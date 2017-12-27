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Испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" начнутся в 2019 году

НПО "Энергомаш" планирует в 2019 году начать испытания двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

Испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" начнутся в 2019 году


Сегодня компания активно готовится к производству двигателя РД-171МВ, первые испытания агрегатов которого стартуют уже в 2019 году. Летные испытания ракеты-носителя "Союз-5" запланированы на 2022 год, и к 2021 году "Энергомаш" должен поставить готовый двигатель заказчику
- сказали в пресс-службе.


Для системного управления процессами, документацией и данными в течение жизненного цикла изделия начат перевод конструкторской документации двигателя РД-171МВ в электронный вид, что позволит отказаться от бумажных чертежей, обеспечить внедрение аддитивных технологий и более эффективно управлять конфигурацией изделия, уточнили на предприятии.

Там напомнили, что в этом году "Энергомаш" полностью выполнил обязательства по поставкам двигателей РД-191 для российской ракеты "Ангара".

Также в этом году НПО "Энергомаш" поставило 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas. Еще одному американскому партнеру (Orbital ATK) в этом году российское предприятие поставило четыре двигателя РД-181 для носителей семейства Antares.

Использованы фотографии: НПО "Энергомаш"
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Комментарии 22

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:57
    А про Ангару можно забыть? Союз-5 -это конечно хорошо,но как же новые ракеты на водороде то?Планы то были и по средней Ангаре и по сверхтяжелой.И где это все,господин Рогозин?
    НЕКСУС
    1. Vard Сегодня, 16:10
      А не будут нормальные деньги платить сборщикам.. И про все остальное придётся забыть...
      Vard
    2. Sergey53 Сегодня, 16:39
      Цитата: НЕКСУС
      А про Ангару можно забыть? Союз-5 -это конечно хорошо,но как же новые ракеты на водороде то?Планы то были и по средней Ангаре и по сверхтяжелой.И где это все,господин Рогозин?

      Главное выполнить контракт на поставку двигателей США. Остальное по мере потребности. Её пока нет.
      Sergey53
    3. MoJloT Сегодня, 16:54
      Ищите все в офшоре.
      MoJloT
  2. Monster_Fat Сегодня, 16:18
    А в это время- очередное "достижение" российской космонавтики...внезапно:https://news.mail.ru/inci
    dent/32093915/?frommail=1 winked lol Особенно забавно все это смотрится на фоне вот этого: https://news.mail.ru/politics/32093628/?frommail=
    1
    wink Меня особенно "умилили" командировочные,теперь понятно, почему все наши руководители и депутаты выступают за "не разрушение связей" с ЕС и другими западными типа "партнерами" (ни в коем случае!)... wink С такими-то командировочными я бы тоже, выступал за это... laughing lol
    Monster_Fat
    1. Muvka Сегодня, 16:23
      А мы то тут причем? Это спутник такой. От фрегата он отделился. Значит был выведен на правильную орбиту. Ракета тут судя по всему не при чем. Вопрос к тем, кто собирал и проектировал спутник.
      Muvka
      1. BlackMokona Сегодня, 16:25
        Спутник на 100% Российский, собран РКК Энергия
        BlackMokona
        1. Muvka Сегодня, 16:27
          Производство было налажено? Или это первый спутник за 15 лет? И к роскосмосу это имеет какое-то отношение?
          Muvka
          1. Вадим237 Сегодня, 16:44
            Производство уже давно налажено, только по ходу, оно дефективное - электронщики или сборщики бедокурят.
            Вадим237
          2. BlackMokona Сегодня, 16:53
            Спутники мы клепаем регулярно, но этот без иностраной электроники. Поэтому новичок
            BlackMokona
      2. Yarik Сегодня, 16:28
        Написано, что "Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК "Энергия" .
        Yarik
      3. donavi49 Сегодня, 16:35
        Ну будут валить друг-друга.

        РКК - будут искать сдвиг, удар или неверную ориентацию, чтобы свалить все на пусковиков.
        Пусковики - будут валить все на РКК у которых спутник не открылся.

        Однако заказчику то какая разница. Кто налажал? У них спутник превратился в космический мусор. Следующий они понесут к Маску и сам закажут европейцам/американцам, у которого все выводится и функционирует, еще и дешевле по итогу.
        donavi49
        1. Muvka Сегодня, 16:44
          Спутники у нас дешевле в любом случае. Вывод на орбиту - цена +- одинаковая.
          Muvka
          1. donavi49 Сегодня, 17:15
            Спутник в виде камня на орбите не стоит ничего. Страховка то покроет, но самого спутника от этого не появится. А это порой дороже денег. Тем более Анголу активно скупает Китай. Поэтому они могут заказать где угодно.
            donavi49
        2. Вадим237 Сегодня, 16:48
          С каждого такова случая, страховщики будут поднимать процентную стоимость страховки, от стоимости аппарата. В следствии - удорожание запусков.
          Вадим237
        3. BlackMokona Сегодня, 16:55
          Этому заказчику пофиг, он пускал на деньги, которые ему дала Россия. Т.е дареному коню в зубы не смотрят. А как выплачивают кредиты бананостаны мы знаем
          BlackMokona
          1. donavi49 Сегодня, 17:13
            Это скорее нефтеалмазостан. В 2016 году - она даже была №1 в Африке, но потом в Нигерии почистили районы от бабахов и нарастили добычу, вернув №1 Нигерии.
            Angola Establishes As The Largest Oil Producer in Africa 2016
            donavi49
  3. 1536 Сегодня, 18:31
    Очередной пуск, очередная потеря КА. Теперь перепутали космодромы наоборот? А в Анголе так мечтали смотреть ТВ. Какой может быть Союз-5? Пора бы батутами заняться, может быть их и американцы стали бы покупать. Налицо была бы отдача от космической науки и промышленности.
    1536
    1. Вадим237 Сегодня, 19:56
      К несчастью проклятье Рогозина, про батуты, в адрес американцев - обернулось в нашу сторону.
      Вадим237
  4. Салют Сегодня, 19:16
    многоразовые ракеты когда будут?
    Салют
    1. сорок восьмой Сегодня, 19:30
      Позже чем у китайцев
      сорок восьмой
    2. Вадим237 Сегодня, 19:59
      Уже ни когда - пройдёт время и они не понадобятся, у конкурентов будут воздушный старт и одноступенчатые космические самолёты.
      Вадим237
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