20:07 27 декабря
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Вашингтон расширил санкции против КНДР

Администрация США расширила санкционный список против КНДР, включив туда двух северокорейских официальных лиц, передает РИА Новости.



На сайте Минфина США сообщается, что в список вошли «замглавы департамента Рабочей партии военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик (KIM, Jong Sik), а также первый вице-председатель департамента при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо (RI, Pyong Cho)».


Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать ракетную и ядерную программы, аргументируя это угрозой со США. Последнее испытание ракеты «Хвасон-15», которая, как заявлялось, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч км, КНДР провела 29 ноября. Власти республики заявили, что теперь вооруженные силы получили возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности принять меры против КНДР. Так, во время выступления в ООН он пригрозил полностью уничтожить республику, если та будет угрожать Соединенным Штатам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. solzh Сегодня, 10:18
    Глупые американцы думают, что с помощью санкций они смогут повлиять на КНДР.
    solzh
    1. Джедай Сегодня, 10:21
      Они и на Россию санкциями влияют, и на Иран с Кубой. lol
      Джедай
      1. фигвам Сегодня, 10:27
        Цитата: Джедай
        Они и на Россию санкциями влияют, и на Иран с Кубой. lol

        Жизнь у них такая, обворовывать государства по всему миру, а кого не получается, душат санкциями что бы после прийти и обворовать.
        фигвам
        1. Джедай Сегодня, 10:29
          Санкции с точки зрения США - это инструмент диктата своей воли и обострения ситуации с вооружённым противостоянием как конечным результатом.
          Джедай
        2. Арон Заави Сегодня, 10:55
          Цитата: фигвам

          Жизнь у них такая, обворовывать государства по всему миру, а кого не получается, душат санкциями что бы после прийти и обворовать.

          А вы тоже санкции против США введите.
          Арон Заави
          1. фигвам Сегодня, 11:15
            Цитата: Арон Заави

            А вы тоже санкции против США введите.

            Бахнем, обязательно бахнем, но не сейчас.
            фигвам
            1. loginovich Сегодня, 11:45
              Цитата: фигвам
              Цитата: Арон Заави

              А вы тоже санкции против США введите.

              Бахнем, обязательно бахнем, но не сейчас.


              Неужели 1-ое апреля
              loginovich
      2. pvv113 Сегодня, 10:28
        Что-то вспомнилась поговорка: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:32
          Применительно к США, то пусть бы повесилось.
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:38
            Я даже на мыло и веревку скинулся бы wink
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 10:40
              Встань в конец очереди. lol
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 11:11
                У меня льготный билет stop
                pvv113
      3. катана Сегодня, 10:36
        Цитата: Джедай
        Они и на Россию санкциями влияют, и на Иран с Кубой. lol

        Ну нельзя не видеть того факта ,что в какой большой заднице живет население всех вышеперечисленных вами стран.Когда с Ирана снимали санкции - так в этой стране день подписания "ядерной" сделки превратился в национальный праздник.Вы хотите для себя судьбу простых кубинцев и северокорейцев?Если вам не жалко себя,то хотя бы пожалейте своих детей и внуков.
        катана
    2. майор Юрик Сегодня, 10:35
      Цитата: solzh
      Глупые американцы думают, что с помощью санкций они смогут повлиять на КНДР.

      С таким же успехом янкесы могут запретить по санкциям поставку в КНДР собак для национальной кухни. Они думаю обойдутся собственными собачьими кадрами. Ыну на янкесов плевать, и это правильный подход! negative
      майор Юрик
  2. Дормидонт Сегодня, 10:18
    Чую, что теперь КНДР ещё и на Луну космонавтов запустит. На иранскую лунную базу. А с нас, глядишь, вскорости и санкции снимут. Тогда и пойдём по миру
    Дормидонт
  3. jolly deckhand Сегодня, 10:20
    Им они...Не то,что нашим...Респект КНДР и Вождю их!!!Спроецировать на ситуацию с РФ,да в самых смелых снах не получится.
    jolly deckhand
    1. Masya Masya Сегодня, 10:34
      love
      Уже неcколько лет западные лидeры вводили всё новые и новые политичeские cанкции против России и удивлялиcь, что они не работают, пока кто-то им не подcказал, что без отката в России вообще ничeго не работает… lol
      Masya Masya
  4. mih_sergeev92 Сегодня, 10:21
    Трамп никогда не рискнет напасть на КНДР, пока у неё есть ядерное оружие, даже потенциально способное долететь до США . даже не самый успешный ядерный удар по США обвалит их экономику. Вот поэтому они и угрожают Корее уже много лет, а действия не предпринимают. Спросите Саддама и Ирак, каково было без ядерного оружия?
    mih_sergeev92
    1. катана Сегодня, 10:40
      Цитата: mih_sergeev92
      Трамп никогда не рискнет напасть на КНДР, пока у неё есть ядерное оружие, даже потенциально способное долететь до США . даже не самый успешный ядерный удар по США обвалит их экономику. Вот поэтому они и угрожают Корее уже много лет, а действия не предпринимают. Спросите Саддама и Ирак, каково было без ядерного оружия?

