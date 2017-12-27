08:21 28 декабря

Два ЯК-130 ВВС Бангладеш столкнулись в воздухе

Два учебно-боевых самолета Як-130 ВВС Бангладеш потерпели крушение в среду, столкнувшись в воздухе в округе Кокс-Базар на юго-востоке страны. Согласно этим данным, инцидент произошел в районе Путибила провинции Читтагонг. Об этом сообщает Prothom-alo со ссылкой на заявление командования.

Два ЯК-130 ВВС Бангладеш столкнулись в воздухе


Четверым летчикам — экипажам обеих машин — удалось катапультироваться. Они госпитализированы. По сведениям издания Manab Zamin, в результате падения обломков самолетов на землю, ранения получили двое подростков 12 и 15 лет.


По словам представителей ВВС, авария произошла при выполнении тренировочного полета. Информация о причинах произошедшего пока не поступала. Власти ведут расследование.

Это не первая авария Як-130 ВВС Бангладеш. 12 июля 2017 года в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш разбился тренировочный самолет Як-130, принадлежащий ВВС страны, пилоты в результате инцидента не пострадали.

Использованы фотографии: https://www.baf.mil.bd/
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 64

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВохаАхов Вчера, 19:51
    Дали бестолковым две игрушки. Так они одну сломали, другую потеряли :)). Хорошо, что сами живыми остались. Вот и продавай таким оружие. Переубивают сами себя нафиг.
    ВохаАхов
    1. Chertt Вчера, 19:54
      Те же эмоции, на минуту позже написал. У меня дом в часе езды от производственных корпусов, Корпорации "Иркут"
      Chertt
      1. Джедай Вчера, 19:57
        В этом инциденте не удастся обвинить технику, так что рукозадость - налицо.
        Джедай
        1. Идущий Вчера, 21:34
          Паша , я не летчик и то понимаю , как в одно время , на одном , скажем так , и том же "поле" появилось два ученика?
          Идущий
          1. Джедай Вчера, 21:54
            Да там "дубовые" инструктора в обоих Яках сидели, мне кажется.
            Джедай
            1. Идущий Вчера, 21:58
              Максим , там может быть все что угодно , но инструкторы точно не самоубийцы , а вот "диспетчеры" вопрос.
              Идущий
              1. Джедай Вчера, 22:00
                В любом случае техника тут точно не причём. "Дело было не в бобине - долбоклюй сидел в кабине!" (с) wassat
                Джедай
                1. Идущий Вчера, 22:04
                  Почему не читают историю эксплуатации и обучения.
                  Идущий
        2. неглавный Вчера, 23:52
          Цитата: Джедай
          В этом инциденте не удастся обвинить технику, так что рукозадость - налицо.

          Всё верно, кроме вывода! Налицо - недоученность! А по сути при потери 3-х Як-130, и без людских потерь, да на такой самолёт молиться нужно!
          неглавный
    2. den3080 Вчера, 19:59
      Обезьянам нельзя давать такие игрушки!!
      Можно дать немного гранат - классика. Но не реактивные самолёты.
      den3080
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
        1. poquello Вчера, 22:31
          Цитата: Scoun
          Ссылка не вставилась

          а она тут нафиг не нужна, далее по тексту
          Цитата: Scoun
          потерпели аварию 24 ракетоносителя, из них 7 - российского производства

          иде процент запусков? оно без него профанация
          poquello
        2. sabakina Вчера, 23:10
          Ну и чяво привязались к РН? От отработал? Да! Далее не нашего ума дело!
          sabakina
      3. midivan Вчера, 23:59
        Цитата: den3080
        Обезьянам нельзя давать такие игрушки!!

