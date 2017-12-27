20:00 27 декабря
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Литва собирается переименовать Грузию. "Чтобы не как в России..."

К собственному вековому юбилею «восстановления» литовской государственности официальный Вильнюс планирует сделать нематериальные подарки странам-партнёрам. В числе таких – Грузия, название которой уже около десяти лет пытаются изменить на своих картах и в своих документах литовские специалисты, заявляя, что «Грузия» - это «советский вариант», который просят не использовать нынешние грузинские власти.

Литва собирается переименовать Грузию. "Чтобы не как в России..."


Ранее грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Вильнюс попросил литовские власти называть представляемую им страну «Джорджией» или «как-либо иначе – с историческим уклоном». Маргвелашвили отметил, что новое название для страны «исключит взаимодействие с Литвой через российский вектор».


Информационный портал BaltNews сообщает, что литовские власти готовы поменять название Грузии в своих официальных документах. В частности, новый глава Госкомиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис считает, что вполне приемлемым вариантом для названия Грузии по-литовски станет либо Картвелия, либо Сакартвелия. В этом случае исчезнуть должен и термин «грузины», который в литовском варианте преобразуется в «сакартвелы».

Для справки: Сакартвело является производной от названия исторической области Грузии – Картли.

На сегодняшний день в мире в целом не определились, как именовать Грузию. Во многих языках стран мира она по-прежнему остаётся Грузией, в других – успели изменить вариант на «Георгия» («Джорджия»).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 61

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  1. Монос Сегодня, 13:45
    laughing Грузины попросили придумать им название! Предлагаю спросить у Турок - Gürcistan.
    Монос
    1. Комментарий был удален.
    2. neri73-r Сегодня, 13:48
      Цитата: Монос
      laughing Грузины попросили придумать им название!

      Зря попросили, сейчас понесётся............. wassat
      neri73-r
      1. Идущий Сегодня, 13:55
        Цитата: Монос
        laughing Грузины попросили придумать им название! Предлагаю спросить у Турок - Gürcistan.


        А им от этого легче будет?
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:03
          Судя по всему, что Грузии, что Литве легче станет только в психушке... fool
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:30
            А мне кажется на том свете , пока не исчезнут не успокоятся.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 14:33
              Если в дурке не вылечат, то да.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 14:37
                Похоже такое не лечится.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 14:46
                  Врождённая генная мутация? what
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 14:47
                    Похоже вырождается и растворяется в небытие.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 14:49
                      Сами выбрали себе путь, потому сожаления по их поводу у меня нет.
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 14:59
                        Причем если Грузия ещё как то держится , то Прибалтика по наклонной ...
                        Идущий
                2. Serg Koma Сегодня, 15:58
                  Во многих языках стран мира она по-прежнему остаётся Грузией, в других – успели изменить вариант на «Георгия» («Джорджия»).

                  Джо́рджия (англ. Georgia ) — штат на юго-востоке США

                  Явно "породниться" хотят laughing Опять же, при вопросе - "Ты где родился?", грузин с гордостью заявит - "В Джорджии!!!", и пусть собеседник гадает "в какой?????". США для грузин становятся "всё ближе и родней" wassat
                  Serg Koma
          2. Венд Сегодня, 15:13
            Цитата: Джедай
            Судя по всему, что Грузии, что Литве легче станет только в психушке... fool

            Не не станет, это уже не лечится laughing
            Венд
            1. Джедай Сегодня, 15:16
              Собственно, коллега, выше уже пришли к тем же выводам. yes
              Джедай
        2. arane Сегодня, 17:28
          Цитата: Идущий
          Цитата: Монос
          laughing Грузины попросили придумать им название! Предлагаю спросить у Турок - Gürcistan.


          А им от этого легче будет?

