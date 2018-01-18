«Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 2)

Наверное, все – ну, все из тех, кто этим интересуется, читали о том, что военной министр Российской империи Милютин назвал «нашей несчастной ружейной драмой». А драма эта заключалась в том, что с 1859 до 1866 года специально созданная комиссия испытала более полутора сотен различных винтовок – около 130 иностранных и более 20 отечественных, и поочередно выбирала образцы, которые буквально тут же и заменяла на новые. Все это ставилось царизму в вину, вот, мол, какие у него были «неумные» и косные генералы. Но вот беда – все то же самое, оказывается, причем не в меньших масштабах, имело место в те же годы и в США!А уж конструкции, предлагавшиеся в те годы американскими изобретателями, подчас были просто уникальны! Например, Джонатан Браунинг – отец Джона Мозеса Браунинга, среди всех прочих своих разработок в 1853 году выпустил капсюльную винтовку типа «гармоника» с горизонтально передвигающимся магазином. Интересно, что Браунинг принадлежал к церкви Святых последних дней, то есть… был мормоном, имел три жены и 22 ребенка! И всю эту семью он кормил своим ремеслом оружейника – вот оно как!«Гармоника» Джонотана Браунинга.Общий вид «гармоники» Джонотана Браунинга.«Гармоника» Джонотана Браунинга. Хорошо виден рычаг блокировки магазина.Один из вариантов винтовки с поперечным магазином – «Гармоника Зеттлера».«Гармоника Зеттлера» и магазин к ней.Пример Джонотана, кстати говоря, оказался поистине вдохновляющим. По этому же принципу был сконструирован и ряд пистолетов в Европе, а следом за ним в США появился пятизарядный карабин Уэйда Ингрхэма с нижним расположением курка. Даже годы спустя, уже в России очень похожая конструкция предлагалась Комиссии по выработке магазинного ружья, той самой, что впоследствии участвовала в разработке винтовки капитана Мосина!«Гармоника» Уэйда Ингрхэма по прозвищу «Багги-райфл».К недостаткам таких винтовок традиционно относили возможность прорыва газов между стенками «гармоники» и ствола, а также воспламенения соседних камор по той же причине. Такое случалось, например, и нередко с барабанной винтовкой Кольта, но в системе Уэйда каморы в «гармонике» были расположены одна от другой на большем расстоянии, чем в револьверах и в винтовке Кольта, а кроме того, их следовало в обязательном порядке замазывать смесью воска и сала. Магазин вставлялся как слева, так и справа, и при этом никого клацанья затвора слышно не было.Почему-то многие считают, что американские солдаты, служившие на Диком Западе, поголовно были вооружены карабинами «винчестер». Увы, на самом деле это совсем не так! Впрочем, виновато в этом в первую очередь кино, включая не только американские вестерны типа классического «Дилижанса», но и гэдеэровские фильмы «Сыновья Большой медведицы» и франко-югославско-германские саги про Виннету и Олд Шаттерхенда. На самом деле это было совсем не так. Накануне Гражданской войны между Севером и Югом стандартным оружием американской кавалерии были капсюльные карабины «Энфильд» и «Спрингфилд», а в пехоте опять же капсюльные винтовки. Хрестоматийным стал пример с такими ружьями, найденными на поле битвы при Геттисберге, где из 37000 винтовок 24000 оказались заряжены, 12000 имели в стволах по два заряда, один поверх другого, а иногда и наоборот – пуля под пороховым зарядом. В 6000 винтовок обнаружилось от трех до 10 (!) зарядов, а в одном ружье их было 23! Все это говорит, во-первых, об уровне стресса, в котором находились солдаты во время этого сражения, а во-вторых, о принципиальном неудобстве оружия, заряжаемого с дула, ведь из каких-то винтовок с 2-3 зарядами их хозяева все-таки успели выстрелить!Вот почему очень скоро в дело пошло буквально все, что могло стрелять, лишь бы только «это» заряжалось с казенной части и заряжалось бы быстро. На вооружение были приняты карабины, перезаряжавшиеся с помощью затвора, такие как «Джослин», «Старр», «Боллард», «Бэрнсайд», «Шарпс», или переламыванием ствола – «Мэйнард», «Вессон», «Смит», «Галлагер». Причем, производились они в значительных масштабах. Например, Шарпс продал армии более 80000 своих карабинов, а генерал Бернсайд – 55000! Всего лишь за 18 последних месяцев войны правительство закупило более 94000 карабинов Спенсера, а винтовка Генри, хотя и не получила такого распространения, тем не менее тоже воевала в руках у 12000 солдат-северян. Ну, а всего в армиях северян и южан насчитывалось более 30 различных марок кавалерийских карабинов. К счастью и для тех, и для других, калибры у них были примерно одни и те же, так что особых сложностей со снабжением патронами не возникало, хотя неприятных исключений тоже хватало.Рисунок из книги Лилианы и Фреда Функенов «Выйны на Американском континенте. XVII – XIXвека». Вооружение кавалерии северян: 1 – карабин «Смит» .52 (13,2-мм), 2 – карабин «Старр» .54 (13,7-мм), 3 – карабин «Джослин» .52 (13,2-мм), 4 – карабин «Бернсайд» .54 (13,7-мм).