        Ой, да ладно вам, а вы пробовали после слона на самолете? Зато они в танцах, фору десять очков вам дадут.
        midivan
    3. ПалБор Вчера, 20:30
      Дело было не в бобине,а...кой-кто сидел в кабине.
      Тем более,что потомками ариев считаются эти,с Хиндустана.
      ПалБор
    4. Kibalchish Вчера, 20:52
      А вот я бы не был столь категоричен и подождал результатов расследования. С Як-130 и у нас часто происшествия разные случаются. Совпадение? Не думаю))
      Kibalchish
      1. Симаргл Вчера, 22:46
        Цитата: Kibalchish
        С Як-130 и у нас часто происшествия разные случаются. Совпадение? Не думаю))
        Як-130 - учебно-тренировочный самолёт. С такими чаще, чем с боевыми, по идее, должны случаться инциденты.
        Совпадение?
        Симаргл
    5. verner1967 Вчера, 22:16
      Цитата: ВохаАхов
      Вот и продавай таким оружие. Переубивают сами себя нафиг.

      ну, началось.. Как будто у нас прям все лётчики от Бога. А сколько у нас побилось при освоении новой техники в строевых полках. Взять те же Су-9 или Ту-22? Тоже рукожопость?
      Несмотря на то, что постановка на вооружение ВКС РФ Як-130 состоялась давно, череда аварийных ситуаций с этими самолётами даёт повод экспертам (и непосредственно воённым лётчикам) говорить о том, что самолёт «сырой». Мало того, отмечается относительная сложность его пилотирования. Сложность в сравнении с возможностями пилотирования тех учебных моделей (для подготовки курсантов), которые использовались ранее.
      из статьи на ВО за сентябрь. Рукожопые у нас конструкторы, точнее, яйцеголовые, сначала машину до ума довести надо, а потом гнать на экспорт и в войска.
      verner1967
    6. Vlad.by Вчера, 22:44
      Да пусть покупают. Лишь бы платили.
      Vlad.by
    7. федоров Вчера, 23:10
      Они не виноваты, Виновата их система ! Я ПВО-шник, и на примере знаю - застал еще те времена, Вьетнамцы, к примеру, с песней строем ходили даже в столовку, и был конкрентный результат. А КТО учил бангладешцев ??? так вот бездарно .... sad
      А арабы ...не хочется и вспоминать, все за вабло, только тогда это не так называлось, поэтому и просрали две войны.
      Кубинцев застал - те "звери" просто, информацию просто глотали.
      федоров
  2. Chertt Вчера, 19:52
    Твоюж мать, Два новых як-130 угробили. Вот и продавай рукож"пым..
    Chertt
    1. Васян1971 Вчера, 20:05
      Цитата: Chertt
      Твоюж мать, Два новых як-130 угробили. Вот и продавай рукож"пым..

      Дык вроде 3 уже.
      " Это не первая авария Як-130 ВВС Бангладеш. 12 июля 2017 года в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш разбился тренировочный самолет Як-130, принадлежащий ВВС страны, пилоты в результате инцидента не пострадали."
      Наверное июльские герои второй раз удачу попытать решили.
      Васян1971
      1. Chertt Вчера, 20:12
        Цитата: Васян1971
        Дык вроде 3 уже.

        Да да, эмоции знаете ли. hi Бангладеш купил 16 ЯКов, минус три, Так что могут продолжать веселиться. На пол года самолетов хватит
        Chertt
      2. poquello Вчера, 22:24
        Цитата: Васян1971
        Цитата: Chertt
        Твоюж мать, Два новых як-130 угробили. Вот и продавай рукож"пым..

        Дык вроде 3 уже.
        " Это не первая авария Як-130 ВВС Бангладеш. 12 июля 2017 года в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш разбился тренировочный самолет Як-130, принадлежащий ВВС страны, пилоты в результате инцидента не пострадали."
        Наверное июльские герои второй раз удачу попытать решили.

        значит тренируются в покидании борта при различных аварийных ситуациях
        poquello
    2. igor67 Вчера, 20:37
      Цитата: Chertt
      Твоюж мать, Два новых як-130 угробили. Вот и продавай рукож"пым..

      Россия дала миллиард зелёных кредит, под закупку 24 самолётов як 130, три машины похерили,
      igor67
      1. sabakina Вчера, 23:17
        Коллега, судя по цифрам, мы одногодки. Чему радуетесь? Что вы со своими Ф-35 можете любого нагнуть, если вас с тыла аль с фронта прикроють? Зря надеетесь!
        sabakina
        1. igor67 Вчера, 23:41
          Цитата: sabakina
          Коллега, судя по цифрам, мы одногодки. Чему радуетесь? Что вы со своими Ф-35 можете любого нагнуть, если вас с тыла аль с фронта прикроють? Зря надеетесь!

