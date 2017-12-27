20:08 27 декабря
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ВСУ обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО

Украинские военные при испытаниях ракетного комплекса "Ольха" обстреляли территорию Черноморского биосферного заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО. Об этом в среду сообщает агентство УНИАН со ссылкой на выводы специалистов фонда "Экология-Право-Человек".

ВСУ обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО


Вопреки стандартам НАТО, состоялся очередной обстрел территории Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО
- отмечается в сообщении. По их данным, "испытывали новую ракету для системы залпового огня". Экологи уточняют, что взрывы были зафиксированы на территории урочищ "Белые Кучугуры" на Тендровской косе. Эта зона уже 90 лет являются биосферным заповедником, что подразумевает наиболее строгий природоохранный режим. А в 1984 году он стал первым заповедником в СССР, взятым под охрану ЮНЕСКО.


Информацию об испытаниях опубликовал на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, добавив, что следующие учения состоятся в этом же районе марте 2018 года.

Заезды военной техники и взрывы крупнокалиберных ракет на этой территории недопустимы
- подчеркивают экологи. -
Охранный режим заповедной зоны исключает даже причаливать к ее берегам и находиться физическим лицам (кроме работников заповедника)". В фонде указывают, что действия украинских военных являются "умышленным повреждением природно-заповедного фонда, а следовательно квалифицируются как нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 252 Уголовного кодекса Украины


Об успешном испытании нового ракетного комплекса «Ольха» сообщалось 25 декабря. По итогам президент Украины Петр Порошенко в Twitter отметил, что «все четыре ракеты попали в цель», а «высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора».

Использованы фотографии: страница Юрия Бирюкова в Facebook
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Комментарии 25

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  1. BlombiRus Сегодня, 12:21
    Да пофигу это ЮНЕСКО. Вот если бы укропитеки обстреляли офис этой долбаной ЮНЕСКО, тогда бы они голосили на всю планету. Все эти конторы обслуживают интересы пин.достана, для этого и создавались.
    BlombiRus
    1. НасРать Сегодня, 12:24
      Заколебали своей украиной - больше писать не о чем?
      НасРать
      1. Masya Masya Сегодня, 12:29
        Цитата: НасРать
        Заколебали своей украиной - больше писать не о чем?

        И снова ночь,и снова стон,
        Но вновь я не могу уснуть.
        От ран кровавых за стеной,
        Друг умирает почему?
        Ну почему, зачем , кому ?
        Все это нужно не пойму,
        Кому нужна эта война,
        И кто получит ордена?
        Masya Masya
        1. Владимир16 Сегодня, 12:35
          который находится под охраной ЮНЕСКО

          Ну так, что же ЮНЕСКО не отвечает? Ведь под охраной заповедник.
          Выходит ЮНЕСКО - это просто кормушка для чудил, которых содержат в том числе жители России.
          Хватит кормить дармоедов.
          Владимир16
          1. Masya Masya Сегодня, 12:42
            Все, что помогает Киеву, должно быть законным!
            Masya Masya
      2. Шура пермский Сегодня, 12:32
        Во во,у нас в Байкал столько говна смывается,а нам всё про украшку новости пишут…
        Шура пермский
      3. BlombiRus Сегодня, 12:47
        Цитата: НасРать
        Заколебали своей украиной - больше писать не о чем?

        А чего это НасРать/ший из иудеев в славянина перекрасился? Маскировочка? Ох уж эти еврейские хитрюли.
        BlombiRus
        1. НасРать Сегодня, 12:54
          За чистоту нации выступаете? В суд на вас подать, что ли... за разжигание национальной розни... Статья 282 ук РФ wink

          (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
          1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
          (в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)
          наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
          (в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
          НасРать
          1. BlombiRus Сегодня, 14:03
            А подай. Тебе не в первой. Знатный стукачёк.
            BlombiRus
            1. НасРать Сегодня, 14:07
              Цитата: BlombiRus
              А подай. Тебе не в первой. Знатный стукачёк.

              Хорошо... bully
              НасРать
      4. Orionvit Сегодня, 13:49
        Цитата: НасРать
        Заколебали своей украиной - больше писать не о чем?

        А вам разве не "НасРать" о чём пишут? С таким псевдонимом, я бы вообще не парился, пусть пишут о чём хотят. Или всё таки "НасРать", но только выборочно? А как же принципы, или опять "НасРать"?
        Orionvit
        1. НасРать Сегодня, 13:58
          Если хотите поговорить о моих принципах и нике - пищите в личку... С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
          НасРать
    2. Андрей К Сегодня, 12:32
      ...ВСУ обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО...

      Это национальная забава криворуких...
      В 2001 из С-200 во время учений, "потренировались" на принадлежащем авиакомпании «Сибирь» Ту-154 negative
      Андрей К
    3. Венд Сегодня, 13:08
      ВСУ людей убивает, что им заповедник.
      Венд
  2. Masya Masya Сегодня, 12:25
    ни фига себе "попали"... целкость потеряли? wink
    Masya Masya
  3. pvv113 Сегодня, 12:26
    весомый аргумент для сдерживания российского агрессора

    Жаль только, что агрессор на войну до сих пор не явился
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 12:34
      Цитата: pvv113
      агрессор на войну до сих пор не явился

      "Ольхи" боится, вот и не явился... lol
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 12:37
        За Уралом в панике прячется laughing
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 12:47
          Угу, только не будем уточнять с какой стороны. wink
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 12:52
            Конечно, это же военная тайна bully
            pvv113
  4. роман66 Сегодня, 12:26
    вооот! а я то думал. что удерживает Россию от ввода войск в Донбасс! "ОЛЬХА" !!!
    роман66
  5. К-50 Сегодня, 12:32
    взрывы были зафиксированы на территории урочищ "Белые Кучугуры" на Тендровской косе. Эта зона уже 90 лет являются биосферным заповедником, что подразумевает наиболее строгий природоохранный режим. Охранный режим заповедной зоны исключает даже причаливать к ее берегам и находиться физическим лицам (кроме работников заповедника)

    "Временщикам" "по барабану" где и что ломать, то что будет после, их никак не колышит. Они знают, что у них нет будущего, по этому о последствиях им просто лень думать, а может и думать не чем, скакали-с. what request
    К-50
  6. Egorovich Сегодня, 12:34
    Хорошо видать "Ольха" постаралась, если даже ЮНЕСКО вопить начало. Для бандеростана укрофашисты превыше всего, чем якобы какая то природоохранная зона.
    Egorovich
  7. rehev931 Сегодня, 18:55
    керченский мост и эта коса - единственные экологические проблемы руины, с Чернобылем же всё порешали уже...
    rehev931
  8. APASUS Сегодня, 19:38
    По данным, "испытывали новую ракету для системы залпового огня". Экологи уточняют, что взрывы были зафиксированы на территории урочищ "Белые Кучугуры" на Тендровской косе. Эта зона уже 90 лет являются биосферным заповедником, что подразумевает наиболее строгий природоохранный режим. А в 1984 году он стал первым заповедником в СССР, взятым под охрану ЮНЕСКО.

    Да такими темпами ,лет через 20 самих украинцев охранять надо будет как вымирающий вид,а тут проблемы биосферного заповедника поднимают .В данной ситуации ЮНЕСКО под нажимом США не то что промолчит ,они даже подскажут куда стрелять
    APASUS
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