20:04 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Военное представительство МО РФ приняло партию ЗРПК «Панцирь-С»

Специалисты 405-го военного представительства в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова осуществили техническую приемку боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», изготовленных в рамках гособоронзаказа, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Военное представительство МО РФ приняло партию ЗРПК «Панцирь-С»


Представители эксплуатирующих частей принимают на предприятии завершающую партию из девяти комплексов «Панцирь-С» для последующей отправки их в войска
- говорится в сообщении.


Все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.

ЗРПК «Панцирь-С» — система ПВО ближнего действия, в котором воплощена концепция построения универсального зенитного комплекса ближнего действия, обеспечивающей его превосходство над зарубежными аналогами. Он стал тем недостающим звеном в системе ПВО, с введением которого в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, максимальная адаптивность всей системы ПВО к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения.

В целом, реализация в комплексе ракетно-артиллерийского вооружения с высокими тактико-техническими характеристиками адаптивной системы управления в различных боевых условиях ставит ЗРПК «Панцирь-С» в ряд наиболее перспективных образцов высокоинтеллектуального оружия XXI века.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 11:08
    Эти "панцири" в Сирии снаряды от "градов" сбивали, очень полезная штука.
    Анкыпельгыгыргын
    1. jolly deckhand Сегодня, 11:12
      А на "стенде"ничего из заявленного Вами не смогли сбить,тем более,за пределами оного...
      jolly deckhand
      1. Muvka Сегодня, 11:28
        На каком стенде? Можно по-подробнее? И со ссылками.
        Muvka
        1. Комментарий был удален.
          1. Muvka Сегодня, 11:41
            Цитата: jolly deckhand
            Все вот дела бросил,и тебе побежал за ссылкой laughing Надо-сама ищи,муфка.Делать путного ничего не можешь,это я давно заметил,хоть в интернете порыскай,какая-никакая,а польза от тебя будет стране.Может быть... laughing laughing laughing

            Ясно, т.е. ты пукнула на форуме бездоказательно и думаешь, что кто то поверит твоим словам? Какая ты наивная...
            Muvka
          2. dr.mel51 Сегодня, 12:08
            сгинь тролятина
            dr.mel51
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