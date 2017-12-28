Пистолет-пулемет Lanchester (Великобритания)



Пистолет-пулемет Lanchester с запасными магазинами разной емкости. Фото Smallarmsreview.com



Немецкий MP 28 (вверху) и британский Lanchester (внизу). Фото Smallarmsreview.com



Для извлечения внутренних деталей оружие "переламывалось". Фото Smallarmsreview.com



Неполная разборка "Ланчестера". Фото Smallarmsreview.com



Затвор пистолета-пулемета. Фото Smallarmsreview.com



Приемник магазина. Фото Smallarmsreview.com



Ствольная коробка, приемник и кожух ствола - вид справа. Фото Smallarmsreview.com



Пистолет-пулемет Lanchester Mk 1 с подсумком для магазинов. Фото Smallarmsreview.com



Опытный "Ланчестер" с подвесным фонарем для ночных боев. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk



Он же с другого ракурса. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk



Британский пистолет-пулемет в роли немецкого оружия в руках японского диверсанта. Кадр из т/с "Четыре танкиста и собака" / Imfdb.org

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

https://militaryfactory.com/

http://guns.com/

http://smallarmsreview.com/

http://imfdb.org/

В некоторых случаях производители стрелкового оружия отказываются от разработки полностью новых проектов и осваивают производство собственных копий существующих образцов. Одной из причин этого может быть необходимость максимального ускорения и упрощения производства. Именно такие цели стояли перед британскими конструкторами, создававшими перспективный пистолет-пулемет Lanchester.После эвакуации из Дюнкерка армия Великобритании столкнулась с самыми серьезными проблемами. На континенте осталось колоссальное количество разнообразной материальной части, в том числе множество оружия всех классов. Промышленность получила задание восполнить потери в кратчайшие сроки, для чего ей следовало использовать новые подходы. Одним из способов максимального ускорения работ при упрощении производства и удешевлении готовых изделий должно было стать копирование готовых изделий зарубежной разработки, соответствующих предъявляемым требованиям.В августе 1940 года Королевские военно-воздушные силы заказали разработку и производство нового пистолета-пулемета, предназначенного для использования в подразделениях обороны аэродромов. К характеристикам оружия не предъявлялось никаких особых требований. При этом заказчик желал получить серийные изделия в самое ближайшее время. В противном случае, во время ожидаемого немецкого десанта аэродромы могли остаться без нормальной защиты.Было очевидно, что полный цикл создания нового образца, предусматривающий разработку нескольких предварительных версий проекта, длительные испытания и т.д. в текущих условиях невозможен. По этой причине фирма Sterling Armament Company предложила наладить производство собственной копии одного из простых и дешевых зарубежных образцов. В то же время, речь шла не о точном копировании: некоторые детали могли подвергнуться заметной переработке, а кроме того, оружие планировалось оснастить некоторыми новыми агрегатами.В новом проекте предлагалось копировать немецкий пистолет-пулемет MP 28. Это оружие было создано еще в конце двадцатых годов, но и по меркам самого начала сороковых сохраняло приемлемые характеристики. Кроме того, оно отличалось простотой и не предъявляло особых требований к производственным мощностям. Как следствие, компания «Стерлинг» имела возможность быстро наладить массовое производство оружия для ВВС.Процесс изучения немецкого образца-прототипа и подготовки документации для производства его копии возглавил конструктор Джордж Герберт Ланчестер. Позже его заслуги были отмечены руководством компании и заказчиком: готовый серийный пистолет-пулемет новой модели получил имя Lanchester в честь своего конструктора.Разработка проекта велась по заказу Королевских военно-воздушных сил, но вскоре им заинтересовались командующие других родов войск. Новое упрощенное оружие с достаточными характеристиками могло быть интересно армии и флоту. Впоследствии британские адмиралы сохранили подобный интерес, тогда как командование сухопутных войск разочаровалось в «Ланчестере». Это оружие оказывалось недостаточно простым и дешевым для массового производства. Желание ускорить выпуск новых систем и сократить стоимость производства позже привело к появлению пистолета-пулемета STEN.Дж.Г. Ланчестер и его коллеги в своем новом проекте решили сохранить максимально возможное количество узлов и агрегатов немецкого оружия. При этом некоторые детали планировалось переделать в соответствии с возможностями британской промышленности. Кроме того, «Ланчестер» должен был отличаться наличием некоторых устройств, дающих новые возможности.