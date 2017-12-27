На сторожевом корабле «Адмирал Макаров» поднят Андреевский флаг

В мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, начальник управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, представители Объединенной судостроительной корпорации, куда входит ПСЗ «Янтарь», калининградские корабелы

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» прошла торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на сторожевом корабле «Адмирал Макаров», сообщил начальник отдела информационного обеспечения Балтийского региона, капитан 1 ранга Роман Мартов- говорится в сообщении.В торжественной обстановке был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва, согласно которому СКР включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с базированием в городе Севастополь. После чего ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир сторожевого корабля капитан 2 ранга Григорий Бреев.Подъему Андреевского флага предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского и Северного флотов. В частности, экипаж корабля и представители завода-изготовителя в Балтийском и Баренцевом морях провели маневренные и скоростные испытания корабля, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. Были выполнены десятки ракетных, зенитно-ракетных, артиллерийских и торпедных стрельб.В их числе – ракетные стрельбы из комплексов «Калибр-НК» и «Штиль», артиллерийских установок А-190 и АК-630, реактивно-бомбовых установок РБУ-6000, а также торпедного оружия.Экипажем корабля во взаимодействии с лётчиками вертолётов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработаны противолодочные задачи и задачи поисково-спасательного обеспечения, совершено более 50 посадок корабельных вертолётов на палубу сторожевого корабля.В ходе испытаний кораблем было пройдено свыше 20 тысяч миль.