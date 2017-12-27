Военная обстановка в Сирии: Боевики капитулировали на границе с Израилем

Сирийские правительственные силы одержали стратегическую победу в провинции Дамаск. Террористы Хайят Тахрир аш-Шам, действующие в районе Голанских высот, приняли условия сирийской армии и сдали свои позиции, отступив в провинцию Идлиб.



Переговоры с боевиками начались еще на прошлой неделе, после того, как правительственная армия отрезала террористов от важных транспортных артерий, заняв стратегически важные высоты.



По данным местных источников, сирийская армия готовится к решающему наступлению с целью окончательного освобождения и взятия под контроль границы с Израилем.





В связи с этими событиями, в израильских СМИ началась паника. Они считают, что после освобождения приграничных районов от боевиков, туда войдут подразделения иранской армии и создадут там плацдарм, что несомненно будет угрожать Израилю.









