Герасимов: боевики «Джебхат ан-Нусры» в Сирии будут уничтожены в 2018 году
Уничтожение боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Сирии завершится в 2018 году, передает ТАСС сообщение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Он уточнил, что в зонах деэскалации много самых разных формирований и некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий.
По его словам, наибольшие по численности формирования « ан-Нусры» находятся в провинции Идлиб.
Другая задача, которая потребует внимания в 2018 году, – политическое урегулирование в САР.
Начальник Генштатба сообщил, также, что одна из причин сохранения российских баз в Сирии – поддержка сирийских войск.
Генерал сообщил также, что практически во всех подразделениях правительственных войск Сирии находятся российские советники.
Генерал высоко оценил их роль и уточнил, что «в каждом подразделении - батальоне, бригаде, полку, дивизии – находится аппарат военного советника (разведчик, артиллерист, инженер, переводчики и другие должностные лица)».
По словам начальника Генштаба, основная масса боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ) после поражения отправилась в Ливию и страны Юго-Западной Азии.
Герасимов не исключил, что террористы могут уходить и в Афганистан, так как «почва там для них благодатная».
По военной линии – завершение уничтожения боевиков "Джебхат ан-Нусры" и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации,сказал Герасимов в интервью «Комсомольской правде».
Он уточнил, что в зонах деэскалации много самых разных формирований и некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий.
"Джебхат ан-Нусра" – категорически против. Значит, их придется уничтожать,пояснил генерал.
По его словам, наибольшие по численности формирования « ан-Нусры» находятся в провинции Идлиб.
Я думаю, что через определенное время с ними будет покончено,отметил Герасимов.
Другая задача, которая потребует внимания в 2018 году, – политическое урегулирование в САР.
Сейчас идет подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога,напомнил он.
Начальник Генштатба сообщил, также, что одна из причин сохранения российских баз в Сирии – поддержка сирийских войск.
За два года офицеры, младший командный состав сирийской армии получили большую практику. Сейчас они способны вести боевые действия и отстаивать свою территорию. Нашими силами, с наших баз мы можем оказать при необходимости помощь. Этих сил вполне хватит для поддержания стабильности и территориальной целостности Сирии,рассказал Герасимов.
С другой стороны, нельзя забывать, что и у России есть свои интересы на Ближнем Востоке,добавил он.
Генерал сообщил также, что практически во всех подразделениях правительственных войск Сирии находятся российские советники.
Мы вплотную занимаемся правительственными сирийскими войсками, наши советники находятся практически во всех подразделениях,сказал он.
Генерал высоко оценил их роль и уточнил, что «в каждом подразделении - батальоне, бригаде, полку, дивизии – находится аппарат военного советника (разведчик, артиллерист, инженер, переводчики и другие должностные лица)».
Они, по сути дела, планируют боевые действия. Оказывают помощь в управлении подразделениями при выполнении боевых задач. На всех направлениях действия увязаны единым замыслом, единым планом, осуществляется руководство с командного пункта группировки в Хмеймиме,сказал он.
По словам начальника Генштаба, основная масса боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ) после поражения отправилась в Ливию и страны Юго-Западной Азии.
Часть возвращается в страны, откуда они прибыли нелегально. Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии,сообщил он.
Герасимов не исключил, что террористы могут уходить и в Афганистан, так как «почва там для них благодатная».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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