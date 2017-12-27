Экспорт российских вооружений. Декабрь 2017 года
Основные новости, касающиеся экспорта российского оружия, в декабре 2017 года можно отнести к выставкам и продолжению поставок авиационной техники иностранным заказчикам по ранее заключенным контрактам. В последний месяц уходящего года «Рособоронэкспорт» демонстрировал различную военную технику отечественного производства на двух крупных выставках. Продукция российской оборонки была представлена в Колумбии на выставке «Expodefensa 2017» («Рособоронэкспорт» впервые принял участие в этой выставке), а также в Кувейте в рамках выставки «Gulf Defense & Aerospace 2017».
Российское оружие впервые показали на «Expodefensa 2017»
Компания «Рособоронэкспорт» впервые в истории приняла участие в Международной выставке научных и технологических достижений в области обороны и безопасности под названием «Expodefensa 2017». Выставка проходила в столице Колумбии Боготе с 4 по 6 декабря. При этом история военно-технического сотрудничества России и Колумбии насчитывает более 20 лет. Все это время страны поддерживали и укрепляли дружеские и взаимовыгодные отношения, при этом объем поставок в Колумбию российской продукции и услуг военного назначения приблизился к отметке 500 миллионов долларов. В настоящее время на вооружении армии этой латиноамериканской страны находится более 20 вертолетов типа Ми-17, «Рособоронэкспорт» занимается своевременным их техническим обслуживанием и ремонтом, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Специалисты отмечают, что к самым перспективным для латиноамериканского региона образцам авиационной техники, которая была представлена в Колумбии, относят учебно-боевые самолеты Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30МК и Су-35. Помимо этого иностранные заказчики проявляют интерес к российским вертолетам «Ансат», Ми-17, Ми-26Т2. Традиционно внимание иностранных партнеров в этом регионе привлекают российские комплексы ПВО, особенно зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также ЗРК «Бук-М2Э» и «Тор-М2МК», не обделен вниманием и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С».
Представителей ВМС стран Латинской Америки могут заинтересовать российские корабли и подводные лодки, которые были представлены в виде макетов на отдельном стенде. В Колумбии потенциальным заказчикам демонстрировались патрульный катер проекта 14130 «Мираж», малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382 «Тигр», а также большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 «Варшавянка». Помимо России данные подводные лодки уже состоят на вооружении флотов Китая, Вьетнама и Алжира.
Также «Рособоронэкспорт» продемонстрировал современную российскую боевую технику для сухопутных войск, которая также может успешно применяться спецподразделениями по борьбе с терроризмом, наркомафией и преступностью, для многих стран Латинской Америки это очень серьезные проблемы. На выставке Expodefensa 2017 были представлены бронетранспортеры БТР-80А/82А, боевые машины пехоты БМП-3М, различные бронеавтомобили семейств «Тайфун-К» и «Тигр-М», а также стрелковое оружие и средства ближнего боя.
Необходимо отметить, что участие в выставке Expodefensa 2017 укладывается в стратегию поиска новых рынков сбыта для продукции российской оборонки. Хотя Россия и занимает твердое второе место по объемам поставок вооружений на мировом рынке, удерживать объемы продаж в денежном выражении в будущем будет все труднее, необходимы новые рынки сбыта и диверсификация поставок с увеличением доли продаж техники и оружия не военным, а военизированным структурам: полиции, спецподразделениям, пограничникам, спасателям.
Как заявил в интервью журналистам «АиФ» Александр Денисов, возглавлявший делегацию «Рособоронэкспорта» на выставке Expodefensa 2017, ее результаты превзошли все ожидания. И по качеству и по количеству контактов она не уступала аналогам в Бразилии, Мексике и Чили признал глава российской делегации. Стенды «Рособоронэкспорта» посетило более 20 делегаций, в том числе два заместителя министров обороны соседних стран, 6 командующих видами вооруженных сил. Многие из них не просто совершили визиты вежливости, но и проявляли живой интерес к конкретным образцам военной техники. По информации «АиФ», наиболее интересными с точки зрения будущих контрактов были переговоры с представителями Колумбии, Боливии и Парагвая.
