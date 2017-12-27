"Ростех": Анкара получит кредит от Москвы на покупку ЗРК С-400
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что Москва собирается выделить Анкаре кредит для того, чтобы та смогла расплатиться с Россией за поставки и обслуживание зенитных ракетных комплексов С-400. По словам Чемезова, средства, которые в качестве аванса вносит турецкая сторона, составят примерно 45% от общей суммы. Оставшаяся часть (55%) – кредитные средства Российской Федерации.
Об этом глава «Ростеха» сообщил в интервью газете «Коммерсант».
При этом отмечено, что все финансовые документы на поставку ЗРК С-400 Турции подготовлены к подписанию. Само подписание должно произойти до начала следующего года. Общая сумма сделки по приобретению Турцией 4-х дивизионов ЗРК С-400 - 2,5 млрд долларов.
По словам Сергея Чемезова, поставки ЗРК С-400 в Сирию должны состояться в 2020 году. Некоторое время назад в прессе проходила информация о том, что Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы ранее озвученного теперь Сергеем Чемезовым срока.
Точных данных о том, под какой процент, срок и через какую финансово-кредитную организацию Турция получит кредит от России, на данный момент нет.
Напомним, что ранее озабоченности в связи с желанием Турции приобрести ЗРК С-400 высказали в НАТО, заявив, что эти комплексы нельзя интегрировать в натовскую систему противовоздушной обороны.
Об этом глава «Ростеха» сообщил в интервью газете «Коммерсант».
При этом отмечено, что все финансовые документы на поставку ЗРК С-400 Турции подготовлены к подписанию. Само подписание должно произойти до начала следующего года. Общая сумма сделки по приобретению Турцией 4-х дивизионов ЗРК С-400 - 2,5 млрд долларов.
По словам Сергея Чемезова, поставки ЗРК С-400 в Сирию должны состояться в 2020 году. Некоторое время назад в прессе проходила информация о том, что Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы ранее озвученного теперь Сергеем Чемезовым срока.
Точных данных о том, под какой процент, срок и через какую финансово-кредитную организацию Турция получит кредит от России, на данный момент нет.
Напомним, что ранее озабоченности в связи с желанием Турции приобрести ЗРК С-400 высказали в НАТО, заявив, что эти комплексы нельзя интегрировать в натовскую систему противовоздушной обороны.
Использованы фотографии: warfiles.ru
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