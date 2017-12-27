19:58 27 декабря
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В Сеуле заявили о риске облучения людей, проживающих у ядерного полигона КНДР

Южнокорейские медики обнаружили следы радиоактивного воздействия на организм перебежчиков из КНДР, которые жили неподалеку от ядерного полигона Пхунгери, сообщают Известия со ссылкой на представителя министерства объединения Республики Корея.



По словам представителя ведомства, «с октября 2017 года проводились исследования 30 бывших граждан КНДР, которые до побега в Южную Корею жили в уезде Кильчжу около ядерного полигона», на котором с 2006 года были осуществлены 6 подземных ядерных испытаний.


Исследования хромосом у четырех пациентов свидетельствуют об изменениях, характерных для радиационного воздействия,
сказал он.

При этом чиновник отметил, что говорить с полной уверенностью о радиоактивном облучении нельзя, так как обследовалось небольшое число людей, а изменения в их организмах могут быть вызваны возрастом и курением.

Однако сеульские эксперты не исключают выбросов радиоактивных веществ в атмосферу после ядерных испытаний.

Напомним, 22 декабря Ким Чен Ын заявил, что КНДР «превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США».

Использованы фотографии: Chung Sung-Jun
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Комментарии 23

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  1. No pasaran Сегодня, 15:27
    Всё врут-нет никакого облучения,страшилки всё для людей несведущих,слабоумных и школу прогуливающих...
    No pasaran
    1. Пользователь Сегодня, 15:45
      Как бы там ни было, южнокорейцам нет веры в новостях про северных соседей.
      Да и сама новость: может быть, а может и не быть.
      Пользователь
      1. фигвам Сегодня, 16:02
        В Сеуле заявили о риске облучения людей, проживающих у ядерного полигона КНДР

        А что там с распространением радиации из Японии, видимо ни на кого, никак не повлияло?
        фигвам
    2. papas-57 Сегодня, 16:13
      Как все любят следить за здоровьем и благосостоянием людей в других государствах, забывая о гражданах своей страны. Вот если бы заботились о своих гражданах и не совали свой нос в другие страны, то жить было бы намного спокойней и лучше. Это касается абсолютно всех стран мира.
      papas-57
  2. Sergey53 Сегодня, 15:28
    Ну почему все заботятся не о своём народе , а о чужом, пусть даже соседе?
    Sergey53
    1. No pasaran Сегодня, 15:31
      Да потому-что им так проще жить....Когда в зеркало наутро смотрят-ой!Какие мы красавцы!!!
      No pasaran
  3. solzh Сегодня, 15:28
    А ещё южнокорейские медики находили в организме северокорейского гражданина каких-то червей. laughing
    solzh
  4. Masya Masya Сегодня, 15:39
    30 бывших граждан КНДР

    свидетелей в студию!
    говорить с полной уверенностью о радиоактивном облучении нельзя...

    а заявлять можно... чем страшнее выглядит, тем ужаснее... wink
    Masya Masya
    1. No pasaran Сегодня, 15:43
      Я свидетель.Не слушайте их там всех...
      No pasaran
      1. Masya Masya Сегодня, 15:55
        Цитата: No pasaran
        Я свидетель

        lol
        Masya Masya
        1. No pasaran Сегодня, 16:03
          Спи себе,мы свидетели.,.
          No pasaran
  5. Идущий Сегодня, 15:50
    Однако сеульские эксперты не исключают выбросов радиоактивных веществ в атмосферу после ядерных испытаний.


    Самая удобная формулировка.
    Идущий
  6. Дормидонт Сегодня, 15:51
    Ещё не известно у кого больше мутаций - у северокорейцев от своего ядерного полигона, или у южнокорейцев от американского гмо
    Дормидонт
  7. assa67 Сегодня, 15:54
    а камнепад начнется из дупла,снова северяне виноваты?.....пусть смотрят,что матрасы им поставляют...с пэтриота окислитель потечет...не то сыпь появится на попе.....это новые твердотопливные,вроде,в старье-ужасная штука...
    assa67
  8. лысова Сегодня, 16:08
    Вообще то это естественно. Любые, подземные испытания, ядерного заряда, причём на любой глубине, влекут выход из почвы два вида лучей - альфа и бета и никуда не деться. Тут не так просто и разлом коры тоже влияет, извините, физики - а,Вы, все считаете, что частицы ( три их ), идут по прямой .
    лысова
    1. Sergey53 Сегодня, 16:22
      Продукты ядерного взрыва могут выходить на поверхность через все возможные трещины. Это всевозможные радиоактивные газы, образующиеся после взрыва.
      Sergey53
      1. лысова Сегодня, 17:29
        Всё правильно - это слабые частицы альфа ( по простому говорю ). Но ведь до сих пор, не знают, отражающую структуру породы ( включения и тд.) . Имею ввиду материала, который, как зеркало, может отклонить воздействие частиц, грубо говоря гамма
        лысова
        1. Sergey53 Сегодня, 17:37
          Газ просачивается с водой по капиллярам. Ему ничто не препятствует, разве что ослабевает концентрация.
          Sergey53
          1. anjey Сегодня, 17:45
            17 июля 1962 года, взрыв «Little Feller I» операции Sunbeam (англ.)русск. стал последним взрывом в атмосфере на ядерном полигоне в Неваде.

            Подземные испытания продолжались вплоть до 23 сентября 1992 года; взрывы, не достигающие критической массы, продолжаются и по сей день
            давайте закроем для начала Невадский полигон в сша ,официально он не закрыт как Семипалатинский, и функционирует проводя подрывы малых зарядов,замалчивая и не афишируя данные факты...
            anjey
            1. anjey Сегодня, 18:05
              вспомнилось общественное движение в Казахстане невада-семипалатинск,которое радело о закрытии полигона, мы закрыли а они нет- на деле англосаксонская демагогия и обман ,вся политика строится на этом , это они так "тонко" веками устраняют конкурентов- махровая ложь,подкуп и обман ....
              anjey
            2. лысова Сегодня, 18:10
              Я бы, хотел поведать и тебе, и Sergey53, в подробности даже точно, даже физики не могут сказать *( полурасапада элемента, на какие части делится - они испытывали это в лабораториях ), а почвы? - Вы думаете только пегматиты задерживают лучи? Я не утверждаю - но есть под нами элементы, которые не только, гамму не пропустят, мы же живём - многий другой спектр.
              лысова
  9. Sistema Сегодня, 18:17
    Южнокорейские медики обнаружили следы радиоактивного воздействия на организм перебежчиков из КНДР,

    Ну значит янки на наземную операцию вряд ли решатся..И бомбить тоже !
    Sistema
  10. Салют Сегодня, 18:48
    в будущей войне КНДР не решится применить ядерное оружие, как участники второй мировой не решились использовать химическое и США это прекрасно знают
    Салют
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