          Им не знаю, а России по.х.рен..... как они или кто либо еще будет их называть.....
          Интересно, а простые грузины хотят, чтоб их называли сакартвелами?
          arane
    3. BlombiRus Сегодня, 13:56
      Хорошее название- ДЖОРДЖИЯ-2! И вместо слова СТРАНА надо писать ШТАТ. И все будут щясливы аки дэбиллы.
      BlombiRus
      1. Vlad.by Сегодня, 14:39
        Стесняюсь спросить, а граждан этой страны-штата как звать будут?
        Vlad.by
        1. tv70 Сегодня, 17:26
          Осмелюсь предположить, Жора-джин, ну то есть, черт, по нашему. am
          tv70
          1. Vlad.by Сегодня, 17:32
            Да уж, в 2008 американцы из штата Джорджия уже были насмерть своими американскими СМИ перепуганы вторжением русских танков.
            Ну и что ж что в Цхинвал? Москва там есть, С-Петербург тоже... Наверняка и американский Цхинвал где то есть.
            Джорджия, одним словом.
            Vlad.by
    4. ПалБор Сегодня, 14:22
      Всё уже придумано до нас - Тифлисская губерния. lol
      ПалБор
    5. Megatron Сегодня, 14:42
      либо Сакартвелия.

      А незалежную тогда Саакашвилией?
      Megatron
    6. антивирус Сегодня, 15:33
      должно быть --Биномо!
      антивирус
    7. xetai9977 Сегодня, 15:42
      У нас этой проблемы нет. Грузия всегда называлась " Gürcüstan" так и называется.
      xetai9977
  2. Александр 3 Сегодня, 13:47
    А Латвия будет называться э Лабусентия ?А у грузин будут спрашивать-грузин ты кто по национальности?
    Александр 3
  3. Sergey53 Сегодня, 13:51
    Когда делать нечего, коты тоже одним делом занимаются. У них же проблем больше нет, только эта.
    Sergey53
  4. Egorovich Сегодня, 13:52
    Это что то вроде детской песочницы, я так понимаю.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 13:57
      Это что бы было на что деньги потратить.
      Идущий
  5. Шалтай Сегодня, 13:52
    Жмудь самовыражается .
    Шалтай
  6. Masya Masya Сегодня, 13:54
    да и так все в курсе, что 51-ый штат... Интересно натуральная Джорджия как на это посмотрит?
    Masya Masya
    1. ando_bor Сегодня, 14:07
      Интересно натуральная Джорджия как на это посмотрит?

      В Америке так и называют, баян: - "все утро телевизор рассказывает что на дорогах Джоржии русские танки, а я выглянула в окошко и никаких танков не вижу".
      ando_bor
      1. Идущий Сегодня, 15:01
        Цитата: Masya Masya
        да и так все в курсе, что 51-ый штат... Интересно натуральная Джорджия как на это посмотрит?


        Да им ... , они знать не знают , что есть ещё одна Джорджия или будет.
        Идущий
  7. LVMI1980 Сегодня, 13:58
    ага Колхидой или Тбилиссией laughing
    LVMI1980
  8. x.andvlad Сегодня, 13:59
    Антанайтис считает, что вполне приемлемым вариантом для названия Грузии по-литовски станет либо Картвелия, либо Сакартвелия
    Можно еще Саакашвелия, например. Америкосы одобрят.
    Для нас грузины они и есть грузины.
    x.andvlad
  9. ando_bor Сегодня, 14:03
    Да, Джоржией нужно называть, что бы они продолжали путаться в какой Джоржии русские танки.
    ando_bor
  10. Симон Сегодня, 14:04
    А как грузин теперь называть - джорджины, что ли belay
    Симон
    1. Комментарий был удален.
  11. Симон Сегодня, 14:07
    Цитата: Александр 3
    А Латвия будет называться э Лабусентия ?А у грузин будут спрашивать-грузин ты кто по национальности?

