Премьер Грузии: Вступление в ЕС и НАТО остаются главными задачами

Мы не раз заявляли, что центральный приоритет команды — это европейская и евроатлантическая интеграция. Из этого вектора исходит ведущая линия тех реформ, которые осуществляются в нашей стране. Главным достижением 2017 года в этом направлении стал безвизовый режим со странами ЕС, это успех всей команды

Это повестка намного шире, чем соглашение об ассоциации, и я уверен, что мы все успешно осуществим эту программу. В то же время интеграция в НАТО и сотрудничество с США остаются главными приоритетами. Безусловно, в этом направлении отношения будут углублены, и с этой точки зрения у нас также есть успехи