20:02 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Герасимов: боевики «Джебхат ан-Нусры» в Сирии будут уничтожены в 2018 году

Уничтожение боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Сирии завершится в 2018 году, передает ТАСС сообщение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.



По военной линии – завершение уничтожения боевиков "Джебхат ан-Нусры" и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации,
сказал Герасимов в интервью «Комсомольской правде».


Он уточнил, что в зонах деэскалации много самых разных формирований и некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий.

"Джебхат ан-Нусра" – категорически против. Значит, их придется уничтожать,
пояснил генерал.

По его словам, наибольшие по численности формирования « ан-Нусры» находятся в провинции Идлиб.

Я думаю, что через определенное время с ними будет покончено,
отметил Герасимов.

Другая задача, которая потребует внимания в 2018 году, – политическое урегулирование в САР.

Сейчас идет подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога,
напомнил он.

Начальник Генштатба сообщил, также, что одна из причин сохранения российских баз в Сирии – поддержка сирийских войск.

За два года офицеры, младший командный состав сирийской армии получили большую практику. Сейчас они способны вести боевые действия и отстаивать свою территорию. Нашими силами, с наших баз мы можем оказать при необходимости помощь. Этих сил вполне хватит для поддержания стабильности и территориальной целостности Сирии,
рассказал Герасимов.

С другой стороны, нельзя забывать, что и у России есть свои интересы на Ближнем Востоке,
добавил он.

Генерал сообщил также, что практически во всех подразделениях правительственных войск Сирии находятся российские советники.

Мы вплотную занимаемся правительственными сирийскими войсками, наши советники находятся практически во всех подразделениях,
сказал он.

Генерал высоко оценил их роль и уточнил, что «в каждом подразделении - батальоне, бригаде, полку, дивизии – находится аппарат военного советника (разведчик, артиллерист, инженер, переводчики и другие должностные лица)».

Они, по сути дела, планируют боевые действия. Оказывают помощь в управлении подразделениями при выполнении боевых задач. На всех направлениях действия увязаны единым замыслом, единым планом, осуществляется руководство с командного пункта группировки в Хмеймиме,
сказал он.

По словам начальника Генштаба, основная масса боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ) после поражения отправилась в Ливию и страны Юго-Западной Азии.

Часть возвращается в страны, откуда они прибыли нелегально. Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии,
сообщил он.

Герасимов не исключил, что террористы могут уходить и в Афганистан, так как «почва там для них благодатная».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Chertt Сегодня, 14:20
    Если разгром ИГИЛа бил в первую очередь по США, То после этой новости сфинктер свело и у саудитов и у турок
    Chertt
    1. Megatron Сегодня, 14:44
      Я вот смотрю на всех этих штабистов, с бОльшими звездами, плюнь в любого - попадешь в "героя", не ошибешься....
      Megatron
      1. Chertt Сегодня, 15:15
        Цитата: Megatron
        Я вот смотрю на всех этих штабистов, с бОльшими звездами, плюнь в любого - попадешь в "героя", не ошибешься....

        Если это вы по поводу, Валерия Васильевича Герасимова , таки да. с пулемётом на перевес против басмачей он не ходил. Но как начальник ГШ он на своем месте. Вот что он сказал о своем назначении
        " Считаю, что вся деятельность Генерального штаба должна быть направлена на достижение одной главной цели — это поддержание боеспособности Вооружённых Сил в таком состоянии, которое гарантирует выполнение всех возложенных на Вооружённые Силы задач. И буду делать всё от меня зависящее для достижения этой цели"
        Chertt
        1. Megatron Сегодня, 16:19
          Ну да, что не штабист - то герой.
          Megatron
          1. профессор Сегодня, 18:46
            Цитата: Megatron
            Ну да, что не штабист - то герой.

            Да ладно Вам придираться. Он ведь своей жизнью рисковал, за Героя и получил.
            профессор
            1. Megatron Сегодня, 19:45
              Ну да, паркет то скользкий, не долго и шею свернуть!
              Megatron
  2. Sergey53 Сегодня, 14:52
    Если остались различные бандформирования, то почему уничтожать только одну "Джебхат ан-Нусру"?
    Sergey53
  3. Идущий Сегодня, 15:09
    Герасимов не исключил, что террористы могут уходить и в Афганистан, так как «почва там для них благодатная».


    Да , с дальнейшим прицелом на Среднюю Азию и далее.
    Идущий
  4. Дормидонт Сегодня, 16:09
    Это что ж получается? В 2018 будем бомбить лондон и вашингтон?
    Дормидонт
    1. shans2 Сегодня, 19:28
      ты забыл еще один филиал на БВ, мелкого и вонючего клопа)
      shans2
  5. профессор Сегодня, 18:44
    Уничтожение боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Сирии завершится в 2018 году, передает ТАСС сообщение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

    Не обещай того чего не можешь исполнить и не будешь смешным.
    профессор
    1. shans2 Сегодня, 19:31
      у тебя какие то сомнения по этому поводу? ваш ИГИЛ уже при смерти, и база американоигилоидов Эт-Танф окружена....
      shans2
Картина дня