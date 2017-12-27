20:06 27 декабря
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Третий по счёту балкер с "американским" углем прибыл в порт Одесской области

Украинские власти сообщают об очередном шаге по приобретению «энергонезависимости». Таким термином на современной Украине принято называть подобие отказа от закупок угля на Донбассе в пользу закупок этого вида топлива у американских кампаний. При этом всё чаще выясняется, что американские компании поставляют Украине отнюдь не американский уголь.

УНИАН со ссылкой на диспетчерский пункт порта Черноморск (Ильичёвск) и власти города сообщает о прибытии на разгрузку третьего по счёту "американского" балкера с грузом угля на борту. Речь идёт о балкере SBI CARIOCA, который, как заявлено, поставил на Украину уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Сообщается, что планируемое время разгрузки судна составит около 4-х суток. Всего балкер доставил в порт Одесской области около 60 тысяч тонн каменного угля.

Третий по счёту балкер с "американским" углем прибыл в порт Одесской области



Отмечено, что после разгрузки уголь будет направлен по железной дороге к нескольким украинским электростанциям, на которых успели основательно истощиться запасы топлива.

Балкер SBI CARIOCA ходит под флагом Маршалловых островов.

Ранее разгрузившийся в украинском порту "американский" балкер был замечен в порту Новороссийска, что на самой Украине вызвало подозрения о реализации американскими компаниями угля из РФ.

Использованы фотографии: http://www.marinetraffic.com
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Комментарии 52

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  1. Андрей К Сегодня, 12:35
    ...Третий по счёту балкер с "американским" углем прибыл в порт Одесской области...

    Зрада!!!
    Захисники цивилизованного мира, закупают у мериносов уголь из Донбасса lol
    Андрей К
    1. Шура пермский Сегодня, 12:39
      Смешно будет,если мы им уголь через американскую компанию толкаем)
      Шура пермский
      1. DMoroz Сегодня, 12:52
        вроде бы в этот раз из портсмута, без захода к нам, хотя это и ни о чем не говорит https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/SBI-CARIO
        CA-IMO-9719549-MMSI-538006268
        DMoroz
        1. Идущий Сегодня, 13:05
          Откуда в США антрацит? belay laughing
          Идущий
          1. LSA57 Сегодня, 13:31
            Цитата: Идущий
            Откуда в США антрацит?

            из России ессетнно
            LSA57
            1. Идущий Сегодня, 13:41
              Очередная перемога

              Идущий
          2. NKT Сегодня, 14:07
            Из Пенсильвании
            NKT
          3. Мимопроходил Сегодня, 16:04
            Так корабль привез не антрацит, а коксующийся уголь
            Мимопроходил
            1. dubovitsckij.viktor Сегодня, 16:47
              Цитата: Мимопроходил
              Так корабль привез не антрацит, а коксующийся уголь

              Для энергетики (60% электричества там вырабатывается на угольных энергетических станциях) не годится. Дома можно коксующийся жечь. Подумаешь- через 10 минут шуровать придётся от спекшегося битумообразного месива. В котлах так не сделаешь.
              dubovitsckij.viktor
      2. Идущий Сегодня, 12:53
        Скорее всего это уголь из Донбасса. lol
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:02
          Неважно откуда уголёк, важно что по всем документам он не российский и прибыл не транспортом под российским флагом. Цена вообще - дело десятое. wassat
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:05
            Цена важна , на большую цену большая комиссия.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:13
              Не силён я в этих торговых аспектах, но тут же важно чтобы не от "ахрэссора". Значит и цена укропам побоку.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:18
                Ну да и дороже в два раза. lol
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:21
                  За нэзалэжность никаких грошей не жалко! wassat
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 13:35
                    Так все довольны , вот только народ Украины за все платит , пока платит.
                    Идущий
                2. LSA57 Сегодня, 13:36
                  Цитата: Идущий
                  Ну да и дороже в два раза.