    Джорджином кликать будут wassat
    Симон
  12. Pacifist Сегодня, 14:17
    г-ну идиотошвили стоит напомнить, что если бы не Россия (Российская Империя), то никакого исторического уклона в отношении территориальной формации на которой находится нынешняя Грузия можно было бы не рассуждать от слова "совсем", по причине поголовного вырезания соседями с гор.
    Pacifist
  13. gukoyan Сегодня, 14:22
    Ещё один Омэриканский штат Джорджия???)))
    gukoyan
  14. Лужский Сегодня, 14:23
    Иногда читаешь свежую новость на ВО и закрадываются подозрения, а не Петросян ли с Дубовицкой возглавляют некоторые соседние (и не только) государства? А может это дух Задорнова, царствие ему небесное, над планетой воспарил, чтобы мы не скучали?
    Ну, вот нечего людям делать, совсем нечего. Назовите страну Саперави - и вкусно, и полезно, и красиво, с национальным колоритом. А жителей - сапёрами.
    wassat
    Лужский
  15. victorrat Сегодня, 14:25
    Страны лилипуты хотят иметь другие имена. Флаг им в руки. В своё время наши предки многих спасли от уничтожения. Оказывается зря.! лучше бы турки вырезали и Грузию и Болгарию.
    victorrat
  16. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:34
    Что это???
    Тролим друг друга? laughing
    Коль пошли такие пляски, то Гелендваген назовите- оно же Мерседес!)) Всяк круче ,чем название, одного из 50 штатов,другого гос-ва wassat
    Или Джорджия2.0- в духе времени))
    Сибирский цирюльник
  17. Forcecom Сегодня, 14:35
    есть еще один вариант - Гогистан.
    Forcecom
  18. Anyone Сегодня, 14:37
    Джорджианские барсеточники ))
    Anyone
  19. polpot Сегодня, 14:38
    Обе великие державы выполнили все экономические задачи и решили занятся переименованиями , одну можно назвать страной вечно кислого вина ,вторую империей копченой кильки, если Латвия с Эстонией согласятся
    polpot
  20. злой партизан Сегодня, 15:01
    грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Вильнюс попросил литовские власти называть представляемую им страну «Джорджией»
    А ведь это уже было!! В 2008 г.:

    В американском штате Джорджия ждут прихода русских

    Громкие сообщения о том, что Россия атаковала Грузию, появившиеся на страницах американской прессы, ввергли в панику некоторых не особо далеких жителей американского штата Джорджия. В силу того что на письме Грузия и американский штат выглядят одинаково, американцы принялись бурно обсуждать сложившуюся опасную ситуацию на родине.

    В течение последних суток на страницах интернет-портала Yahoo! в разделе Answers можно было наблюдать интересную ситуацию: один из участников форума оказался всерьез обеспокоен вопросом, "правда ли то, что Россия напала на американский штат Джорджия?"

    Неадекватный вопрос вызвал череду весьма разнокалиберных ответов. Одни участники переписки советовали автору вопроса обратиться к карте, другие доступно объясняли, что "Грузия &#8212; это бывшая советская республика", ссылаясь на то, что "Сталин был грузином". Некоторые решили не рассеивать опасения блоггера.

    "Да, именно на Джорджию в Соединенных Штатах. Эти парни не знают, что говорят!" - запугивал один из участников. "Теперь, когда они атаковали Джорджию, следующим шагом будет атаковать Алабаму. Я лишь надеюсь, что им не удастся добраться до Техаса", - вторил другой.

    Более предприимчивые вставили в подтверждение своим словам ссылки на "Википедию" и географические сайты, однако количество шутников, решивших не упускать случая позабавиться, лишь увеличивалось. Ответы на вопрос незадачливого интернет-пользователя выглядели так:

    -Нет! Это не кавказская республика, ! Я знаю, как читать карты.
    -Да, они заполонили Тайби-Айленд.
    -Да, мы сражаемся здесь за наши жизни! Русские хотят сжечь Атланту, а потом направиться в Майами посмотреть, какие там сексуальные цыпочки.
    -Да, это они. Другие штаты могли помочь Джорджии, но не захотели. Извините, мы просто вас не любим.
    wassat
    злой партизан
  21. коноправ Сегодня, 15:02
    Чита - Гритта ( Чита - Маргаритта).
    коноправ
  22. Керенский Сегодня, 15:02
    Нормально всё. Один столицы утверждает, другой страну переименовать просит... Идут дела в мире!
    Керенский
  23. К-50 Сегодня, 15:27
    Ранее грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Вильнюс попросил литовские власти называть представляемую им страну «Джорджией» или «как-либо иначе

