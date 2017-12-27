Минфин России скроет от США расчеты по евробондам для возврата капиталов

Многие хотят вернуть свои деньги из западных юрисдикций в Россию, в том числе в такие инструменты, как наши еврооблигации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они вкладывались в качестве прямых инвестиций, но не все готовы к этому пока

Министерство финансов спрячет от американских и европейских регуляторов деньги российских бизнесменов, которые вернутся в российскую юрисдикцию из офшорных и западных стран. Такие гарантии олигархам, бизнесменам и инвесторам дал глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости Речь идет о выпуске еврооблигаций, с помощью которых олигархи смогут возвратить деньги в Россию и заработать на этом без страха попасть под санкции США.— объяснил Силуанов.Такие вложения будут абсолютно защищены, поскольку все расчеты между российскими контрагентами в том числе в валюте, осуществляются в "закольцованном" формате, не выходя за пределы РФ, и будут "не видны" ни американским, ни европейским банкам.Силуанов признал, что ряд бизнесменов самостоятельно выступили с предложением создать механизм по возврату капитала в Россию, а выпуск специальных облигаций никак не связан с недавним решением провести новую амнистию капиталов. Риск новых санкций никак не отразится на планах ведомства по выпуску еврооблигаций — в спешке размещать бумаги не планируют.Ранее в декабре президент России Владимир Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа (ОФЗ) в иностранной валюте, которые должны стать инструментом возвращения денег олигархов в Россию. Впервые о запуске подобного механизма в начале декабря рассказало агентство Reuters, однако Минфин долгое время отрицал проработку подобного инструмента.В октябре Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица, передает "Лента.ru"