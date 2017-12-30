Ледорез "Фёдор Литке" - история судна и корабля

Это необычное судно – «Эрл Грей» - построили в 1909 г. на британской верфи «Виккерс» канадцам — для работы в устье реки Св. Лаврентия и одноименном заливе. Внешне оно, с изящным форштевнем, увенчанным бушпритом, слегка наклоненной высокой дымовой трубой и удлиненной надстройкой, скорее напоминало крупную паровую яхту. Кстати, на нем имелись апартаменты генерал-губернатора Канады, каюты на 55 пассажиров 1-го класса и на 20 — 2-го. Судно предполагали использовать для перевозки почты и людей, охраны рыбных промыслов и т.п.Пароход относился к категории ледокольных, но весьма отличался от них. Если у тех отношение длины корпуса к ширине составляет 3,5 — 4,5 — короткие и широкие, они куда лучше опекаемых ими судов маневрируют в разводьях, то у «Эрл Грей» оно достигало 5,5. Носовая часть ледоколов выше ватерлинии обычно прямая, а ниже — скошенная под большим углом. Такая форма корпуса позволяет им не только таранить лед лобовыми ударами, но и вползать на него, чтобы давить собственным весом. У «Эрл Грей» же носовая оконечность с обшивкой толщиной 31 мм была заостренной, борта прямыми, поэтому судно резало лед, расталкивая обломки в стороны. Для борьбы с прочными, многолетними полярными льдами ледорез не предназначался и не годился, и он остался единственным образцом своего класса в мировом ледокольном флоте.В начале 1-й Мировой войны Россия купила за границей несколько ледокольных судов, в том числе «Эрл Грей». Его переименовали в «Канаду» и передали в распоряжение Управления морского транспорта Беломорско-Мурманского района. Уже в ноябре 1914 г. ледорез приступил к проводке русских и союзнических транспортов с военными грузами через замерзающее Белое море в Архангельск. 9 января 1917 г. «Канаде» не повезло, она наткнулась на не обозначенную на карте подводную скалу и затонула на рейде Йоканги. 16 июня ее подняли и отправили в ремонт, а 26 октября вооружили и зачислили во флотилию Северного Ледовитого океана.В январе 1918 г. «Канаду» демобилизовали. В гражданскую войну ее захватили английские интервенты и передали белогвардейцам. В марте 1920 г. те и другие спешно оставили русский Север, прихватив ряд русских судов. Но не «Канаду» — укомплектованная красными военморами, она попыталась воспрепятствовать тому и вступила в перестрелку с уходившим «Козьмой Мининым». Так состоялся первый и пока единственный артиллерийский бой ледоколов за Полярным кругом.В апреле 1920 г. «Канада» стала вспомогательным крейсером красной Беломорской флотилии, а через месяц получила третье название «III Интернационал». Ледорезу довелось участвовать в спасении белого парохода «Соловей Будимирович» (позже «Малыгин»), затертого льдами в Карском море, — его пассажиры и команда находились на грани смерти от холода и голодаТолько в июне 1921 г. «III Интернационал» вернули Мортрансу, а там его 12 июля вновь переименовали, на сей раз в честь известного мореплавателя и географа, президента Петербургской АН, адмирала Ф. П. Литке (1797—1882). Спроектированное для преодоления слабых или битых льдов, судно добросовестно трудилось в Арктике, проводя караваны, обслуживая промыслы и станции, потом — на Балтике и Черном море, в 1929 г. оно возвратилось в Заполярье, совершило рискованный поход к острову Врангеля и было награждено орденом Трудового Красного Знамени. А зимой 1931 г. подтвердило репутацию — несмотря на крайне тяжелые условия, провело караван в Охотское море. Во многом благодаря своему капитану Н. М. Николаеву, который еще до революции закончил Морской корпус и с 1917 г. служил на Севере, в частности, на ледоколе «Степан Макаров», приобретя немалый опыт.В 1932 — 1933 гг. «Литке» превратился в экспедиционное судно, на нем обосновались ученые, работавшие по программе 2-го Международного года Арктики.