Как это уже подчеркивалось выше, это были самые распространенные системы, но были и другие. Например, вот этот карабин Аллена и Тербера, производившийся в штате Массачусетс с 1860 года. Официально на вооружение он не состоял, но его часто использовали разведчики, ополченцы и авантюристы. Когда война закончилась, некоторые северные штаты приняли эти карабины на вооружение своей конной милиции.Карабин Аллена и Тербера. Затвор в этом карабине управлялся скобой спускового крючка. Когда она откидывалась вниз-вперед, затвор опускался в пазах ствольной коробки, открывая казенную часть ствола.О создателе этой винтовки, Чарльзе Х. Болларде известно, что он родился в 1822 году в городе Стерлинг, в штате Массачусетс, и смог выучиться на машиниста. 5 ноября 1861 года он получил патент на однозарядную винтовку под патрон с кольцевым воспламенением, которая по праву считалась в свое время одним из лучших образцов подобного оружия. Патент Боллард продал целому ряду фирм, поэтому в годы Гражданской войны его карабин выпускало не одно предприятие, а сразу несколько. С 1875 и по 1891 год фирма «Марлин» выпустила более 20 моделей винтовки Балларда, но на вооружение армии она так и не попала, хотя и была весьма популярна среди спортсменов.Карабин Болларда 1861 г. Из этой схемы понятно, что у Болларда затвор также управлялся рычагом-скобой, и когда скобу откидывали – затвор опускался, а экстрактор выбрасывал стреляную гильзу. Если вдруг гильзу раздувало и силы пружины экстрактора не хватало, то на цевье снизу была предусмотрена прикрепленная к нему рукоятка, действуя которой, можно было такую гильзу извлечь, не прибегая к помощи шомпола.Карабин кавалерийского генерала Эмброуза Барнсайда также имел затвор, управлявшийся рычагом-скобой, но оружием был в высшей степени оригинальным. Так, откинутый затвор устанавливался в ствольной коробке вертикально и патрон вставлялся в зарядную камору сверху! Патрон имел оригинальную латунную гильзу конической форму, но только сужалась она в сторону… противоположную пули. В донышке имелось отверстие, залитое воском, через которое внутрь попадало пламя от капсюля, но до того, чтобы разместить в этом месте капсюль, он почему-то так и не додумался. Одновременно такое устройство создавало другую проблему - когда гильза застревала, нужно было прилагать усилие, чтобы ее оттуда достать.Карабин Барнсайда с открытым затвором.Патрон в патроннике затвора карабина Барнсайда.Патрон Барнсайда.Всего выпускалось семь модификаций этого карабина, состоявшего на вооружении 43 кавалерийских полков армии США, а кроме того, использовавшихся еще и в пехоте. ТТХ модели 1857 были таковы: длина - 1,003 мм, калибр 0.54 (14 мм), вес - 3,2 кг. Вес пули - 32,4 г, пороховой заряд - 4,2 г. Начальная скорость пули составляла 290 м/с, прицельная дальность равнялась 180 м, а скорострельность 8 - 10 выстрелам в минуту, то есть он не уступал по этому показателю карабину Шарпа.Карабин ГаллагераБыл запатентован Малоном Галлагером из Южной Каролины, где он жил в Саване в июле 1860 г. Однако использовался он в армии северян. Выпускался компанией «Ричардсон и Оверман», поэтому иногда его называли «карабином Ричардсона». Система перезарядки не совсем обычная: ствол сдвигается вперед. Патроны сначала использовались с бумажной гильзой, затем с металлической. За период с 1861 по 1865 год было выпущено около 18000 карабинов этого типа, поступивших в кавалерию. Однако солдаты их не любили, прежде всего, из-за трудностей, возникавших с извлечением стреляных гильз. Калибр -.50 (12.7-мм). Длина – 99 см. Недостатком карабина был слишком уж оригинальный патрон с цельнотянутой латунной гильзой, напоминавший короткую сосиску – он точно также был закруглен с обеих сторон. С одной стороны – пуля, с другой – отверстие для прохода пламени от капсюля. То есть и здесь патрон был отдельно и капсюль отдельно. Естественно, что поскольку на гильзе не было никаких выступов, из патронника извлечь было очень сложно и для этого к каждому карабину пришлось даже сделать специальный ключ! Когда капитан Криспин разработал для карабина новую витую гильзу из тонкой жести и бумаги, она оказалась намного удобнее и теперь уже легко извлекалась из ствола пальцами.Патрон к карабину Галлагера .50 (1860 – 1862 гг.).Карабин Гибса был запатентован еще до войны, 8 января 1856 г. Луцием Х. Гибсом из Оберлина, штат Огайо. Производство карабина началось в мае 1863 года, однако случилось так, что 13 июля 1863 года завод, где его выпускали, сгорел. Всего успели изготовить 1,052 карабина, поэтому сегодня эта модель является большой редкостью. Управлялся он тоже подствольным рычагом. Когда рычаг отводили вперед, казенная часть ствола поднималась и туда вставлялся патрон бокового огня.Солдаты цветной кавалерии армии САСШ - «брюнетки». Рисунок из книги Лилианы и Фреда Функенов «Войны на Американском континенте. XVII – XIX века».