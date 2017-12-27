В.Герасимов: Сирийские войска блокировали американскую базу Эт-Танф в САР
Сирийская правительственная армия блокировала американскую военную базу Эт-Танф в южной части САР. До этого в течение нескольких месяцев с территории военного объекта разведка наблюдала выход групп боевиков, которые прошли необходимую подготовку. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В интервью, которое Герасимов дал изданию «Комсомольская правда», отмечено, что в некоторых случаях с территории базы выходили до 350 подготовленных и вооружённых боевиков.
Валерий Герасимов напомнил, что в непосредственной близости от базы Эт-Танф находится крупный лагерь беженцев, чем фактически пользуются покровители боевиков.
На этом фоне из самой Сирии приходят сообщения о том, что на севере-западе провинции Алеппо был уничтожен один из главарей террористического формирования «Хайят-Тахрир-аш-Шам» (*запрещено в России), аффилированного с «Аль-Каидой». Ликвидация полевого командира произошла у населённого пункта Аль-Ларамун неподалёку от города Алеппо. Точным попаданием боеприпаса был уничтожен военный автомобиль, в котором находился террорист.
В интервью, которое Герасимов дал изданию «Комсомольская правда», отмечено, что в некоторых случаях с территории базы выходили до 350 подготовленных и вооружённых боевиков.
Валерий Герасимов напомнил, что в непосредственной близости от базы Эт-Танф находится крупный лагерь беженцев, чем фактически пользуются покровители боевиков.
На этом фоне из самой Сирии приходят сообщения о том, что на севере-западе провинции Алеппо был уничтожен один из главарей террористического формирования «Хайят-Тахрир-аш-Шам» (*запрещено в России), аффилированного с «Аль-Каидой». Ликвидация полевого командира произошла у населённого пункта Аль-Ларамун неподалёку от города Алеппо. Точным попаданием боеприпаса был уничтожен военный автомобиль, в котором находился террорист.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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