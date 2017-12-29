«Люфтваффе в 45-м. Последние полёты и проекты». Продолжение. Часть 4

Данный текст представляет собой продолжение сокращённого перевода книги «Luftwaffe’45. Letzte Fluge und Projekte», сделанного коллегой NF68, являющимся автором переводов многих интересных тем, касающихся военно-воздушных сил Германии. Иллюстрации взяты из оригинала книги, литературная обработка перевода с немецкого выполнена автором этих строк.Все попытки уничтожения тяжёлых советских танков с помощью тяжёлых орудий не приносили успеха, поэтому с лета 1944 г. Верховное командование Люфтваффе всё больше стало внедрять стабилизированные с помощью проводов противотанковые ракеты. Для испытаний всех наземных и авиационных средств борьбы с танками было решено использовать революционное вооружение. Особенно это касается ракет «Panzerblitz» и «Panzerschreck». Испытания проводились в 26-м испытательном центре и в испытательном центре Люфтваффе, расположенном в Тарновице (Tarnewitz), и до конца 1944 г. немецкие войска получили действительно надежное и очень мощное оружие, способное с воздуха уничтожать самые тяжёлые советские танки и самоходные артиллерийские установки. Этим оружием стали вооружать первые авиационные эскадрильи. Под крыльями самолётов были установлены простые, балкообразные, пусковые установки. Сама разработка этого проекта вызвала беспокойство Верховного командования «Люфтваффе». Хотя в январе 1945 г. и удалось произвести большое количество противотанковых ракет «Panzerblitz», эти ракеты не были получены боевыми частями. К тому же в это время было прекращено почти всё производство в восточной части территории Германии, и, по распоряжению руководителя Технического департамента Люфтваффе, с середины января 1945 г. выпуск противотанковых ракет необходимо было перенести в другие, менее опасные регионы Германии. К 28 января 1945 г. в действие была приведена чрезвычайная программа производства противотанковых ракет, и к этому времени были произведены 2500 ракет «Panzerblitz». Однако командующий штурмовой авиацией потребовал для эффективной борьбы с танками противника вместо 40 000 противотанковых ракет в месяц увеличить объёмы производства до 80 000 ракет. До конца января 1945 г. были произведены отдельные детали, необходимые для изготовления 20 000 ракет.После того как было прекращено производство противотанковых ракет в расположенном в Верхней Силезии Гляйвице (Gleiwitz), их выпуск планировали перенести в чешский город Брюнн (Brünn), или же как можно быстрее в центральную часть Германии. Руководитель Технического департамента Люфтваффе был убеждён, что серийное производство противотанковых ракет в протекторате удастся довести до 80 000 ракет в месяц. При этом приходилось принимать во внимание регионы, которые Вермахт мог бы удерживать, не допуская туда противника. С высокой долей вероятности такое новое предприятие могли бы построить в городе Дахау (Dachau) под Мюнхеном, где можно было бы использовать большое число военнопленных. Одновременно это касалось и испытательных центров, поскольку в начальной стадии применения противотанковых ракет были выявлены значительные технические недоработки ракет. Последние следовало улучшить, и при этом упростить производство этих ракет до приемлемых параметров, что следовало сделать до марта 1945 г. В феврале 1945 г. немецкая промышленность должна была произвести 18 000 противотанковых ракет. На последующие месяцы выпуск противотанковых ракет планировался с расчётом на поставки материалов, достаточных для производства в течение одного месяца 50 000 ракет «Panzerblitz». Однако при производстве