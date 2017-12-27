20:01 27 декабря
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На сторожевом корабле «Адмирал Макаров» поднят Андреевский флаг

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» прошла торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на сторожевом корабле «Адмирал Макаров», сообщил начальник отдела информационного обеспечения Балтийского региона, капитан 1 ранга Роман Мартов

В мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, начальник управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, представители Объединенной судостроительной корпорации, куда входит ПСЗ «Янтарь», калининградские корабелы
- говорится в сообщении.

На сторожевом корабле «Адмирал Макаров» поднят Андреевский флаг



В торжественной обстановке был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва, согласно которому СКР включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с базированием в городе Севастополь. После чего ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир сторожевого корабля капитан 2 ранга Григорий Бреев.

Подъему Андреевского флага предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского и Северного флотов. В частности, экипаж корабля и представители завода-изготовителя в Балтийском и Баренцевом морях провели маневренные и скоростные испытания корабля, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. Были выполнены десятки ракетных, зенитно-ракетных, артиллерийских и торпедных стрельб.

В их числе – ракетные стрельбы из комплексов «Калибр-НК» и «Штиль», артиллерийских установок А-190 и АК-630, реактивно-бомбовых установок РБУ-6000, а также торпедного оружия.

Экипажем корабля во взаимодействии с лётчиками вертолётов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработаны противолодочные задачи и задачи поисково-спасательного обеспечения, совершено более 50 посадок корабельных вертолётов на палубу сторожевого корабля.

В ходе испытаний кораблем было пройдено свыше 20 тысяч миль.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. Masya Masya Сегодня, 13:20
    Растет наша военная мощь! как следствие- растет защита!!!

    Славный символ Российского флота,
    Белоснежный Андреевский флаг.
    Он на мачте, как птица в полете,
    Осеняет безбрежную гладь.

    Две скрещенные ленты косые
    На полотнище белом легли.
    Это – гордость и слава России,
    Это – честь нашей русской земли.

    Над Гангутом, Чесмой и Синопом
    Развевался победно наш флаг.
    С ним бесстрашно стоял Севастополь,
    Не спустил его гордый «Варяг».

    Он прошел все моря, океаны,
    В кругосветных походах не раз
    И пронес через дальние страны
    Русский говор и цвет русских глаз.

    Но мне также не менее дорог
    Флаг советский, где с алой звездой,
    На ветру трепетал серп и молот
    С полосою внизу голубой.

    Знамя флота великой державы,
    Нашей воинской доблести стяг.
    И покрыт он немеркнущей славой,
    Как и прежний Андреевский флаг.
    Валерий Штормовой
    Masya Masya
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:28
      Цитата: Masya Masya
      Растет наша военная мощь
      .
      Ага. Но очень медленно. Да и проект устаревший. 11356 изначально строился для ЧФ как временная мера, чтобы быстро заткнуть дыру в практически совсем безкорабельном ЧФ. Именно что быстро.
      Аристарх Людвигович
      1. Masya Masya Сегодня, 13:34
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ага. Но очень медленно.

        медленно, но верно!!! Москва не сразу строилась! а быстро только кошки родятся wink
        Masya Masya
        1. Svarog51 Сегодня, 14:02
          Точно, Мариночка Витальевна love love love
          быстро только кошки родятся

          И при этом котята слепыми родятся. А нам нужен сильный флот. love
          Svarog51
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:22
    7 футов,под килем!
    Их надо много...!
    Сибирский цирюльник
  3. Egorovich Сегодня, 13:28
    С великолепным пополнением, Черноморский и Средиземноморский флот!!!
    Egorovich
  4. Воронок Сегодня, 15:21
    Ничего себе обкатка- 20000 миль!
    Воронок
    1. san4es Сегодня, 18:16
      Цитата: Воронок
      Ничего себе обкатка- 20000 миль!

      37 тыс. км...Почти кругосветка fellow

      ...чтобы весь "стук" наружу вылез (для устранения) soldier
      san4es
  5. Nikolay73 Сегодня, 17:48
    Радостно мне! С Богом!
    Nikolay73
  6. zyzx Сегодня, 17:49
    Вообще не понимаю,современную классификацию кораблей,эсминцы размером с авианосец,сторожевики,сторожевики блин,размером с линкор начала 20го века!
    zyzx
    1. Бензорез Сегодня, 19:39
      Да уж нынче пароходы как и автомобили растут и увеличиваются в размерах и функционале.
      Бензорез
  7. Джунгар Сегодня, 17:55
    Семь футов под килем...! Что ли...
    Джунгар
  8. san4es Сегодня, 18:00
    soldier
    ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир сторожевого корабля капитан 2 ранга Григорий Бреев.


    СКР включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с базированием в городе Севастополь.

    drinks
    san4es
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