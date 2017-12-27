В "Нафтогазе" заявили о преимуществе покупок газа у России

Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена газа из Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба. Эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже.

Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война.

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о преимуществах покупки газа у России после решения Стокгольмского арбитража. Таким образом, в Киеве пытаются подвести почву под закупки природного газа у «Газпрома» напрямую, ведь до этого утверждали, что не собираются ни при каких обстоятельства «закупать газ у агрессора».Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что теперь Украина получила возможность приобретать газ у России «без переплат». Это заявление прозвучало на фоне закупок газа Киевом по так называемого реверсному маршруту, что автоматически приводило к переплате примерно 15% от стоимости.Напомним, что Стокгольмский арбитраж обязал Украину возобновить закупки газа у компании «Газпром» (в рамках контракта) и выплатить около 2 млрд долларов.Витренко в эфире ТК «Громадське»:Далее Витренко добавляет: