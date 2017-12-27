07:45 27 декабря

"Ростех": Анкара получит кредит от Москвы на покупку ЗРК С-400

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что Москва собирается выделить Анкаре кредит для того, чтобы та смогла расплатиться с Россией за поставки и обслуживание зенитных ракетных комплексов С-400. По словам Чемезова, средства, которые в качестве аванса вносит турецкая сторона, составят примерно 45% от общей суммы. Оставшаяся часть (55%) – кредитные средства Российской Федерации.

Об этом глава «Ростеха» сообщил в интервью газете «Коммерсант».

При этом отмечено, что все финансовые документы на поставку ЗРК С-400 Турции подготовлены к подписанию. Само подписание должно произойти до начала следующего года. Общая сумма сделки по приобретению Турцией 4-х дивизионов ЗРК С-400 - 2,5 млрд долларов.


"Ростех": Анкара получит кредит от Москвы на покупку ЗРК С-400


По словам Сергея Чемезова, поставки ЗРК С-400 в Сирию должны состояться в 2020 году. Некоторое время назад в прессе проходила информация о том, что Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы ранее озвученного теперь Сергеем Чемезовым срока.

Точных данных о том, под какой процент, срок и через какую финансово-кредитную организацию Турция получит кредит от России, на данный момент нет.

Напомним, что ранее озабоченности в связи с желанием Турции приобрести ЗРК С-400 высказали в НАТО, заявив, что эти комплексы нельзя интегрировать в натовскую систему противовоздушной обороны.

Использованы фотографии: warfiles.ru
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 06:16
    А почему бы и не подарить?А как насчет нашего убитого летчика?Не икается?
    210окв
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 06:18
      одни барыги прекрасно общаются с другими. Конкретно для нас между ними разницы никакой.
      Евгений Стрыгин
      1. Владимир16 Сегодня, 07:16
        Ор подняли с утра. А что орать-то. Деньги практически уйдут производителям С-400. А процент за это финансирование оплатит турок.
        Что плохого. Ну кроме вашего настроения? laughing
        Шестьдесят седьмой, АЭС не кредитуется. Станция - русская. Турки будут покупать электричество. Что тут не устраивает? То, что не у Вас на даче построят, а на турецкой земле? Так заплатят Турки с лихвой покупая электричество. А реакторы и оборудование делают русские люди и получают деньги за это.

        Что лучше, опечаленные, вкладывать средства в собственное производство или в ценные бумаги матрасов? Вы уже определились? Или все плохо и мы все умрем, ааааааааа..... wassat
        Владимир16
        1. Alone Сегодня, 07:38
          Вы в курсе какой срок окупаемости заложен в турецкую АЭС?
          По поводу данного дела притча.Коротко.Поспорил мужик с визирем,что за 20 золотых через 20 лет ишака научит священное писание говорить.Потом,после спора,говорит судье,который данный спор засвидетельствовал,-"а что мне,через 20 лет либо я,либо визирь,либо ишак умрет,а золотыми я пользоваться буду сейчас".
          Alone
    2. svp67 Сегодня, 06:24
      Цитата: 210окв
      А почему бы и не подарить?

      Ну Эрдоган это и без нас спокойно сделает....
      Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что Москва собирается выделить Анкаре кредит для того, чтобы та смогла расплатиться с Россией за поставки и обслуживание зенитных ракетных комплексов С-400.
      Обалденная у нас финансовая политика, оружие - в кредит, АЭС в Турции - в кредит, "Потоки" и "Силу" - за НАШИ деньги, плюс покупка американских гособлегаций, вложения который США, чисто "демократично" и "технично" может закрыть на десятилетия и стоит ли после этого удивляться, что цены на бензин у нас растут, "как на дрожжах"....
      svp67
      1. Летунъ Сегодня, 07:00
        Цитата: svp67
        Обалденная у нас финансовая политика, оружие - в кредит

        Не просто оружие в кредит, а оружие стране - члену НАТО в кредит. Я не сплю? В голове не укладывается...
        Летунъ
      2. Tusv Сегодня, 07:03
        Цитата: svp67
        Обалденная у нас финансовая политика, оружие - в кредит, АЭС в Турции - в кредит, "Потоки" и "Силу" - за НАШИ деньги, плюс покупка американских гособлегаций, вложения который США,

