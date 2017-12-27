...ВСУ обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО...

Вопреки стандартам НАТО, состоялся очередной обстрел территории Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО

Заезды военной техники и взрывы крупнокалиберных ракет на этой территории недопустимы

Охранный режим заповедной зоны исключает даже причаливать к ее берегам и находиться физическим лицам (кроме работников заповедника)". В фонде указывают, что действия украинских военных являются "умышленным повреждением природно-заповедного фонда, а следовательно квалифицируются как нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 252 Уголовного кодекса Украины

Украинские военные при испытаниях ракетного комплекса "Ольха" обстреляли территорию Черноморского биосферного заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО. Об этом в среду сообщает агентство УНИАН со ссылкой на выводы специалистов фонда "Экология-Право-Человек".- отмечается в сообщении. По их данным, "испытывали новую ракету для системы залпового огня". Экологи уточняют, что взрывы были зафиксированы на территории урочищ "Белые Кучугуры" на Тендровской косе. Эта зона уже 90 лет являются биосферным заповедником, что подразумевает наиболее строгий природоохранный режим. А в 1984 году он стал первым заповедником в СССР, взятым под охрану ЮНЕСКО.Информацию об испытаниях опубликовал на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, добавив, что следующие учения состоятся в этом же районе марте 2018 года.- подчеркивают экологи. -Об успешном испытании нового ракетного комплекса «Ольха» сообщалось 25 декабря. По итогам президент Украины Петр Порошенко в Twitter отметил, что «все четыре ракеты попали в цель», а «высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора».