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Есть ли перспективы у МиГ-35?

Первые работы по МиГ-35 начались в конце 80-х годов прошлого века. Тогда, с появлением у американцев легких истребителей F-18 и "Рафаль" у французов, в СССР приняли решение существенно модернизировать МиГ-29, чтобы не отставать от конкурентов. Так появился МиГ-29М.

Новая модификация самолета могла применять более широкую номенклатуру вооружений, что сделало его многофункциональным истребителем. Все шесть прототипов успешно завершили испытания и машина была готова идти в серию под названием МиГ-33. Однако, развал страны притормозил проект. Как бы то ни было, работа над новым самолетом была продолжена, правда уже своими силами КБ и без участия государства.

В начале нулевых годов на одном из авиасалонов был представлен МиГ-29М2 в двухместном исполнении. Позже он получил наименование МиГ-35. Весной 2017 года этот истребитель был презентован официально. Тогда и начались первые разговоры о принятии МиГ-35 на вооружение ВКС России.




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Комментарии 8

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:43
    Есть ли перспективы у МиГ-35?

    Есть.Нам нужен массовый относительно средний МФИ,чем и является МИГ-35. Нужен ли был нам СУ-35? Безусловно.И именно на нем многие технологии и агрегаты испытывались для СУ-57.
    С МИГ-35 примерно та же ситуация. Обкатка технологий,узлов и агрегатов для среднего МФИ поколения 5. Наш парк МИГ-29 устаревает и требуется замена им. При этом ,концепцию истребительной пары никто не отменял.
    НЕКСУС
    1. Вас Влад Сегодня, 17:28
      Цитата: НЕКСУС
      Нужен ли был нам СУ-35?
      Разница между ними в деньгах я думаю намного больше чем в качестве hi Так что су -35 это отличная рабочая лошадка(для войны),а су-57 элитная(редкая)Чтобы боялись yes
      Цитата: НЕКСУС
      .И именно на нем многие технологии и агрегаты испытывались для СУ-57.
      А за миг- 35, армия просила если не путаю 170 единиц, это так сказать пред заказ! hi
      Вас Влад
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:00
        Цитата: Вас Влад
        А за миг- 35, армия просила если не путаю 170 единиц, это так сказать пред заказ!

        Именно количественно примерно такой парк МИГ-29 требует замены. А по хорошему,с учетом дальнейшей модернизации(новые двигатели,арсенал,РОФАР,комплексы РЭБ),нам бы МИГ-35 нужно не менее 500 штук.
        НЕКСУС
        1. Вас Влад Сегодня, 18:09
          Цитата: НЕКСУС
          нам бы МИГ-35 нужно не менее 500 штук.

          Количество в 170 штук это уже конкретно,а в дальнейшем...будет видно(да и дешевле) !Факт в том что такие самолёты нужны армии,кто бы что не придумывал yes и в изданиях и так спецылисты(устаревший, неперспективный,ненужный) fellow !
          Вас Влад
          1. НЕКСУС Сегодня, 18:12
            Цитата: Вас Влад
            и в изданиях и так спецылисты(устаревший, неперспективный,ненужный) !

            Именно поэтому я и сравнил его с СУ-35С. СУ-35 -это переходная машина,но при этом очень актуальная и востребованная. Та же самая история и с МИГ-35. Просто ОКБ Сухого первой создало истребитель 5 поколения. Теперь надо подтянуть и ОКБ Микояна.
            НЕКСУС
            1. Вас Влад Сегодня, 18:22
              Цитата: НЕКСУС
              Теперь надо подтянуть и ОКБ Микояна.

              Деньги пошли, заказ есть, теперь дело за миговцами! hi
              Вас Влад
              1. НЕКСУС Сегодня, 18:27
                Цитата: Вас Влад
                Деньги пошли, заказ есть, теперь дело за миговцами!

                Еще в 15 году,представители КБ МИГ заявили,что ведут работы по истребителю 5 поколения в инициативном порядке,подняв документацию по МИГ-1.44,а так же видимо используя наработки по СУ-57.
                НЕКСУС
                1. Вас Влад Сегодня, 18:34
                  Цитата: НЕКСУС
                  в инициативном порядке

                  За что наша им огромная благодарность! love Там не глупые люди работают,понимали что от этого зависела дальнейшая судьба МИГА!
                  Вас Влад
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