состоявшего на вооружении 43 кавалерийских полков армии США, а кроме того, использовавшихся еще и в пехоте. ТТХ модели 1857 были таковы: длина - 1,003 мм, калибр 0.54 (14 мм), вес - 3,2 кг. Вес пули - 32,4 г, пороховой заряд - 4,2 г. Начальная скорость пули составляла 290 м/с, прицельная дальность равнялась 180 м, а скорострельность 8 - 10 выстрелам в минуту, то есть он не уступал по этому показателю карабину Шарпа.


Карабин Галлагера

Был запатентован Малоном Галлагером из Южной Каролины, где он жил в Саване в июле 1860 г. Однако использовался он в армии северян. Выпускался компанией «Ричардсон и Оверман», поэтому иногда его называли «карабином Ричардсона». Система перезарядки не совсем обычная: ствол сдвигается вперед. Патроны сначала использовались с бумажной гильзой, затем с металлической. За период с 1861 по 1865 год было выпущено около 18000 карабинов этого типа, поступивших в кавалерию. Однако солдаты их не любили, прежде всего, из-за трудностей, возникавших с извлечением стреляных гильз. Калибр -.50 (12.7-мм). Длина – 99 см. Недостатком карабина был слишком уж оригинальный патрон с цельнотянутой латунной гильзой, напоминавший короткую сосиску – он точно также был закруглен с обеих сторон. С одной стороны – пуля, с другой – отверстие для прохода пламени от капсюля. То есть и здесь патрон был отдельно и капсюль отдельно. Естественно, что поскольку на гильзе не было никаких выступов, из патронника извлечь было очень сложно и для этого к каждому карабину пришлось даже сделать специальный ключ! Когда капитан Криспин разработал для карабина новую витую гильзу из тонкой жести и бумаги, она оказалась намного удобнее и теперь уже легко извлекалась из ствола пальцами.


Патрон к карабину Галлагера .50 (1860 – 1862 гг.).

Карабин Гибса был запатентован еще до войны, 8 января 1856 г. Луцием Х. Гибсом из Оберлина, штат Огайо. Производство карабина началось в мае 1863 года, однако случилось так, что 13 июля 1863 года завод, где его выпускали, сгорел. Всего успели изготовить 1,052 карабина, поэтому сегодня эта модель является большой редкостью. Управлялся он тоже подствольным рычагом. Когда рычаг отводили вперед, казенная часть ствола поднималась и туда вставлялся патрон бокового огня.


Солдаты цветной кавалерии армии САСШ - «брюнетки». Рисунок из книги Лилианы и Фреда Функенов «Войны на Американском континенте. XVII – XIX века».

Продолжение следует…
Автор: В.О.Шпаковский


13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Микадо Сегодня, 15:37
    А драма эта заключалась в том, что с 1859 до 1866 года специально созданная комиссия испытала более полутора сотен различных винтовок – около 130 иностранных и более 20 отечественных, и поочередно выбирала образцы, которые буквально тут же и заменяла на новые.

    похоже, это было нормальным для того времени. Промышленность развивалась такими темпами, что все новое устаревало буквально сразу же. what
    Познавательно, наглядно! yes Многие образцы удивили, не знал про них. Кланяюсь! hi
    Микадо
    1. Nikolaevich I Сегодня, 17:51
      Цитата: Микадо
      похоже, это было нормальным для того времени. Промышленность развивалась такими темпами, что все новое устаревало буквально сразу же.

      Вы "немного" ошибаетесь ! Отчасти вы правы:и промышленность развивалась,и гражданская война пришлась на годы "великого перевооружения" армий мира...но часто не учитывается тот факт,что к началу Гражданской войны США длительное время не вели крупно масштабных войн и не имели постоянной многочисленной армии.Во время Гражданской войны США вынуждены спешно создавать крупную армию...в кратчайший срок было призвано большое число людей и их было необходимо спешно вооружить .Оружейное производство к тому моменту не было ориентировано на крупномасштабное производство,страна не имела больших запасов оружия. Поэтому военному ведомству пришлось закупать (опять же спешно !) "всё подряд"...от новейших (для того времени) магазинных винтовок Спенсера до ударно-капсюльных "фузей" (то бишь-гладкостволок) . По ходу войны,ситуация с оружием улучшалась и постепенно устаревшее или неудачное оружие изымалось.
      Nikolaevich I
      1. Микадо Сегодня, 18:03
        я соглашусь с Вами, в такой ситуации остается только выкручиваться. hi Однако мой комментарий цитировал слова автора о российском перевооружении, и относился, скорее, к нему. request но Вам - спасибо за прекрасное дополнение! yes
        Поэтому военному ведомству пришлось закупать (опять же спешно !) "всё подряд"...

        наши тоже похожее проходили... особенно во время ПМВ.
        Микадо
        1. Nikolaevich I Сегодня, 18:34
          Цитата: Микадо
          комментарий цитировал слова автора о российском перевооружении,

          Однако,извиняюсь! Время уже позднее для меня...под.устал! Всего хорошего ! hi
          Nikolaevich I
  2. BORMAN82 Сегодня, 16:30
    О, нашлась забавная винтовка из которой стрелял Юл Бриннер в "Прощай, Сабата" -оказалась"гармоника", а я думал, что это плод больного воображения режиссера)))
    BORMAN82
  3. Nikolaevich I Сегодня, 18:24
    Особливую радость я испытал при виде винтовок-"гармоник"...интерес к ним имелся всегда.но "лицезреть" приходилось лишь "чёрно-белые" смазанные рисунки !Кстати,на этой странице можно указать и другие отличные "фотки" весьма интересных моделей оружия,которые также приходились видеть ранее на "смазанных" ксерокопиях или на "карандашных" набросках ! Ну что сказать? Как выражается молодёжь:ну,ва-щ -щ-е-е! Респект и уважуха ! hi
    P.S.А как скоро появятся револьверные винтовки Кольта,Кохрейна,Портера ;винтовки Ремингтона ,Спенсера ?
    Nikolaevich I
    1. Алексей Гусев_2 Сегодня, 19:24
      а как же иж 61 laughing а так статья очень даже тоже многие эти системы впервые увидел особенно барнсайд удивил
      Алексей Гусев_2
    2. kalibr Сегодня, 19:49
      Все будет!!! Будут три статьи по ранним винтовка США.
      kalibr
Картина дня