      А зачем Трампу нападать на КНДР - вот так потихоньку будут давить на персоналистский режим Кимов,пока он не рухнет.Благо пример несравненно более мощного,чем КНДР ,Советского Союза прямо перед глазами.
      катана
  5. rpuropuu Сегодня, 10:29
    Администрация США расширила санкционный список против КНДР, включив туда двух северокорейских официальных лиц
    Ну все, это фатальный удар, теперь Ын точно запросит мира! laughing
    rpuropuu
  6. Dashout Сегодня, 10:31
    Стыдно, что наши поддержали санкции против КНДР. Выглядит лицемерно: амеров не может заставить прекратить наезды на КНДР, так давайте прогнемся и, как ни в чем ни бывало, КНДР пнем!
    Стыдно!
    Dashout
  7. Masya Masya Сегодня, 10:31
    навеяло... 3015-й год продовольcтвенных санкций. Бабка в магазине cпрашивает: - Норвежcкий лоcось есть? - Нет. - А итальянский пармeзан? - Нет, ну и память у тeбя, бабка! laughing
    Masya Masya
    1. катана Сегодня, 11:01
      Цитата: Masya Masya
      навеяло... 3015-й год продовольcтвенных санкций. Бабка в магазине cпрашивает: - Норвежcкий лоcось есть? - Нет. - А итальянский пармeзан? - Нет, ну и память у тeбя, бабка! laughing

      Вы большая оптимистка ,уважаемая.Это ж надо - 3015 год!!
      катана
      1. Masya Masya Сегодня, 11:06
        Что есть, то есть... laughing

        love
        Masya Masya
  8. rpuropuu Сегодня, 10:36
    Цитата: Dashout
    Стыдно, что наши поддержали санкции против КНДР. Выглядит лицемерно: амеров не может заставить прекратить наезды на КНДР, так давайте прогнемся и, как ни в чем ни бывало, КНДР пнем!
    Стыдно!

    Санкции эта такая вещь... Ну что то вроде Белорусской рыбы или яблок wink
    rpuropuu
  9. rpuropuu Сегодня, 10:40
    Цитата: solzh
    Глупые американцы думают, что с помощью санкций они смогут повлиять на КНДР.

    Вообще, как мне кажется Ын нужен США, как США Ын-у. Когда есть проблемы внутри государства, то нужен внешний враг, а еще лучше маленькие победы над этим врагом what . Собственно мы это и видим yes
    rpuropuu
  10. катана Сегодня, 10:59
    Цитата: майор Юрик
    Цитата: solzh
    Глупые американцы думают, что с помощью санкций они смогут повлиять на КНДР.

    С таким же успехом янкесы могут запретить по санкциям поставку в КНДР собак для национальной кухни. Они думаю обойдутся собственными собачьими кадрами. Ыну на янкесов плевать, и это правильный подход! negative

    Вы правильно написали - в КНДР нет собак от слова совсем!!Вымерли там собачки!!А вот экспортом собачек КНДР не занимается по одной банальной причине :"Денег нет!!"Вот и держатся северокорейцы кто за что может. laughing
    катана
  11. Vard Сегодня, 11:19
    Хорошо иметь ядерное оружие...
    Vard
    1. майор Юрик Сегодня, 12:18
      Цитата: Vard
      Хорошо иметь ядерное оружие...

      Цитируете Ким Чен Ына??? yes
      майор Юрик
  12. Лексус Сегодня, 16:28
    Администрация США расширила санкционный список против КНДР, включив туда двух северокорейских официальных лиц

    Напугали ежа голым задом...
    Лексус
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