По своей компоновке британское изделие повторяло немецкий прототип. В передней его части находился ствол, прикрытый цилиндрическим кожухом. Ствол и кожух соединялись со ствольной коробкой, вмещавшей средства боепитания и подвижный затвор. В нижней части коробки предусматривалась установка ударно-спускового механизма. Как и MP 28, новый Lanchester должен был иметь деревянную ложу, однако ее форма была изменена с использованием имеющихся британских наработок.Пистолет-пулемет должен был комплектоваться нарезным стволом длиной 8 дюймов (203,2 мм) или 22,6 калибра. Патронник ствола рассчитывался под пистолетный патрон 9х19 мм «Парабеллум». Ствол жестко закреплялся в передней части ствольной коробки. Поверх ствола монтировался цилиндрический кожух. Для подвода воздуха, охлаждающего ствол, в кожухе имелось несколько рядов круглых отверстий. Кожух также служил основанием для мушки и передней антабки.Оружие сохранило цилиндрическую ствольную коробку. Спереди к ней присоединялся трубчатый приемник магазина. Для удешевления эту деталь выполнили из латуни. Слева на ней имелась небольшая приемная шахта, справа – окно для выброса гильз. За приемником в ложе устанавливалась основная часть ствольной коробки, выполненная в виде трубки достаточной длины. Справа на ней имелся продольный паз с изогнутой задней частью. По этому пазу должна была перемещаться рукоятка управления затвором.Британский пистолет-пулемет «унаследовал» автоматику на основе свободного затвора. Внутри ствольной коробки перемещался массивный цилиндрический затвор сравнительно простой конструкции. На его зеркале помещался фиксированный ударник. Справа предусматривалась установка рукоятки управления. Сзади затвор подпирался возвратно-боевой пружиной. Последняя фиксировалась на своем месте при помощи крышки ствольной коробки.Ударно-спусковой механизм «Ланчестера» так же отличался простотой. Его конструкция допускала стрельбу одиночными или очередями. Управление огнем осуществлялось традиционным спусковым крючком. Отдельный предохранитель в составе УСМ отсутствовал – спуск блокировался перемещением затвора назад с последующей установкой его рукоятки в соответствующий паз.Пистолет-пулемет Lanchester предлагалось комплектовать отъемными коробчатыми магазинами с двухрядным размещением боеприпасов. Были созданы два варианта магазина, на 32 и на 50 патронов 9х19 мм «Парабеллум». Магазин устанавливался в приемную шахту на левой стороне оружия и фиксировался на своем месте несложной защелкой.Дж.Г. Ланчестер и его коллеги незначительно переработали прицельные приспособления базового образца, приведя их в соответствие с британскими порядками. На кольце в передней части кожуха затвора помещалась мушка, по бокам прикрывавшаяся небольшими проволочными дугами. На ствольной коробке находился регулируемый открытый прицел. Изменяя положение целика, стрелок мог менять дальность стрельбы в пределах от 100 до 600 ярдов (91-550 м). При этом эффективная дальность огня незначительно превышала минимальную установку прицела.Британский проект предусматривал использование существующей фурнитуры. Все агрегаты изделия Lanchester должны были монтироваться на деревянной ложе. Последняя представляла собой незначительно измененную деталь винтовки Lee-Enfield. Новая ложа отличалась от базовой меньшей длиной и доходила только до приемника магазина. Кроме того, пришлось переработать форму внутреннего отсека в соответствии с иной конструкцией оружия. При этом сохранялась шейка приклада с характерным выступом под пальцы, приклад достаточной длины и металлический затыльник. В нижней части приклада размещалась вторая антабка для ремня.Интереснейшим нововведением проекта «Ланчестер» стали крепления для штыка. Заказчик посчитал, что бойцу, вооруженному новым пистолетом-пулеметом, в бою может понадобиться клинок. Как следствие, на переднем кольце кожуха ствола появился выступ круглого сечения, на который предлагалось надевать кольцо штыка. Защелка штыка, в свою очередь, должна была взаимодействовать с Т-образной опорой под кожухом. С новым оружием должен был использоваться штатный штык винтовки «Ли-Энфилд».Общая длина пистолета-пулемета Lanchester составляла 33,5 дюйма (851 мм). Масса без магазина – 9,6 фунтов или 4,3 кг. Оружие показывало скорострельность на уровне 600 выстрелов в минуту и разгоняло пулю до 380 м/с. Эффективная дальность стрельбы из-за пистолетного патрона не превышала 150-200 м.Несмотря на любопытный подход и все усилия, разработка нового проекта и производство опытных образцов заняли несколько месяцев. Только в начале ноября 1940 года компания Sterling Armament передала военным два прототипа изделия «Ланчестер». Это оружие прошло необходимые испытания, получило одобрение специалистов и было рекомендовано к принятию на вооружение. Кроме того, по результатам испытаний появилась рекомендация о некотором упрощении конструкции с целью получения дополнительной экономической и технологической выгоды.Первый вариант пистолета-пулемета Дж.