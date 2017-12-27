Чемезов: решения о вхождении ОАК в «Ростех» пока нет

Мы сейчас говорим гипотетически, решения по вхождению ОАК (в "Ростех") нет,

Около 70% всех комплектующих делается у нас: двигатели, авионика, композиты, агрегаты… Мы друг без друга жить не можем,

Если решение будет принято, появится единая компания, типа Boeing или Airbus. Полный цикл производства в одних руках и в одном месте. В этом случае, наверное, такая объединенная компания будет больше интересна для инвестора, чем раздробленная,