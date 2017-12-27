Слово о донецком ветеране

Несколько дней назад, 21 декабря, в Донецке скончался один из победителей в Великой Отечественной войне. Человек, который сражался против гитлеровцев в далеких сороковых, а в последние годы жизни — уже своим Словом — против нового фашизма. Это — ветеран войны Всеволод Григорьевич Козорез.Язык не повернулся бы назвать его стариком. Несмотря на свой весьма солидный возраст (Всеволод Григорьевич 1926 года рождения), он выглядел моложе своих лет. Держался очень бодро. Часто выступал на митингах и различных торжественных мероприятиях в молодой Донецкой Народной Республике, которую приветствовал всей душой.«Был бы я помоложе, - неоднократно говорил он, - сам бы с оружием в руках сражался против новых бандеровцев».Он любил рассказывать молодежи и школьникам о событиях давней войны. Случалось — чего уж греха таить — организаторы мероприятий вынуждены были, как можно мягче и деликатнее, прервать его содержательную речь. Увлеченный рассказом, ветеран не укладывался в регламенты. И в 1943-м году он тоже не уложился в правила — ему еще не исполнилось 18 лет, а он приписал себе лишний год и пошел в армию — бить фашистов.Всеволод Григорьевич Козорез родился 12 января 1926 года в Черниговской области, в селе Плиски. Затем вместе с семьей переехал в Путивль (Сумская область). Там и застала его война.Когда фашисты захватили Путивль, юный Всеволод вместе с друзьями начал помогать партизанам. Мальчишки собирали оружие и передавали взрослым бойцам, клеили листовки, добывали разведданные. Однажды, делился он воспоминаниями на одной из встреч, оккупанты поймали его вместе с одним из друзей. Ребята отделались сравнительно легко: к счастью, врагам не удалось обвинить их в чем-то существенном, кроме того, что можно было назвать «мелким хулиганством». Их избили шомполами, после чего отпустили, пригрозив расстрелять, если попадутся в следующий раз.В начале 1943 года Всеволод решил сражаться в рядах Красной Армии. Ради этого он вместе с другом пересек линию фронта, пробираясь через снега. Ему пришлось приписать себе год, чтобы не отказали по возрасту. Поступил в 262-й тяжелый танковый полк. Принимал участие в боях на Курской дуге. Затем Всеволод Козорез попал в Уральский добровольческий танковый корпус. Этот корпус был примечателен тем, что средства на оружие и экипировку для него собирали простые трудящиеся, отчисляя пожертвования из своих скромных зарплат. Этот корпус гитлеровцы прозвали «дивизией черных ножей».Козорез участвовал в боях за освобождение Украины, в частности — Львова. К сожалению, именно в этом городе впоследствии было слишком мало элементарного уважения к ветеранам Великой Отечественной войны… Но это потом, а тогда...22 июля 1944 года, в ходе боев за Львов, группе, в составе которой был Всеволод Григорьевич, удалось взять в плен одного фашиста. Кое-как допросив его (а Козорез немного знал немецкий язык), бойцы узнали, что гитлеровцы планируют взорвать Львовский оперный театр. Доложили об этом вышестоящим командирам и получили приказ: спасти здание.Когда группа советских солдат на двух танках подошла к оперному театру — там было около десятка фашистов. Вслед за пленным немцем часть бойцов спустилась в подвал — там уже готовился подрыв здания. Еще бы несколько минут — и памятник архитектуры взлетел бы на воздух. «Хэндэ хох!», - крикнул Козорез. На гитлеровцев неожиданно было наставлено оружие. Они и предположить не могли, что помешают. Советские бойцы заставили врагов вынуть детонаторы и вынести взрывчатку наружу. Театр был спасен. На стене в подвале Всеволод Григорьевич написал: «Театр разминирован» - и указал свою фамилию и полевую почту.После освобождения Украины Козорез участвовал в освобождении Польши, затем — дошел до Берлина. В одном из боев он стрелял из пулемета по фашистскому самолету — и очень удачно попал. «Юнкерс» был сбит. За это маршал Конев вручил отважному сержанту орден Великой Отечественной войны.Когда Берлин был взят и до Дня Победы осталось несколько дней, Всеволода Григорьевича направили в Чехословакию. 9 Мая 1945 года, когда вся страна праздновала Победу, они вошли в Прагу. Там бои еще продолжались. 11 мая Козорез получил тяжелое ранение, его едва спасли. Но, рассказывал он, даже это печальное обстоятельство не могло омрачить величайшей радости от Победы.Вылечившись, он направился на Донбасс. Там пытался выбрать между медициной и шахтерским трудом. В результате стал работать над восстановлением шахт. Затем начал писать статьи в газеты, ушел в журналистику, трудился в газете «Социалистический Донбасс».В 80-е годы в подвале Львовского оперного театра во время ремонта нашли запись, которую Всеволод Григорьевич там оставил в тот день, когда спас здание от взрыва. Приглашали его во Львов, но он предпочел остаться в Донецке.После «перестройки» и развала Советского Союза ему отказали в звании «Почетный гражданин Львова» - несмотря на его заслуги перед этим городом. В частности — за то, что он категорически отказывался пойти на примирение с бандеровцами (об идее такого «примирения» часто говорилось во времена президентства Виктора Ющенко).С большой болью Всеволод Григорьевич воспринимал уничтожение памятников советской эпохи, травлю ветеранов войны, факельные шествия неонацистов…За участие в Великой Отечественной войне Козорез был награжден: орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, а также медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».До последних дней своей жизни Всеволод Григорьевич Козорез был в рядах тех, кто сражался за Республику. И пусть он уже не мог лично носить оружия, но у него было другое оружие — его слово, его воспоминания, его рассказы о войне. К сожалению, многие ветераны, да и представители поколения детей войны, увидели оскал фашизма второй раз — когда по мирным городам Донбасса бьет артиллерия. Но он был среди тех, кто вновь встретил войну достойно и мужественно. И сопротивлялся агрессору, как мог. Его даже внесли в базу сайта «Миротворец» как опасного «пропагандиста»...На одном из митингов (28 октября 2015 года) он пожелал народу Украины освобождения от бандеровщины и выразил надежду, что доживет до этого дня. К сожалению, не дожил. Но его слова можно рассматривать, как идейное завещание представителя старшего поколения — Украина должна вновь очиститься от «коричневой чумы».