        Кстати АЭС мы строим свой собственный. А если трубы чужие, то за транзит нужно будет платить. Тоже засада. А так это называется мягкая сила. Если что - Помидоры,. Эрдоган уже знает что не вкусные
        Tusv
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:20
        svp67
        Обалденная у нас финансовая политика, оружие - в кредит, АЭС в Турции - в кредит, "Потоки" и "Силу" - за НАШИ деньги, плюс покупка американских гособлегаций, вложения который США, чисто "демократично" и "технично" может закрыть на десятилетия и стоит ли после этого удивляться, что цены на бензин у нас растут, "как на дрожжах"....
        Вы заметили.Плюс сюда ещё делают всё чтобы работы у народа нормально оплачиваемой не было..Русский народ спецом держат в бедности.И всё делают наши власть имущии для этого.Перед выборами повысят опять военным зарплату.Ну и что.А после выборов сделают всё чтобы опустить рубль.Там по другому работать не умеют.Придумать ипотеку.Чтобы квартиры к примеру до ипотеки стоили 10 000 уё.А с принятием ипотеки 100 000 плюс ещё проценты за ипотечный кредит на 20 лет.Так умеют ли управлять страной эти люди?
        Наблюдатель2014
      4. Геркулесыч Сегодня, 07:30
        Чемезова бы в "сушку ", да что в небе Сирии , на границе с турками полетал ! fool
        Геркулесыч
  2. народник Сегодня, 06:18
    По словам Чемезова, средства, которые в качестве аванса вносит турецкая сторона, составят примерно 45% от общей суммы.

    За свои средства турок ракетами вооружать? Что-то у властей с головой стало! Капитально "крыша" поехала. wassat wassat fool
    народник
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:16
      Цитата: народник
      За свои средства турок ракетами вооружать? Что-то у властей с головой стало! Капитально "крыша" поехала.


      если действие государства выглядят не логичными со стороны то как правило это означает что у наблюдателя не хватает информации длв их понимания.
      или кто то заставляет или это действие есть часть какого то плана преследуещего стратегические цели в будущем.
      не решают такие вещи, всегда есть логика
      Маки Авелльевич
      1. Tusv Сегодня, 07:26
        Совершенно верно. Логика есть. Кто будет строить турецкую ПВО. Тот озолотится
        Tusv
  3. Монос Сегодня, 06:20
    заявив, что эти комплексы нельзя интегрировать в натовскую систему противовоздушной обороны.

    А что такое, эта "натовская система противовоздушной обороны"? Разве у них есть единая система ПВО? Что-то я раньше не слышал о таком...
    Монос
  4. Михаил м Сегодня, 06:23
    Туркам мы ещё долги не прощали. Надо попробовать. Скажем, за разрешение качать газ по их территории. Вполне себе политкорректно. А оправдать сие безобразие всегда найдётся кому. "Отрицательный рост экономики" тому пример.
    Михаил м
  5. VIK1711 Сегодня, 06:24
    "Краснокнижные пресмыкающиеся" !!!
    VIK1711
  6. Витас Сегодня, 06:27
    Сбивая су-24, турки убедились, что их ПВО не сработало и заказало С-400. Политика господа, нет вечных друзей и врагом, есть только национальный интерес (надеюсь он национальный, а не олигархо-барыжный).
    Витас
    1. BecmepH Сегодня, 06:42
      Цитата: Витас
      (надеюсь он национальный, а не олигархо-барыжный).

      Надейтесь.. К гадалке не ходи, что простят долг со временем. Простят и поделят...
      Ведь
      Точных данных о том, под какой процент, срок и через какую финансово-кредитную организацию Турция получит кредит от России, на данный момент нет.
      BecmepH
  7. MadCat Сегодня, 06:43
    Страна входя в блок НАТО будет профинансирована Россией, неужели Турция такая бедная? Или это откупные чтобы самолеты больше не сбивали? fellow
    MadCat
    1. midivan Сегодня, 06:54
      Цитата: MadCat
      Страна входя в блок НАТО будет профинансирована Россией, неужели Турция такая бедная?

