Боевики ССА предприняли наступление на севере Латакии
На фоне информации по завершению операции ВС РФ по выводу основного контингента из Сирии продолжают приходить тревожные сводки из провинции Латакия. Как сообщалось накануне, российская база Хмеймим подверглась ракетному обстрелу. Ракеты были перехвачены ЗРПК «Панцирь».
После этого боевики под флагами так называемой «свободной Сирии» организовали наступление на севере Латакии с применением бронетехники. Примечательно, что наступление организовано именно в той провинции Сирии, где располагается российская военная база, и участвовали в нём именно те группировки, главари которых отказались от участия в Конгрессе национального примирения, организуемого в РФ (в Сочи).
Информационный портал AMN сообщает, что боевики атаковали правительственные силы САР в районе населённых пунктов Айн-Иса и Этирия. В наступлении участвовали отряды так называемой 2-й дивизии «свободной сирийской армии». В ходе наступления применялись танки и гаубицы. В частности, речь идёт о танке Т-55. Боевики обстреляли из орудий различных калибров сирийские правительственные силы и своей целью явно ставили прорыв к российской авиабазе. Наступление боевиков было остановлено. О жертвах среди правительственных сил САР не сообщается.
На таком фоне сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб напоминает о заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства РФ Михаила Богданова. Он отметил, что дальнейшее нахождение американского военного контингента в Сирии неприемлемо, так как приводит к дестабилизации обстановки. События последних суток в САР тому яркое подтверждение.
Напомним, что американские инструкторы занимаются подготовкой боевиков так называемой Новой сирийской армии из числа бывших членов ИГИЛ (*запрещена в России) на нескольких своих базах, включая Эт-Танф. Накануне в ГШ ВС РФ отметили, что территория этой базы уже блокирована сирийской армией.
Рияд Фарид Хиджаб отмечает, что теперь США приходится прорабатывать новую логистику поставок оружия и боеприпасов террористам. Один из таких логистических маршрутов, по его словам, - поставки через территорию Украины и некоторых других государств постсоветского пространства.
После этого боевики под флагами так называемой «свободной Сирии» организовали наступление на севере Латакии с применением бронетехники. Примечательно, что наступление организовано именно в той провинции Сирии, где располагается российская военная база, и участвовали в нём именно те группировки, главари которых отказались от участия в Конгрессе национального примирения, организуемого в РФ (в Сочи).
Информационный портал AMN сообщает, что боевики атаковали правительственные силы САР в районе населённых пунктов Айн-Иса и Этирия. В наступлении участвовали отряды так называемой 2-й дивизии «свободной сирийской армии». В ходе наступления применялись танки и гаубицы. В частности, речь идёт о танке Т-55. Боевики обстреляли из орудий различных калибров сирийские правительственные силы и своей целью явно ставили прорыв к российской авиабазе. Наступление боевиков было остановлено. О жертвах среди правительственных сил САР не сообщается.
На таком фоне сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб напоминает о заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства РФ Михаила Богданова. Он отметил, что дальнейшее нахождение американского военного контингента в Сирии неприемлемо, так как приводит к дестабилизации обстановки. События последних суток в САР тому яркое подтверждение.
Напомним, что американские инструкторы занимаются подготовкой боевиков так называемой Новой сирийской армии из числа бывших членов ИГИЛ (*запрещена в России) на нескольких своих базах, включая Эт-Танф. Накануне в ГШ ВС РФ отметили, что территория этой базы уже блокирована сирийской армией.
Рияд Фарид Хиджаб отмечает, что теперь США приходится прорабатывать новую логистику поставок оружия и боеприпасов террористам. Один из таких логистических маршрутов, по его словам, - поставки через территорию Украины и некоторых других государств постсоветского пространства.
Автор: с использованием материалов Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)
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