                  уркаина богатая страна. любой каприз за любые деньги. хоть газ, хоть уголь, хоть топливо для АЭС
                  LSA57
                  1. Идущий Сегодня, 13:43
                    Ну у них друзей много:

                    Идущий
                    1. dubovitsckij.viktor Сегодня, 16:42
                      Цитата: Идущий
                      Ну у них друзей много:


                      Ещё одно предвидение гениев от литературы сбылось. Финал помните? Историю с отбиранием бранзулеток на румынской границе? Пока всё идёт по сценарию.
                      dubovitsckij.viktor
      3. Hlavaty Сегодня, 15:22
        Цитата: Шура пермский
        Смешно будет,если мы им уголь через американскую компанию толкаем

        А вы уверены, что это действительно американская компания?
        Почти уверен, что это Кролик с Порохом зарегистрировали оффшорную фирмочку в штате Делавэр, и теперь навариваются по полной программе.
        Hlavaty
        1. катана Сегодня, 19:54
          Цитата: Hlavaty
          Цитата: Шура пермский
          Смешно будет,если мы им уголь через американскую компанию толкаем

          А вы уверены, что это действительно американская компания?
          Почти уверен, что это Кролик с Порохом зарегистрировали оффшорную фирмочку в штате Делавэр, и теперь навариваются по полной программе.

          Не уже ли это так трудно проверить?
          катана
      4. катана Сегодня, 19:53
        Цитата: Шура пермский
        Смешно будет,если мы им уголь через американскую компанию толкаем)

        А вы не знали об этом?Уже полгода весь форум ВО толкует об этом - украинцы уж очень наивные и вместо американского угля покупают российский ,а русские настолько хитрые,что объегоривают украинцев и заодно с ними американцев.
        катана
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:55
      В США нет угля марки антрацит.
      Владыка Ситх
      1. Андрей К Сегодня, 13:06
        Цитата: Владыка Ситх
        ...В США нет угля марки антрацит...

        Не говорите щеневмерлым...
        Мериносы внушили скакунам, что лучший антрацит поставляется из штата Пенсильвания, с перегрузкой в порту Новороссийск yes
        Андрей К
        1. oldzek Сегодня, 13:16
          ну надо же!даже не верится что когда то Украина вывозила уголь.о времена о....
          oldzek
          1. LSA57 Сегодня, 13:43
            Цитата: oldzek
            о времена о....

            ....майданы...кастрюли на головах...
            LSA57
      2. Астория Сегодня, 13:14
        Там есть что-то сходное весьма в небольшом объеме.
        Астория
      3. LSA57 Сегодня, 13:38
        Цитата: Владыка Ситх
        В США нет угля марки антрацит.

        уркаинские геологи нашли недавно
        LSA57
      4. NKT Сегодня, 14:16
        Есть, добывается в Пенсильванском угленосном бассейне
        NKT
        1. Владыка Ситх Сегодня, 14:22
          Да да, в районе Енакиево)
          Владыка Ситх
          1. NKT Сегодня, 17:08
            Не знаю, есть ли в Пенсильвании Енакиево, но за 100 лет там добыто 4.3 млрд.тонн угля марки антрацит. Граничит с одним из крупнейших угольных бассейнов - Аппалачский, где также добыввют антрацит. Первый дает 95% добычи антрацитов в США.
            NKT
      5. НЕКСУС Сегодня, 15:18
        Цитата: Владыка Ситх
        В США нет угля марки антрацит.

