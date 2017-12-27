20:06 27 декабря
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Минфин России скроет от США расчеты по евробондам для возврата капиталов

Министерство финансов спрячет от американских и европейских регуляторов деньги российских бизнесменов, которые вернутся в российскую юрисдикцию из офшорных и западных стран. Такие гарантии олигархам, бизнесменам и инвесторам дал глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Речь идет о выпуске еврооблигаций, с помощью которых олигархи смогут возвратить деньги в Россию и заработать на этом без страха попасть под санкции США.

Минфин России скроет от США расчеты по евробондам для возврата капиталов



Многие хотят вернуть свои деньги из западных юрисдикций в Россию, в том числе в такие инструменты, как наши еврооблигации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они вкладывались в качестве прямых инвестиций, но не все готовы к этому пока
— объяснил Силуанов.

Такие вложения будут абсолютно защищены, поскольку все расчеты между российскими контрагентами в том числе в валюте, осуществляются в "закольцованном" формате, не выходя за пределы РФ, и будут "не видны" ни американским, ни европейским банкам.

Силуанов признал, что ряд бизнесменов самостоятельно выступили с предложением создать механизм по возврату капитала в Россию, а выпуск специальных облигаций никак не связан с недавним решением провести новую амнистию капиталов. Риск новых санкций никак не отразится на планах ведомства по выпуску еврооблигаций — в спешке размещать бумаги не планируют.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа (ОФЗ) в иностранной валюте, которые должны стать инструментом возвращения денег олигархов в Россию. Впервые о запуске подобного механизма в начале декабря рассказало агентство Reuters, однако Минфин долгое время отрицал проработку подобного инструмента.

В октябре Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 30

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  1. Дормидонт Сегодня, 11:53
    Минфин России скроет от США
    Дормидонт
    1. jolly deckhand Сегодня, 11:54
      good Я сам хохотался сейчас...!
      jolly deckhand
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:59
        Цитата: jolly deckhand
        Я сам хохотался сейчас..

        А вот богатым россиянам, держащим деньги на западе, похоже не до смеха! yes
        СРЦ П-15
        1. Татьяна Сегодня, 11:59
          Министерство финансов спрячет от американских и европейских регуляторов деньги российских бизнесменов, которые вернутся в российскую юрисдикцию из офшорных и западных стран. Такие гарантии олигархам, бизнесменам и инвесторам дал глава Минфина Антон Силуанов
          Интересно это ж каким образом? belay При политике-то нашего ЦБ РФ и госпожи Набиулиной? crying
          Не смешите наши тапочки и яхты олигархов, г-н Силуанов! Олигархам и без этого на Западе сейчас тошно, как покойному Березовскому! feel
          Татьяна
          1. Geisenberg Сегодня, 15:07
            Цитата: Татьяна
            Министерство финансов спрячет от американских и европейских регуляторов деньги российских бизнесменов, которые вернутся в российскую юрисдикцию из офшорных и западных стран. Такие гарантии олигархам, бизнесменам и инвесторам дал глава Минфина Антон Силуанов
            Интересно это ж каким образом? belay При политике-то нашего ЦБ РФ и госпожи Набиулиной? crying
            Не смешите наши тапочки и яхты олигархов, г-н Силуанов! Олигархам и без этого на Западе сейчас тошно, как покойному Березовскому! feel


            Покойному иуде сейчас никак вообще, он просто сдох. А алигаторы если на заведут бабло назад на родину его просто лишатся, вот тогда посмеются вообще все, а не только хохотуны.
            Geisenberg
        2. jolly deckhand Сегодня, 12:00
          Да и тьфу на них-не нашего поля ягоды... wink
          jolly deckhand
        3. Sergey53 Сегодня, 12:00
          Выходит они пытаются обдурить своего куратора?
          Sergey53
          1. jolly deckhand Сегодня, 12:09
            Они жизнь пытаются обдурить,Серёг,только в нашей с тобой стране мы в дураках и останемся...Как не работай(как я вот с 12 лет горб гну,им же пофиг на меня-Сирии помогли,главное,а на меня им всем,помру скоро,сероводородом надышавись,пенсионный возраст,до которого не доживу НИКАК-поднимут опять),как ты,в войсках своих Родине жизнь отдавший всецело...Им же пофиг всем...Вот и остаётся,что шутить мрачно нам тут всем ... hi
            jolly deckhand
          2. НасРать Сегодня, 12:10
            А санкции то действуют....
            НасРать
        4. papas-57 Сегодня, 16:24
          Какая трогательная забота нашего Минфина о наворованных деньгах наших олигархов, хранящихся в зарубежных банках. О простых гражданах такой заботы не наблюдается.
          papas-57
          1. akunin Сегодня, 18:52
            скажите прямо президента .такие вопросы без него не решают .что даст "приток"(под облигации с повышенным процентом)таких денег в страну?
            akunin
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:47
        да тут плакать надо от кого как греют и оберегают власти это ворье беспредельное(у самих рыло в пуху по самую макушку!!!),теперь этим га-динам еще заработать дадут на том что они у нас украли negative
        Ратник с пулеметом
    2. BlombiRus Сегодня, 12:29
      А слабо Селюлюкину показать пример. Вернуть в Россию те миллиарды, которые эти либерастические ..... вкладывают в экономику пин.достана?
      BlombiRus
    3. MoJloT Сегодня, 17:01
      Владимир Владимирович правильно подметил
      MoJloT
  2. Sergey53 Сегодня, 11:56
    А вы представляете весь объём работ, то есть сколько надо времени чтобы напечатать такое количество евробондов?
    Sergey53
    1. Ныробский Сегодня, 13:00
      Цитата: Sergey53
      А вы представляете весь объём работ, то есть сколько надо времени чтобы напечатать такое количество евробондов?

      Смотря по какой цене их продавать. Можно 1000 штук продать по 10 евро за штуку, а можно 10 штук продать по миллиону. Тут по ходу дела, количество облигаций и их номинал будут установлены по подготовленному списку "раскаявшихся" беглых банкиров, так сказать, почти "персональные".
      Ныробский
      1. Sergey53 Сегодня, 14:24
        С учётом задекларированных сумм что ли, и по количеству людей?
        Sergey53
  3. Комментарий был удален.
  4. басмач Сегодня, 12:09
    Ага, на выплаты процентов по этим облигациям нужны деньги, которые пойдут из бюджета. То есть из нашего кармана.Подоходным налогом эти деньги решено не облагать Красивая картина ( причем не под руководством "либералоы от правительства" , а непосредственно ВВП). Уворованные деньги на время финансового шторма решили завести ( временно, пока шухер не стихнет) в Россию. Но проценты по вкладам их не устроили ( да и в нынешней ситуации с банками это рулетка).. И вот это "честные" люди буквально ставят ультиматум-дайте специнструмент. Пожалуйста-спецоблигации ОФЗ.( а проценты по ним заплатим мы"богатые" "нищим" олигархам), а как только всё утихнет и стабилизируется, всё это бабло опять уйдет в офшоры. Не будет денег в бюджете- поднимем налоги и сборы ( Тут прочитал недавно, что если кол-во налогов и не увеличилось, то количество разных сборов выросло с 50 до 70). Отличный подарок к новому году.
    Да и характеризует ВВП, кому он всё таки служит
    басмач
    1. Ныробский Сегодня, 13:15
      Цитата: басмач
      Ага, на выплаты процентов по этим облигациям нужны деньги, которые пойдут из бюджета. То есть из нашего кармана.
      Из вашего кармана как брали 13%, так и будут брать 13%.
      Цитата: басмач
      Подоходным налогом эти деньги решено не облагать
      Это на входе. А дальше, после размещения на них будет распространяться тот же налоговый сбор, что и на других.
      Цитата: басмач
      Уворованные деньги на время финансового шторма решили завести ( временно, пока шухер не стихнет) в Россию. Но проценты по вкладам их не устроили ( да и в нынешней ситуации с банками это рулетка).. И вот это "честные" люди буквально ставят ультиматум-дайте специнструмент. Пожалуйста-спецоблигации ОФЗ

      Читали, что Силуанов сказал? Вся эта муть с облигациями не позволит нашим "партнёрам" вставлять палки в колёса при процедуре возврата бабосов в родные пенаты.
      Ныробский
      1. басмач Сегодня, 16:22
        Если верить всему, что вещает Силуанов ( А не так давно много чего вещал и Улюкаев) и иже с ним. Мне вот интересно-Вы действительно такой наивный или ...
        басмач
    2. Макаров Сегодня, 13:18
      Ну не возвращайте. Останутся на счетах Западных банков и будут работать инструментом давления на олигархов и внутреннюю политику РФ...
      Макаров
    3. Stas157 Сегодня, 14:24
      Цитата: басмач
      И вот это "честные" люди буквально ставят ультиматум-дайте специнструмент. Пожалуйста-спецоблигации ОФЗ.( а проценты по ним заплатим мы"богатые" "нищим" олигархам)

      Ну, так оно и есть! Была же тут статья недавно, Володина. Как раз именно об этом! Сообщалось, что было предложение Путину от олигархов, условием возврата вывезенных капиталов было анонимность и повышенная доходность. То есть, то чтобы Россия процентики повышенные начисляла. Только за чей счет интересно? Так после той статьи Володина масса возмущенных комментов была, что это типа либеральный вброс, и не бывать такому безобразию. ...Оказалось что не вброс. И градус возмущений что то убавился. А, многие даже смотрю оправдывать стали это, им уже не кажется это чем то не нормальным. Вот интересно, как меняется мнение у людей!
      Stas157
  5. ALLxANDr Сегодня, 12:12
    Пока тут нечего комментировать... Создать инструмент - это не значит что им будут активно пользоваться
    ALLxANDr
    1. Ныробский Сегодня, 13:10
      Цитата: ALLxANDr
      Пока тут нечего комментировать... Создать инструмент - это не значит что им будут активно пользоваться
      Будут. Ибо и "инструмент" то начали создавать по той причине, что "беглые" стали активно стучать в двери матери России. Кристин Лагард, с полгода назад сказала, что приходит время стерилизовать "молодой капитал" - это как раз тот капитал, который возник при сомнительных обстоятельствах. Его не будут отбирать в наглую, просто его обладатели не смогут им воспользоваться и будут доказывать чистоту десятилетиями, а деньги в это время пойдут на нужды МВФ и ФРС. Так что уважаемый коллега, будут пользоваться и ещё как.
      Ныробский
  6. groks Сегодня, 12:17
    Тут можно увидеть ещё один момент. А если государство не сможет обеспечить оплату этих облигаций? или просто не захочет. Вот те приватизация-2.
    groks
  7. Masya Masya Сегодня, 12:20
    в свете последних известий (санкции), какого фига предупредили-то? зароют эти денюжки...
    Masya Masya
  8. rpuropuu Сегодня, 12:54
    Цитата: BlombiRus
    А слабо Селюлюкину показать пример. Вернуть в Россию те миллиарды, которые эти либерастические ..... вкладывают в экономику пин.достана?

    Было интересное мнение что РФ вкладывается в экономику "забугорья" равно столько сколько они вкладывают в нас stop . За 2017 год инвестиции в РФ, по подсчетам того же ЦБ будут 23-30 млрд (сегодняшние новости). Соответственно это что то вроде страховки для обеих сторон recourse Хочется надеяться что это именно так yes
    rpuropuu
  9. bogart047 Сегодня, 12:55
    А вешать? А вешать будем потом... (как деньги вернут)
    bogart047
  10. citizen242 Сегодня, 15:25
    Это как?
    Как можно взять и вывести что б они не знали НИ ЧЕГО?
    Хватит в уши дуть. Мы знать точно не будем, от простых россиян шифруются гнилье.
    citizen242
  11. Лексус Сегодня, 16:49
    Кто-то правда думает, что они вернут наворованное?
    Лексус
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