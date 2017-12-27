Два ЯК-130 ВВС Бангладеш столкнулись в воздухе

Два учебно-боевых самолета Як-130 ВВС Бангладеш потерпели крушение в среду, столкнувшись в воздухе в округе Кокс-Базар на юго-востоке страны. Согласно этим данным, инцидент произошел в районе Путибила провинции Читтагонг. Об этом сообщает Prothom-alo со ссылкой на заявление командования.Четверым летчикам — экипажам обеих машин — удалось катапультироваться. Они госпитализированы. По сведениям издания Manab Zamin, в результате падения обломков самолетов на землю, ранения получили двое подростков 12 и 15 лет.По словам представителей ВВС, авария произошла при выполнении тренировочного полета. Информация о причинах произошедшего пока не поступала. Власти ведут расследование.Это не первая авария Як-130 ВВС Бангладеш. 12 июля 2017 года в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш разбился тренировочный самолет Як-130, принадлежащий ВВС страны, пилоты в результате инцидента не пострадали.