Выставка Gulf Defense & Aerospace 2017 в Кувейте
С 12 по 14 декабря «Рособоронэкспорт» принимал участие в Международной выставке и конференции вооружений и военной техники под названием Gulf Defense & Aerospace 2017, выставка проводилась в столице Кувейта городе Эль-Кувейт под патронажем Министерства обороны данной страны. В рамках выставки российская сторона продемонстрировала 200 образцов новейшего российского оружия. Стоит отметить, что в 2017 году исполнилось 40 лет с момента начала военно-технического сотрудничества России и Кувейта. Главным образом наша страна поставляла вооружение для Сухопутных войск Кувейта.
Согласно пресс-релизу «Ростеха» наиболее перспективными для Сухопутных войск Кувейта из представленных на выставке вооружений и военной техники считают основные боевые танки Т-90С и Т-90МС, бронетранспортеры БТР-82А, а также противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ». Большой интерес в регионе вызывает и российская авиатехника, к машинам, которые демонстрировались в Колумбии, добавились боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, транспортно-боевой Ми-35 и военно-транспортный Ми-171Ш. Также на выставке была представлена зенитно-ракетная система С-400, которая является российским бестселлером на международном рынке вооружений. Для армейских и специальных подразделений Кувейта и соседних государств были представлены современные образцы стрелкового оружия и средств ближнего боя. В том числе автоматы Калашникова «сотой» серии, противотанковые гранатометы РПГ-27 и автоматические гранатометы АГС-17.
Выставка прошла без заключения значительных контрактов. При этом Кувейт продолжает считаться потенциальным покупателем 146 танков Т-90МС новейшей модификации. В 2017 году страны вели предконтрактную работу по этому вопросу. Помимо Кувейта, еще одной ближневосточной страной, интересующейся российскими танками Т-90 является Египет. В целом же наиболее вероятно, что в ближайшем будущем контракты в сфере военно-технического сотрудничества будут заключаться со странами, расположенными с другой стороны Аравийского полуострова. В частности, специалисты говорят о возможных поставках комплексов ПВО в Судан и Египет.
Мьянма получила шесть первых учебно-боевых самолетов Як-130
По информации, размещенной на официальных страницах в социальных сетях старшего генерала Мин Аун Хлайна, являющегося главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы, ВВС страны 15 декабря 2017 года приняли в свой состав 6 первых учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства. В этот день на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила (близ Мандалая) прошли торжества в честь 70-летия мьянманской (бирманской) военной авиации. В рамках данного мероприятия в состав ВВС Мьянмы помимо российских Як-130 были включены 4 транспортно-пассажирских самолета, купленных на вторичном рынке – два турбовинтовых ATR 42-32 и два реактивных Fokker 70.
Как отмечается в блоге bmpd, первоначально контракт на поставку Мьянме неназванного количества самолетов Як-130 публично не афишировался (предположительно Россия поставит Мьянме 16 самолетов). Контракт был заключен еще 22 июня 2015 года. Его исполнением занимается Иркутский авиационный завод ПАО «Корпорация «Иркут». Первые три Як-130 в рамках данного контракта были переданы ВВС Мьянмы в феврале 2017 года, еще три – осенью 2017 года. Таким образом, Мьянма официально является четвертым иностранным получателем российских учебно-боевых самолетов Як-130 после Алжира (получил 16 самолетов), Бангладеш (16 самолетов) и Белоруссии (8 самолетов).
Китай получил очередную пятерку истребителей Су-35
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на неофициальные китайские источники, 30 ноября 2017 года в Китай были отправлены пять очередных многофункциональных истребителей Су-35, поставленных в страну по контракту от 2015 года. Пять истребителей Су-35 производства Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, является филиалом ПАО «Компания «Сухой») выполнили перелет из Комсомольска-на-Амуре в Китай вместе с лидером, которым выступал транспортный самолет Ил-76ТД-90 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
После этой поставки количество переданных Китаю истребителей Су-35 выросло до 14 единиц из 24, которые были заказаны по контракту, подписанному сторонами в ноябре 2015 года. Первые 4 истребителя Су-35 в рамках реализации данного контракта были построены в Комсомольске-на-Амуре в 2016 году и перегнаны в КНР 25 декабря 2016 года, следующие 5 истребителей перегнали в Китай 3 июля 2017 года. В ВВС НОАК новейшие российские истребители поступают на вооружение 6-й авиационной бригады (бывшего 6-го авиационного полка 2-й авиационной дивизии), расположенной на аэродроме Суйцзы близ Чжаньцзяна (провинция Гуандун) и оснащенной российскими истребителями Су-27СК.
