Есть ли перспективы у МиГ-35?

Первые работы по МиГ-35 начались в конце 80-х годов прошлого века. Тогда, с появлением у американцев легких истребителей F-18 и "Рафаль" у французов, в СССР приняли решение существенно модернизировать МиГ-29, чтобы не отставать от конкурентов. Так появился МиГ-29М.



Новая модификация самолета могла применять более широкую номенклатуру вооружений, что сделало его многофункциональным истребителем. Все шесть прототипов успешно завершили испытания и машина была готова идти в серию под названием МиГ-33. Однако, развал страны притормозил проект. Как бы то ни было, работа над новым самолетом была продолжена, правда уже своими силами КБ и без участия государства.



В начале нулевых годов на одном из авиасалонов был представлен МиГ-29М2 в двухместном исполнении. Позже он получил наименование МиГ-35. Весной 2017 года этот истребитель был презентован официально. Тогда и начались первые разговоры о принятии МиГ-35 на вооружение ВКС России.











