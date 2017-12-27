К 2032 году Россия может покинуть «клуб избранных»

Уже менее, чем через 15 лет три места в ТОП-5 экономик мира будут занимать азиатские страны. Согласно данным из доклада британского Центра экономических исследований, к 2032 году Китай выйдет на первое место во объему ВВП. Вторыми будут США, а третье место займет Индия, подвинув Японию на четвертое. Пятой окажется Германия.



Как считают аналитики, глобальное экономическое лидерство США потеряют уже в конце 20-х годов.



В ТОП-10 крупнейших экономик мира войдут также Южная Корея, Индонезия и Бразилия. Последняя, к слову, обойдет Францию и Великобританию.





Россия, согласно расчетам экспертов, потеряет свое нынешнее 11-ое место и спустится до 17-го, уступив дорогу Турции, Испании и ряду других стран.



Потеряют свои позиции и ближневосточные страны-экспортеры нефти. ВВП Саудовской Аравии, который на 2016 года составлял 646 миллиардов долларов, к 2032 году упадет вдвое.









