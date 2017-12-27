19:57 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Премьер Грузии: Вступление в ЕС и НАТО остаются главными задачами

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, подводя итоги года, заявил, что членство страны в Евросоюзе и НАТО, а также сотрудничество с США остаются внешнеполитическими приоритетами руководства страны.

Мы не раз заявляли, что центральный приоритет команды — это европейская и евроатлантическая интеграция. Из этого вектора исходит ведущая линия тех реформ, которые осуществляются в нашей стране. Главным достижением 2017 года в этом направлении стал безвизовый режим со странами ЕС, это успех всей команды
— заявил премьер на правительственном заседании в среду.

Премьер Грузии: Вступление в ЕС и НАТО остаются главными задачами



По его словам, "окончательная цель Грузии — это полноценное членство в Евросоюзе", и поэтому грузинские власти приступают к реализации вопросов, заложенных в новой повестке, которая называется "дорожная карта к Евросоюзу".

Это повестка намного шире, чем соглашение об ассоциации, и я уверен, что мы все успешно осуществим эту программу. В то же время интеграция в НАТО и сотрудничество с США остаются главными приоритетами. Безусловно, в этом направлении отношения будут углублены, и с этой точки зрения у нас также есть успехи
— добавил глава правительства.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, объявили о внешнеполитических приоритетах, ими стали: членство Грузии в ЕС, НАТО, углубление стратегического партнерства с США и соседними странами и нормализация отношений с Россией, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. NF68 Сегодня, 15:19
    В НАТО все глаза проглядели в ожидании Грузии.
    NF68
    1. Венд Сегодня, 15:56
      Вот не умеют люди жить без надзора. Надо чтобы им постоянно указывали что делать. Тогда и ответственность можно переложить на надзирателя.
      Венд
      1. den3080 Сегодня, 16:28
        Вот не умеют люди жить без надзора

        это участь малых народов - надо прилепиться к кому-то более сильному.
        Всегда так было в истории
        Набрал Наполеон силу - все воюют за него. Получил по сусалам - практически вся мелочь стала союзниками России, Англии.
        Оккупировал Гитлер Европу - так около 20% войск на восточном направлении, против СССР, были румыны, венгры, итальянцы и всякой остальной гамбузии в достатке. А потом всем им пришлось срочно переобуваться, практически в воздухе, пока летели получив пинчину под зад вкупе с сюзереном Адиком.
        Так что надежды на них никакой( на мелочь эту). И сожалеть тут не о чем.
        den3080
    2. dsk Сегодня, 15:58
      Здравствуйте Николай!
      Цитата: NF68
      в ожидании Грузии.
      НАТО давно делает всё для этого. Инструктора, поставки оружия, база ВМФ в Поти и т.д. "Осетинский кризис" 2008 года не с неба упал. Только надеяться на нормализацию отношений с Россией после попадания под силовой натовский контроль - призрачные мечты. Как и на вступление в ЕС - "пряников" у прижимистой фрау Меркель на всех явно не хватает.
      dsk
    3. ЮБОРГ Сегодня, 16:02
      Саакашвили им в президенты, пусть дальше страну грабит и по каскам туркам распродаёт. laughing
      ЮБОРГ
    4. Маз Сегодня, 16:05
      Украина уже вступила... И в НАТО, и в ЕС, и с США сотрудничает хорошо. Даже блестяще! Удачи землякам Саакашвили...
      Маз
    5. Путник Сегодня, 19:47
      А ведь могли в 2008г довести компанию до логического завершения и поставить в Грузии пророссийское правительство и сейчас Грузия могла быть союзным государством.
      Путник
  2. Sergey53 Сегодня, 15:21
    Сталин показал бы им и ЕС и НАТО. И где они находятся.
    Sergey53
  3. razved Сегодня, 15:21
    Во, еще одни товарищи, с которыми мы налаживаем отношения и открываем свой рынок для их никомувевропененужной сельхоз продукции, а они в нату и ес хотят (как и молдавия).
    razved
    1. Sergey53 Сегодня, 15:26
      Страны ЛИМИТРОФЫ так и живут. В простонародье это клещи, которые пока есть возможность. В случае пересыхания источника "наживы" отваливаются, и присасываются к другому источнику.
      Sergey53
  4. роман66 Сегодня, 15:24
    блаженный - на турков поглядел бы хоть, в нату - да в ес - фиг
    роман66
  5. Masya Masya Сегодня, 15:24
    хоть тушкой, хоть чучелом, с мылом и на сухую...
    Masya Masya
  6. assa67 Сегодня, 15:29
    евросоюз....подразумевает страны гейропы,не так ли?....биджунлия -это закавказье....что то попутали...или с географией или с ориентацией
    assa67
  7. Му Дозвон Сегодня, 15:38
    Через 20 лет будут жить как при Горбачеве!
    (хотя это слишком оптимистический прогноз).
    Му Дозвон
  8. НЕКСУС Сегодня, 15:39
    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, подводя итоги года, заявил, что членство страны в Евросоюзе и НАТО, а также сотрудничество с США остаются внешнеполитическими приоритетами руководства страны.

