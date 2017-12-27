20:06 27 декабря
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Яков Кедми объяснил, почему армия Донбасса влёгкую раздавит ВСУ

Сражение под Дебальцево в свое время показало, что качество управления в войсках ЛДНР существенно выше, чем в Вооруженных силах Украины. Численное превосходство ВСУ в живой силе с лихвой перекрывается мощь бронетанковых соединений ополчения. А это уже позволяет говорить о стратегическом перевесе.

По факту, Украине противостоит небольшой регион, занимающий порядка 5% площади всей страны. Однако он имеет гораздо лучше снабжение, а его защитники - лучшую подготовку.

За последние 2 года Вооруженные силы Украины прошли частичное обновление. В войска поступала новая техника - как наземная, так и воздушная. Личный состав тренировался под наблюдением инструкторов НАТО. Однако и Донбасс не отставал. Только в 2017 году ВС ЛДНР провели 28 учений разного масштаба.


Как полагает израильский эксперт Яков Кедми, ВСУ не имеют практически никаких шансов против армий непризнанных республик.



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Комментарии 13

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  1. Арон Заави Сегодня, 12:02
    Кедми Болтун+
    Арон Заави
    1. Чичиков Сегодня, 12:17
      А ты, прорицатель? Так вызови его на дебаты, а мы посмотри и сравним!
      Чичиков
    2. MoJloT Сегодня, 12:17
      Вернее сказать он высказывает свое мнение как солдат, профессиональный разведчик, дипломат, руководитель высшего звена, но имеющий свои счеты с СССР (где он вырос, получил образование, профессию...) и теперь с Россией... А слушать его болтовню, либо чью то другую, выбор за вами.
      MoJloT
    3. ventel Сегодня, 12:23
      Почему же как в пословице не было бы лоха жилось бы очень плохо. Просто товарищь по легкому бабло рубает на волне патриотизма,мнимых побед.
      ventel
    4. Данте Сегодня, 15:24
      Кедми уважаемая личность, объективный и нормалней любого из вас "избранных"
      Данте
      1. ventel Сегодня, 16:15
        Может и уважаемый а вот объективность хромает.Вы хотя бы слышали что он говорит и это военный эксперт не знаю служил ли он в израильской армии или как Поганель из разсказа о" Детях капитана Гранта" тот тоже по книгам весь мир объехал.
        ventel
        1. Арон Заави Сегодня, 16:34
          Цитата: ventel
          Может и уважаемый а вот объективность хромает.Вы хотя бы слышали что он говорит и это военный эксперт не знаю служил ли он в израильской армии или как Поганель из разсказа о" Детях капитана Гранта" тот тоже по книгам весь мир объехал.

          Служил. Он офицер танкист. Участник войны 73 года.
          Арон Заави
          1. ventel Сегодня, 16:50
            Ну если служил и воевал в 73 году то ведь знает сколько ПТУРами танков подбили или израильским офицерам эту информацию не доводят сылаясь на секретнось.
            ventel
            1. MoJloT Сегодня, 17:42
              Вы не забывайте он еврей. Подсказывать как бороться с меркавой не будет даже на Российской передаче.
              MoJloT
              1. ventel Сегодня, 18:00
                Вы знаете почему такая истерика по поводу джевелинов ведь военные РФ не диваные эксперты которые тут расказывают что танк с 5ти км расчет накроют.
                ventel
  2. Комментарий был удален.
  3. Tarasios Сегодня, 15:15
    Честно говоря, уже порядком поднадоел этот Кедми. С его болтовни пользу имеет, так понимаю, исключительно сам Кедми.
    Tarasios
    1. Арон Заави Сегодня, 16:33
      Цитата: Tarasios
      Честно говоря, уже порядком поднадоел этот Кедми. С его болтовни пользу имеет, так понимаю, исключительно сам Кедми.

      Совершенно верно.
      Арон Заави
  4. Дважды майор Сегодня, 19:14
    Мутный он парень... Говорит красиво, но к словам его надо подходить аккуратно...
    Дважды майор
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