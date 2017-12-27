Предвыборный подарок олигархам от Путина

Президент России Владимир Путин предложил освободить от выплаты 13% налога для представителей бизнеса, которые сворачивают свою деятельность за границей и переводят ее в Россию. Также он выступил за возобновление амнистии капиталов.



Выходит, что вор, который когда-то вывел награбленные деньги в оффшоры, не просто не лишается их, а получает преференции по факту их возвращения на российские счета. Более того, не совсем понятно, что означает освобождение этих средств от уплаты налогов. Получается, что честные предприниматели, которые работали внутри страны, обязаны платить подоходный налог, а те, что выводили свои средства за рубеж, освобождаются от него.



Как такая идея могли придти в голову президента? Или же здесь есть какой-то скрытый экономический смысл? Своим мнением делится доктор наук, председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов.











