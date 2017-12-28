Бронеавтомобиль SAVA (Бельгия)



Демонстрация бронеавтомобиля SAVA



Броневик "в поле"



Автомобильное шасси обеспечивало приемлемую проходимость на бездорожье



Вид на корму. Можно рассмотреть открытую башню

По материалам сайтов:

http://landships.info/

http://aviarmor.net/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://flamesofwar.com/

Сразу после вступления в Первую мировую войну Королевство Бельгия начало разработку собственных бронеавтомобилей. К началу сентября 1914 года на вооружение был принят броневик Minerva. Вскоре построили несколько десятков таких машин. Уже в первых боях было установлено, что серийные броневики не лишены недостатков. Избавляться от выявленных проблем предлагалось в рамках нового проекта. Эти бронеавтомобили остались в истории под общим названием SAVA.Бельгийские броневики самой первой модели строились на базе легкового автомобильного шасси Minerva 16CV. Характерной чертой защищенного корпуса «Минервы» было отсутствие крыши. Это уменьшало массу конструкции и сокращало нагрузку на шасси, позволяя получать приемлемую подвижность, но при этом приводило к известным рискам. Уже в ходе первых боев экипажи броневиков понесли потери. Среди погибших был и Шарль Анкар – один из инициаторов строительства новой бронетехники. Имеющаяся проблема требовала срочного решения.Следует отметить, что позже, в 1916 году, все броневики типа Minerva были модернизированы. Они получили крышу и новую башню. Однако в начале осени 1914-го от имеющихся проблем решили избавляться иным способом. Некоторые события того времени привели к необходимости разработки совершенно нового проекта. Проектирование пришлось поручить новому исполнителю.Напомним, шасси для броневиков «Минерва» производились одноименным заводом в г. Антверпен. Его производственные мощности не позволяли строить желаемую технику в больших количествах. Кроме того, немецкие войска приближались к городу и готовились взять его в кольцо. Все эти факторы приходилось учитывать при создании новых боевых машин.По имеющимся данным, разработка нового проекта была поручена предприятию Societe Anversoise pour Fabrication de Voitures Automobiles или сокращенно SAVA. По завершении проектирования этот же завод должен был построить определенное количество бронеавтомобилей. В качестве основы для такой техники предлагалось использовать одно из серийных шасси под маркой SAVA.По названию завода-изготовителя новый образец бронетехники был назван Auto Blindée SAVA. Также встречается другой вариант написания – S.A.V.A. Бронеавтомобили этого типа строились небольшой серией, и каждый из них получил собственное название вида SAVA Modèle 1 или Type 1.По некоторым данным, исходное шасси марки SAVA ранее было разработано для одной из новых гоночных машин, и потому отличалось достаточно высокими характеристиками подвижности. Имеющийся запас мощности двигателя можно было использовать для определенного усиления защиты, приводящего к росту боевой массы. При этом основные характеристики нового броневика оставались, как минимум, на уровне серийной «Минервы». В некоторых случаях – в первую очередь, в области защиты – должны были присутствовать заметные преимущества.В некоторых источниках утверждается, что сборка броневиков SAVA стартовала только в октябре 1914 года. К этому времени германские войска дошли до Антверпена и готовились захватить город. Как следствие, количество доступных автомобильных шасси от Societe Anversoise pour Fabrication de Voitures Automobiles оставляло желать лучшего. Удалось найти лишь три автомобиля, пригодных к перестройке. Сборку корпусов и броневиков в целом выполнили на другом предприятии. После сборки всего трех бронемашин работы должны были, как минимум, остановиться на неопределенный срок.По другим данным, работы стартовали немного ранее – в сентябре. До оккупации Антверпена завод SAVA успел построить и передать армии три бронемашины. Вскоре город перешел к противнику. Дальнейшее производство бронетехники, по очевидным причинам, исключалось. Версия о запуске производства в сентябре и выполнении работ только заводом S.A.V.A. выглядит более правдоподобной и не противоречит другим известным данным.