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Подмосковные артиллеристы получили партию противотанковых комплексов «Штурм-С»

В Московской области артиллеристы недавно сформированного артиллерийского соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получили более 10 новейших противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Об этом заявил первый заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко, сообщает пресс-служба округа

Подмосковные артиллеристы получили партию противотанковых комплексов «Штурм-С»


На вооружение соединения поступает новейшее вооружение и военная техника. В 2018 году поставка по гособоронзаказу продолжится и расширение парка боевой техники артиллерийского соединения и армии позволит усилить боевые возможности объединения в целом. Уже в начале 2018 года артиллеристы проведут первые боевые стрельбы из новейших противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С
добавил генерал-майор Тимур Трубиенко.


«Штурм-С» — самоходный противотанковый ракетный комплекс. В состав комплекса входят: боевая машина и управляемая ракета «Штурм», средства технического обслуживания и учебно-тренировочные средства. Управляемые ракеты «Штурм» и «Атака» могут быть снабжены фугасной или кумулятивной боевой частью. «Атака» также может быть снабжена стержневой боевой частью.

Благодаря установленной системе «Пыль» СПРК «Штурм-С» может «видеть» цели вне зависимости от погодных, метеоусловий и сложного рельефа местности. Это позволяет обстреливать любые малоразмерные бронированные цели и вертолёты в режиме зависания и подлёта. Максимальная высота поражения воздушных целей составляет 3000 метров. Максимальная высота применения не менее 4000 метров.

Также комплекс прошёл модернизацию в части обеспечения возможности стрельбы в ночных условиях.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. andre Сегодня, 12:17
    Отличная новость. Но вот что я не пойму, сам работаю в отрасли импортозамещения)), тут у нас действительно налаживается!! Учим говландцев тапереча. А как же тут многие озвучиваю что все пропало, ВПК в ж....железном ауте? Неужели это с хранения техника,а?
    andre
    1. bk316 Сегодня, 12:29
      А как же тут многие озвучиваю что все пропало, ВПК в ж....железном ауте?

      А сколько из тех кто озвучивает работает в ВПК или из близкие работают?
      Вот я например знаю как дела на адмиралтейских и в разных подразделениях КРЭТ, ну еще ангстреме смею заверить все работает как полагается никакой ж не наблюдается.
      bk316
    2. Лопатов Сегодня, 12:51
      Цитата: andre
      Неужели это с хранения техника,а?

      Не было их на хранении, все в войсках. Видимо, модернизируют в процессе капремонта.
      Лопатов
  2. Magic Archer Сегодня, 12:34
    А что в нём новейшего)))?!Так то ракета ещё в прошлом веке разработана.Стоим на месте и радуемся!!!Где аналог Джавелину или Спайку?!Метод выстрелил-забыл до сих пор не реализован!
    Magic Archer
    1. Лопатов Сегодня, 13:02
      Цитата: Magic Archer
      А что в нём новейшего)))?!Так то ракета ещё в прошлом веке разработана.

      Ракеты там как раз новые.
      Сама БМ не соответствует ни предлагаемому разнообразию ракет, ни современным условиям.
      У машины есть два очень крупных недостатка.
      Первый- она выдаёт ТПК из барабана по порядку. Потому как изначально она должна была применять только один единственный тип ракет- 9М114 с кумулятивной БЧ. Появилось разнообразие ракет- значит необходимо сделать так, чтобы на ПУ была выдана именно нужная ракета, а не следующая в барабане.
      Второй- только дневной канал. При боевых действиях ночью им должна была подсвечивать ствольная артиллерия.
      В процессе модернизации эти недостатки устраняются.
      Лопатов
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 15:48
      Цитата: Magic Archer
      Метод выстрелил-забыл до сих пор не реализован!

      И лучше бы его и не реализовали! Ибо дорого, не эффективно, а самое главное непригодно к созданию госрезерва.
      ProkletyiPirat
  3. Wedmak Сегодня, 12:36
    Какой-же он новейший, если был принят на вооружение в 1979? А "Атака" разработана в 1996? И почему не "Хризантема-С"?
    Wedmak
    1. новичок Сегодня, 12:46
      у нас же сокращение утилизаци. технику модернизируют и передают во вновь создаваемые части. физически не успевает ВПК насытить всем новым.
      новичок
  4. Лопатов Сегодня, 12:50
    Благодаря установленной системе «Пыль» СПРК «Штурм-С» может «видеть» цели вне зависимости от погодных, метеоусловий и сложного рельефа местности.

    "Системы Пыль" не существует. Есть режим "Пыль", который приподнимает ракету над линией визирования на начальном участке траектории. Чтобы не сорвалось наведение из-за того, что оптический координатор из-за оной пыли не увидит лампу-фару ракеты.
    Этот режим есть у "Штурмов-С" изначально.
    Лопатов
  5. Olegovi4 Сегодня, 13:43
    "мотолыга" прям хит сезона. лет уже 30-ть. чего только из неё не лепят. машина потрясающая, но когда смена на более современный тип будет?
    Olegovi4
    1. Лопатов Сегодня, 16:16
      Цитата: Olegovi4
      но когда смена на более современный тип будет?

      Давно уже сменили. Унифицированное шасси на базе БМП-3, и "Хризантема" и "Корнет-Т"
      Лопатов
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