Директор ФСБ ударил правозащитников цифрами

Празднование столетнего юбилея органов безопасности закончилось. Как всегда, было много поздравлений от официальных и не официальных лиц. Были награждения сотрудников. Были праздничные мероприятия в подразделениях. Было всё, что положено в таких случаях.И, как часто бывает, на этом фоне как-то незаметно прошло достаточно важное событие. Директор ФСБ генерал армии Александр Бортников дал прекрасное интервью "Российской газете" о том пути, который прошло ведомство за эти сто лет.Интервью интересное. И интересно оно не столько рассказом об организации спецслужбы, о целях и задачах чекистов в различные периоды жизни советского государства и современной России, сколько множеством цифр, которые будоражили умы целых поколений.Много десятилетий у нас шли споры о репрессиях 30-х годов. Многие читатели помнят разнокалиберные цифры от разных "мемориалов" и им подобных организаций. Миллионы расстрелянных. Миллионы репрессированных. Миллионы запуганных. Страшная картина жизни страны в предвоенный период.Но самое главное, опровергнуть или доказать документально количество репрессированных было невозможно. Специфика работы органов безопасности не дает возможности открыто работать в архивах. Множество материалов составляют государственную тайну до сих пор.Генерал Бортников назвал цифры. Те, кто интересовался вопросом раньше, эти цифры знают. А для тех, кто не в теме, приведу цитату из интервью: "Еще в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921-1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными".Как видите, кровавые чекисты, по подтвержденным документально материалам, миллионы людей не казнили. Да, были противники советского государства, были те, кто саботировал, кто шел на диверсии, кто распространял антисоветские материалы. Но количество осужденных в сталинское время не отличалось от количества осужденных в другие времена.В стране долгое время культивировалась мысль, что чекисты того времени были практически полноправными хозяевами. В любом постсоветском фильме о войне или предвоенных годах СССР вы можете увидеть таких персонажей. Честно скажу, в какой-то период я тоже считал, что НКВД был всесилен.Но две мысли эту уверенность ликвидировали полностью. Первая: почему всесильный НКВД так серьезно зачистил Берия? И вторая: почему множество репрессированных чекистов реабилитировано при совсем не любителе спецслужб Хрущеве? Ответ есть, опять же, в интервью Бортникова: "Всего в 1933-1939 годах репрессиям подверглись 22 618 чекистов, в том числе первые советские контрразведчики А. Артузов, К. Звонарев и другие. Только в период так называемой ежовщины трижды произошло обновление руксостава контрразведывательного отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД".Понятно, что, как и в других ведомствах, в НКВД были и такие персонажи, которых показывают наши актеры в современных фильмах. Спецслужбы состоят из тех же граждан, что и остальные предприятия и организации. И эти преступники так и не реабилитированы. Те, чья вина доказана, так и остались преступниками."Вместе с тем я не хочу никого обелять. Конкретные исполнители преступных деяний среди чекистов поименно известны, большая часть из них понесла заслуженное наказание после смещения и расстрела Ежова. Над ними также состоялся суд истории: в периоды массовой реабилитации 1950-х и конца 1980-х годов приговоры по их делам были признаны окончательными и не подлежащими пересмотру".То, что озвучил генерал Бортников, необходимо нашему обществу давно. Необходимо даже не для очередной реабилитации репрессированных. Это нужно для нашего дальнейшего развития.Оковы прошлого до сих пор мешают нам разбежаться до прыжка в будущее. Любой спор с нашими зарубежными "партнерами" из бывшего социалистического лагеря обязательно приходит к репрессиям у нас и, как следствие, у них. Думаю, руководитель ФСБ, обнародовав множество цифр, прилично пнул всех "борцов с советским режимом".Есть ещё одна тема, которая близка большинству россиян. Это тема Великой Отечественной войны. Не процитировать генерала армии я просто не могу."С самого начала войны были мобилизованы все сотрудники органов безопасности. Они принимали участие в боевых действиях в составе 53 дивизий и 20 бригад НКВД, отдельных частей и пограничных войск. Только в битве за Москву сражались 4 дивизии, 2 бригады и истребительный авиаполк НКВД. Наши летчики совершили более 2 тысяч вылетов для прикрытия советских войск и отражения вражеских воздушных атак. Полк транспортной авиации НКВД выполнял полеты в осажденный Ленинград и обеспечивал спецсвязь Ставки ВГК со штабами фронтов и армий. В 1943 году в состав РККА была включена 70-тысячная армия войск НКВД, ставшая 70-й армией. Она прошла героический путь от Курской дуги до взятия Берлина".Понятно, что руководитель ФСБ не озвучил ответы на множество вопросов современного состояния органов. Как я писал выше, многое будет спрятано за грифом секретности ещё десятилетия. Порадовало другое.Наверное, впервые сделана попытка объяснить народу некоторые события прошлого. Попытка объяснить не только общеизвестные факты, но и то, почему было невозможно многое. Откуда у партийных функционеров появлялись кучи золотых вещей. Почему спецслужбы того времени не могли вести работу против верхушки государства.Бортников не возвышал и не уменьшал роли своего ведомства в жизни СССР и современной России. И главную мысль оставил на конец интервью."Сейчас ФСБ России свободна от политического влияния и не обслуживает какие-либо партийные или групповые интересы. Выстраивает свою работу на основе Конституции России и федерального законодательства".Именно так и должна работать спецслужба. Без политики и без защиты интересов кого-либо. Есть только один интерес, который необходимо защищать: это интересы России и граждан России.