В проекте броневика SAVA планировалось использовать уже опробованный подход. На имеющееся шасси, лишенное всех «лишних» деталей, следовало установить оригинальный броневой корпус с местами для экипажа и полноценным боевым отделением. Есть основания полагать, что при проектировании нового корпуса учитывался опыт разработки и эксплуатации существующих машин Minerva. Именно этим можно объяснить определенное сходство некоторых характерных элементов машин разных типов.Базовое шасси марки SAVA имело традиционную для своего времени рамную конструкцию. В его передней части устанавливался бензиновый двигатель мощностью порядка 40 л.с. При помощи механической трансмиссии с ручным управлением мощность передавалась на ведущую заднюю ось. Ходовая часть автомобиля была определенным образом усилена в соответствии с выросшими нагрузками. Подвеска на основе листовых рессор осталась без изменений, но на заднем мосту установили двускатные колеса. Передние управляемые колеса по-прежнему были одинарными.Броневик «унаследовал» от базового автомобиля капотную компоновку корпуса. Корпус должен был состоять из ряда крупных броневых деталей толщиной не более 4-5 мм. При помощи болтов и заклепок они должны были устанавливаться на каркасе нужной конфигурации. Корпус для броневика SAVA напоминал устройства защиты предыдущей «Минервы», но при этом имел заметные отличия.Двигатель и коробку передач прикрыли капотом упрощенной формы и достаточных размеров. Спереди силовая установка закрывалась вертикальным бронелистом, в центре которого имелось крупное окно для подачи воздуха к радиатору. В боевой обстановке оно прикрывалось створками распашной дверцы. Борта устанавливались под углом к продольной оси машины – задняя часть моторного отсека была шире передней. Сверху мотор прикрыли горизонтальной крышей. Ее центральная часть устанавливалась шарнирно и могла откидываться вверх-вперед для обслуживания.Передняя часть обитаемого отсека отличалась сравнительно сложной формой. Так, она получила выгнутый лобовой лист, форма которого была близка к цилиндрической. За счет большой длины такой лист выполнял функции и лобовой детали, и крыши обитаемого отсека. Вертикальные борта получили скругленную верхнюю кромку, обеспечивавшую правильное соединение со лбом и крышей. Борта условного отделения управления отличались большей высотой: их нижние элементы прикрывали раму шасси.Задняя часть обитаемого объема, выполнявшая функции боевого отделения, располагалась непосредственно на раме и не защищала ее. Этот агрегат получил вертикальные прямоугольные борта, позади которых находился выгнутый кормовой лист. Кормовая часть шасси, выступавшая за боевое отделение, получила собственную защиту в виде металлического короба. Задние колеса так же прикрыли наклонными щитками.На цилиндрической задней части корпуса помещался погон для установки оружия и его защиты. Вооружение должно было располагаться на установке, защищенной крупным куполом. Последний имел форму сектора шара и защищал стрелка только в передней полусфере. Сзади подобная башня была выполнена открытой, что сокращало массу машины и улучшало обзор.Штатным оружием бронеавтомобиля SAVA являлся пулемет Hotchkiss Modèle 1909 с воздушным охлаждением ствола. Это оружие устанавливалось в лобовой амбразуре башни и могло атаковать цели на разных направлениях. Грубая горизонтальная наводка осуществлялась поворотом всей установки на погоне, тонкая – перемещением пулемета на шкворне. Пулемет показывал скорострельность на уровне 500 выстрелов в минуту. Боекомплект хранился в жестких кассетах на 30 патронов. Для их перевозки внутри корпуса имелись объемные ящики.Экипаж нового бельгийского броневика должен был состоять из трех человек. В передней части обитаемого отсека помещался механик-водитель, отвечавший за управление машиной. Задняя часть корпуса являлась рабочим местом пулеметчика и его помощника. Водителю предлагалось попадать на свое место при помощи крупной двери в левом борту. Стрелки, в свою очередь, должны были использовать люк в правой стенке корпуса. Любопытно, что под дверью водителя оставалась подножка, заимствованная у базового автомобиля. Под задним люком подобная деталь отсутствовала, и потому пулеметчикам следовало использовать простую скобу, закрепленную на корпусе.Водитель мог следить за дорогой при помощи прямоугольного лючка в лобовом листе. В боевой обстановке люк закрывался и наблюдение следовало вести через щель в крышке. Башня позволяла пулеметчику и его помощнику наблюдать за передним сектором через амбразуру и за задней полусферой, пользуясь отсутствием части купола. Кроме того, дополнительные смотровые лючки располагались в бортовом люке и в изогнутом кормовом листе.Длина бронеавтомобиля Auto Blindée SAVA не должна была превышать 4,5-5 м, ширина – не более 2 м, высота – около 2,5 м. Боевая масса, по разным оценкам, составляла 3-3,5 т. Соотношение мощности двигателя и веса позволяло броневику развивать на хорошей дороге сравнительно высокую скорость. На пересеченной местности подвижность машины заметным образом сокращалась, но все же оставалась на достаточном уровне. Броневик мог преодолевать некоторые препятствия, но подобные показатели оставались на уровне другой техники того времени.Согласно наиболее правдоподобной версии, первый бронеавтомобиль нового типа, получивший собственное обозначение SAVA Modèle 1, был построен не позднее конца сентября 1914 года. Вскоре завод-изготовитель передал военным вторую машину под названием SAVA Modèle 2. Как следует из имеющихся данных, первые две машины серии почти не отличались друг от друга. Все различия носили технологический характер и никак не сказывались на общем облике или характеристиках.Уже в октябре – во время осады города немцами – завод S.A.V.A. сдал третий броневик. Вероятно, машина Modèle 3 строилась в спешке, и именно по этой причине не получила поворотную башню. В ее случае пулемет «Гочкисс» монтировался на открытой установке. При этом сохранялась возможность стрельбы в любом направлении.Насколько известно, новые бронеавтомобили SAVA в прямом смысле уходили с завода на фронт. Сразу после постройки технику отправляли на передовую для борьбы с противником и поддержки своих войск. Первой операцией с участием трех машин стала оборона Антверпена. В связи со специфической ситуацией на фронте и особенностями оснащения воюющих сторон наличие нескольких броневиков оказывало заметное влияние на ход боев. Тем не менее, всего три бронеавтомобиля не сумели спасти обороняемый город от захвата.По некоторым данным, во время отступления из Антверпена бельгийская армия сумела сохранить все три броневика S.A.V.A. и позже продолжила их эксплуатацию. В дальнейшем эта техника использовалась для поддержки войск в ходе различных операций, для ведения разведки и патрулирования определенных районов. «Позиционный тупик» не способствовал частому выходу броневиков на поле боя, но и не исключал продолжения их эксплуатации. Подобная служба продолжалась в течение нескольких следующих лет.По всей видимости, уже после окончания войны бельгийская армия решила отказаться от морально устаревших и выработавших ресурс бронеавтомобилей. Два из них были разобраны за ненадобностью. По некоторым данным, среди них была третья машина серии. Оставшемуся броневику (это была машина Modèle 1 или Modèle 2) теперь предстояло служить в органах правопорядка и решать задачи специальной полицейской машины.Известно об участии сохранившегося броневика в нескольких операциях по подавлению массовых беспорядков. По некоторым данным, его использовали как в Бельгии, так и на территории Рейнской демилитаризованной зоны. В разных источниках утверждается, что эксплуатация единственной оставшейся машины типа SAVA продолжалась до 1923 года. После этого она повторила судьбу двух других броневиков, отправившись на разборку и переплавку.Главной целью проекта SAVA являлось повышение безопасности экипажа бронеавтомобиля при сохранении всех прочих характеристик на уровне существующей техники. В целом, такая задача была решена, однако армия не смогла использовать весь потенциал новых бронеавтомобилей. В связи с потерей завода-изготовителя удалось получить лишь три боевые машины, что явно не отвечало существующим требованиям. Решать актуальные задачи пришлось при помощи иной бронетехники.