Яков Кедми объяснил, почему армия Донбасса влёгкую раздавит ВСУ
Сражение под Дебальцево в свое время показало, что качество управления в войсках ЛДНР существенно выше, чем в Вооруженных силах Украины. Численное превосходство ВСУ в живой силе с лихвой перекрывается мощь бронетанковых соединений ополчения. А это уже позволяет говорить о стратегическом перевесе.
По факту, Украине противостоит небольшой регион, занимающий порядка 5% площади всей страны. Однако он имеет гораздо лучше снабжение, а его защитники - лучшую подготовку.
За последние 2 года Вооруженные силы Украины прошли частичное обновление. В войска поступала новая техника - как наземная, так и воздушная. Личный состав тренировался под наблюдением инструкторов НАТО. Однако и Донбасс не отставал. Только в 2017 году ВС ЛДНР провели 28 учений разного масштаба.
Как полагает израильский эксперт Яков Кедми, ВСУ не имеют практически никаких шансов против армий непризнанных республик.
По факту, Украине противостоит небольшой регион, занимающий порядка 5% площади всей страны. Однако он имеет гораздо лучше снабжение, а его защитники - лучшую подготовку.
За последние 2 года Вооруженные силы Украины прошли частичное обновление. В войска поступала новая техника - как наземная, так и воздушная. Личный состав тренировался под наблюдением инструкторов НАТО. Однако и Донбасс не отставал. Только в 2017 году ВС ЛДНР провели 28 учений разного масштаба.
Как полагает израильский эксперт Яков Кедми, ВСУ не имеют практически никаких шансов против армий непризнанных республик.
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