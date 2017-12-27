Третий по счёту балкер с "американским" углем прибыл в порт Одесской области
Украинские власти сообщают об очередном шаге по приобретению «энергонезависимости». Таким термином на современной Украине принято называть подобие отказа от закупок угля на Донбассе в пользу закупок этого вида топлива у американских кампаний. При этом всё чаще выясняется, что американские компании поставляют Украине отнюдь не американский уголь.
УНИАН со ссылкой на диспетчерский пункт порта Черноморск (Ильичёвск) и власти города сообщает о прибытии на разгрузку третьего по счёту "американского" балкера с грузом угля на борту. Речь идёт о балкере SBI CARIOCA, который, как заявлено, поставил на Украину уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Сообщается, что планируемое время разгрузки судна составит около 4-х суток. Всего балкер доставил в порт Одесской области около 60 тысяч тонн каменного угля.
Отмечено, что после разгрузки уголь будет направлен по железной дороге к нескольким украинским электростанциям, на которых успели основательно истощиться запасы топлива.
Балкер SBI CARIOCA ходит под флагом Маршалловых островов.
Ранее разгрузившийся в украинском порту "американский" балкер был замечен в порту Новороссийска, что на самой Украине вызвало подозрения о реализации американскими компаниями угля из РФ.
УНИАН со ссылкой на диспетчерский пункт порта Черноморск (Ильичёвск) и власти города сообщает о прибытии на разгрузку третьего по счёту "американского" балкера с грузом угля на борту. Речь идёт о балкере SBI CARIOCA, который, как заявлено, поставил на Украину уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Сообщается, что планируемое время разгрузки судна составит около 4-х суток. Всего балкер доставил в порт Одесской области около 60 тысяч тонн каменного угля.
Отмечено, что после разгрузки уголь будет направлен по железной дороге к нескольким украинским электростанциям, на которых успели основательно истощиться запасы топлива.
Балкер SBI CARIOCA ходит под флагом Маршалловых островов.
Ранее разгрузившийся в украинском порту "американский" балкер был замечен в порту Новороссийска, что на самой Украине вызвало подозрения о реализации американскими компаниями угля из РФ.
Использованы фотографии: http://www.marinetraffic.com
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