Всего в 2017 году на заводе КнААЗ было суммарно собрано 20 истребителей Су-35. Десять из них пополнили ряды самолетов ВКС России, а десять экспортных были переданы Китаю. Оставшиеся десять истребителей Су-35 в рамках контракта от 2015 года будут построены и переданы Пекину уже в 2018 году.
Ка-226Т примет участие в тендере на вертолет для ВМС Индии
Как пишут журналисты издания «Коммерсантъ» в статье «Вертолеты России» летят за три моря», российский холдинг намерен расширять свое сотрудничество с Индией в сегменте поставок легкой вертолетной техники. «Вертолеты России» уже объявили о своем желании принять участие в тендере на поставку ВМС Индии 111 палубных вертолетов Ка-226Т. Корабельный вариант данного вертолета уже сертифицирован. Как отмечают эксперты, на фоне спада рынка индийские государственные заказы становятся для холдинга особенно важными.
Официальный Дели объявил о конкурсе на поставку более 100 вертолетов массой до 5 тонн в 2017 году. Генеральный директор российского холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отмечает, что вертолеты Ка-226Т будут производиться в рамках зарегистрированного российско-индийского СП Indo-Russian Helicopters Private Ltd по локализации производства Ка-226Т. В «Рособоронэкспорте» журналистам «Коммерсанта» сообщили о том, что компания традиционно стремиться участвовать во всех индийских тендерах, так как Дели является давним партнером нашей страны в вопросах военно-технического сотрудничества.
Ка-226Т — легкий многоцелевой вертолет, отличающийся наличием несущей системы, выполненной по двухвинтовой соосной схеме. Вертолет обладает максимальной массой 3,6 тонны, при этом он способен перевозить до тонны полезной нагрузки. Отличительной особенностью вертолета является его модульная конструкция. К примеру, на вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные различным специальным оборудованием. Вертолет оснащается двумя двигателями Arrius производства французской компании Safran. В России уже произведено порядка 70 вертолетов Ка-226 всех модификаций, которые главным образом используются государственными структурами.
В середине декабря 2017 года пресс-служба «Ростеха» опубликовала информацию о том, что Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП), входящее в состав холдинга «Вертолеты России», передало заказчику два вертолета Ка-226Т корабельного базирования. В сообщении говорится о том, что вертолеты прошли весь комплекс приемо-сдаточных испытаний и в ближайшее время пополнят парк государственной авиации. Данная поставка стала второй в 2017 году, в марте КумАПП передал госзаказчику первые два вертолета корабельного базирования. В отличие от «сухопутной» версии, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования обладает системой складывания лопастей несущего винта, а его системы и компоненты специально подготовлены для условий работы в агрессивной морской среде. Благодаря малым размерам данный вертолет можно размещать на кораблях и судах даже небольшого водоизмещения.
«Снижение гособоронзаказа и общий спад на рынке заставляют холдинг «Вертолеты России» максимальное внимание уделять поиску новых рынков для своей продукции», – отмечает эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов. За последние несколько лет поставки авиационной техники Китаю сократились, а в Индию наоборот возросли, замечает Карнозов, добавляя, что ВМС Индии эксплуатируют вертолеты отечественного производства марки «Камов», начиная с 1980-х годов, когда Дели получил 6 фрегатов проекта 61МЭ с полноценным ангаром для вертолетов Ка-25, а с вертолетами Ка-28 и Ка-31 Индия купила более 30 российских палубных вертолетов. При этом ВМС Индии после проведения испытаний отказались от закупок индийского палубного вертолета, созданного на платформе HAL Dhruv. В то же время в Индии уже принято принципиальное решение по выбору российского вертолета Ка-226Т для армейской авиации, однако это не означает «автоматической» победы этой же модели в конкурсе, объявленном ВМС страны. Владимир Карнозов отмечает, что требования к вертолету палубного базирования отличаются, при этом России придется действовать в жестких условиях конкуренции с западными производителями подобной техники.