    Простой вопрос-а простому грузину надо это НАТО и ЕС? Руководству то страны надо,тк они кормятся с этого,при этом плевать они хотели на мнение простого народа своей страны.
    НЕКСУС
  9. Egorovich Сегодня, 15:47
    Главная и полноценная задача Грузии - это окончательно и бесповоротно лечь под матрасию.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 15:53
      Они от туда даже носа не могут высунуть , но в НАТО и ЕС им не светит.
      Идущий
  10. Дормидонт Сегодня, 15:49
    Расчёт на то, что Россия не станет фигачить практически по своим границам ядерным оружием. С другой стороны, коли прижмёт, выбирать особо не придётся. И рука не дрогнет
    Дормидонт
  11. НэТ Сегодня, 16:12
    Они уже вступали в НАТО, перед подписанием Георгиевского договора с Россией (их там осталось 58 тыс. человек - остальных НАТО вырезало (Турция)). Еле-еле оставшихся Россия спасла зачем-то, воюя с турками.
    НэТ
  12. DMoroz Сегодня, 16:19
    членство страны в Евросоюзе и НАТО, а также сотрудничество с США остаются внешнеполитическими приоритетами руководства страны.
    Руководство Грузии берет пример с Мимино (который Валико) он тоже голландских кур грузил... wassat
    DMoroz
  13. Altona Сегодня, 16:22
    Цитата: dsk
    Как и на вступление в ЕС - "пряников" у прижимистой фрау Меркель на всех явно не хватает.

    -----------------------------
    Германия будет выдавать кредиты и доить. Такая же тактика как и у США. Но зато же "в единой семье цивилизованных народов". Потом как еда закончится, снова будут к России проситься как блудные дети. Как Литва, как Молдавия. Дайте, мол, поесть чё нить в виде платежей за транзит чего нить.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 16:24
    Цитата: НэТ
    Они уже вступали в НАТО, перед подписанием Георгиевского договора с Россией (их там осталось 58 тыс. человек - остальных НАТО вырезало (Турция)). Еле-еле оставшихся Россия спасла зачем-то, воюя с турками.

    ------------------------
    Даже скотина добро помнит, но только не наши бывшие республики и страны СЭВ. У них полная амнезия и только "кровавый сталин" в глазах. Хотя именно грузинские таксисты ездили в свое время с портретом Сталина.
    Altona
  15. лысова Сегодня, 16:40
    Кроме, как торговать и обманывать клиента, и ещё своей носовой( простите для порядочных Грузин ) глоткой откровенно обманывать!!!! Я сравнивал , Вашу торговлю в СССР и в тоже время, ваших торговцев, ( грубо конечно сказал, но!!! как , вы, кидали сдачу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - никогда не забуду. Хотя мне ещё тогда, было 14ть лет. А собственно к кому я обращаюсь ?!
    лысова
  16. злой партизан Сегодня, 17:22
    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, подводя итоги года, заявил, что членство страны в Евросоюзе и НАТО, а также сотрудничество с США остаются внешнеполитическими приоритетами руководства страны.
    Как сказал бы Великий наш Изя Топ: "Ещё один шлимазл!". yes
    злой партизан
  17. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 17:35
    Ну так признайте независимость Абхазии и Южной Осетии и флаг вам в руки! А если что нибудь ядреное на вас и базы НАТЫ потом упадет, так нас кавказский хребет прикроет (главное, осетин вовремя эвакуировать,,).
    Viktor.N.Aleksandrov.
  18. den3080 Сегодня, 17:59
    давно это было, но улыбку вызывает по-прежнему
    den3080
  19. APASUS Сегодня, 18:56
    Более чем странное заявление,хотя для человека продавшего страну Западу похоже нормальное?
    Всем уже давно понятно,что НАТО и ЕС могут быть только после воссоединения с Абхазией и Ю Осетией,но в тексте нет даже намека на возможность просто вести переговоры,говорить о том что Грузия желает помочь восстановить разрушенное ,наладить мосты взаимодействия по многим вопросам,разговор не идет
    Тогда какие НАТО и ЕС?
    Декларация - ради декларации!
    APASUS
Картина дня