20:00 27 декабря
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Минфин публикует данные об уровне зарплат российских чиновников

Министерство финансов РФ решило впервые опубликовать данные о заработных платах федеральных министров, депутатов и представителей органов местного самоуправлении и других чиновников. При этом данные опубликованы за 2016-й год, и в этом списке отсутствуют данные по заработным платам некоторых министров – в частности, нет данных о жаловании министра обороны и МВД.

Выясняется, что самая маленькая зарплата в правительстве России у министра строительства. Михаил Мень получал в 2016 году в среднем по 443 тысячи рублей в месяц. При этом самая высокая из министерских заработных плат – у главы Минфина Антона Силуанова. Сообщается, что он в 2016 году ежемесячно получал по 1,73 млн рублей. Констатировано, что зарплата в ведомстве по итогам года составила лишь 22% дохода Антона Германовича.

Минфин публикует данные об уровне зарплат российских чиновников



На втором месте после министра финансов по уровню зарплаты – министр экономического развития. Планка жалования составляет 1,27 млн рублей в месяц. У главы МЧС – чуть менее миллиона рублей в месяц.

Представлены заработные платы и у депутатского корпуса. В материале говорится, что среднемесячная зарплата депутата Государственной Думы в 2016 году составляла 420 тыс. рублей. У представителей Совфеда – 385 тыс/месяц.

Средняя заработная плата судей Конституционного суда в 2016 году оценена в 615 тысяч рублей в месяц.

Опубликованы и данные о командировочных выплатах федеральным чиновникам. Так, в среднем уровень суточных командировочных выплат сотруднику центрального аппарата правительства в случае зарубежной поездки составил в прошлом году 270 тысяч рублей. А для сотрудников МИДа – «только» 147 тыс./сутки.

Заработные платы президента и председателя правительства не публикуются.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. Svarog Сегодня, 18:50
    За что им платят такие деньги?!
    Svarog
    1. Джедай Сегодня, 18:55
      Цитата: Svarog
      За что им платят такие деньги?!

      Так ведь "слуги народа"... negative Посадить бы их на зарплату простого работяги - может начали бы делом заниматься?
      Джедай
      1. Шура пермский Сегодня, 19:00
        Куда им столько… обалдеть,еще и воруют
        Шура пермский
        1. Джедай Сегодня, 19:03
          Цитата: Шура пермский
          Куда им столько… обалдеть,еще и воруют

          На Западе есть такая пословица, что тот, у кого два миллиарда баксов богаче того, у кого всего один. wink
          Джедай
          1. Тралл Сегодня, 19:19
            Зарплаты маленькие, мотивации хорошо работать нет. Расстрелять! laughing
            Тралл
      2. 79807420129 Сегодня, 19:25
        Цитата: Джедай
        Посадить бы их на зарплату простого работяги - может начали бы делом заниматься?

        Здрав Будь Макс drinks hi Пускай в футболисты идут,эти "слуги" нищеброды по сравнению с ними
        зарплата Новосельцева в Санкт-Петербурге составляет порядка 5 млн рублей в месяц – чуть меньше 1 млн евро в год – 500 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную на поле в календарном году.По неофициальным данным зарплата Тараса Бурлака в «Рубине» составляет порядка 1,5 млн евро в год – 105 млн рублей – порядка 9 млн рублей в месяц.Павлу Погребняку даже в самые трудные для бело-голубых моменты,они были вынуждены продолжать платить Павлу его непомерную заработную плату – порядка 1,8 млн евро в год

        Во Макс как надо лавки полировать и это только трое,а сколько их футболеров ногомячистов? fellow
        79807420129
        1. Джедай Сегодня, 19:27
          Привет, Влад! hi drinks Дармоедов в любой стране хватает, к сожалению...
          Джедай
          1. 79807420129 Сегодня, 19:31
            Цитата: Джедай
            Дармоедов в любой стране хватает, к сожалению...

            Блин я тоже бы таким ногомячистом был и ты бы тоже,сиди на лавке,да 5 лямов получай,посидел так пару лет и на хрена ему в шахту уголек добывать. what
            79807420129
            1. Джедай Сегодня, 19:34
              И не говори, позорят страну, так ещё и капусту лопатой за это гребут. Где логика??? request
              Джедай
        2. слава1974 Сегодня, 19:45
          500 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную на поле в календарном году.

          Эх, мне бы пару минут хотя бы мяч погонять! laughing
          слава1974
    2. 210окв Сегодня, 18:57
      Особо тяжёлые условия труда..Самый главный вообще гребёт как раб...
      Цитата: Svarog
      За что им платят такие деньги?!
      210окв
    3. den3080 Сегодня, 19:49
      Зарплаты вполне на уровне крупных чиновников Запада, у Силуанова так и побольше.... всего на 20% меньше, чем зарплата президента!!! США так-то(у Барака Обамы)
      den3080
  2. Masya Masya Сегодня, 18:54
    ой, думается мне, дурят нашего брата!!! стопудово в разы больше!
    Masya Masya
    1. 210окв Сегодня, 19:02
      Марина hi Да даже если реальная,то во сколько раз больше простого работяги?В раз пятьдесят не меньше..При СССР такого не было.
      Цитата: Masya Masya
      ой, думается мне, дурят нашего брата!!! стопудово в разы больше!
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 19:12
        Дмитрий! love в детстве такая байка ходила, что дети Брежнева сходили с ума, т.к. не знали, что еще пожелать.... по ходу, вышеописанные тоже кризанулись, не нажрутся ни как...
        Masya Masya
      2. ADmA_RUS Сегодня, 19:46
        СССР больше нет и не вернётся. Теперь это наша реальность.
        ADmA_RUS
        1. Svarog Сегодня, 19:58
          Цитата: ADmA_RUS
          СССР больше нет и не вернётся. Теперь это наша реальность.

          Почему не вернется, вернется,за Грудинина голосуйте
          Svarog
    2. Александр War Сегодня, 19:41
      Конечно больше ,это за 2016 год у них а сейчас больше с учетом инфляции
      Александр War
  3. Tusv Сегодня, 18:54
    Цитата: Svarog
    За что им платят такие деньги?!

    Думаешь легко по кабакам да бабам каждый день. Этож какая нагрузка на организм. Сарказам есно
    Tusv
    1. Svarog Сегодня, 19:11
      Цитата: Tusv
      Цитата: Svarog
      За что им платят такие деньги?!

      Думаешь легко по кабакам да бабам каждый день. Этож какая нагрузка на организм. Сарказам есно

      Знаю достоверно, что у многих рабочий день начинается с массажа, потом пидекюр, манекюр, далее завтрак.. и вот уже обед..после чего, не всегда, но нужно переложить несколько бумаг и подписать, и вот уже вечер и только тут, начинаются кабаки да бабы..
      Svarog
      1. Tusv Сегодня, 19:24
        Цитата: Svarog
        и вот уже вечер и только тут, начинаются кабаки да бабы..

        Ну правильно. Рабочий день делиться на До обеда и Перед уходом.
        Тут в начале этого года аж целых 5 Биг боссов контролировали мою работу в течении 1,5 суток. Только представь, как им в кабинетах не удобно было спать
        Tusv
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:54
    Ну, не исхудают. Это точно. Вот для этих ребят точно нужна прогрессивная шкала налога. Ну хоть 50% laughing
    Горный стрелок
    1. Krasnodar Сегодня, 18:57
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, не исхудают. Это точно. Вот для этих ребят точно нужна прогрессивная шкала налога. Ну хоть 50% laughing

      Я в Израиле от 57% налога подоходного плачу, но в командировку на себя никогда таких бабок не тратил...
      Krasnodar
  5. Krasnodar Сегодня, 18:54
    Суточные сотрудникам МИДа в 2400 баков в сутки?
    Епрст, вот куда идут мои налоги в России! )))))
    Krasnodar
    1. Sistema Сегодня, 18:59
      Цитата: Krasnodar
      Суточные сотрудникам МИДа в 2400 баков в сутки?
      Епрст, вот куда идут мои налоги в России! )))))

      В Израиль думаю ..
      Sistema
  6. Sistema Сегодня, 19:01
    А еще в России дороги плохие и пенсионеры голодают.. и т.д. Начинается !
    Sistema
  7. Салют Сегодня, 19:02
    обеспеченный чиновник - честный чиновник
    Салют
    1. Dedall Сегодня, 19:07
      Лучший чиновник - мертвый чиновник.
      Dedall
      1. Салют Сегодня, 19:09
        анархия сможет взять на себя функции чиновника? кто работу делать будет?
        у вас голова полная стереотипов
        Салют
        1. Dedall Сегодня, 19:27
          А они работают? Наверное, нигде, кроме Москвы, примеров работы чиновников не найти. Даже в Питере - свернёшь с Невского и видишь дворы забитые мусором с бомжами, которые там ковыряются. А в нашем Новочеркасске вообще ходить не стоит, да и ездить тоже, потому что крайний раз более-менее значительный ремонт дорог делали на предыдущие выборы. Сейчас в асфальте основных улиц уже колеи образовались.
          Dedall
    2. den3080 Сегодня, 19:53
      Например Улюкаев fellow чем не обеспеченный чиновник??
      Про Питер это вы зря. Я думаю, что практически не осталось такого... дворы забитые мусором и бомжи в мусоре копаются... Давно в Питере не были?
      Лет 15... я полагаю.
      den3080
  8. dok123 Сегодня, 19:06
    Так они плачутся, что им давно не идексировали з/п...
    Вот бюджетникам индексируют на 4% , от базового оклада в 8-10 тыс...
    А им, ссуко, нет...
    dok123
    1. Вадим237 Сегодня, 19:21
      Ну что - достойная зарплата за работу на которой тебя вся страна каждый день д мом поливает, такую работу далеко не каждый потянет, проблем море и решения нужно принимать быстро, в зависимости от обстановки, на рынке и политике.
      Вадим237
  9. НЕКСУС Сегодня, 19:06
    Выясняется, что самая маленькая зарплата в правительстве России у министра строительства. Михаил Мень получал в 2016 году в среднем по 443 тысячи рублей в месяц. При этом самая высокая из министерских заработных плат – у главы Минфина Антона Силуанова. Сообщается, что он в 2016 году ежемесячно получал по 1,73 млн рублей

    Тут один израильский товарищ про демократию рассуждал,утверждая ,что это апофеоз политического строя любого государства.
    А чего МИНФИН не озадачится подсчетом зарплат среднестатистического работяги в РФ,а так же льгот и надбавок?
    И вообще ,смешно выглядит все это...люди с миллионными зарплатами учат население жить,средняя зарплата которого по всей России ,дай Бог если 20 тысяч.
    НЕКСУС
    1. Monster_Fat Сегодня, 19:10
      Мне, там "командировочные" "понравились".... wink Теперь понятно, почему все гос-чиновники и депутаты выступают за "не разрушение связей" с ЕС и пр. "заграницей"... С такими-то "командировочными" и я бы, тоже, выступал "за это".... wink Помню-помню, когда работал в российских компаниях (кстати не самых "задрипанных") то при поездке за-границу получал командировочные в размере 80-200 USD (в зависимости от страны)... winked
      Monster_Fat
    2. Вадим237 Сегодня, 19:14
      А среднестатистические работяги работают на частников - государство им зарплаты поднять не сможет. А по МИНФИНУ - средняя зарплата по России 36000 рублей.
      Вадим237
      1. Monster_Fat Сегодня, 19:32
        Ну, в частных-то конторах, вообще "весело": везде, где я работал-"официальная" зарплата соответствовала или "минимальной зарплате" на тот момент или была выше минимальной не более чем на 25%-все остальное "в конверте", ....а так- да--"средняя температура по больнице" равна 36000 р..... wink
        Monster_Fat
  10. Комментарий был удален.
  11. Гардамир Сегодня, 19:12
    Спасибо президенту за наше правительство!
    Гардамир
  12. sapporo1959 Сегодня, 19:17
    Хорошо всё же в России слугой народа быть.То то думаю чего это их так развелось? При коммунистах помню у нас в городе с одной только Базой Океанического Рыболовства в пять тысяч работающих слуги народа лишь только в двух зданиях умещались трех этажном исполкоме и двух этажном в раза два меньшем исполкома горкоме партии.А нынче без той самой Базы которая океанического,а по сути в обще без ничего в шести домах с трудом размещаются...
    sapporo1959
  13. ВладГашек Сегодня, 19:22
    Содержание госаппарата в РФ зашкаливает. Интересно почему не учитывают результативность работы, значимость деятельности для народа. Минстрой имеет в 4 раза меньше бухгалтера. Гримасы российской реальности. Ни о каком развитии, то бишь, импортозамещении не может идти речи. Деньги отбирать у бизнеса и работяг и складировать в зарубежных банках - стратегия власти. Недаром ВВП решил самодвигаться в президенты, иначе не отмоешься от "педросовской" грязи.
    ВладГашек
    1. Бензорез Сегодня, 19:54
      Кстати я категорически с Вами согласен. Всегда посещает вопрос. Если я не справился с работой порученной мне-мне не дадут денег. Зачем ты за нее брался, если не уверен что сделаешь? Более того, меня ещё и накажут за испорченный материал. Почему в руководстве страны происходит по другому?!!
      Бензорез
  14. Бензорез Сегодня, 19:22
    Ох, лучше б нам не знать этих циферь. Хотя, а как не знать?!! Нужно же понимание-кого к стене ставить первым и кому-что предьявлять.
    Бензорез
  15. Геркулесыч Сегодня, 19:29
    Слуги народа, что еще сказать! Ибо на этом у меня нематерные слова закончились!
    Геркулесыч
  16. Андрей1978 Сегодня, 19:32
    Тяжело беднягам... после марта 2018 поднять надо з.п., работают люди на износ. Думают каждый день, а в друг Робин Гад нарисуется?
    Андрей1978
  17. Андрей1978 Сегодня, 19:37
    Я работаю в отделении крупного холдинга связанного с электроэнергетикой. Суточные в новогоднюю неделю на случай аварии 250 рублей....
    Андрей1978
  18. мыслитель Сегодня, 19:40
    Заработные платы президента и председателя правительства не публикуются

    Есть декларации о доходах
    Согласно официальной декларации, Путин в 2016 году заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб. Совокупный доход премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам 2016 года составил 8,587 млн руб.
    мыслитель
  19. Александр War Сегодня, 19:45
    Добавлю видео
    Александр War
  20. tchoni Сегодня, 19:46
    Строительного министра жалко. Даже до полумиллиона не дотянул... Зарплата мэнэджера среднего звена в Момквабаде, можно сказать... ну там уровень ГИПа или что то в этом роде...
    А суточные у разного рода правительственных элементов - просто шикарные... раз в год в командировочку смотался на месяц - и мона не раьотать.
    tchoni
  21. Симон Сегодня, 19:46
    Цитата: Тралл
    Зарплаты маленькие, мотивации хорошо работать нет. Расстрелять! laughing

    "Шарашку" создать, как в сталинские времена - лучше работать будут! yes
    Симон
  22. ВохаАхов Сегодня, 19:54
    Вот они "Слуги народа". В какой стране "слуга" получает зарплату на 2 или даже 3 порядка больше, чем "господин". Ответ прост. Это Россия!
    ВохаАхов
  23. vladimirvn Сегодня, 19:56
    За хорошую работу, ни каких денег не жалко. Но так ведь это, за хорошую!
    vladimirvn
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