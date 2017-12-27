Вашингтон расширил санкции против КНДР
Администрация США расширила санкционный список против КНДР, включив туда двух северокорейских официальных лиц, передает РИА Новости.
На сайте Минфина США сообщается, что в список вошли «замглавы департамента Рабочей партии военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик (KIM, Jong Sik), а также первый вице-председатель департамента при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо (RI, Pyong Cho)».
Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать ракетную и ядерную программы, аргументируя это угрозой со США. Последнее испытание ракеты «Хвасон-15», которая, как заявлялось, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч км, КНДР провела 29 ноября. Власти республики заявили, что теперь вооруженные силы получили возможность наносить ядерные удары по всей территории США.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности принять меры против КНДР. Так, во время выступления в ООН он пригрозил полностью уничтожить республику, если та будет угрожать Соединенным Штатам.
На сайте Минфина США сообщается, что в список вошли «замглавы департамента Рабочей партии военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик (KIM, Jong Sik), а также первый вице-председатель департамента при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо (RI, Pyong Cho)».
Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать ракетную и ядерную программы, аргументируя это угрозой со США. Последнее испытание ракеты «Хвасон-15», которая, как заявлялось, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч км, КНДР провела 29 ноября. Власти республики заявили, что теперь вооруженные силы получили возможность наносить ядерные удары по всей территории США.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности принять меры против КНДР. Так, во время выступления в ООН он пригрозил полностью уничтожить республику, если та будет угрожать Соединенным Штатам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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