и других типов вооружения и снаряжения имелись проблемы, кроме того, это вооружение и снаряжение было сложно доставлять на фронт, поскольку воздушные удары союзников сильно осложнили использование транспортных средств и коммуникаций в центральной части территории Германии. К концу февраля, несмотря на сложное положение промышленности, германское руководство сумело сделать следующий шаг в разработке вооружения. В первые дни апреля руководитель Технического департамента Люфтваффе ознакомил рейхсмаршала Геринга со своим предложением по производству улучшенного варианта управляемых противотанковых «Panzerblitz 2». В данном случае речь шла об использовании ракет типа R4 c кумулятивной боевой частью калибра 8,8 см., которые могли бы уничтожать и самые тяжелые танки противника. 26 марта 1945 г. в цехах предприятия в Бёмене (Böhmen) были подготовлены к отправке на фронт в общей сумме 11 000 противотанковых ракет, но большая их часть не могла быть доставлена в войска. То же самое случилось и с изготовленными в апреле ракетами «Panzerblitz 1» и «Panzerblitz 2». С начала 1945 г. на Восточном фронте не ожидалось ничего иного, кроме всё более усиливающегося давления со стороны Красной армии. Фронт, будучи удерживаемым немецкой группой армий «Центр», рухнул после мощных ударов Красной армии. На северном и южном участках Восточного фронта общая ситуация пока оставалась угрожающей. С октября 1944 г. командир штурмовой авиационной эскадры SG 3, базировавшейся в Удетфельде (Udetfeld), вселил надежду относительно перспектив использования противотанковых ракет «Panzerblitz».Направляющие для ракет «Panzerblitz».Постепенно этим новым оружием стали вооружать и другие эскадрильи, где были организованы учебные стрельбы и обучение использованию другого ракетного оружия. После многих учебных стрельб пилоты добивались до 30 % попаданий. Во время практических испытаний выяснилось, что, вопреки ожиданиям пилотов боевых подразделений, при попадании ракеты танк сразу же может взорваться, если были поражены башня или корпус. Для увеличения точности стрельбы ракеты выпускались с расстояния не более 100 метров. В состав группы 3/SG 3 входила 8-я эскадрилья, вооруженная штурмовиками FW-190 F-8. 1-я эскадрилья базировалась в Восточной Пруссии в Гутенфельде (Gutenfeld). Далее обучение стрельбе ракетами пилотов окруженной в Курляндии группировки проводилось на побережье Балтийского моря. С 7 января 1945 г. в боях кроме эскадрильи 4.(Pz)/SG 9 принимала участие ещё одна эскадрилья противотанковых штурмовиков 1.(Pz)/SG 9, до этого обозначавшаяся 9/SG 9. Отныне эскадрилья стала обозначаться 1.(Pz)/SG 9, в то время как отдельная эскадрилья 2.(Pz)/SG 9 стала обозначаться 10.(Pz)/SG 1. Эскадрилья 10.(Pz)/SG 1 стала обозначаться 3.(Pz)/SG 1. Награжденный дубовыми листьями к железному кресту капитан А. Кюффнер (Andreas Kuffner) был назначен новым командиром группы 1/SG 1. В начале января в Фюрстенвальде (Fürstenwald) группа приступила к обучению, одновременно продолжая наносить удары по противнику вдоль линии Восточного фронта. После того как 1-я эскадрилья получила самолеты FW-190 F-8, способные нести противотанковые ракеты «Panzerblitz», эту эскадрилью перебросили в Эггерсдорф (Eggersdorf) и затем во Фрайвальде Гросенхайм (Freiwalde Großenheim). На вооружении 2-й и 3-й эскадрилий группы находились самолёты Ju-87 G, с большим успехом наносившие удары по танкам противника на Восточном фронте. Утром 16 января 1945 г. эскадрилья 8./SG 3 с малой высоты нанесла удар по русским танкам и другим целям. За каждый обстрелянный русский танк командир эскадрильи вручал экипажу премию в виде литра рома и сигарет. Некоторые пилоты эскадрильи хотя и получали эту премию, но недостаток авиационного бензина ограничивал количество таких ударов. 