08:20 28 декабря

Боевики ССА предприняли наступление на севере Латакии

На фоне информации по завершению операции ВС РФ по выводу основного контингента из Сирии продолжают приходить тревожные сводки из провинции Латакия. Как сообщалось накануне, российская база Хмеймим подверглась ракетному обстрелу. Ракеты были перехвачены ЗРПК «Панцирь».

После этого боевики под флагами так называемой «свободной Сирии» организовали наступление на севере Латакии с применением бронетехники. Примечательно, что наступление организовано именно в той провинции Сирии, где располагается российская военная база, и участвовали в нём именно те группировки, главари которых отказались от участия в Конгрессе национального примирения, организуемого в РФ (в Сочи).

Информационный портал AMN сообщает, что боевики атаковали правительственные силы САР в районе населённых пунктов Айн-Иса и Этирия. В наступлении участвовали отряды так называемой 2-й дивизии «свободной сирийской армии». В ходе наступления применялись танки и гаубицы. В частности, речь идёт о танке Т-55. Боевики обстреляли из орудий различных калибров сирийские правительственные силы и своей целью явно ставили прорыв к российской авиабазе. Наступление боевиков было остановлено. О жертвах среди правительственных сил САР не сообщается.


Боевики ССА предприняли наступление на севере Латакии


На таком фоне сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб напоминает о заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства РФ Михаила Богданова. Он отметил, что дальнейшее нахождение американского военного контингента в Сирии неприемлемо, так как приводит к дестабилизации обстановки. События последних суток в САР тому яркое подтверждение.

Напомним, что американские инструкторы занимаются подготовкой боевиков так называемой Новой сирийской армии из числа бывших членов ИГИЛ (*запрещена в России) на нескольких своих базах, включая Эт-Танф. Накануне в ГШ ВС РФ отметили, что территория этой базы уже блокирована сирийской армией.

Рияд Фарид Хиджаб отмечает, что теперь США приходится прорабатывать новую логистику поставок оружия и боеприпасов террористам. Один из таких логистических маршрутов, по его словам, - поставки через территорию Украины и некоторых других государств постсоветского пространства.
Автор: с использованием материалов Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)


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Комментарии 15

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  1. No pasaran Сегодня, 06:00
    Так они же разбиты все.........Я точно знаю,мне из телевизиря большие дяди сказали feel
    No pasaran
    1. 210окв Сегодня, 06:12
      Ага,Вы этих дядь побольше слушайте.Может лапша с ушей начнет сама расти..
      Цитата: No pasaran
      Так они же разбиты все.........Я точно знаю,мне из телевизиря большие дяди сказали feel
      210окв
      1. No pasaran Сегодня, 06:14
        Песня Гребня вспомнилась,жаль,мат не пропускают-скажем так-"Нас с тобою ..обманули..."
        No pasaran
        1. просто экспл Сегодня, 06:31
          а мне вспомнилось как ннм.ру госдеповские боты заполонили , и там их палили не только по стилю обшения , но и свежей дате регистрации , как у Вас например .
          и я сегодня уже пяток свежерогов насчитал которые пришли сюда рассказывать как плохо живет народ российский и что в РФ правит олигархат .
          как на вкус печенье из корзинки и варенье из бочки ?
          просто экспл
    2. Чичиков Сегодня, 07:09
      Ты спроси у тех, кто десять лет добивал остатки бандеровцев и зеленых братьев, после ВОВ. Или у тех, кто и сегодня сражается с остатками бандформирований на Кавказе.
      С такими безвинными "закидонами", за патриотическими никами и аватарами, как раз и проживают уренгойские Коли!
      Чичиков
      1. Chertt Сегодня, 07:28
        "участвовали в нём именно те группировки, главари которых отказались от участия в Конгрессе национального примирения, организуемого в РФ (в Сочи)."
        Как уже кто то шутил...- "Интересный способ самоубийства, они себе выбрали"
        Chertt
    3. Chertt Сегодня, 07:30
      Цитата: No pasaran
      Так они же разбиты все.........Я точно знаю,мне из телевизиря большие дяди сказали

      Хватаните свой кусочек хайпа . Вам, что то объяснять бесполезно......
      Chertt
    4. Лесс Сегодня, 07:58
      Большие дяди сказали, что разбиты игиловоцы, а тут в наступление пошла другая группировка, которую крышуют штаты. Но вам-то конечно без разницы.
      Лесс
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:18
    Не рано ли мы оттуда войска вывели, ибо победные реляции властей не вяжутся с фактами усиления войны, особенно возле нашей базы в Сирии? Янки сейчас будут своих выкормешей на нашу базу массово гнать. Поэтому, вчерашняя ракетная атака боевиками Хмейнима, это только первый пробный шар!
    Геркулесыч
  3. CHeroBu4ok(BLR) Сегодня, 06:33
    Мне всё-таки кажется что отвод Российского контингента сделан для того чтобы выманить террористические ячейки из под полья, и показать всем истинное лицо альянса. Всё-таки таки не глупые люди сидят в Министерстве обороны РФ
    CHeroBu4ok(BLR)
  4. Одиссей Сегодня, 06:38
    Здесь возникают устойчивые проблемы для нашей пропаганды.Зачем объявляли о "победе" ?
    Теперь про наступление ИГИЛ в долине Евфрата и в Хаме,вообще,нельзя говорить,а про остальные проявления войны в Сирии можно говорить только мельком и мимоходом.
    Американцам в этом плане легче,у них общество по другому устроено. Но даже и они не объявляют о выводе войск ,до момента когда они достигнут хотя бы основной цели.
    Одиссей
  5. Александр 3 Сегодня, 06:40
    Ту 22 всегда могут долететь до Сирии.Подзуживаемые матрасией САА могут получить конкретных люлей.
    Александр 3
    1. NKVD Сегодня, 07:44
      Долететь то долетят, да вот с какой боевой нагрузкой они туда долетят?
      NKVD
      1. AndreyS Сегодня, 08:15
        Цитата: NKVD
        Долететь то долетят, да вот с какой боевой нагрузкой они туда долетят?

        Действительно и с какой?!!!! Ведь от того что войска вывели, нагрузка в стратегах уменьшится вдвое!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))
        AndreyS
  6. Livonetc Сегодня, 07:46
    Обьявляли о победе над ИГИЛ.
    ССА на уровне переговоров с "партнерами" была заявлена как оппозиция.
    Вообще тут следует подумать кто собственно что то недодумал.
    ССА или сами или по указке хозяев дали серьезное обоснование САР и России заняться их прямым уничтожением.
    Не пойму.
    Возможно это суицидальная глупость ССА.
    А возможно продуманная стратегия США на дальнейшее затягивание России в конфликт и выматывание ресурсов.
    Но на данный момент САР дооворилась с курдами.
    Вон Эрдогашкин как возопил.
    Позиции САР сегодня уже весьма прочны.
    Наши базы отработаны и расширяются.
    БВ Наш!
    Livonetc
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