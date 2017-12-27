19:58 27 декабря
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Военная обстановка в Сирии: Боевики капитулировали на границе с Израилем

Сирийские правительственные силы одержали стратегическую победу в провинции Дамаск. Террористы Хайят Тахрир аш-Шам, действующие в районе Голанских высот, приняли условия сирийской армии и сдали свои позиции, отступив в провинцию Идлиб.

Переговоры с боевиками начались еще на прошлой неделе, после того, как правительственная армия отрезала террористов от важных транспортных артерий, заняв стратегически важные высоты.

По данным местных источников, сирийская армия готовится к решающему наступлению с целью окончательного освобождения и взятия под контроль границы с Израилем.


В связи с этими событиями, в израильских СМИ началась паника. Они считают, что после освобождения приграничных районов от боевиков, туда войдут подразделения иранской армии и создадут там плацдарм, что несомненно будет угрожать Израилю.



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Комментарии 4

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  1. Egorovich Сегодня, 10:52
    Нужно поменьше внимания обращать на волнения "избранных" и планомерно очищать территорию Сирии от выкормышей евреев - бармалеев. А иудеи пусть паникуют.
    Egorovich
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:11
      Нужно поменьше внимания обращать на волнения "избранных".


      Так понимаете избранные все равно напомнят о себе нанеся удары по территории СИРИИ...там где они считают нужным ...якобы для безопасности ИЗРАИЛЯ.
      И что интересно со стороны Кремля будет полное молчание...хе хе что означает знак согласия ...
      я так понимаю что ХЕЗБОЛЛУ отдадут на растерзание боевой авиации ИЗРАИЛЯ.
      Нам остается наблюдать и изучать боевую тактику израильских летчиков.
      Тот же ЛЕХА
      1. Лекс. Сегодня, 19:15
        Так понимаете избранные все равно напомнят о себе нанеся удары по территории СИРИИ...там где они считают нужным ...якобы для безопасности ИЗРАИЛЯ
        Именно с украинской территории залетали к вам снаряды вы молчали ,а мы нет и не будем
        Лекс.
    2. Лекс. Сегодня, 19:14
      от выкормышей евреев - бармалеев. А иудеи пусть паникуют.
      Доказательство есть ?
      Лекс.
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