          я не чему не радуюсь,машины жалко.где я хоть раз упоминал о ф35 наших ввс?возле нашей рембазы был аэродром Черниговского училища,летали они на Л29-Л39,ежегодно практически разбивались машины,гибли курсанты
          igor67
    3. midivan Сегодня, 00:12
      Цитата: Chertt
      Твоюж мать, Два новых як-130 угробили. Вот и продавай рукож"пым..

      Сами виноваты, надо было ставить систему, которая при сближении переводила управление в автоматический режим и не позволяла столкнуться. yes Вон, сейчас уже автомобили сами паркуются.
      midivan
  3. Геркулесыч Вчера, 19:55
    Эти авиакатострофы негативно скажутся на продаже Як 130 за границу! Будут брать или китайские аналоги, или итальянскую версию самолета!
    Геркулесыч
    1. Muvka Вчера, 19:57
      Если выяснится, что самолеты не при чем, никак не скажутся. Те, кто принимают решения о закупке техники, владеют такой информацией и не читают комментарии форума ВО. Они анализируют всю информацию.
      Muvka
    2. KCA Сегодня, 02:03
      Подробностей не знаю, но то что при столкновении двух самолётов удачно спаслись четыре человека, скорее всего, позитивно скажется на продажах учебных самолётов, даже в самой большой помойке мира Бангладеш, пилоты дороже самолётов
      KCA
  4. Masya Masya Вчера, 20:02
    таран отрабатывали? recourse
    Masya Masya
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 21:09
      Masya Masya hi
      таран отрабатывали?
      laughing good laughing 100% Ха ха ха
      Наблюдатель2014
      1. Masya Masya Вчера, 21:14
        Цитата: Наблюдатель2014
        100% Ха ха ха

        love
        Всем пока! завтра вставать, вернее сегодня... а работа- пуще неволи wink
        love
        Masya Masya
      2. jolly deckhand Вчера, 23:08
        Серёг,ну ладно эти все,ты-то что смертям людским рад?Не ожидал...
        jolly deckhand
        1. Наблюдатель2014 Вчера, 23:16
          jolly deckhand
          Серёг,ну ладно эти все,ты-то что смертям людским рад?Не ожидал...
          Четверым летчикам — экипажам обеих машин — удалось катапультироваться. Они госпитализированы. По сведениям издания Manab Zamin, в результате падения обломков самолетов на землю, ранения получили двое подростков 12 и 15 лет.
          Алексей ,ну что ты так то? Вроде все живы.Плужанули конечно асы.Ну дык бывает hi С наступающим.А за самолёты учебные не переживай .Расскокали .Ещё купят.
          Наблюдатель2014
          1. jolly deckhand Вчера, 23:20
            С наступающим!!!Здоровья Семье!!!
            jolly deckhand
            1. Наблюдатель2014 Вчера, 23:23
              jolly deckhand
              С наступающим!!!Здоровья Семье!!!
              soldierВот это !Самое наиглавнейшее ,в жизни.Поддерживаю.И вашим здоровья и счастью hi
              Наблюдатель2014
  5. Дормидонт Вчера, 20:03
    При тамошней плотности населения немудрено
    Дормидонт
  6. Комментарий был удален.
  7. Sergey53 Вчера, 20:04
    Что-то много и в одном месте.Проверяют на прочность что ли?
    Sergey53
  8. Дормидонт Вчера, 20:09
    "Лётчики госпитализированы в состоянии сильнейшей алкогольной интоксикации"
    Дормидонт
  9. Комментарий был удален.
    1. sabakina Вчера, 23:19
      den3080, что интересно, обезьяна стреляет короткими. К чему бы это?
      sabakina
  10. Egorovich Вчера, 20:17
    Какова страна , таковы и пилоты. Ведь в обоих ЯК-130 сидели инструкторы. Хотя бы без смертей и то дело,.
    Egorovich
  11. Sistema Вчера, 20:19
    Русских ассов , лучше не копировать...У нас все на интуиции и злости идет!
    Як -130 не для всех..!