РСК «МиГ» может заняться восстановлением летной годности болгарских МиГ-29
Минобороны Болгарии обратилось к российской компании РСК «МиГ» с предложением провести работы по восстановлению летной годности состоящих на вооружении ВВС Болгарии истребителей МиГ-29. Это следует из материалов, которые были размещены на официальном сайте Агентства государственных закупок Болгарии, сообщает РБК. Согласно представленной документации, речь идет о ремонте 15 истребителей – 12 одноместных МиГ-29А и трех учебно-боевых МиГ-29УБ. Истребители МиГ-29 были поставлены болгарским ВВС еще в конце 1980-х годов. В сообщении Министерства обороны Болгарии особо подчеркивается, что поддержание летной годности самолетов имеет первостепенное значение для национальной безопасности, в том числе для участия Болгарии в миссии по охране воздушного пространства стран НАТО. В настоящее время в состоянии летной годности находятся лишь 7 самолетов, остальные требуют серьезного ремонта.
Максимальная общая стоимость заказываемых у РСК «МиГ» работ в рамках размещенных документов составляет 81,3 миллиона болгарских левов (приблизительно 49 миллионов долларов). Рамочное соглашение планируется заключить сроком на 4 года. По условиям данного соглашения две трети обслуживаемых российской компанией истребителей должны быть исправны и постоянно готовы к совершению полетов. В рамках интегрированной логистической поддержки (которая и является предметом конкурса) предусматривается восстановление летной готовности самолетов с обеспечением общего годового налета истребителей не менее 1450 часов (1000 часов для МиГ-29А и 450 часов для МиГ-29УБ) с фиксированной стоимостью каждого летного часа.
В Минобороны Болгарии признают, что РСК «МиГ» является единственной компанией, способной выполнить весь спектр необходимых ремонтных работ в полном объеме. При этом ранее болгарский вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов в интервью ТАСС говорил о том, что провел предварительные переговорами с представителями российском компании, выразив надежду, что соглашение о ремонте истребителей МиГ-29 будет подписано.
Российское оружие впервые показали на «Expodefensa 2017»
Компания «Рособоронэкспорт» впервые в истории приняла участие в Международной выставке научных и технологических достижений в области обороны и безопасности под названием «Expodefensa 2017». Выставка проходила в столице Колумбии Боготе с 4 по 6 декабря. При этом история военно-технического сотрудничества России и Колумбии насчитывает более 20 лет. Все это время страны поддерживали и укрепляли дружеские и взаимовыгодные отношения, при этом объем поставок в Колумбию российской продукции и услуг военного назначения приблизился к отметке 500 миллионов долларов. В настоящее время на вооружении армии этой латиноамериканской страны находится более 20 вертолетов типа Ми-17, «Рособоронэкспорт» занимается своевременным их техническим обслуживанием и ремонтом, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Специалисты отмечают, что к самым перспективным для латиноамериканского региона образцам авиационной техники, которая была представлена в Колумбии, относят учебно-боевые самолеты Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30МК и Су-35. Помимо этого иностранные заказчики проявляют интерес к российским вертолетам «Ансат», Ми-17, Ми-26Т2. Традиционно внимание иностранных партнеров в этом регионе привлекают российские комплексы ПВО, особенно зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также ЗРК «Бук-М2Э» и «Тор-М2МК», не обделен вниманием и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С».
Представителей ВМС стран Латинской Америки могут заинтересовать российские корабли и подводные лодки, которые были представлены в виде макетов на отдельном стенде. В Колумбии потенциальным заказчикам демонстрировались патрульный катер проекта 14130 «Мираж», малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382 «Тигр», а также большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 «Варшавянка». Помимо России данные подводные лодки уже состоят на вооружении флотов Китая, Вьетнама и Алжира.
