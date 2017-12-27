20:05 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

К 2032 году Россия может покинуть «клуб избранных»

Уже менее, чем через 15 лет три места в ТОП-5 экономик мира будут занимать азиатские страны. Согласно данным из доклада британского Центра экономических исследований, к 2032 году Китай выйдет на первое место во объему ВВП. Вторыми будут США, а третье место займет Индия, подвинув Японию на четвертое. Пятой окажется Германия.

Как считают аналитики, глобальное экономическое лидерство США потеряют уже в конце 20-х годов.

В ТОП-10 крупнейших экономик мира войдут также Южная Корея, Индонезия и Бразилия. Последняя, к слову, обойдет Францию и Великобританию.


Россия, согласно расчетам экспертов, потеряет свое нынешнее 11-ое место и спустится до 17-го, уступив дорогу Турции, Испании и ряду других стран.

Потеряют свои позиции и ближневосточные страны-экспортеры нефти. ВВП Саудовской Аравии, который на 2016 года составлял 646 миллиардов долларов, к 2032 году упадет вдвое.



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Комментарии 5

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  1. антивирус Сегодня, 15:39
    Россия, согласно расчетам экспертов, потеряет свое нынешнее 11-ое место и спустится до 17-го, уступив дорогу Турции, Испании и ряду других стран.

    -Греф уйдет на пенсию и страна без его пригляда провалиться ниже Турции
    антивирус
  2. NF68 Сегодня, 16:06
    Россия, согласно расчетам экспертов, потеряет свое нынешнее 11-ое место и спустится до 17-го, уступив дорогу Турции, Испании и ряду других стран.


    Что то не особо верится что Турция и, особенно Испания, обойдут Россию.
    NF68
    1. Вадим237 Сегодня, 16:35
      Очередные предсказамусы - может будет, а может нет, даже высокие специалисты в экономике чёткий прогноз, на ближайшие пол года дать не могут, а эти аж на 14 лет махнули.
      Вадим237
  3. kush62 Сегодня, 16:52
    Более точную погоду на завтра, мы вам расскажем послезавтра. Ещё один Нострдамус.
    kush62
  4. Greenwood Сегодня, 18:19
    Ха, да что нам какой-то Британский центр, когда своё собственное Министерство экономического развития ещё в 2013 (благополучном по нынешним меркам году) предсказало "завидное" будущее России:
    2013-11-07 06:51 (обновление: 2013-11-07 09:44)
    В апреле, утверждая долгосрочный прогноз, правительство выбрало в качестве базового сценария развития страны инновационный — средний между худшим (консервативным) и лучшим (форсированным). К сентябрю правительство передумало и остановилось на консервативном варианте. Но и он в сравнении с апрелем ухудшился.

    Темпы роста экономики в 2013-2030 годах будут в 1,5 раза ниже, чем предполагалось весной, — в среднем 2,8% против 4,3% — и будут отставать от роста мировой экономики. К 2030 году доля России в мировом ВВП уменьшится до 3,4% с 4% в 2012 году.

    К 2030 г. Россия останется страной с доминирующим нефтегазовым сектором, плохими дорогами, низким уровнем медицины, высокими региональными различиями в уровне жизни, оттоком капитала и профицитом бюджета. И по-прежнему будет отставать по качеству жизни и от развитых стран, и от средних для ОЭСР значений.

    «Десять прекрасных лет», — ответил на вопрос издания о стратегии руководства страны один из федеральных чиновников. Сегодня основная установка — удерживать 10 лет власть и стабильность, объяснил стратегию другой чиновник.
    В принципе глядя на работу министров и правительства, видно, что они чётко придерживаются этого плана действий.
    Greenwood
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