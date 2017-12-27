07:43 27 декабря

В "Нафтогазе" заявили о преимуществе покупок газа у России

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о преимуществах покупки газа у России после решения Стокгольмского арбитража. Таким образом, в Киеве пытаются подвести почву под закупки природного газа у «Газпрома» напрямую, ведь до этого утверждали, что не собираются ни при каких обстоятельства «закупать газ у агрессора».

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что теперь Украина получила возможность приобретать газ у России «без переплат». Это заявление прозвучало на фоне закупок газа Киевом по так называемого реверсному маршруту, что автоматически приводило к переплате примерно 15% от стоимости.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж обязал Украину возобновить закупки газа у компании «Газпром» (в рамках контракта) и выплатить около 2 млрд долларов.


В "Нафтогазе" заявили о преимуществе покупок газа у России


Витренко в эфире ТК «Громадське»:
Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена газа из Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба. Эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже.


Далее Витренко добавляет:
Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. GLIMMERING Сегодня, 05:51
    Покупайте у ваших "друзей" - амеров.
    С бандеровцами не торгуем!
    GLIMMERING
    1. Монос Сегодня, 06:14
      будем ли покупать или не будем

      Классика: "Быть или не быть? Вот в чём вопрос..." Скорее бы уже Южный и Северный потоки запустили, чтобы этих Гамлетов на кизяк посадить.
      Монос
      1. Zubr Сегодня, 07:39
        Да, они прекрасно всё понимают, политика, война....философы недоделки.. smile
        Zubr
    2. BecmepH Сегодня, 06:47
      Цитата: GLIMMERING
      С бандеровцами не торгуем!

      Ещё как торгуем. Ведь у наших торгашей ничего святого нет. Одна отговорка: "Это бизнес-ничего личного". А деньги заработанные таким образом не для личного пользования?
      BecmepH
  2. 210окв Сегодня, 05:53
    Почему?Да потому что потом получается отжимать у "Газпрома"через суд да и вовсе не платить..Чего не получится у тех же немцев или словаков..
    210окв
    1. Подрезчик Сегодня, 05:59
      , что автоматически приводило к переплате примерно 15% от стоимости.
      Напомним, что Стокгольмский арбитраж обязал Украину возобновить закупки газа у компании «Газпром» (в рамках контракта) и выплатить около 2 млрд долларов.

      Ну да, ну да, "назло бабушке"...Только УШИ ОДНИ, ушлепки!!!! fool
      Подрезчик
  3. Uncle Lee Сегодня, 05:56
    Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война.
    Они еще и кочевряжатся, покупать или нет !
    Uncle Lee
    1. Евдоким Сегодня, 06:18
      Цитата: Uncle Lee
      Они еще и кочевряжатся, покупать или нет !

      Куда они денутся с подводной лодки. С начала погорланят, а потом встанут в ту-же позу как и перед евросоюзом, ещё и денег приплатят. Мазохисты в Киеве что-ли? hi
      Евдоким
  4. Михаил м Сегодня, 06:03
    Таки перемога это решение стокгольмского суда или зрада? Газ придётся покупать у агрессора, но дёшево. Мозг бандеровский вразнос идёт и глаза то в кучу, то в разные стороны разбежаться норовят.
    Михаил м
    1. 210окв Сегодня, 06:13
      Где почти халява там агрессором не пахнет..
      Цитата: Михаил м
      Таки перемога это решение стокгольмского суда или зрада? Газ придётся покупать у агрессора, но дёшево. Мозг бандеровский вразнос идёт и глаза то в кучу, то в разные стороны разбежаться норовят.
      210окв
  5. фа2998 Сегодня, 06:03
    Это у них как "замануха", чтобы качать газ на Украину после 2019 г.? Нам такой покупатель и транзетер не нужен, чтобы деньги потом через суды выколачивать. Заметим, что только на разных сайтах , да на ток шоу обсуждают отключение газа через Украину после 19 г., с высоких трибун никаких обещаний нет.Думаю транзит через Украину вечен, опять придумают причины, заключать договор еще лет на 50. negative hi
    фа2998
    1. 210окв Сегодня, 06:14
      Нет,он не вечен,ибо не вечен и сам природный газ..
      Цитата: фа2998
      Это у них как "замануха", чтобы качать газ на Украину после 2019 г.? Нам такой покупатель и транзетер не нужен, чтобы деньги потом через суды выколачивать. Заметим, что только на разных сайтах , да на ток шоу обсуждают отключение газа через Украину после 19 г., с высоких трибун никаких обещаний нет.Думаю транзит через Украину вечен, опять придумают причины, заключать договор еще лет на 50. negative hi
      210окв
    2. Архонт Сегодня, 07:11
      Газопровод изнашивается и его можно просто не ремонтировать.
      Архонт
  6. туц Сегодня, 06:15
    Это же ЗРАДА Как так то ?
    туц
  7. svp67 Сегодня, 06:17
    В "Нафтогазе" заявили о преимуществе покупок газа у России
    "Нравится" мне нынешняя Украина, она не только успевает несколько раз "переобуться" в одном прыжке, но шаровары поменять....
    svp67
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:01
    А три миллиарда долларов мы им как бы простили? А остальные долги "братсконародники "им списали за счет нас? Я бы досрочно закрыл кран для укроины! !!
    Геркулесыч
  9. Кот_Кузя Сегодня, 07:40
    Кинуть словаков с оплатой за газ не удалось. Вот кастрюльки и решили снова у москаликов закупаться, чтобы потом не платить им, аргументируя это тем, что якобы Россия "ахрессор". Вообще не надо иметь никаких дел с бендеровцами am . Пусть ЕС и матрасники их содержат.
    Кот_Кузя
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