      Тоже посетила такая же мысль, а следующая - впихивают туркам любой ценой, для троллинга НАТО вряд-ли, для раздора больше похоже, а на последних заявлениях о входе в ЕЭС поставили турков на ровне с Украиной, есть возможность их перетащить полностью на свою сторону, на почве гордости и горячего норова Эрдогана, если так то ни чего страшного, кредит, это подразумевает проценты и союзник пусть и не совсем надежный но наш в том краю очень даже не плохо, предпосылок для этого не мало.
      midivan
  8. antiaircrafter Сегодня, 06:45
    Точных данных о том, под какой процент, срок и через какую финансово-кредитную организацию Турция получит кредит от России, на данный момент нет.

    Через Сбербанк пусть получают, раз на столько обнищали.
    Впрочем не понимаю - зачем Турции кредит давать. Страна не бедная, в НАТО опять же состоит - сообщники помогут.
    antiaircrafter
  9. samarin1969 Сегодня, 06:47
    Это шутка, что ли? Россия дает кредит стране НАТО на закупку эксклюзивного технологичного оружия?...Турция вполне богатое государство, зачем кредит?
    ...или без "Турецкого потока" Россия - "никак"?...
    samarin1969
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:06
    Офанареть, турки которые на нас хорошее бабло имеют умудрились у нас же еще и кридит взять! Это же какой откат нужно было им заплатить , что нашу власть на кридит развести? ??? fool
    Геркулесыч
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:21
      Цитата: Геркулесыч
      Офанареть, турки которые на нас хорошее бабло имеют умудрились у нас же еще и кридит взять! Это же какой откат нужно было им заплатить , что нашу власть на кридит развести? ???


      кредит это долг, должник тебе должен. задолженность можно заменить на что либо что принесёт больше пользы чем сумма долга.
      каждый раз когда кто то списывает кому то долг, должник платит " натурой ".
      беплатных булочек в природе нет
      Маки Авелльевич
      1. zyzx Сегодня, 07:31
        Еще кредит могут простить,или сам ты его можешь себе простить,АЭС,можно и национализировать. А там ищи правды,в эуропейских судах...
        zyzx
      2. Nikolaevich I Сегодня, 07:34
        Цитата: Маки Авелльевич
        кредит это долг, должник тебе должен. задолженность можно заменить на что либо что принесёт больше пользы чем сумма долга.

        Тольки не обижайтесь(!)....когда ви умный мысль говориль...,Украина в памяти "всплывала" ?
        Nikolaevich I
      3. Геркулесыч Сегодня, 07:35
        Только вот наши власти умудряются кридиты с других стран списывать, а не как например, Китайцы, которые оговаривают при невозврате наличными отдача терреториями, можно брать предприятиями, полезными ископаемыми, в счет долга страна -должник откроет за свой счет базу снабжения....Много есть способов, но не как наши -просто простили! !!!!
        Геркулесыч
  11. gukoyan Сегодня, 07:08
    Ахахаха, ну-ну, а потом этот кредит простят)))))
    gukoyan
  12. Dave36 Сегодня, 07:26
    А что удивляет, мы либо покупаем лояльность, либо завоевываем силой, пока покупаем...ничего нового не придумали.
    Dave36
  13. Горный стрелок Сегодня, 07:31
    Понеслась. А что, кредит - это не твои доходы? Это типа ПОДАРИЛИ? С учетом себестоимости системы С-400 В РУБЛЯХ 45% аванса - это вся себестоимость. А остальное - чистый доход, да ещё и с процентами. Сумма сделки для турецкого бюджета - чудовищная, конечно, без кредита им не потянуть. Это общемировая практика. Кредитование. Или мы ждём, что турки - как и Украина, нам кредит не вернут? Это куда менее вероятно, чем невыполнение Украиной решения Лондонского суда.
    Горный стрелок
  14. Руслан Гайнутдинов Сегодня, 07:38
    Ну это наш госкапитализм. Вооружаем потенциальных противников за свои деньги. Когда сами выделяем деньги их легче спiздить
    Руслан Гайнутдинов
  15. коноправ Сегодня, 07:43
    Туркам - кредит. Народу - предоплату за коммунальные услуги. ( А кто не будет заранее оплачивать - отключим газ!)
    коноправ
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