В Сеуле заявили о риске облучения людей, проживающих у ядерного полигона КНДР
Южнокорейские медики обнаружили следы радиоактивного воздействия на организм перебежчиков из КНДР, которые жили неподалеку от ядерного полигона Пхунгери, сообщают Известия со ссылкой на представителя министерства объединения Республики Корея.
По словам представителя ведомства, «с октября 2017 года проводились исследования 30 бывших граждан КНДР, которые до побега в Южную Корею жили в уезде Кильчжу около ядерного полигона», на котором с 2006 года были осуществлены 6 подземных ядерных испытаний.
При этом чиновник отметил, что говорить с полной уверенностью о радиоактивном облучении нельзя, так как обследовалось небольшое число людей, а изменения в их организмах могут быть вызваны возрастом и курением.
Однако сеульские эксперты не исключают выбросов радиоактивных веществ в атмосферу после ядерных испытаний.
Напомним, 22 декабря Ким Чен Ын заявил, что КНДР «превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США».
По словам представителя ведомства, «с октября 2017 года проводились исследования 30 бывших граждан КНДР, которые до побега в Южную Корею жили в уезде Кильчжу около ядерного полигона», на котором с 2006 года были осуществлены 6 подземных ядерных испытаний.
Исследования хромосом у четырех пациентов свидетельствуют об изменениях, характерных для радиационного воздействия,сказал он.
При этом чиновник отметил, что говорить с полной уверенностью о радиоактивном облучении нельзя, так как обследовалось небольшое число людей, а изменения в их организмах могут быть вызваны возрастом и курением.
Однако сеульские эксперты не исключают выбросов радиоактивных веществ в атмосферу после ядерных испытаний.
Напомним, 22 декабря Ким Чен Ын заявил, что КНДР «превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США».
Использованы фотографии: Chung Sung-Jun
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