Также «Рособоронэкспорт» продемонстрировал современную российскую боевую технику для сухопутных войск, которая также может успешно применяться спецподразделениями по борьбе с терроризмом, наркомафией и преступностью, для многих стран Латинской Америки это очень серьезные проблемы. На выставке Expodefensa 2017 были представлены бронетранспортеры БТР-80А/82А, боевые машины пехоты БМП-3М, различные бронеавтомобили семейств «Тайфун-К» и «Тигр-М», а также стрелковое оружие и средства ближнего боя.
Необходимо отметить, что участие в выставке Expodefensa 2017 укладывается в стратегию поиска новых рынков сбыта для продукции российской оборонки. Хотя Россия и занимает твердое второе место по объемам поставок вооружений на мировом рынке, удерживать объемы продаж в денежном выражении в будущем будет все труднее, необходимы новые рынки сбыта и диверсификация поставок с увеличением доли продаж техники и оружия не военным, а военизированным структурам: полиции, спецподразделениям, пограничникам, спасателям.
Как заявил в интервью журналистам «АиФ» Александр Денисов, возглавлявший делегацию «Рособоронэкспорта» на выставке Expodefensa 2017, ее результаты превзошли все ожидания. И по качеству и по количеству контактов она не уступала аналогам в Бразилии, Мексике и Чили признал глава российской делегации. Стенды «Рособоронэкспорта» посетило более 20 делегаций, в том числе два заместителя министров обороны соседних стран, 6 командующих видами вооруженных сил. Многие из них не просто совершили визиты вежливости, но и проявляли живой интерес к конкретным образцам военной техники. По информации «АиФ», наиболее интересными с точки зрения будущих контрактов были переговоры с представителями Колумбии, Боливии и Парагвая.
Выставка Gulf Defense & Aerospace 2017 в Кувейте
С 12 по 14 декабря «Рособоронэкспорт» принимал участие в Международной выставке и конференции вооружений и военной техники под названием Gulf Defense & Aerospace 2017, выставка проводилась в столице Кувейта городе Эль-Кувейт под патронажем Министерства обороны данной страны. В рамках выставки российская сторона продемонстрировала 200 образцов новейшего российского оружия. Стоит отметить, что в 2017 году исполнилось 40 лет с момента начала военно-технического сотрудничества России и Кувейта. Главным образом наша страна поставляла вооружение для Сухопутных войск Кувейта.
Согласно пресс-релизу «Ростеха» наиболее перспективными для Сухопутных войск Кувейта из представленных на выставке вооружений и военной техники считают основные боевые танки Т-90С и Т-90МС, бронетранспортеры БТР-82А, а также противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ». Большой интерес в регионе вызывает и российская авиатехника, к машинам, которые демонстрировались в Колумбии, добавились боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, транспортно-боевой Ми-35 и военно-транспортный Ми-171Ш. Также на выставке была представлена зенитно-ракетная система С-400, которая является российским бестселлером на международном рынке вооружений. Для армейских и специальных подразделений Кувейта и соседних государств были представлены современные образцы стрелкового оружия и средств ближнего боя. В том числе автоматы Калашникова «сотой» серии, противотанковые гранатометы РПГ-27 и автоматические гранатометы АГС-17.
Выставка прошла без заключения значительных контрактов. При этом Кувейт продолжает считаться потенциальным покупателем 146 танков Т-90МС новейшей модификации. В 2017 году страны вели предконтрактную работу по этому вопросу. Помимо Кувейта, еще одной ближневосточной страной, интересующейся российскими танками Т-90 является Египет. В целом же наиболее вероятно, что в ближайшем будущем контракты в сфере военно-технического сотрудничества будут заключаться со странами, расположенными с другой стороны Аравийского полуострова. В частности, специалисты говорят о возможных поставках комплексов ПВО в Судан и Египет.
Мьянма получила шесть первых учебно-боевых самолетов Як-130
По информации, размещенной на официальных страницах в социальных сетях старшего генерала Мин Аун Хлайна, являющегося главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы, ВВС страны 15 декабря 2017 года приняли в свой состав 6 первых учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства. В этот день на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила (близ Мандалая) прошли торжества в честь 70-летия мьянманской (бирманской) военной авиации. В рамках данного мероприятия в состав ВВС Мьянмы помимо российских Як-130 были включены 4 транспортно-пассажирских самолета, купленных на вторичном рынке – два турбовинтовых ATR 42-32 и два реактивных Fokker 70.
