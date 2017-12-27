Литва собирается переименовать Грузию. "Чтобы не как в России..."
К собственному вековому юбилею «восстановления» литовской государственности официальный Вильнюс планирует сделать нематериальные подарки странам-партнёрам. В числе таких – Грузия, название которой уже около десяти лет пытаются изменить на своих картах и в своих документах литовские специалисты, заявляя, что «Грузия» - это «советский вариант», который просят не использовать нынешние грузинские власти.
Ранее грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Вильнюс попросил литовские власти называть представляемую им страну «Джорджией» или «как-либо иначе – с историческим уклоном». Маргвелашвили отметил, что новое название для страны «исключит взаимодействие с Литвой через российский вектор».
Информационный портал BaltNews сообщает, что литовские власти готовы поменять название Грузии в своих официальных документах. В частности, новый глава Госкомиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис считает, что вполне приемлемым вариантом для названия Грузии по-литовски станет либо Картвелия, либо Сакартвелия. В этом случае исчезнуть должен и термин «грузины», который в литовском варианте преобразуется в «сакартвелы».
Для справки: Сакартвело является производной от названия исторической области Грузии – Картли.
На сегодняшний день в мире в целом не определились, как именовать Грузию. Во многих языках стран мира она по-прежнему остаётся Грузией, в других – успели изменить вариант на «Георгия» («Джорджия»).
Ранее грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Вильнюс попросил литовские власти называть представляемую им страну «Джорджией» или «как-либо иначе – с историческим уклоном». Маргвелашвили отметил, что новое название для страны «исключит взаимодействие с Литвой через российский вектор».
Информационный портал BaltNews сообщает, что литовские власти готовы поменять название Грузии в своих официальных документах. В частности, новый глава Госкомиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис считает, что вполне приемлемым вариантом для названия Грузии по-литовски станет либо Картвелия, либо Сакартвелия. В этом случае исчезнуть должен и термин «грузины», который в литовском варианте преобразуется в «сакартвелы».
Для справки: Сакартвело является производной от названия исторической области Грузии – Картли.
На сегодняшний день в мире в целом не определились, как именовать Грузию. Во многих языках стран мира она по-прежнему остаётся Грузией, в других – успели изменить вариант на «Георгия» («Джорджия»).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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