    И, надо думать, там будут проживать джорджи или как-нибудь ещё, но не грузины. yes
    Чел отказывается от самоназвания своей национальности в угоду дерьмократической Матрасии и забывает о собственных "корнях".
    Ну да и пусть их. Таким макаром скоро и от памяти о Грузии ничего не останется.
    Не будет грузинских архитекторов, писателей и прочих вершителей нации коими любая бы гордилась.
    Но нынешней Великой Джорджии сие ни к чему походу. request
    К-50
  24. alexmach Сегодня, 15:36
    Поправьте, если ошибаюсь, но ведь Картвелы это один из народов которых мы всех вместе называем Грузинами. Один из. Снова повторяем мантру про "Грузия для Грузин" Ещё одну войну на остатках территории затеять решили?
    alexmach
    1. assa67 Сегодня, 16:07
      а мингрелы????.сталин,чей культ всегда так был высок,с той же грузии,был мингрелом..как быть?....мминге тарат
      assa67
      1. alexmach Сегодня, 18:01
        Я далеко не спец, рассказывал нам как-то один грузин, что в грузии современной живут 4 малые народности которых мы всех вместе называем грузинами, это не считая осетинцев и абхазов, которые как я понимаю там уже и не живут. Хотят отказаться от тоталитарного российского и советского прошлого? Ну вперед, развалите свою страну ещё на 4 части.
        alexmach
  25. assa67 Сегодня, 16:02
    биждукания....чем не вариант?...очень жаль страну.достаточно долго там служил...и люди хорошие и природа...что матрасы и иже с ними творят.....
    assa67
  26. Altona Сегодня, 16:13
    Цитата: BlombiRus
    Хорошее название- ДЖОРДЖИЯ-2! И вместо слова СТРАНА надо писать ШТАТ.

    -----------------------------
    State по-английски и есть государство. Это у нас они штаты, а там они часть федерального государства, в составе которого штаты, то есть республики, формально тоже как бы независимые,но в составе наднационального государства. А Джорджия кстати очень красивый штат, несколько климатических зон, горы, богатая флора и фауна. Джорджия и Теннесси, на их территории огромный национальный парк. Штаты эти в общем-то бедные, поэтому народ ездит в более продвинутую Флориду как в мы в Москву, там и огромные торговые центры, и пляжи и более крутая публика.
    Altona
  27. ustinov.yuri Сегодня, 16:49
    С таким подходом к России, и тех и других ждёт участь района в составе области РФ.
    ustinov.yuri
  28. Александр Абдрахманов Сегодня, 17:57
    Как не крути не верти - все равно будит " Гомик - Грузия " . Все ценности автоматически переходят в Грузию
    Александр Абдрахманов
  29. Лексус Сегодня, 18:41
    Идущий,
    Носатые жулики, живущие в России, помогают. Да и во всех сетях киндзмараули и боржоми. Значит, сами гадюку в очередной раз пригреваем.
    Лексус
  30. akunin Сегодня, 18:44
    джорджины или джорджийцы?но когда вскакнули от того,что турция с ираном займется умножением их на ноль ,то ломанулись к россии и решили быть грузинами.
    akunin
  31. rehev931 Сегодня, 18:48
    саакашвиллия подойдет я думаю am матрасия одобрит crying
    rehev931
  32. APASUS Сегодня, 19:22
    грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Вильнюс попросил литовские власти называть представляемую им страну «Джорджией»

    Великий Крылов Вам на этот вопрос уже давно ответил:
    А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
    Чего сразу не переименоваться в Швейцарию или Германию,а лучше США.......................
    APASUS
  33. weksha50 Сегодня, 19:39
    Георгия... Джорджия... А население - жоржики ??? ... Ну, раз им самим так нравится - нехай будет...
    weksha50
  34. Dedall Сегодня, 19:52
    Я где-то читал, что за 4 дня войны "0808" было задержано денежных переводов и России в страну горных козлов на сумму 3 миллиона "зелёных". Давайте на месячишко прикроем эту речку!
    Dedall
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