        Для украинцев есть. И крокодилы тоже летают,только низко низко.
        Мда,прав Кедми,из-за этих нацистов и просто глупцов,украинский вопрос можно решить только силовым путем.А страдать будут простые украинцы,которых элементарно надули.
        НЕКСУС
  2. Magic Archer Сегодня, 12:37
    последний абзац доставил)))))Вот это бизнес)))Купить у нас уголь и перепродать хохлам в тридорога!!!И корабль далеко гонять не надо laughing
    Magic Archer
  3. BlombiRus Сегодня, 12:37
    Опять эти удивительные долбоящеры будут на угольном пирсе ЩЕНЯ ВМЭРЛА хором спиваты? Это было поразительное действо! Я был в восторге!
    BlombiRus
  4. Хагалаз Сегодня, 12:38
    В случае с америкими компаниями, подозрения так и останутся подозрениями.
    Хагалаз
  5. антивирус Сегодня, 12:44
    а пикейные жилеты в этом Черноморске тоже есть?
    антивирус
  6. eugraphus Сегодня, 12:48
    Если есть лохи, почему бы им не впарить за хорошую цену. Ни чего личного, только бизнес.
    eugraphus
  7. Fitter65 Сегодня, 12:53
    У Порошенко и его приближённых появилось ещё по одному бесплатному пакетику угля. fool
    Fitter65
  8. voyaka uh Сегодня, 13:05
    Угля в мире переизбыток. Спрос на него упал. Можно купить где-угодно.
    voyaka uh
    1. Хагалаз Сегодня, 13:09
      За горами телушка - полушка, да рупь перевоз.....
      Цитата: voyaka uh
      Угля в мире переизбыток. Спрос на него упал. Можно купить где-угодно.
      Хагалаз
      1. voyaka uh Сегодня, 13:15
        Израиль до полного перехода на газ использовал уголь на
        одной из больших ТЭС. Покупали балкеры "на свободном рынке",
        чтоб ни от кого не зависеть. И цена, что австралийского, что какого-нибудь близкого
        была такая же. Главное- заказать задолго заранее.
        voyaka uh
        1. Хагалаз Сегодня, 15:05
          И откуда в итоге возили? По моему вы нас путаете. Цена на уголь как таковой во всем миреможет быть и примерно одна, но как быть транспортной составляющей? Или вы хотите сказать, что стоимость транспортировки на другой край света уже заложена в цену на уголь, даже если его продадут соседу за углом?
          Я так думаю, что уголь то вам продавали по мировой цене, только выбрать его старались где поближе.
          Хагалаз
    2. Астория Сегодня, 13:11
      Конечно можно, дурные могут везти хоть из Австралии.
      А вот поляки в 17 году купили почти 3 млн. тонн в РФ. wink
      Астория
    3. LSA57 Сегодня, 13:45
      Цитата: voyaka uh
      Можно купить где-угодно.

      даже в израиле?
      LSA57
      1. voyaka uh Сегодня, 15:29
        Бог миловал! - не хватало нам еще угольной пыли...
        Он угольной промышленности все сейчас избавляются, даже китайцы.
        voyaka uh
        1. dubovitsckij.viktor Сегодня, 16:33
          Цитата: voyaka uh
          Бог миловал! - не хватало нам еще угольной пыли...
          Он угольной промышленности все сейчас избавляются, даже китайцы.

          Ну, вас в СССР научили бабло делать даже на ней.
          dubovitsckij.viktor
    4. dubovitsckij.viktor Сегодня, 16:37
      Цитата: voyaka uh
      Угля в мире переизбыток. Спрос на него упал. Можно купить где-угодно.

      Снабжение морем, (Чёрным), находящемся под полным российском контролем. В случае чего, лишится этой линии в пять минут. Это хорошо.
      dubovitsckij.viktor
  9. gukoyan Сегодня, 14:40
    Вокруг один обман, ахаха)))
    Очередная зрада... Бизнес - ничего личного)))
    Теперь понятно почему Порошенко с хлебом и солью не стоял у пирса)))
    gukoyan
  10. NF68 Сегодня, 15:31
    Доставил бы им этот балкер еще и нормальные человеческие мозги. Пусть и не 60 тыс. тонн сразу.
    NF68
  11. dubovitsckij.viktor Сегодня, 16:31
    Что-то мне кажется, что эта коробка уже порожняя. (Или ещё порожняя). Где фото делали, интересно?
    dubovitsckij.viktor
  12. Лексус Сегодня, 17:17
    Свидомым закон не писан.
    Лексус
  13. Кроманьонец Сегодня, 19:08
    Друзья, я работаю в этой судоходной компании. Здесь принято практиковать подобные схемы. Это бизнес. Санкции - это еще не конец.
    Кроманьонец
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