Г. Ланчестера был принят на вооружение под обозначением Lanchester Mk 1. Чуть позже на вооружение поступила упрощенная версия оружия. Ввиду максимальной унификации и сохранения основных характеристик на уровне существующего образца она получила специфический индекс – Mk 1*.Новая модификация Lanchester Mk 1* отличалась упрощенным ударно-спусковым механизмом, который обеспечивал только огонь очередями и не имел штатного режима стрельбы одиночными. Как следствие, пистолет-пулемет не имел переводчика огня. Кроме того, был переработан прицел. Теперь он имел перекидной целик для стрельбы на дистанции 100 и 200 ярдов. Предыдущий прицел, рассчитанный для стрельбы на 600 м, справедливо сочли избыточным.Проект «Ланчестер» создавался по заказу Королевских ВВС, но первым покупателем такого оружия стал Королевский ВМФ. 13 июня 1941 года компания-разработчик получила заказ на серийное производство новых пистолетов-пулеметов для флота. Вскоре появился заказ от военно-воздушных сил. Армия к этому времени потеряла интерес к копии MP 28 и решила закупать другое оружие. Отказ сухопутных войск заметным образом ударил по перспективам проекта в контексте производства, однако компания-разработчик все же развернула массовый выпуск оружия для выполнения полученных заказов.Первые партии пистолетов-пулеметов Lanchester Mk 1 были переданы заказчикам к началу осени 1941 года. Чуть позже в серию пошел упрощенный «Ланчестер» версии Mk 1*. По некоторым данным, оружие двух моделей в течение некоторого времени производилось параллельно, но позже от чуть более сложного образца отказались. Массовое производство оружия двух моделей продолжалось до начала 1945 года. За это время в интересах нескольких родов войск выпустили порядка 100 тыс. пистолетов-пулеметов Lanchester. Впрочем, это были весьма скромные результаты в сравнении с другим оружием. К примеру, количество серийных пистолетов-пулеметов STEN за годы войны перевалило за 4 миллиона.Основным эксплуатантом изделий «Ланчестер» стал Королевский военно-морской флот. Кроме того, заметное количество такого оружия было передано флотам Канады, Новой Зеландии и других стран Британского содружества. Новые пистолеты-пулеметы предназначались для использования морской пехотой и экипажами кораблей. В случае с Канадой также имели место поставки оружия в десантные части. Сравнительно массовое производство имело понятные последствия. Везде, где сражались морские пехотинцы Великобритании или Содружества, активно использовались пистолеты-пулеметы, скопированные с немецкого оружия.После окончания Второй мировой войны в британских арсеналах оставалось значительное количество изделий Lanchester обеих модификаций. Эксплуатация такого оружия продолжилась, однако его стали постепенно заменять более новыми и совершенными образцами. Британский флот окончательно отказался от «Ланчестеров» только в шестидесятых годах. Примечательно, что списываемое оружие все еще сохраняло часть ресурса и могло использоваться по прямому назначению. Вследствие этого значительная часть пистолетов-пулеметов была продана третьим странам. Новыми его эксплуатантами стали армии Аргентины, Чили, Доминиканской Республики, Египта и т.д. Насколько известно, две последние страны успели использовать полученное оружие в боях. Египетская армия применяла импортные пистолеты-пулеметы в войнах с Израилем, а доминиканские солдаты использовали их во время гражданской войны 1965 года.Насколько известно, к настоящему времени пистолеты-пулеметы Lanchester были окончательно сняты с вооружения во всех странах. Большая часть этих изделий отправилась в переплавку, но значительное их количество сохранилось в музеях и частных коллекциях. «Ланчестеры» обеих моделей регулярно появляются на различных оружейных аукционах.Время от времени британское оружие появлялось на киноэкране. В первую очередь, пистолеты-пулеметы играли самих себя и появлялись в роли оружия в руках англичан. Тем не менее, были и иные, не менее интересные появления. Так, в польском телесериале «Четыре танкиста и собака» пистолет-пулемет Lanchester Mk 1* получил роль изделия MP 28, состоящего на вооружении японских десантников. Примечательно, что немецкое оружие действительно использовалось в Японии, и этот эпизод фильма получился в определенной мере правдоподобным.Находясь в сложной ситуации и испытывая проблемы с вооружением и техникой, Великобритания была вынуждена прибегнуть к прямому копированию одного из зарубежных образцов. Получившийся пистолет-пулемет мог стать одним из основных вооружений армии, однако этого не произошло. По меркам Второй мировой войны, изделия Lanchester производились в не самых больших количествах. При этом, однако, проект Дж.Г. Ланчестера заметным образом повлиял на дальнейшее развитие британского оружия. Новые пистолеты-пулеметы, такие как STEN, Sterling и т.д. основывались на тех или иных идеях, заимствованных у базового MP 28 / Lanchester.