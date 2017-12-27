В "Нафтогазе" заявили о преимуществе покупок газа у России
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о преимуществах покупки газа у России после решения Стокгольмского арбитража. Таким образом, в Киеве пытаются подвести почву под закупки природного газа у «Газпрома» напрямую, ведь до этого утверждали, что не собираются ни при каких обстоятельства «закупать газ у агрессора».
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что теперь Украина получила возможность приобретать газ у России «без переплат». Это заявление прозвучало на фоне закупок газа Киевом по так называемого реверсному маршруту, что автоматически приводило к переплате примерно 15% от стоимости.
Напомним, что Стокгольмский арбитраж обязал Украину возобновить закупки газа у компании «Газпром» (в рамках контракта) и выплатить около 2 млрд долларов.
Витренко в эфире ТК «Громадське»:
Далее Витренко добавляет:
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что теперь Украина получила возможность приобретать газ у России «без переплат». Это заявление прозвучало на фоне закупок газа Киевом по так называемого реверсному маршруту, что автоматически приводило к переплате примерно 15% от стоимости.
Напомним, что Стокгольмский арбитраж обязал Украину возобновить закупки газа у компании «Газпром» (в рамках контракта) и выплатить около 2 млрд долларов.
Витренко в эфире ТК «Громадське»:
Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена газа из Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба. Эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже.
Далее Витренко добавляет:
Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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