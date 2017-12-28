Президент России Алексей Навальный. Встречайте...

Наша цель – дать человеку, нашим детям, лучшее образование в мире.

Я увеличу расходы на здравоохранение и образование в два раза. Я установлю размер минимальной зарплаты на уровне 25 тыс. рублей. Я снижу налоги на малый бизнес. Я понижу ставку по ипотечному кредиту с 11% до 2%. Эти расходы требуют денег. И где же я буду их брать? Первое – борьба с коррупцией...

Расходы на безопасность мы сокращаем. Оставляем только нужное. Расходы на армию мы не сокращаем, но меняем структуру – чтобы основные средства шли на зарплаты, что позволит создать контрактную армию, где профессионалы получают очень хорошие деньги.

поржать





19 марта 2018 года. Центризбирком объявляет результаты выборов, которым рукоплещет всё прогрессивное человечество. Радостью преисполнены все те, кто за последнее время успел прикупить жёлтенькую уточку. Рукоплещет Европейский суд по правам человека. В пляс пустились депутаты Европарламента. Шумная гулянка в Совете Европы. В экстазе от неимоверно бурного чувства удовлетворения бьются представители Human Rights Watch и прочих правозащитных организаций, включая, конечно же, Московскую Хельсинкскую группу. Ведь победителем на выборах объявлен, ну и что если судимый, Алексей Навальный. О да! Свершилось!..А, учитывая, что время предновогоднее, почему бы не пофантазировать... И пусть рейтинг 0,8%... Кому это в странах прогрессивной демократии мешало?..Итак, Алексей Навальный – президент России. Пофантазировали? Пофантазировали... Ну и теперь – перейдём к пунктам программы «президента», которую он озвучил за несколько дней до того, как был отфутболен Эллой Памфиловой, председательствующей в Центризбиркоме. Ведь нужно же хотя бы приблизительно знать, что всем нам уготовано будущим «лидером нации» и «непримиримым борцом с коррупцией». И тут без первоисточника никак не обойтись. Ролик от Алексея Анатольевича (только огромная просьба – не торопитесь при просмотре, ведь уже первые кадры ролика о многом говорят):Не успел ролик кандидата начаться, как видим перед собой карту России, которую Алексей Навальный называет очень богатой страной.Да, Россия - действительно очень богатая страна. Но вот ведь какая странность – г-н Навальный напечатал слово «Россия» как-то «левенько». И вот совершенно же не случайно. Алексей Анатольевич, называя страну богатой, закрывает буквой «Р» то богатство, которое Россия недавно себе возвратила – Крым. На карте не видно даже того места, где географически располагается Крым. Объясняется это очень просто: г-н Навальный его сознательно «прикрыл», чтобы не иллюстрировать напрямую свою позицию по крымскому статусу. А если «прикрыл», значит, по крайней мере, крымчанам от «президента» Алексея Навального ничего позитивного для себя ожидать не приходится. А другие неудобные для себя вопросы Алексей Анатольевич чем на посту президента собирается прикрыть? – фиговым листком?..Ролик продолжается...Алексей Навальный:А вот и тот самый «фиговый листок» от Алексея Анатольевича. О том, что он с некой командой даст российским детям лучшее образование в мире, говорит человек, выводящий школьников и студентов на митинги в свою поддержку ровно в то самое время, когда те должны находиться на занятиях и это самое образование получать... Вот ведь какая закавыка: и когда же «нашим детям» получать образование, если г-н Навальный их ожидает на площадях с надувными уточками и подаренными родителями новыми айфонами?.. Или когда Алексей Анатольевич станет президентом, он запретит школьникам и студентам участвовать в митингам, если тем вдруг не приглянётся его правление?..Навальный:Вы меня, конечно, извините. Но заявление о том, что «кандидат» собирается брать деньги на образование, здравоохранение и прочие отрасли у коррупционеров, - это вообще на кого рассчитано? На всё тех же, кто купил жёлтого утёнка и считает, что тем самым внёс вклад в борьбу с коррупцией?..Приходит, весь из себя такой президент, Навальный в рабочий кабинет в Кремле и отдаёт распоряжение: «Отберите-ка живо 5 триллионов рублей у коррупционеров и направьте-ка их немедля на медицину и образование». Щёлк пальцами, и система заработала: коррупционеры на коленях поползли к Алексею Анатольевичу, чтобы он не лишал их пяти триллионов и вообще не велел казнить.Курам на смех. Хотя, возможно, тут есть недооценка Алексея Анатольевича... и, возможно, ему куда больше известно о хитрых коррупционных схемах, а потому и методах борьбы с ними, ведь он один из немногих осужденных, которые после приговора умудрялись вылетать на отдых за рубеж...Навальный:Это вообще замечательно! Львиная доля оборонных расходов идёт на зарплаты... и на чём, простите, эти обеспеченнейшие контрактники в таком случае служить будут? - ведь обновления техники точно не предвидится – ну, всё ж на зарплаты идёт.А и правда... Зачем какое-то обновление, ведь при «президенте» Алексее Навальном у нас точно не будет врагов. Совсем как в 90-е, когда страна тоже «эффективно» поборола и коррупцию, и мошенничество, и армию развивала, и образование, и всё остальное. Так, что на рядовом гражданине еле-еле штаны держались, а те, против кого боролись, мешками и ящиками носили долларовую наличку, едва ли не подпирая этими ящиками шкафы в кабинетах.В общем, факт остаётся фактом – Алексей Анатольевич с такой программой – президент для держателей игрушечных уточек.А вообще Алексею Анатольевичу – пять баллов за «оппозиционный» настрой. Это ж надо так красиво всего за каких-то пять-шесть лет свести «марши миллионов» к маршам «горсток», если не сказать «кучек»... К цирковым этюдам с озвучиванием пунктов этой программы. С точки зрения всех тех, с кем этот недокандидат предлагает бороться, вообще идеальный вариант. И чего эта Памфилова такая принципиальная...Предлагаю в качестве углубления, так сказать, темы, познакомиться с комментариями по некоторым «предвыборным» перлам г-на Навального от Анатолия Шария. Есть над чемподумать:Как-то так...