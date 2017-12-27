Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

фото с Telegram-канал Directorate 4 , где видно два следа от разрывов в небе

По данным сразу нескольких сирийских источников боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), расположенные в провинции Идлиб, произвели запуск нескольких ракет по российской военной базе «Хмеймим». Об этом также сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.По предварительным данным при обстреле применялись реактивные системы залпового огня. Угроза была оперативно обнаружена российскими силами противовоздушной обороны, после чего в ход пошли системы ПВО «Панцирь-С1». Источники отмечают, что ракеты перехвачены в воздухе около населенного пункта Джабель. Ни один из боеприпасов не достиг цели.По данным ливанского портала Al Masdar News, одна ракета упала вблизи города Джабла, расположенного в 25 километрах к югу от Латакии. Ресурс также сообщает, что в данный момент российские вертолеты патрулируют район, из которого были запущены ракеты, — предположительно, это город Бидама в провинции Идлиб.