1 февраля 1945 г. эскадра SG 1 ещё не получила пусковые установки для противотанковых ракет, как это планировалось по срокам. Однако, авиационная группа 2/SG 2 наоборот, получила FW-190 F-8, способные нести противотанковые ракеты «Panzerblitz» и «Panzerschreck».В дополнение к «Panzerblitz» ракеты «Panzerschrek» использовались как лёгкое в изготовлении наступательное вооружение (справа под крылом).В одной из эскадрилий авиационной группы 2/SG 3 некоторые самолёты с ракетами «Panzerblitz» уже с 1 февраля принимали участие в боях. Авиагруппа 2/SG 77, базировавшаяся в Аслау (Aslau), кроме 20 FW-190 F-8 имела на вооружении 9 самолётов этого типа с ракетами «Panzerblitz», а всего в этой группе имелось 19 боеготовых самолетов. Авиагруппа 13/SG 151 с февраля 1945 г. имела на вооружении одной из эскадрилий самолёты FW-190 F-8, способные нести ракеты «Panzerblitz». Кроме обычных пусковых установок, применялись и изготовленные из дерева пусковые установки для противотанковых ракет. В последующие недели количество самолётов, способных нести ракеты «Panzerblitz», значительно возросло. 3-я эскадрилья эскадры SG 9 в феврале 1945 г. сменила Ju-87 G на FW-190 F, вооружённые ракетами «Panzerblitz». Эта эскадрилья базировалась в Пренцау (Prenzau). С 4 февраля 1945 г. генерал, командовавший штурмовой авиацией, планировал передать часть эскадры SG 151 в 1-у авиационную истребительную дивизию, которая должна была вести бои на Восточном фронте. Кроме оставшихся Ju-87 D 25 и FW-190 F-8, способных нести бомбы, 2-я и 3-я группы имели на вооружении 39 FW-190 F-8, способных нести ракеты «Panzerblitz». Но в то же время в перечисленных частях имелось лишь 26 пилотов. В ближайшее время ожидали получение ещё пяти самолётов, приспособленных для подвески ракет «Panzerschreck». В середине февраля стало заметно, что советские войска после ударов немецких штурмовиков с малых высот сделали соответствующие выводы. В Курляндии во время одного удара по советским войскам пилоты эскадры SG 3, включая и награжденного дубовыми листьями к железному кресту майора Э. Янерта (Erhard Jähnert), были встречены многочисленными средствами ПВО противника, в основном это были четырёхствольные зенитные установки. Однако, скоростные FW-190 F-8 на снижении развивали скорость до 800 км/час, в результате чего немецкие самолёты представляли собой для ПВО противника цели, в которые было тяжело попасть, и все немецкие самолёты вернулись с этого задания. Впрочем, из за сильной ПВО противника машины не сумели выполнить поставленные перед ними задачи. 23 февраля 1945 г. во время налёта были поражены два танка противника, оставшиеся гореть на поле боя. Только в марте пилоты эскадры SG 3 вновь могли нанести удар по противнику в Курляндии. 1 и 7 февраля самолёты противотанковой эскадрильи 1.(Pz)/SG 2 «Immelmann» были подготовлены к массированному удару по противнику ракетами «Panzerblitz», по первый их вылет, в котором приняли участие 4 самолёта FW-190 F-8, из за неблагоприятных погодных условий оказался неудачен.Эта эскадрилья в составе 12 самолетов FW-190 F-8, способных нести ракеты «Panzerblitz», подчинялась командиру эскадры SG 3 и базировалась в Финове (Finow). До 3 марта этой эскадрилье удалось уничтожить 74 танка противника, ещё 39 танков были повреждены. 6 марта эскадрилья противотанковых штурмовиков 3.