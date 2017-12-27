07:39 27 декабря

В.Герасимов: Сирийские войска блокировали американскую базу Эт-Танф в САР

Сирийская правительственная армия блокировала американскую военную базу Эт-Танф в южной части САР. До этого в течение нескольких месяцев с территории военного объекта разведка наблюдала выход групп боевиков, которые прошли необходимую подготовку. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В интервью, которое Герасимов дал изданию «Комсомольская правда», отмечено, что в некоторых случаях с территории базы выходили до 350 подготовленных и вооружённых боевиков.

Валерий Герасимов напомнил, что в непосредственной близости от базы Эт-Танф находится крупный лагерь беженцев, чем фактически пользуются покровители боевиков.


В.Герасимов: Сирийские войска блокировали американскую базу Эт-Танф в САР


На этом фоне из самой Сирии приходят сообщения о том, что на севере-западе провинции Алеппо был уничтожен один из главарей террористического формирования «Хайят-Тахрир-аш-Шам» (*запрещено в России), аффилированного с «Аль-Каидой». Ликвидация полевого командира произошла у населённого пункта Аль-Ларамун неподалёку от города Алеппо. Точным попаданием боеприпаса был уничтожен военный автомобиль, в котором находился террорист.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. кедр Сегодня, 06:03
    Давно пора. Пусть пакуют чемоданы и сматывают удочки без резких движений...
    кедр
    1. 210окв Сегодня, 06:06
      Хотел бы я посмотреть как они будут давить друг друга на посадке в вертолет..
      Цитата: кедр
      Давно пора. Пусть пакуют чемоданы и сматывают удочки без резких движений...
      210окв
      1. Yngvar Сегодня, 06:19
        Темп "драпинга" наших "партнеров" увеличился бы, если позвать на помощь сирийских Ли-си-цынов...
        Yngvar
        1. MadCat Сегодня, 06:48
          Количество Ли-си-цынов с таким же успехом может резко сократится из за наличия Чангочгуков с Томагавками, так что статус кво сохранится. laughing
          MadCat
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:15
      кедр-Полная блокировка все равно не получится из-за лагеря беженцев-всякие проамериканские правозащитники подымут вой на весь мир о кровавом Асаде,который не пускает гумконвои к голодающим беженцам....а так бы заманчиво исключительных на голодный паек посадить,не битьем так катаньем winked
      ДЕДПИХТО
  2. Михаил м Сегодня, 06:06
    Америкосам становится неуютно в Сирии, но мы тут совершенно ни при чём. Мы войну закончили. Окончательную зачистку проведут хозяева земли. Хитрый план в действии.
    Михаил м
  3. Монос Сегодня, 06:07
    Сообщения из Сирии всё больше напоминают сводки о проведении КТО. Бармалеев добивают.
    Монос
    1. Подрезчик Сегодня, 06:13
      Туда дорога...
      Цитата: Монос
      Сообщения из Сирии всё больше напоминают сводки о проведении КТО. Бармалеев добивают.

      hi Думаю, что такие новости радуют... hi
      Подрезчик
      1. Монос Сегодня, 06:15
        Добренькое утречко, Александр! hi
        Монос
        1. Подрезчик Сегодня, 06:23
          Утро доброе, Виктор!!! hi Вот и новости радуют...Нечего "свои правила" нам мастрячить... soldier
          Подрезчик
          1. Монос Сегодня, 06:34
            Цитата: Подрезчик
            .Нечего "свои правила" нам мастрячить...

            БВ - место начала и конца Цивилизации. Там живут народы с тысячелетней историей. Не Америке, у которой нет даже национальной идентичности, там устанавливать правила.
            Монос
            1. Подрезчик Сегодня, 06:40
              БВ - место начала и конца Цивилизации. Там живут народы с тысячелетней историей. Не Америке, у которой нет даже национальной идентичности, там устанавливать правила.

              Не мог, Виктор, не мог не процитировать!!! hi good Лучше и не сказать... good
              Подрезчик
  4. midivan Сегодня, 06:13
    [/quote]На этом фоне из самой Сирии приходят сообщения о том, что на севере-западе провинции Алеппо был уничтожен один из главарей [quote]
    Да уж блин recourse не важный фон, куда приятнее было бы слышать уничтожение выходцев с территории базы .
    midivan
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:24
      Цитата: midivan
      уничтожение выходцев с территории базы .

      И прямо за воротами, на виду у остальных !
      Uncle Lee
  5. Челдон Сегодня, 06:30
    Цитата: 210окв
    Хотел бы я посмотреть как они будут давить друг друга на посадке в вертолет..
    Цитата: кедр
    Давно пора. Пусть пакуют чемоданы и сматывают удочки без резких движений...

    Как во Вьетнаме laughing
    Челдон
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:03
    Закрыть мало !Их нужно выдворять силой оружия , ибо по другому янки туго понимают!
    Геркулесыч
  7. vatrpas Сегодня, 07:24
    Пока США в Сирии там покоя для мирных граждан не будет, пора их выдавливать как с Вьетнама.
    vatrpas
  8. chidoryan Сегодня, 07:35
    Опять треп без доказательств
    chidoryan
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