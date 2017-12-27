Яков Кедми объяснил, почему армия Донбасса влёгкую раздавит ВСУ

Сражение под Дебальцево в свое время показало, что качество управления в войсках ЛДНР существенно выше, чем в Вооруженных силах Украины. Численное превосходство ВСУ в живой силе с лихвой перекрывается мощь бронетанковых соединений ополчения. А это уже позволяет говорить о стратегическом перевесе.



По факту, Украине противостоит небольшой регион, занимающий порядка 5% площади всей страны. Однако он имеет гораздо лучше снабжение, а его защитники - лучшую подготовку.



За последние 2 года Вооруженные силы Украины прошли частичное обновление. В войска поступала новая техника - как наземная, так и воздушная. Личный состав тренировался под наблюдением инструкторов НАТО. Однако и Донбасс не отставал. Только в 2017 году ВС ЛДНР провели 28 учений разного масштаба.





Как полагает израильский эксперт Яков Кедми, ВСУ не имеют практически никаких шансов против армий непризнанных республик.