Как отмечается в блоге bmpd, первоначально контракт на поставку Мьянме неназванного количества самолетов Як-130 публично не афишировался (предположительно Россия поставит Мьянме 16 самолетов). Контракт был заключен еще 22 июня 2015 года. Его исполнением занимается Иркутский авиационный завод ПАО «Корпорация «Иркут». Первые три Як-130 в рамках данного контракта были переданы ВВС Мьянмы в феврале 2017 года, еще три – осенью 2017 года. Таким образом, Мьянма официально является четвертым иностранным получателем российских учебно-боевых самолетов Як-130 после Алжира (получил 16 самолетов), Бангладеш (16 самолетов) и Белоруссии (8 самолетов).
Китай получил очередную пятерку истребителей Су-35
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на неофициальные китайские источники, 30 ноября 2017 года в Китай были отправлены пять очередных многофункциональных истребителей Су-35, поставленных в страну по контракту от 2015 года. Пять истребителей Су-35 производства Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, является филиалом ПАО «Компания «Сухой») выполнили перелет из Комсомольска-на-Амуре в Китай вместе с лидером, которым выступал транспортный самолет Ил-76ТД-90 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
После этой поставки количество переданных Китаю истребителей Су-35 выросло до 14 единиц из 24, которые были заказаны по контракту, подписанному сторонами в ноябре 2015 года. Первые 4 истребителя Су-35 в рамках реализации данного контракта были построены в Комсомольске-на-Амуре в 2016 году и перегнаны в КНР 25 декабря 2016 года, следующие 5 истребителей перегнали в Китай 3 июля 2017 года. В ВВС НОАК новейшие российские истребители поступают на вооружение 6-й авиационной бригады (бывшего 6-го авиационного полка 2-й авиационной дивизии), расположенной на аэродроме Суйцзы близ Чжаньцзяна (провинция Гуандун) и оснащенной российскими истребителями Су-27СК.
Всего в 2017 году на заводе КнААЗ было суммарно собрано 20 истребителей Су-35. Десять из них пополнили ряды самолетов ВКС России, а десять экспортных были переданы Китаю. Оставшиеся десять истребителей Су-35 в рамках контракта от 2015 года будут построены и переданы Пекину уже в 2018 году.
Ка-226Т примет участие в тендере на вертолет для ВМС Индии
Как пишут журналисты издания «Коммерсантъ» в статье «Вертолеты России» летят за три моря», российский холдинг намерен расширять свое сотрудничество с Индией в сегменте поставок легкой вертолетной техники. «Вертолеты России» уже объявили о своем желании принять участие в тендере на поставку ВМС Индии 111 палубных вертолетов Ка-226Т. Корабельный вариант данного вертолета уже сертифицирован. Как отмечают эксперты, на фоне спада рынка индийские государственные заказы становятся для холдинга особенно важными.
Официальный Дели объявил о конкурсе на поставку более 100 вертолетов массой до 5 тонн в 2017 году. Генеральный директор российского холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отмечает, что вертолеты Ка-226Т будут производиться в рамках зарегистрированного российско-индийского СП Indo-Russian Helicopters Private Ltd по локализации производства Ка-226Т. В «Рособоронэкспорте» журналистам «Коммерсанта» сообщили о том, что компания традиционно стремиться участвовать во всех индийских тендерах, так как Дели является давним партнером нашей страны в вопросах военно-технического сотрудничества.
Ка-226Т — легкий многоцелевой вертолет, отличающийся наличием несущей системы, выполненной по двухвинтовой соосной схеме. Вертолет обладает максимальной массой 3,6 тонны, при этом он способен перевозить до тонны полезной нагрузки. Отличительной особенностью вертолета является его модульная конструкция. К примеру, на вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные различным специальным оборудованием. Вертолет оснащается двумя двигателями Arrius производства французской компании Safran. В России уже произведено порядка 70 вертолетов Ка-226 всех модификаций, которые главным образом используются государственными структурами.
