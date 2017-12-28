Военные преступления США изучит суд

«Военнослужащие вооружённых сил США, по-видимому, подвергли по меньшей мере 61 задержанного пыткам, жестокому обращению и посягательствам на личное достоинство на территории Афганистана с 1 мая 2003 года по 31 декабря 2014 года».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru