20:02 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

По данным сразу нескольких сирийских источников боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), расположенные в провинции Идлиб, произвели запуск нескольких ракет по российской военной базе «Хмеймим». Об этом также сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

фото с Telegram-канал Directorate 4 , где видно два следа от разрывов в небе


По предварительным данным при обстреле применялись реактивные системы залпового огня. Угроза была оперативно обнаружена российскими силами противовоздушной обороны, после чего в ход пошли системы ПВО «Панцирь-С1». Источники отмечают, что ракеты перехвачены в воздухе около населенного пункта Джабель. Ни один из боеприпасов не достиг цели.


По данным ливанского портала Al Masdar News, одна ракета упала вблизи города Джабла, расположенного в 25 километрах к югу от Латакии. Ресурс также сообщает, что в данный момент российские вертолеты патрулируют район, из которого были запущены ракеты, — предположительно, это город Бидама в провинции Идлиб.

Использованы фотографии: https://t.me/directorate4
86

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 125

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  1. Салют Сегодня, 19:04
    боевикам в ответку что нибудь прилетело?
    на базе Хмеймим недавно наш президент побывал
    Салют
    1. Тралл Сегодня, 19:07
      Цитата: Салют
      боевикам в ответку что нибудь прилетело?

      В ответ на ракетную атаку российские самолеты совершили десятки авианалетов на несколько позиций FSA и Хайят Тахрир аль-Шам (HTS) в районе Бидама и вблизи деревень Наджие, аль-Сагр, аль-Заиния.
      Тралл
      1. Джедай Сегодня, 19:09
        Значит, ответку бармалеи получили, но всё равно маловато.
        Джедай
        1. Tusv Сегодня, 19:16
          Цитата: Джедай
          Значит, ответку бармалеи получили, но всё равно маловато.

          Не. За ПВО Смежники пасть порвут, зашьют и еще раз пройдутся.
          Не ну. Гордость за Родное ПВО
          Tusv
          1. Джедай Сегодня, 19:20
            Я не исключаю что бармалеи по заказу хозяев прощупывали таким образом оборону базы в Хмеймиме. Поэтому расслабляться не следует. soldier
            Джедай
            1. Tusv Сегодня, 19:30
              Цитата: Джедай
              Я не исключаю что бармалеи по заказу хозяев прощупывали таким образом оборону базы в Хмеймиме.

              Возможно сегодня Наш представитель спецом назвал 2018 полное уничтожение Нусры. Сразу бармаглоты свои позиции и вскрыли
              Tusv
              1. DMoroz Сегодня, 19:57
                Возможно не только
                Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда" сообщил о том, что сирийские войска блокировали американскую военную базу Эт-Танф....
                Эрдоган недавно Асада опять террористом обозвал, а Идлиб это их зона...Совпадение?
                DMoroz
            2. midivan Сегодня, 19:58
              Цитата: Джедай
              Я не исключаю что бармалеи по заказу хозяев прощупывали таким образом оборону базы в Хмеймиме. Поэтому расслабляться не следует. soldier

              Скорей всего не прощупывали, а для того чтобы поставить под сомнения наши заявления о победе на мировом сми, все в стиле и ни чего нового.
              midivan
            3. Sergey53 Сегодня, 20:02
              Цитата: Джедай
              Я не исключаю что бармалеи по заказу хозяев прощупывали таким образом оборону базы в Хмеймиме. Поэтому расслабляться не следует. soldier

              Думаю более точный прогноз.Учитывая место и вооружение.
              Sergey53
          2. Балу Сегодня, 19:22
            Цитата: Tusv
            Гордость за Родное ПВО

            Здоровья, терпенья, благополучия, удачи, новых побед Ракетчикам и всем, кто панцирь и другие системы создал. drinks
            Балу
            1. Tusv Сегодня, 19:33
              Цитата: Балу
              Здоровья, терпенья, благополучия

              Спасибо. Терпежу у нашего Брата даже на избыток слишком, а удача это мастерство drinks
              Tusv
          3. Монос Сегодня, 19:23
            Слава Богу, не проворонили, отработали на отлично и никого из наших не задело. "Панцири" теперь как горячие пирожки будут раскупать. Или, как за "Мазератти", в очередь записываться. Одним словом - "Браво!", все хорошо поработали! good
            Монос
            1. Монос Сегодня, 19:33
              Вспомнил! А, ведь, только вчера отмечали День Войск противовоздушной обороны! Молодцы парни! Не посрами.
              Монос
              1. DalaiLama Сегодня, 19:42
                Кто им ракеты к нему подкинул?
                Сначала ПЗРК, теперь это.
                DalaiLama
              2. Tusv Сегодня, 19:54
                Цитата: Монос
                А, ведь, только вчера отмечали День Войск противовоздушной обороны! Молодцы парни!

                Вчера отмечали день ПВО Родных братьев - Войсковиков. те что в Тартусе стоят. В Хмейним, это теперь ВКС, наш Праздник весной.
                Tusv
                1. Монос Сегодня, 19:59
                  Цитата: Tusv
                  Вчера отмечали день ПВО Родных братьев - Войсковиков. те что в Тартусе стоят. В Хмейним, это теперь ВКС, наш Праздник весной.

                  Системы-то одни и те же! smile Поздравили коллег. drinks Я, как раз, в Войсковом на "Кубах" служил.
                  Монос
        2. poquello Сегодня, 19:39
          Цитата: Джедай
          Значит, ответку бармалеи получили, но всё равно маловато.

          ща загребут лопатой
          «Свободная сирийская армия» (FSA) официально отказалась участвовать в проведении мирных переговоров по Сирии в Сочи и объявила джихад России.
          Источник новости Free-News:
          poquello
          1. Джедай Сегодня, 19:40
            Какие жестокие самоубийцы...
            Джедай
            1. poquello Сегодня, 19:42
              Цитата: Джедай
              Какие жестокие самоубийцы...

              торнаду им в зубы
              poquello
              1. Джедай Сегодня, 19:50
                Для стопроцентного эффекта и в выхлопную трубу не помешает вторую. yes
                Джедай
        3. фигвам Сегодня, 19:49
          Отличный боевой опыт был для с-400, теперь для панцирей, лишь бы такие обстрелы не приняли постоянный характер, боекомплект не резиновый.
          фигвам
      2. Tusv Сегодня, 19:41
        Цитата: Тралл
        В ответ на ракетную атаку российские самолеты совершили десятки авианалетов

        Надеюсь,за наезд на "Крышу", еще калибровый салют будет и Стратеги по тренеруются.
        Tusv
    2. Svarog Сегодня, 19:12
      Цитата: Салют
      боевикам в ответку что нибудь прилетело?
      на базе Хмеймим недавно наш президент побывал

      Так уже вроде как всех победили?
      Svarog
      1. Berg Berg Сегодня, 19:19
        Сказано же было уничтожена основная группировка ИГила , а мелкие шайки ещё долго будут разыскивать и гонять по пустыне и по норам.
        Berg Berg
      2. bk316 Сегодня, 19:20
        Так уже вроде как всех победили?

        Всех это только в вашем мозгу. Тролить поменьше надо тогда может поймете, что всех террористов победить нельзя.
        bk316
      3. sapporo1959 Сегодня, 19:21
        Так вот и я то же подумал победу вроде громогласно объявили,а тут вдруг ракеты да еще и на нашу авиабазу.Чудны дела нынче с этими нашими победами?
        sapporo1959
        1. Chertt Сегодня, 19:25
          Цитата: sapporo1959
          Чудны дела нынче с этими нашими победами?

          Тролли, а вы сайтом не ошиблись fool
          Chertt
          1. sapporo1959 Сегодня, 19:32
            Тролли,а это кто такие? А вот по существу у вас все же что нибудь есть? Игил же мы разбили или вы уже забыли что Путин с Шойгу сказал,вот у меня и возник вопрос откуда это вдруг ракеты на аэродром полетели? А то вот так сидишь празднуешь себе победу,а тут бац и ракета на голову...
            sapporo1959
            1. Muvka Сегодня, 19:39
              А вы в курсе, что в Сирии не только ИГИЛ был? Не в курсе? джебхат ан нусра к ИГИЛ не относится. Но это тоже террористы. А отрапортовали только о том, что ИГИЛ был уничтожен. В Сирии.
              Muvka
              1. sapporo1959 Сегодня, 19:56
                Так может и не надо было бы тогда так браво рапортовать фуражку на чуб сдвигая,раз там этих террористов как собак не резанных? Как ни как конфуз все же как мне кажется.Вот и доказывай сейчас этим самым троллям чего это так.Только отошли как наши С-400 из за кривизны небесной топоры не заметили,а тут и новая оказия...
                sapporo1959
            2. Chertt Сегодня, 19:42
              Вы человек, уже не молодой, и мне странно объяснять вам прописные вещи. Всех террористов в Сирии уничтожить невозможно, тем более если их хорошо поддерживают "западные партнеры"
              Кто такой Тролль (википедия)
              «тролль» — это человек, который размещает грубые или провокационные сообщения в Интернете, например, в дискуссионных форумах, мешает обсуждению бессмысленными высказываниями
              Chertt
            3. Васян1971 Сегодня, 19:43
              Цитата: sapporo1959
              А то вот так сидишь празднуешь себе победу,а тут бац и ракета на голову...

              Так в том то и дело, что не сидели и не праздновали, а работали. И сработали.
              Вон в Чечне, тоже и победили и жизнь мирная, а нет-нет да и выползут какие-нибудь...
              Васян1971
              1. seal78 Сегодня, 19:49
                Бандерьё после ВОВ тоже ещё долго вылавливать пришлось. Не всё сразу.
                seal78
        2. seal78 Сегодня, 19:44
          Это тактическая победа. Основные базы террористов находятся в США и Британии. Когда до них доберемся, можно будет говорить о полной победе.
          seal78
        3. Не либероид Русский Сегодня, 19:46
          а что в сирии части вс белоруссии присутствуют ?
          Не либероид Русский
      4. donavi49 Сегодня, 19:26
        Где? В Идлибском халифате? Там позиции как 2015 году. Двигаются в Хаме по 2-10 кишлаков туда-сюда.

        Там нет ИГ (ну вернее есть в количестве 10 кишлаков - из штрафбата ИГ - которые там рубятся с ТИП и ХТШ насмерть). Победили же только ИГ.

        В провинциях Идлиб, Хама и Алеппо действует крупная группа бабахов всех мастей до 25 тысяч бойцов. Из них 12-15 высокомотивированные джихадисты из ХТШ (Нусра и влившиеся в нее группы) и ТИП (уйгуры, узбеки и прочие среднеазиаты).

        Вот карта в динамике. Как видим в Идлибе-Хаме +/- ничего не поменялось.
        donavi49
    3. midivan Сегодня, 19:54
      Цитата: Салют
      боевикам в ответку что нибудь прилетело?
      на базе Хмеймим недавно наш президент побывал

      Надеюсь уже снаряжают стратегов и устроят локальный ад, вот таким поводом нельзя не воспользоваться и притащить туда всего и сколько надо не оглядываясь на визги партнеров.
      midivan
      1. Александр War Сегодня, 19:59
        Вот и проверят на фрегате Адмирал Макаров калибры drinks good
        Александр War
  2. Комментарий был удален.
  3. Netwallker Сегодня, 19:11
    Покупайте " железный купол " , развлекать вас теперь будут часто.
    Netwallker
    1. morituri Сегодня, 19:13
      У нас железный "Панцирь" !
      morituri
      1. Тралл Сегодня, 19:16
        Цитата: Netwallker
        Покупайте " железный купол " , развлекать вас теперь будут часто.

        Один снаряд града 5 млн $ сбивать?
        Тралл
        1. Tiras Сегодня, 19:35
          Цитата: Тралл
          Один снаряд града 5 млн $ сбивать?


          Откуда вы выдумали цифру в 5 миллионов долларов? no
          Tiras
    2. 79807420129 Сегодня, 19:15
      Цитата: Netwallker
      Покупайте " железный купол " , развлекать вас теперь будут часто.

      Вы сами смотрите за собой уважаемый,танцы с ракетами у вас еженедельно проходят.
      79807420129
      1. Netwallker Сегодня, 19:18
        Всё правильно , но мы то знаем где живём как местную публику , а Вы как бы в командировке , просто совет дал.
        Netwallker
        1. 79807420129 Сегодня, 19:28
          Цитата: Netwallker
          а Вы как бы в командировке , просто совет дал.

          Спасибо конечно за добрый совет hi Но мы уж как нибудь сами ,вон и "Панцири" обкатали.Приглядитесь,может и понравятся. hi
          79807420129
    3. serezhasoldatow Сегодня, 19:16
      Зачем? У вас американское, у нас свое.
      serezhasoldatow
    4. Masya Masya Сегодня, 19:20
      Цитата: Netwallker
      развлекать вас теперь будут часто.

      не радуйтесь, на каждую хитрую опу найдется бур с левой резьбой!!!
      Masya Masya
    5. Михаил_59 Сегодня, 19:21
      Цитата: Netwallker
      развлекать вас теперь будут часто


      Спонсор вечеринки кто? Моссад, Аман, Шабак?
      Михаил_59
    6. Балу Сегодня, 19:26
      Цитата: Netwallker
      Покупайте " железный купол " , развлекать вас теперь будут часто.

      Ваш купол не намного эффективней пэтриота. lol Даже самопалки перехватывает через раз. wink
      Сидите дома, наши шестиугольные "друзья", не обижайте своих соседей и все будет хорошо.
      Зачем вы убиваете соседей и отнимаете их земли. Это же нехорошо, негуманно и бесчеловечно. Чем ваш сионистский фашизм отличается от гитлеровского. Да ни чем.
      Балу
      1. Tiras Сегодня, 19:37
        Цитата: Балу
        Ваш купол не намного эффективней пэтриота


        Выдумка.

        Цитата: Балу
        Даже самопалки перехватывает через раз.


        Выдумка.

        Цитата: Балу
        Сидите дома, наши шестиугольные "друзья", не обижайте своих соседей и все будет хорошо


        Не вам указывать Израилю, особенно с дивана wink


        Цитата: Балу
        Зачем вы убиваете соседей и отнимаете их земли. Это же нехорошо, негуманно и бесчеловечно. Чем ваш сионистский фашизм отличается от гитлеровского. Да ни чем.


        Как тут уже говорили, антисемит умным не бывает.
        Tiras
        1. Zug Сегодня, 19:54
          Изралетяне готовы были убивать тех-кто дал им оружие сражаться с фашизмом,Посмотрите историю дискавери-как создавалась ваша трана-Не гневите нас-поперек дороги раскатаем чтоб пыли не осталось
          Zug
          1. Shahno Сегодня, 20:00
            Кого раскатаете? Всех израильтян?
            Shahno
    7. sheridans Сегодня, 19:28
      Вам,евреям,всё бы торговать. С чёртом свяжетесь,о Холокосте заткнётесь - главное чтобы в лавке кто-то оставался.
      sheridans
    8. DalaiLama Сегодня, 19:43
      Откуда такая информация?
      DalaiLama
    9. Не либероид Русский Сегодня, 19:48
      не с вашей ли подачи ?
      Не либероид Русский
  4. НЕКСУС Сегодня, 19:12
    Не понятно,почему перехватом ракет РЗСО занимались Панцири...против ракет РЗСО давно есть комплекс Ртуть. И где он? А противоракетчики красавцы!Бдят и когда появилась угроза,перехватили.
    НЕКСУС
    1. Masya Masya Сегодня, 19:16
      Цитата: НЕКСУС
      Бдят и когда появилась угроза,перехватили.

      лучше перебдить...
      Masya Masya
    2. shans2 Сегодня, 19:19
      каким образом контактный взрыватель может перехватить ртуть, которая против радиовзрывателей...
      shans2
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:31
        Цитата: shans2
        каким образом контактный взрыватель может перехватить ртуть, которая против радиовзрывателей...

        НЕКСУС
        1. shans2 Сегодня, 19:33
          повторяю, каким образом РЭБ против контактного ударного взрывателя?
          shans2
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:34
            Цитата: shans2
            повторяю, каким образом РЭБ против контактного ударного взрывателя?

            Для особо тугих-ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВИДЕО.
            НЕКСУС
            1. shans2 Сегодня, 19:36
              для особо тугого ТЕБЯ - ртуть против радиовзрывателей, она никак не влияет на снаряды , которые взрываются от соприкасания с поверхностью.....
              shans2
              1. Не либероид Русский Сегодня, 19:51
                это... не ответит... ему лишь бы написать не думая
                Не либероид Русский
    3. Dart2027 Сегодня, 19:19
      Цитата: НЕКСУС
      давно есть комплекс Ртуть. И где он?

      А его туда направляли? Про Панцири с С-400 я помню, а вот про Ртуть, что-то не слышал.
      Dart2027
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:32
        Цитата: Dart2027
        Про Панцири с С-400 я помню, а вот про Ртуть, что-то не слышал.

        Вот и я о том же...
        НЕКСУС
    4. Васян1971 Сегодня, 19:47
      Цитата: НЕКСУС
      против ракет РЗСО давно есть комплекс Ртуть.

      А Ртуть в Сирии на боевом дежурстве? Или из России перехватывать будет?
      Васян1971
  5. senima56 Сегодня, 19:13
    Это что, "уничтоженные террористы" стреляют? С ними же " покончено"! Или они об этом не знали?
    senima56
    1. serezhasoldatow Сегодня, 19:17
      Вы как старлей, неужели всех сразу зачистили.
      serezhasoldatow
  6. voyaka uh Сегодня, 19:13
    О! молодцы, Панцири... drinks
    Я таких круглых облачков немало видел, когда
    стрелял Железный Купол.
    Иногда видны еще инверсионные следы.
    voyaka uh
  7. Андрюша Сегодня, 19:14
    Никогда не знал до этого момента что ЗРК могут перехватывать ракеты РСЗО! И это не первый раз... Красавчики
    Андрюша
    1. Арон Заави Сегодня, 19:16
      Как тут писали коллеги "Не разоритесь?" wink
      Арон Заави
      1. Muvka Сегодня, 19:27
        А чего разоряться то? Ракеты у Панциря копеечные.
        Muvka
        1. Tiras Сегодня, 19:39
          Цитата: Muvka
          Ракеты у Панциря копеечные.


          Интересно сколько стоит ракета? Есть об этом где-то инфа?
          Tiras
          1. Muvka Сегодня, 19:43
            Инфы нет, но то, что на ней нет дорогой электроники для наведения - это факт. Просто болванка с зарядом и двигателем. И элементами управления.
            Muvka
      2. Циник Сегодня, 19:33
        Таки не написано чем...
        Ну эт риторически, но по любе дешевше чем, если что на базе подорвёт.
        Что касается Купола, вот там действительно затраты нужно оптимизировать, в основном же он работает по РС сделанным на коленке.
        Циник
        1. Tiras Сегодня, 19:44
          Цитата: Циник
          он работает по РС сделанным на коленке.


          По Израилю давно стреляют ракетами заводского производства - от заводов в Газе, до ракет иранского производства.

          Оптимизация состоит в том, что что система срабатывает только, если ракета угрожает жизнями или важным инфраструктурам.
          Tiras
          1. Muvka Сегодня, 19:54
            А мы сделали, чтобы протестировать систему. И наплевать, угрожало нашей базе или нет. Проверка системы в реальных боевых условиях по довольно сложным целям - бесценна.
            Muvka
      3. Masya Masya Сегодня, 19:40
        Цитата: Арон Заави
        "Не разоритесь?"

        а, Вы, в чужой кошелек не заглядывайте, за своим смотрите tongue
        Masya Masya
        1. Tiras Сегодня, 19:45
          Цитата: Masya Masya
          а, Вы, чужой кошелек не заглядывайте, за своим смотрите


          Так в теме про Железный Купол товарищи из России очень часто писали, что дорого вот так стрелять ...
          Так что вопрос вполне понятный wink
          Tiras
          1. Masya Masya Сегодня, 19:53
            Цитата: Tiras
            дорого вот так стрелять ...

            не дороже жизней наших парней!
            Masya Masya
            1. Комментарий был удален.
      4. Васян1971 Сегодня, 19:49
        Цитата: Арон Заави
        Как тут писали коллеги "Не разоритесь?" wink

        На хорошее дело не жалко!
        Васян1971
    2. НЕКСУС Сегодня, 19:19
      Цитата: Андрюша
      Никогда не знал до этого момента что ЗРК могут перехватывать ракеты РСЗО! И это не первый раз... Красавчики

      Открою вам не большую тайну-Все комплексы ПВО и ПРО способны так же очень успешно работать и по земле,как высокоточное оружие.
      НЕКСУС
    3. dauria Сегодня, 19:26
      ЗРК могут перехватывать ракеты РСЗО


      А точно ракетой? Там вроде и пушка неслабая
      Тип: спаренный зенитный автомат
      Калибр: 30 мм
      Эффективная максимальная дальность стрельбы: 4 км
      Суммарная скорострельность: 5000 выстр.мин
      dauria
  8. Masya Masya Сегодня, 19:15
    Ни один из боеприпасов не достиг цели.

    и это радует!!! парни не расслабляются!
    Masya Masya
  9. morituri Сегодня, 19:16
    Бармалеи отрабатывают перед матраснёй! Боятся, что бабосики перестанут подкидывать!
    morituri
  10. полный ноль Сегодня, 19:17
    Цитата: Netwallker
    Покупайте " железный купол " , развлекать вас теперь будут часто.

    так вы же не продаете?))))
    полный ноль
  11. boboss Сегодня, 19:17
    Ю.Осетия не может на Донбасс поставить такуе системы ...?...
    boboss
  12. astankard Сегодня, 19:18
    Ракеты РСЗО сбивают "Панцири" !??? ....А пули еще сбивать не начали?
    astankard
    1. Muvka Сегодня, 19:28
      А что вас не устраивает?
      Muvka
  13. Андрей1978 Сегодня, 19:19
    Молодцы, пво армии с прошедшим!
    Андрей1978
  14. Александр War Сегодня, 19:20
    "Панцирь"подтвердил свои характеристики drinks good
    Александр War
  15. Михаил Зубков Сегодня, 19:21
    Где наши "Тюльпаны" и "Пионы"?! Где наши "Малки"-мялки? Почему их не слышно в Сирии?! Вообще неясно, что удалось сделать с сирийской ствольной артиллерией - что она, только старыми буксируемыми пушками калибра 130 мм продолжает работать? Они уже истрепали стволы в хлам, и тяжелые как слоны... Ими только курдов от Ефрата отгонять, чисто звуком залпов.
    Михаил Зубков
    1. bk316 Сегодня, 19:42
      де наши "Тюльпаны" и "Пионы"?!...только старыми буксируемыми пушками калибра 130 мм продолжает работатьх

      Ну что 2с7 что 2с4 тоже старые как мамонты.....
      Хотя такие калибры конечно бы интересно было попробовать "по настоящему". Когда дура от тюльпана летит так она такая большая что ее видно в полете. А когда пион стреляет вообще жуть, я один раз только видел....
      bk316
    2. Александр War Сегодня, 19:47
      Там наши испытываю все новое вооружение ,выявляют где есть недостатки ,дорабатывают!
      Александр War
    3. Васян1971 Сегодня, 19:52
      Цитата: Михаил Зубков
      Где наши "Тюльпаны" и "Пионы"?! Где наши "Малки"-мялки? Почему их не слышно в Сирии?!

      А зачем на нашей базе такая клумба? Просто "шобы было"?
      Васян1971
  16. Удав КАА Сегодня, 19:22
    Ну вот и Панцирь отработал по реальным, внезапно появившимся целям. Это вам не полигонная комедь с заранее известными временем и параметрами движения ВЦ. Это внезапный противоздушный бой! И Панцири оказались на высоте. РЕСПЕКТ!!! good
    Удав КАА
  17. Александр War Сегодня, 19:22
    Теперь очередь будет за «Панцирь-С1».на много лет!
    Александр War
  18. tchoni Сегодня, 19:23
    Приятная новость. Незря панцири по красной площади возили.
    tchoni
  19. кот бегемот Сегодня, 19:24
    Расслабляться еще рано, основные силы бармалеев разбиты,но мелкие группы остались. Они будут пакостить и мстить,тем более что их будут поддерживать и финансировать американцы ,это может затянуться надолго.
    кот бегемот
  20. Гардамир Сегодня, 19:24
    Вроде бы говорили, что мы всех победили а нас даже обстреливают. Как так-то?
    Гардамир
    1. bk316 Сегодня, 19:43
      Ну Вы хоть бы постеснялись, ну кто говорил, что всех победили?
      bk316
      1. Muvka Сегодня, 19:50
        Попросите у него ссылку и он сольется из темы. Тролли, они такие.
        Muvka
    2. Васян1971 Сегодня, 19:55
      Цитата: Гардамир
      Вроде бы говорили, что мы всех победили а нас даже обстреливают. Как так-то?

      В 1945 тоже победили. А сколько потом недобитков ползало? Вон в Прибалтике и Украине до сих пор маршируют.
      Васян1971
  21. san4es Сегодня, 19:24
    Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

    ...Не первый раз soldier
    san4es
    1. Александр War Сегодня, 19:37
      Привет Тезка hi «Панцирь-С1» good
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 19:39
        Цитата: Александр War
        Привет Тезка hi «Панцирь-С1» good

        soldier ...Работает...на автомате.
        Здорова Сань hi
        san4es
        1. Александр War Сегодня, 19:43
          Все в боевых условиях проверяем!И это правильно!
          Александр War
  22. Геркулесыч Сегодня, 19:26
    Хорошо что у нас о безопасности думают непрерывно! Мирной жизни нам там долго не видать, так что это не последний обстрел нашей базы.
    Геркулесыч
  23. andrej-shironov Сегодня, 19:31
    Пробуют силы уррроды! Выясняют слабые места. Не дать слабых мест!
    andrej-shironov
  24. Симон Сегодня, 19:31
    Ну, что, попала «Джебхат ан-Нусра» - теперь в этом районе, в живых никто не останеца, дорога им прямо в огненный ад am
    Симон
    1. Aleksandr21 Сегодня, 19:44
      Цитата: Симон
      Ну, что, попала «Джебхат ан-Нусра» - теперь в этом районе, в живых никто не останеца, дорога им прямо в огненный ад am


      На других информационных ресурсах есть инфа, о том что ракеты выпустили "Боевики одной из банд из состава «Сирийской свободной армии»" т.е. это одни из тех ребят которых обучают США на своей военной базе. Вот и интересно будет ли ответ по ССА с нашей стороны....
      Aleksandr21
  25. Sistema Сегодня, 19:32
    Не спроста Лавров заявлял, что США и т.д. готовят боевиков и снабжают оружием..
    Теперь будем ждать авиаудара со стороны наших "товаищей" ..
    Начинается , самый сложный период противостояния в Сирии! soldier
    Не дадут Сирии востановиться ..так и будут долбать! Как вобщем то и на Донбасе..Война !
    Sistema
  26. Симон Сегодня, 19:34
    Цитата: astankard
    Ракеты РСЗО сбивают "Панцири" !??? ....А пули еще сбивать не начали?

    Не переживай, всему свое время! stop
    Симон
  27. Васян1971 Сегодня, 19:36
    Щас набегут всякие и будут доказывать, что наши сами себя обстреляли и к каждой ракете маячок прикрутили для надёжности перехвата.
    Васян1971
  28. Симон Сегодня, 19:40
    Цитата: НЕКСУС
    Не понятно,почему перехватом ракет РЗСО занимались Панцири...против ракет РЗСО давно есть комплекс Ртуть. И где он? А противоракетчики красавцы!Бдят и когда появилась угроза,перехватили.

    Видимо, в данный момент, проверили и испытали действие "Панциря"! yes
    Симон
  29. Vincent Сегодня, 19:41
    Щас начнётся нытьё всепропальщиков ... "лучше бы пенсионерам раздали". А ракеты мухобойкой нужно сбивать. Думаю, после этого портфель заказов на панцири ещё больше станет. Ай да Путин, ай да молодец! Даже когда на нас нападают сплошная прибыль. Вот как нужно руководить, а не гнилой клубникой у метро барыжить ...
    Vincent
  30. Керенский Сегодня, 19:41
    Где бармалеи установку-то прятали до сих пор? Или "Партизаном" обошлись?
    Керенский
  31. loginovich Сегодня, 19:47
    По данным сразу нескольких сирийских источников боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), расположенные в провинции Идлиб, произвели запуск нескольких ракет по российской военной базе «Хмеймим». Об этом также сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.[/i][i]
    Так полная победа над терроризмом.

    Или как всегда гарант протролил меня.Не кому верить.
    loginovich
    1. Александр War Сегодня, 19:50
      Путин Трампа потролил smile
      Александр War
    2. Muvka Сегодня, 19:53
      Он вроде ясно говорит, что операция на восточном и западном берегу Евфрата завершена. Может проблема в вашей внимательности? По секрету скажу, что эта местность находится в Донецке, а база у нас во Львове. Это вам для наглядности, чтобы понятнее было. Вы явно в Сирийской географии не разбираетесь.
      Muvka
  32. ramzes1776 Сегодня, 19:52
    А если из пары Градов полным пакетом жахнут. Никакие Панцири не помогут.
    ramzes1776
    1. Muvka Сегодня, 19:56
      А если у вас мозг появится, вы сможете здраво мыслить. Но пока ни того, ни того не наблюдается(
      Muvka
  33. Bort Radist Сегодня, 19:52
    Я извиняюсь, но хочу напомнить: - 27 декабря 1908 года в городе Екатиринослав, родился Василий Филиппович Маргелов.
    Bort Radist
  34. Aleksandr21 Сегодня, 19:53
    Интересно, в телеграмме от Directorate 4 такое сообщение: "Сегодня боевики "1-ой прибрежной дивизии" (банда из состава т.н. ССА) обстреляла авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, где базируются силы ВКС РФ. Джихадисты выпустили в сторону авиабазы как минимум две ракеты, которые были успешно перехвачены ЗРПК "Панцирь-1С"." а теперь вопрос, причём тут Нусра и почему подопечных США - Сирийскую свободную армию не называют прямо ?
    Aleksandr21
  35. Дормидонт Сегодня, 20:01
    Снова у общечеловеков траур
    Дормидонт
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