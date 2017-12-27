Чемезов: решения о вхождении ОАК в «Ростех» пока нет
Решения по вхождению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех» нет, но в случае его принятия может появиться единая компания с полным циклом производства, передает РИА Новости заявление гендиректора корпорации Сергея Чемезова.
По его словам, ОАК – наиболее близкая к «Ростеху» компания из тех структур, которые не входят в корпорацию.
Он добавил, что в случае принятия решения о вхождения ОАК в госкорпорацию может появиться единая компания с полным циклом производства.
Напомним, в ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что вопрос о вхождении ОАК в состав корпорации «Ростех» обсуждается, «целесообразность (этого) есть».
Мы сейчас говорим гипотетически, решения по вхождению ОАК (в "Ростех") нет,сказал Чемезов в интервью Коммерсанту.
По его словам, ОАК – наиболее близкая к «Ростеху» компания из тех структур, которые не входят в корпорацию.
Около 70% всех комплектующих делается у нас: двигатели, авионика, композиты, агрегаты… Мы друг без друга жить не можем,отметил гендиректор.
Он добавил, что в случае принятия решения о вхождения ОАК в госкорпорацию может появиться единая компания с полным циклом производства.
Если решение будет принято, появится единая компания, типа Boeing или Airbus. Полный цикл производства в одних руках и в одном месте. В этом случае, наверное, такая объединенная компания будет больше интересна для инвестора, чем раздробленная,сказал Чемезов.
Напомним, в ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что вопрос о вхождении ОАК в состав корпорации «Ростех» обсуждается, «целесообразность (этого) есть».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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