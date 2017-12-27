Герасимов: боевики «Джебхат ан-Нусры» в Сирии будут уничтожены в 2018 году

По военной линии – завершение уничтожения боевиков "Джебхат ан-Нусры" и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации,

"Джебхат ан-Нусра" – категорически против. Значит, их придется уничтожать,

Я думаю, что через определенное время с ними будет покончено,

Сейчас идет подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога,

За два года офицеры, младший командный состав сирийской армии получили большую практику. Сейчас они способны вести боевые действия и отстаивать свою территорию. Нашими силами, с наших баз мы можем оказать при необходимости помощь. Этих сил вполне хватит для поддержания стабильности и территориальной целостности Сирии,

С другой стороны, нельзя забывать, что и у России есть свои интересы на Ближнем Востоке,

Мы вплотную занимаемся правительственными сирийскими войсками, наши советники находятся практически во всех подразделениях,

Они, по сути дела, планируют боевые действия. Оказывают помощь в управлении подразделениями при выполнении боевых задач. На всех направлениях действия увязаны единым замыслом, единым планом, осуществляется руководство с командного пункта группировки в Хмеймиме,

Часть возвращается в страны, откуда они прибыли нелегально. Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии,