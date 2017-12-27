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Чемезов: решения о вхождении ОАК в «Ростех» пока нет

Решения по вхождению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех» нет, но в случае его принятия может появиться единая компания с полным циклом производства, передает РИА Новости заявление гендиректора корпорации Сергея Чемезова.



Мы сейчас говорим гипотетически, решения по вхождению ОАК (в "Ростех") нет,
сказал Чемезов в интервью Коммерсанту.


По его словам, ОАК – наиболее близкая к «Ростеху» компания из тех структур, которые не входят в корпорацию.

Около 70% всех комплектующих делается у нас: двигатели, авионика, композиты, агрегаты… Мы друг без друга жить не можем,
отметил гендиректор.

Он добавил, что в случае принятия решения о вхождения ОАК в госкорпорацию может появиться единая компания с полным циклом производства.

Если решение будет принято, появится единая компания, типа Boeing или Airbus. Полный цикл производства в одних руках и в одном месте. В этом случае, наверное, такая объединенная компания будет больше интересна для инвестора, чем раздробленная,
сказал Чемезов.

Напомним, в ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что вопрос о вхождении ОАК в состав корпорации «Ростех» обсуждается, «целесообразность (этого) есть».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Sergey53 Сегодня, 10:39
    Создадите а затем по тихому приватизируете?
    Sergey53
  2. viktorch Сегодня, 10:39
    вот не верю морде которая сидя на золотом стуле рассказывает что стоит там что то переложить из одного кармана в другой и у нас будет боенг и аирбас, скорее у него будет новый личный боенг с аирбасом, два личных самолета как с куста, для себя, для жены, для собачки.
    viktorch
    1. Teberii Сегодня, 10:42
      Собрать и поделить-новая формула, старые приемы.
      Teberii
  3. Egorovich Сегодня, 10:42
    Из двух крупных компаний сделать одну, это очень толковое решение. Разделение мы уже проходили при Чубайсе, пора укрупняться.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 10:48
      Егорович, привет! hi Поддерживаю, большой весёлой акуле легче выжить в океане, чем маленькой грустной кильке. Лишь бы эта акула хвостом от своего величия крутить не начала. wink
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 10:57
        Здравствуй, Макс! Этой акуле, если появится, хвостом не дадут ни вертеть, ни крутить. Время Чубайсов, медленно, но уходит.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 11:05
          Тем более что акула на госповодке будет, но опасения у меня всё же есть.
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 11:09
            Опасения всегда будут, но слишком уж эти компании завязаны друг в друге. А зубы акуле всегда можно подпилить.
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 11:29
              Можно, но у акулы зубы по-новой вырастают. yes
              Джедай
              1. Egorovich Сегодня, 11:34
                У земноводной акулы зубы не вырастут, я надеюсь. Пишу и опять смеюсь, спасибо!
                Egorovich
                1. Джедай Сегодня, 11:38
                  Дык всегда пожалуйста. А на зубы лучше намордник стальной надеть. feel
                  Джедай
    2. Sergey53 Сегодня, 10:55
      Цитата: Egorovich
      Из двух крупных компаний сделать одну, это очень толковое решение

      Мы уже и объединение проходили.Помните объединение компании МИГарей и СУхарей? СУхарь , ген.директор Компании ПОГОСЯН, переключил почти все денежные потоки только на свою Компанию, в итоге Компанию МИГ еле успели вытянуть из банкротства. У нас полная дисквалификация кадровой политики. Сама идея хорошая, но исполнение хуже некуда.
      Sergey53
      1. Egorovich Сегодня, 11:04
        Прочитайте, пожалуйста, повнимательнее. "70% комплектующих и деталей для ОАК делается в "Ростехе"." Это по сути своей и есть одна огромная компания. А МИГ и СУхой это конкуренты.
        Egorovich
        1. Sergey53 Сегодня, 11:13
          Цитата: Egorovich
          Прочитайте, пожалуйста, повнимательнее.

          Во-первых. МИГ и СУхой не конкуренты, так как один играет в лёгком весе а второй в тяжёлом. Во-вторых.Прочитайте пожалуйста повнимательнее моё последнее предложение.
          Sergey53
          1. Egorovich Сегодня, 11:18
            Очень ярые конкуренты в госфинансировании.
            Egorovich
            1. Sergey53 Сегодня, 11:42
              Да нет же. В данном случае его поставили президентом ОАО "Объединённой авиастроительной корпорации". Это кадровый, самое безобидное, просчёт. Не может президент кампании СУ не породеть своему же заводу, когда он одновременно ещё и возглавляет эту же ОАО.
              Sergey53
  4. avt Сегодня, 10:45
    Если решение будет принято, появится единая компания, типа Boeing или Airbus. Полный цикл производства в одних руках и в одном месте. В этом случае, наверное, такая объединенная компания будет больше интересна для инвестора, чем раздробленная,
    Мощно задвинул ! good А сейчас ОАК ни на Боинг , ни на Аэрбас конечно не тянет. wassat Надо ОАК к КАМАЗ-у пристегнуть и вот тогда всё точно полетит и комплектующие опять же будут на 70% одинаковые . what Как то ещё РОСКОСМОС из внимания ,,Ростеха" выпал ....не порядок ! bullyНу а в сухом остатке походу обостряется ....да собственно это уже почти война за бюджетную строку .
    avt
    1. jolly deckhand Сегодня, 10:48
      good Как ещё хоть что-то выпало из внимания "Ростеха"... laughing laughing laughing
      jolly deckhand
  5. senima56 Сегодня, 10:55
    Может хотя бы Черемезов порядок наведет в этой организации? А то только треп языком, а самлетов новых нет! Все "испытываем и доводим", а потом снова "испытываем и доводим"!
    senima56
  6. Metlik Сегодня, 11:57
    Как они торопятся распродать все, что осталось. Как будто чувствуют, что конец близко.
    Metlik
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