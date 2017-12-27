Подмосковные артиллеристы получили партию противотанковых комплексов «Штурм-С»

На вооружение соединения поступает новейшее вооружение и военная техника. В 2018 году поставка по гособоронзаказу продолжится и расширение парка боевой техники артиллерийского соединения и армии позволит усилить боевые возможности объединения в целом. Уже в начале 2018 года артиллеристы проведут первые боевые стрельбы из новейших противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С

В Московской области артиллеристы недавно сформированного артиллерийского соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получили более 10 новейших противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Об этом заявил первый заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко, сообщает пресс-служба округадобавил генерал-майор Тимур Трубиенко.«Штурм-С» — самоходный противотанковый ракетный комплекс. В состав комплекса входят: боевая машина и управляемая ракета «Штурм», средства технического обслуживания и учебно-тренировочные средства. Управляемые ракеты «Штурм» и «Атака» могут быть снабжены фугасной или кумулятивной боевой частью. «Атака» также может быть снабжена стержневой боевой частью.Благодаря установленной системе «Пыль» СПРК «Штурм-С» может «видеть» цели вне зависимости от погодных, метеоусловий и сложного рельефа местности. Это позволяет обстреливать любые малоразмерные бронированные цели и вертолёты в режиме зависания и подлёта. Максимальная высота поражения воздушных целей составляет 3000 метров. Максимальная высота применения не менее 4000 метров.Также комплекс прошёл модернизацию в части обеспечения возможности стрельбы в ночных условиях.