    Учитесь господа...!!!
    Sistema
    1. midivan Сегодня, 00:25
      Наш пилот, судя по книге в самолете ( 1:23- 1:28 минута), еще и читает в полете одним глазом laughing Не показывайте это Индусам stop
      midivan
  12. tochila Вчера, 20:21
    Люди живы - это главное!!!А железа еще купят!Надеюсь у нас!Можно подумать у нас ничего похожего не было!Тоже бились!
    tochila
  13. ODERVIT Вчера, 20:22
    А стоит ли злословить по поводу лётного происшествия? Как-то гадливо.
    ODERVIT
  14. НЕКСУС Вчера, 20:36
    Дай дураку хрустальный детородный орган,он либо его разобьет ,либо порежется.
    НЕКСУС
  15. Azazelo Вчера, 20:38
    Блин им только палки и камни доверить можно.
    Azazelo
  16. shura7782 Вчера, 20:49
    Он в начале пути и уже слишком много известий о данном ЛА со знаком минус. Это не есть хорошо. no
    shura7782
  17. geoan Вчера, 21:04
    ну что тут сказать... катапультирование в условиях максимально приближенных к боевым отработали на отлично wassat
    geoan
  18. 16112014nk Вчера, 21:10
    Эге-гей!
    Привыкли руки к ишакам!
    Более подходящий транспорт.
    16112014nk
    1. poquello Вчера, 22:18
      Цитата: 16112014nk
      Эге-гей!
      Привыкли руки к ишакам!
      Более подходящий транспорт.

      че, нормально, крылья в количестве трёх штук
      poquello
  19. Симон Вчера, 21:16
    Цитата: ВохаАхов
    Дали бестолковым две игрушки. Так они одну сломали, другую потеряли :)). Хорошо, что сами живыми остались. Вот и продавай таким оружие. Переубивают сами себя нафиг.

    Да они правила движения не выучили. Один не уступил, а второй в него вляпался! request Ну, что сделаешь - золотая молодежь laughing
    Симон
  20. Симон Вчера, 21:21
    Цитата: Egorovich
    Какова страна , таковы и пилоты. Ведь в обоих ЯК-130 сидели инструкторы. Хотя бы без смертей и то дело,.

    Да они изучали новый вид боевых действий в небе - таран называется! laughing
    Симон
    1. poquello Вчера, 22:15
      Цитата: Симон
      Цитата: Egorovich
      Какова страна , таковы и пилоты. Ведь в обоих ЯК-130 сидели инструкторы. Хотя бы без смертей и то дело,.

      Да они изучали новый вид боевых действий в небе - таран называется! laughing

      синхронное покидание
      poquello
  21. Лексус Вчера, 21:33
    16 получили, 3 разбили. Ни с кем при этом не воевали. ДБ.
    Лексус
    1. poquello Вчера, 22:11
      Цитата: Лексус
      16 получили, 3 разбили. Ни с кем при этом не воевали. ДБ.

      русика машина, стрижа, витязя, йээээх
      poquello
    2. mitrich Вчера, 23:08
      Наши летуны с Кузи в Средиземке тоже не воевали ( я бармалеев, без ПВО и авиации не считаю за противника) а два планера потеряли. По глупому.
      mitrich
  22. poquello Вчера, 22:10
    Четверым летчикам — экипажам обеих машин — удалось катапультироваться.

    наши катапульты самые катапультистые в мире
    poquello
  23. eleronn Сегодня, 00:02
    Вопрос не в Як-130, вопрос в Бангладеш! Дай дураку стеклянный...
    eleronn
  24. Сержант71 Сегодня, 01:00
    Бейте посуду, ребята)) Мы вам ещё продадим!))
    Сержант71
  25. Не либероид Русский Сегодня, 04:27
    рожденные ползать по лианам летать не могут :)
    Не либероид Русский
  26. 76rtbr Сегодня, 06:34
    рукожопые бл. как индусы , для них место на мусорках копаться и в грязных речках рот полоскать , хуже свиней !!
    76rtbr
  27. Yngvar Сегодня, 07:12
    Сколько волка не корми, а у слона все равно толще!
    Yngvar
Картина дня