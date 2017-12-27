МО Литвы: самолеты НАТО за неделю три раза сопровождали самолеты РФ над Балтикой

Полеты проходили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем

Истребители НАТО, базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, с 18 по 24 декабря три раза сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в среду минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.Все эти три раза, по данным ведомства, истребители США F-15 Eagle поднимались в воздух для сопровождения российских Ил-20, совершавших перелеты в Калининградскую область и из этого региона.Согласно рапорту, 19 декабря российский самолет летел по заранее согласованному плану, но без поддержания связи с наземными центрами управления и с отключенными транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна - прим), 20 декабря - в режиме полного молчания, 24 декабря - с поддержанием связи с центрами управления.- отметило военное ведомство.22 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты четыре раза поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль границ РФ вели 18 иностранных бортов.Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации четверка истребителей альянса базируется на авиабазе Зокняй. С апреля 2014 года еще четыре истребителя размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.