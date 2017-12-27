19:58 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Предвыборный подарок олигархам от Путина

Президент России Владимир Путин предложил освободить от выплаты 13% налога для представителей бизнеса, которые сворачивают свою деятельность за границей и переводят ее в Россию. Также он выступил за возобновление амнистии капиталов.

Выходит, что вор, который когда-то вывел награбленные деньги в оффшоры, не просто не лишается их, а получает преференции по факту их возвращения на российские счета. Более того, не совсем понятно, что означает освобождение этих средств от уплаты налогов. Получается, что честные предприниматели, которые работали внутри страны, обязаны платить подоходный налог, а те, что выводили свои средства за рубеж, освобождаются от него.

Как такая идея могли придти в голову президента? Или же здесь есть какой-то скрытый экономический смысл? Своим мнением делится доктор наук, председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов.




7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Балу Сегодня, 12:46
    Или же здесь есть какой-то скрытый экономический смысл?

    Есть реальная угроза, что у них эти деньги отнимут, как сделали это с деньгами Каддафи, спец еще назовет аналогичные приценденты.
    Решение вернуть в экономику хоть что-то, вернуть бизнес в Россию, создать новые рабочие места-логичный и оправданный ход.
    Балу
    1. Hlavaty Сегодня, 15:07
      Цитата: Балу
      Решение вернуть в экономику хоть что-то, вернуть бизнес в Россию, создать новые рабочие места-логичный и оправданный ход.

      Ход конечно логичный и оправданный, но способ возвращения наворованного бабла оскорбителен для всех кто честно работает на территории России.
      К тому же, такой способ нарушает один из принципов правосудия - неотвратимость наказания. А когда правосудие становится избирательным начинается беспредел.
      И кстати, у полковника Захарченко появляется реальный шанс из коррупционера стать инвестором.
      Hlavaty
      1. ЮБОРГ Сегодня, 16:08
        Голосовать за Путина, это то же самое что голосовать за Чубыйса, и всех олигархов. За 17 лет его правления, не один олигарх не пострадал, , не был наказан, многие спокойно покинули страну с награбленными миллиардами, остальные продолжают грабить страну и выводить миллиарды за бугор.
        ЮБОРГ
        1. Вас Влад Сегодня, 17:51
          Цитата: ЮБОРГ
          Голосовать за Путина, это то же самое что голосовать за Чубыйса, и всех олигархов. За 17 лет его правления, не один олигарх не пострадал, , не был наказан, многие спокойно покинули страну с награбленными миллиардами, остальные продолжают грабить страну и выводить миллиарды за бугор.

          Вы товарищ соврамши yes
          Вас Влад
        2. Greenwood Сегодня, 18:25
          Цитата: ЮБОРГ
          не один олигарх не пострадал
          Ну, Березовский успел сбежать в Лондон, а Ходор даже отсидел 10 лет (правда вышел досрочно и теперь в Европе поливает Россию грязью). Но в целом эти господа сами виноваты. Надо было отстегнуть питерским друганам бабло и не лезть в политику, тогда можно было бы и дальше жить припеваючи. Тут налицо конфликт бизнес-интересов, а вовсе не борьба с коррупцией, как думают многие особо патриотические товарищи.
          Greenwood
  2. solzh Сегодня, 12:54
    Видно совсем в нашей экономике плохо, если наш гарант идёт на такой беспрецедентный в нашей истории шаг. Преступники получают шанс легализовать деньги добытые нелегальным путём без опасений сесть в тюрьму.
    solzh
  3. kunstkammer Сегодня, 13:38
    вор, который когда-то вывел награбленные деньги в оффшоры, не просто не лишается их, а получает преференции по факту их возвращения на российские счета. Более того, не совсем понятно, что означает освобождение этих средств от уплаты налогов.

    Не уважаемый гарант Российской Конституции! Предлагаю расширить толкование этого грандиозного предложения.
    Например, убийцу который не убежал за границу, а патриотично остался в стране - поощрять денежными и другими подарками.
    Да всех бандитов, которые на суде заявят, что могли сбежать за границу, но не сделали этого из потреотических побуждений - полностью освобождать от наказания и представлять к ордену «дружбы капиталистических народов».
    kunstkammer
  4. MoJloT Сегодня, 14:02
    вор, который когда-то вывел награбленные деньги в оффшоры

    Становится элитой, т.е. как и все власть имущие в РФ.
    MoJloT
    1. Greenwood Сегодня, 18:27
      Потом ещё и места в правительстве начнут делить...
      Greenwood
  5. фа2998 Сегодня, 17:37
    Освобождение от налогов-ну что не сделаешь для "друзей Путина".Так они еще обижаются, что в российских банках проценты низкие.Так ,готовьтесь, скоро специально для этих воров откроют специальные счета, с повышенной ставкой, а дополнительные расходы компенсирует банкам бюджет (налогоплательщики). negative hi
    фа2998
  6. Greenwood Сегодня, 18:21
    Голосуем за стабильность господа! Не раскачиваем яхту!
    Greenwood
Картина дня