(Pz)/SG 3 была перебазирована из Пренцлау (Prenzlau) в Маклиц (Macklit). Позднее данная эскадрилья была переброшена в Шонефельд (Schönefeld), где на самолёты FW-190 F-8 этой эскадрильи были установлены пусковые установки для запуска ракет «Panzerblitz». Штаб авиагруппы располагался в Перленберге (Perlenberg). Там штабная эскадрилья получила первые FW-190, вооруженные противотанковыми ракетами. В период между 9 и 13 марта 1945 г. эскадра SG 3 наносила удары по советским танкам, пытавшимся окружить немецкие войска. Среди немецких военнослужащих распространялись слухи о чудо-оружии, часть которого уже имелась в распоряжении немецких войск и которое лишь оставалось использовать. Но из за отсутствия необходимого количества топлива, из Цабельна (Zabeln) было выполнено сравнительно мало боевых вылетов. 10 марта эскадрилья противотанковых штурмовиков 1.(Pz)/SG 2 занималась учебными стрельбами, и поэтому мало кого удивило то, что этих учебных стрельб вряд ли было бы достаточно для полноценного курса обучения, необходимого для нанесения эффективных ударов по противнику. 19 марта 1945 г. эскадрилья 1.(Pz)/SG 2 была перебазирована на аэродром в Берлин-Шонефельде (Berlin-Schönefelde), где её передали в распоряжение 4-й авиационной дивизии. После того, как перебазировавшаяся эскадрилья была готова к нанесению ударов по противнику, первые удары по советским танкам были нанесены 22 и 28 марта 1945 г.. Тогда же выяснилось, что только из за неполноценного обучения немецких пилотов цели поразило не более 30 % ракет. Последние выпускались по танкам противника с дистанции 100 метров и под углом между 10 и 20 градусами по отношению к горизонтальной плоскости. После улучшения конструкции трубчатых пусковых установок для пуска ракет, а также доработки взрывателей некоторых ракет и приобретения практических навыков пилотами эффективность ударов возросла. В течение последующих недель противник удивительно быстро сделал соответствующие выводы, начав использовать самоходные четырёхствольные зенитные установки для защиты своих танковых подразделений от штурмовиков FW-190 F-8. 21 марта самолёты FW-190 F-8 эскадрильи 1(Pz)/SG 2 совершили 32 боевых вылета в, том числе 12 боевых вылетов были выполнены самолётами, вооружёнными ракетами «Panzerblitz». В конце марта по крайней мере одну машину, способную нести ракеты «Panzerblitz», передали в эскадру SG 3. 2-я авиационная группа эскадры во второй половине марта 1945 г. имела 12 боеготовых самолётов FW-190 F-8, способных нести ракеты «Panzerblitz». Позже самолёты FW-190 F-8 с ракетами «Panzerblitz» стали поступать на вооружение авиагруппы 3/SG 4. До 21 марта первая эскадрилья FW-190 F-8 с ракетами «Panzerblitz» была сформирована в авиагруппе 2/SG 77. Затем первая противотанковая эскадрилья в составе которой так же находились 12 самолетов появилась и в авиагруппе 3/SG 77. С начала февраля эскадрилья 1(Pz) SG 9 приступила к сдаче свои Ju-87 D-5 и G-2, получив до конца февраля по меньшей мере 17 FW-190 F-8 с ракетами «Panzerblitz». К 21 марта эскадрилья 13.(Pz) SG 151 располагала двумя FW-190 F-8, способными нести бомбы, и 15 самолётов этого же типа, способных нести ракеты «Panzerblitz». В последующие дни эскадрилья получила ещё несколько самолётов, в итоге на вооружении эскадрильи находилось 18 противотанковых штурмовиков. С начала сражения в Силезии пилоты противотанковых эскадрилий отличались особой эффективностью. Атаки FW-190 F-8 ракетами «Panzerblitz» привели к возникновению трудностей в танковых соединениях Красной армии, противостоящих немецким войскам. Вместе со штурмовиками Hs-129 самолёты FW-190 F-8 ракетами «Panzerblitz» добились многочисленных попаданий в советские танки. Залп шестью противотанковыми ракетами увеличил вероятность поражения танка противника. В ходе сражения пилоты немецких штурмовиков обнаружили, что соединения противника подтянули к переднему краю зенитные подразделения, старавшиеся укрыться у зданий и в лесах. Для того, чтобы вывести из строя вражеские зенитные подразделения, эскадрилья истребителей FW-190 нанесла удар по обнаруженным зенитным подразделениям, используя осколочные бомбы. Всю группу немецких самолетов прикрывали с воздуха 2-3 эскадрильи истребителей Me-109 G-14 или Me-109 K-4. 