В середине декабря 2017 года пресс-служба «Ростеха» опубликовала информацию о том, что Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП), входящее в состав холдинга «Вертолеты России», передало заказчику два вертолета Ка-226Т корабельного базирования. В сообщении говорится о том, что вертолеты прошли весь комплекс приемо-сдаточных испытаний и в ближайшее время пополнят парк государственной авиации. Данная поставка стала второй в 2017 году, в марте КумАПП передал госзаказчику первые два вертолета корабельного базирования. В отличие от «сухопутной» версии, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования обладает системой складывания лопастей несущего винта, а его системы и компоненты специально подготовлены для условий работы в агрессивной морской среде. Благодаря малым размерам данный вертолет можно размещать на кораблях и судах даже небольшого водоизмещения.
«Снижение гособоронзаказа и общий спад на рынке заставляют холдинг «Вертолеты России» максимальное внимание уделять поиску новых рынков для своей продукции», – отмечает эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов. За последние несколько лет поставки авиационной техники Китаю сократились, а в Индию наоборот возросли, замечает Карнозов, добавляя, что ВМС Индии эксплуатируют вертолеты отечественного производства марки «Камов», начиная с 1980-х годов, когда Дели получил 6 фрегатов проекта 61МЭ с полноценным ангаром для вертолетов Ка-25, а с вертолетами Ка-28 и Ка-31 Индия купила более 30 российских палубных вертолетов. При этом ВМС Индии после проведения испытаний отказались от закупок индийского палубного вертолета, созданного на платформе HAL Dhruv. В то же время в Индии уже принято принципиальное решение по выбору российского вертолета Ка-226Т для армейской авиации, однако это не означает «автоматической» победы этой же модели в конкурсе, объявленном ВМС страны. Владимир Карнозов отмечает, что требования к вертолету палубного базирования отличаются, при этом России придется действовать в жестких условиях конкуренции с западными производителями подобной техники.
РСК «МиГ» может заняться восстановлением летной годности болгарских МиГ-29
Минобороны Болгарии обратилось к российской компании РСК «МиГ» с предложением провести работы по восстановлению летной годности состоящих на вооружении ВВС Болгарии истребителей МиГ-29. Это следует из материалов, которые были размещены на официальном сайте Агентства государственных закупок Болгарии, сообщает РБК. Согласно представленной документации, речь идет о ремонте 15 истребителей – 12 одноместных МиГ-29А и трех учебно-боевых МиГ-29УБ. Истребители МиГ-29 были поставлены болгарским ВВС еще в конце 1980-х годов. В сообщении Министерства обороны Болгарии особо подчеркивается, что поддержание летной годности самолетов имеет первостепенное значение для национальной безопасности, в том числе для участия Болгарии в миссии по охране воздушного пространства стран НАТО. В настоящее время в состоянии летной годности находятся лишь 7 самолетов, остальные требуют серьезного ремонта.
Максимальная общая стоимость заказываемых у РСК «МиГ» работ в рамках размещенных документов составляет 81,3 миллиона болгарских левов (приблизительно 49 миллионов долларов). Рамочное соглашение планируется заключить сроком на 4 года. По условиям данного соглашения две трети обслуживаемых российской компанией истребителей должны быть исправны и постоянно готовы к совершению полетов. В рамках интегрированной логистической поддержки (которая и является предметом конкурса) предусматривается восстановление летной готовности самолетов с обеспечением общего годового налета истребителей не менее 1450 часов (1000 часов для МиГ-29А и 450 часов для МиГ-29УБ) с фиксированной стоимостью каждого летного часа.
В Минобороны Болгарии признают, что РСК «МиГ» является единственной компанией, способной выполнить весь спектр необходимых ремонтных работ в полном объеме. При этом ранее болгарский вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов в интервью ТАСС говорил о том, что провел предварительные переговорами с представителями российском компании, выразив надежду, что соглашение о ремонте истребителей МиГ-29 будет подписано.
Автор: Юферев Сергей
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти