19:58 27 декабря
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МО Литвы: самолеты НАТО за неделю три раза сопровождали самолеты РФ над Балтикой

Истребители НАТО, базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, с 18 по 24 декабря три раза сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в среду минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Все эти три раза, по данным ведомства, истребители США F-15 Eagle поднимались в воздух для сопровождения российских Ил-20, совершавших перелеты в Калининградскую область и из этого региона.

МО Литвы: самолеты НАТО за неделю три раза сопровождали самолеты РФ над Балтикой



Согласно рапорту, 19 декабря российский самолет летел по заранее согласованному плану, но без поддержания связи с наземными центрами управления и с отключенными транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна - прим), 20 декабря - в режиме полного молчания, 24 декабря - с поддержанием связи с центрами управления.

Полеты проходили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем
- отметило военное ведомство.

22 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты четыре раза поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль границ РФ вели 18 иностранных бортов.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации четверка истребителей альянса базируется на авиабазе Зокняй. С апреля 2014 года еще четыре истребителя размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.


Использованы фотографии: REUTERS/Josh Smith
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Комментарии 14

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  1. Дормидонт Сегодня, 16:41
    Ох уж эти коварные русские. Решили нато на одном керосине разорить
    Дормидонт
  2. Svarog Сегодня, 16:41
    И в чем новость? По моему это повседневность..
    Svarog
    1. sabakina Сегодня, 17:03
      Володя, hi . Как сказал Василий Ливанов своим неповторимым голосом в фильме про Ш.Холма в серии "Знакомство": "Нуу ии что???".
      sabakina
    2. Pirogov Сегодня, 17:07
      Цитата: Svarog
      И в чем новость? По моему это повседневность

      В Литве видимо поговорить больше не о чем , а так хоть какие то новости и Литва типа на слуху да ещё и агрессору противостоит , так глядишь и заработают копеечку Дале на новые трусы .
      Pirogov
  3. Sergey53 Сегодня, 16:41
    Чем больше будут сопровождать, тем меньше останется моторесурсов. good
    Sergey53
  4. Masya Masya Сегодня, 16:45
    ну хочется им горючку жечь, пусть жгут... зато у литвы гордости скока!!! полные штаны! lol
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 18:09
      Я думал три раза в день , а три раза за неделю , на тренировках больше сжигают.
      Идущий
  5. polpot Сегодня, 16:55
    Какое счастье для литовского народа
    polpot
  6. Sistema Сегодня, 17:49
    Самое интересное ,что прибалты с хвастовством об этом заявляют..(надеются на защиту?)))
    Я бы на месте мирных здравомыслящих жителей валил бы из Прибалтике..))
    В случае малейшего конфликта , там ничего не останется!
    Sistema
  7. APASUS Сегодня, 18:44
    Прибалты писают кипятком ,когда поднимается авиация НАТО с их аэродромов!Хотя должны прекрасно понимать что 10 самолетами противостоять России они не смогут,а пойдет ли НАТО на защиту стран Прибалтики в случае чего совсем не очевидно.
    Такой эмоциональный мазохизм !
    APASUS
  8. Симон Сегодня, 19:01
    Летают, до поры-до времени! Жарко будет СУ-35 появятся - исчезнут. Пока показуху делают.
    Симон
  9. Симон Сегодня, 19:04
    Цитата: APASUS
    Прибалты писают кипятком ,когда поднимается авиация НАТО с их аэродромов!Хотя должны прекрасно понимать что 10 самолетами противостоять России они не смогут,а пойдет ли НАТО на защиту стран Прибалтики в случае чего совсем не очевидно.
    Такой эмоциональный мазохизм !

    Пока писают, как наши СУ-35 появятся, а лучше СУ-57 - будут писаться в штаны! Памперсов не хватит. wassat
    Симон
  10. Симон Сегодня, 19:19
    Цитата: Masya Masya
    ну хочется им горючку жечь, пусть жгут... зато у литвы гордости скока!!! полные штаны! lol

    Конечно, наши истребители появятся - точно полные штаны "гордости" будут belay Вот так! laughing
    Симон
  11. Симон Сегодня, 19:23
    Цитата: Sergey53
    Чем больше будут сопровождать, тем меньше останется моторесурсов. good

    Ну, что друзья, с экскортом летать то же приятно! good Вот так. tongue А с иностранным тем более. Если сопровождают, значит уважают tongue


    Симон
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