22 марта 1945 г. в одном только 6-м воздушном флоте находились четыре боеготовых эскадрильи с противотанковыми ракетами «Panzerblitz». Ещё одна эскадрилья 6/SG 1 в это время проходила перевооружение на противотанковые штурмовики. Например, эскадрилья 3.(Pz) SG 9 сразу после обучения приступила к выполнению боевых задач. Всего ракетами «Panzerschreck» были вооружены три эскадрильи : 8./SG 1, 6./SG 3 и 5./SG 77. Кроме этого, эскадрильи 2.(Pz) SG 9 и 10.(Pz)/SG77, вооруженные самолётами Ju-87 D-3 и D-5 с ракетами «Panzerblitz», было решено попытаться использовать для нанесения ударов по танкам противника. Эскадрильи с самолётами Ju-87 могли бы и далее использовать эти машины, однако значительно более маневренные FW-190 F-8 оказались более эффективными.Только за 16 дней, в течение которых противотанковые штурмовики совершали боевые вылеты, пилоты группы 3/SG 4 ракетами «Panzerblitz» уничтожили 23 советских танка, ещё одиннадцать были повреждены, потеряв возможность передвигаться. 29 марта 1945 г. удар по противнику нанёс штаб эскадрильи 1./SG 1, усиленный эскадрильей 5./SG 151, базировавшейся в Фюрстенвальде (Fürstenwalde). В конце марта вся авиационная группа 3/SG была вооружена самолётами, способными нести противотанковые ракеты. Ещё одна авиагруппа, 2 SG 3, базировалась тогда в Финове (Finow), а группа 2/SG 151 – в Гатове (Gatow). Несмотря на все сложности с поставками вооружения и прочие проблемы, количество FW-190 F-8, способных нести ракеты «Panzerblitz» и «Panzerschreck», к концу марта значительно возросло. Так, авиационная группа 3/SG 77 имела на вооружении 22 скоростных носителя противотанковых ракет. В авиагруппе 1/SG 77 имелось 34 таких самолёта. В авиагруппе 2/SG 77 находились на вооружении FW-190 F-8, способные нести ракеты «Panzerschreck». Только в зоне ответственности 1 немецкой авиационной дивизии в марте с воздуха было уничтожено по меньшей мере 172 советских танка, ещё 70 были тяжело повреждены. Помимо танков, были уничтожены 252 грузовых автомобиля, а 92 повреждены. Также были уничтожены 20 зенитных орудий и сбиты 110 самолетов противника. 1 апреля авиационная группа 1/SG 1 всё еще имела на вооружении девять самолётов, способных нести ракеты «Panzerblitz». 2-я группа этой эскадры располагала четырнадцатью самолетами, 3-я группа – десятью FW-190 F-8, способными нести ракеты «Panzerschreck». Штаб авиационной группы также имел на вооружении самолёты-носители противотанковых ракет. Кроме этого, эскадрилья 13./SG 77 располагала восемнадцатью боеготовыми самолётами. 7 апреля 1945 г., в первой половине дня, в боях снова приняли участие многочисленные FW-190 F-8 с ракетами «Panzerblitz»: эскадра SG 1 располагала 51 самолётом, SG 3 42 самолётами, SG 4 22 самолётами, SG 9 25 самолётами и SG 77 –57 самолётами типа FW-190. Недалеко от линии фронта, в зоне ответственности 4 авиационной дивизии, четыре штурмовика и группа истребителей нанесла удар по железнодорожному составу противника. В паровоз при этом попала по крайней мере одна ракета «Panzerblitz», после чего он окутался дымом. Во время этого вылета также был нанесен ещё один удар по другому вражескому составу, несколько из 24 выпущенных ракет попали в паровоз, оставшийся после этого стоять на железнодорожном полотне. Последние вагоны стоявшего у Штерненберга (Sternenberg) советского эшелона были поражены четырьмя ракетами, из 12 выпущенных по паровозу ракет все упали далеко от цели.