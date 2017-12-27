Военное представительство МО РФ приняло партию ЗРПК «Панцирь-С»
Специалисты 405-го военного представительства в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова осуществили техническую приемку боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», изготовленных в рамках гособоронзаказа, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
Все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.
ЗРПК «Панцирь-С» — система ПВО ближнего действия, в котором воплощена концепция построения универсального зенитного комплекса ближнего действия, обеспечивающей его превосходство над зарубежными аналогами. Он стал тем недостающим звеном в системе ПВО, с введением которого в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, максимальная адаптивность всей системы ПВО к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения.
В целом, реализация в комплексе ракетно-артиллерийского вооружения с высокими тактико-техническими характеристиками адаптивной системы управления в различных боевых условиях ставит ЗРПК «Панцирь-С» в ряд наиболее перспективных образцов высокоинтеллектуального оружия XXI века.
Представители эксплуатирующих частей принимают на предприятии завершающую партию из девяти комплексов «Панцирь-С» для последующей отправки их в войска- говорится в сообщении.
Все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.
ЗРПК «Панцирь-С» — система ПВО ближнего действия, в котором воплощена концепция построения универсального зенитного комплекса ближнего действия, обеспечивающей его превосходство над зарубежными аналогами. Он стал тем недостающим звеном в системе ПВО, с введением которого в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, максимальная адаптивность всей системы ПВО к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения.
В целом, реализация в комплексе ракетно-артиллерийского вооружения с высокими тактико-техническими характеристиками адаптивной системы управления в различных боевых условиях ставит ЗРПК «Панцирь-С» в ряд наиболее перспективных образцов высокоинтеллектуального оружия XXI века.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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