Довелось ледорезу поучаствовать и в «челюскинской» эпопее. Повреждения корпуса и механизмов не позволили ему пройти во льдах Чукотского моря, чтобы вывести на чистую воду затертый пароход, которому, в отличие от «Сибирякова», не было суждено за одну навигацию пройти трассу Северного морского пути с запада на восток.28 июня 1934 г. «Литке» вышел из Владивостока и взял курс на север. На его борту находились участники экспедиции во главе с членом-корреспондентом АН СССР В. Ю. Визе. Ледорез медленно, методично преодолел Северный морской путь, успев заодно вызволить застрявшие у Таймыра торговые суда и поработать у о. Диксон, обеспечивая движение караванов с народнохозяйственными грузами. 20 сентября «Литке» ошвартовался в Мурманске, оставив за кормой 6 тыс. миль, в том числе 1600 — во льдах. В правительственной телеграмме, переданной на имя Николаева и Визе, говорилось: «Горячо поздравляем и приветствуем участников экспедиции ледореза «Ф. Литке», впервые в истории арктических плаваний завершивших в одну навигацию сквозной поход с Дальнего Востока на запад. Успехи экспедиции «Ф. Литке» свидетельствуют о прочном завоевании Арктики советскими моряками». Много лет спустя полярник 3. М. Каневский подчеркнул весьма важное обстоятельство: «Это плавание можно считать примерным, оно было великолепно организовано, проведено четко, безукоризненно, с применением всего лучшего, чем располагала наука и техника». Многочисленные схватки со льдом не прошли даром — ледорез сразу же пришлось ставить в основательный ремонт. Зато уже в следующем году по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток прошли обычные пароходы «Ванцетти» и «Искра», а встречным курсом — «Анадырь» и «Сталинград».В 1936 г. «Литке» опять отличился — вместе с ледокольным пароходом «Анадырь» провел вдоль побережья Сибири эсминцы «Сталин» и «Войков», отправленные с Балтики на усиление Тихоокеанского флота. Участник той операции, старший помощник капитана «Анадыря» А. М. Матиясевич (в Великую Отечественную он командовал балтийской подводной лодкой «Лембит») вспоминал: «Отдельные скопления льда «Литке» преодолевал с ходу, за ним шел «Анадырь», расширяя проход, затем миноносцы и замыкающими танкеры. Впервые в истории мореплавания военные корабли прошли Северным морским путем из Баренцева моря в море Беринга, обогнув мыс Дежнева».В следующем году ледорезу не повезло — сопровождая 5 транспортов, он вместе с ними попал в тяжелые льды, выбраться не смог. Выручил мощный ледокол «Ермак». И вновь проводки караванов, походы к полярным станциям.В 1939 г. началась советско-финляндская война. В январе 1940 г. «Литке» превратили в сторожевой корабль Северного флота, в коем качестве он пребывал до 8 апреля, после чего его демобилизовали и вернули Главному управлению администрации Северного морского пути. Но, как оказалось, ненадолго. 25 июля 1941 г. судно в который раз призвали в строй, на нем подняли военно-морской флаг, установили две 45-мм пушки и несколько пулеметов, присвоив очередное обозначение СКР-18 (сторожевой корабль). Вскоре вооружение признали недостаточным и сорокапятки заменили 130-мм орудиями.В августе сторожевик ввели в состав только что сформированного Северного отряда Беломорской флотилии, которому предстояло охранять ново-земельские проливы. Впрочем, вскоре выяснилось, что немецкие боевые корабли (кроме подводных лодок) в этих водах не рискуют появляться, и СКР-18 отправили заниматься прямым делом — водить караваны из Белого моря в Карское и обратно. Несколько раз старый ледорез выполнял и сугубо боевые задания, например, в январе 1942 г. конвоировал поврежденный новый линейный ледокол «И. Сталин». А 20 августа и сам был атакован вражеской субмариной U-456, но сумел избежать торпед. Было известно, что летчики и подводники противника настойчиво охотятся за советскими ледоколами, без которых были бы невозможны нормальные перевозки стратегических грузов по заполярным морям. Тем не менее, за всю войну немцам так и не удалось не только потопить, но и надолго вывести из строя ни одного ледокола.К февралю 1944 г. Северный флот пополнился боевыми кораблями отечественной постройки и полученными от союзников, нужда в импровизированных тральщиках и сторожевиках стала отпадать. «Литке» передали в оперативное подчинение Главному управлению администрации Северного морского пути.Кончилась война, и ледорез вновь занялся привычной работой — проводкой караванов и отдельных судов. А в 1946 г. на нем в высокоширотный рейс отправилась экспедиция, через два года подобное плавание повторилось — изыскивались возможности пускать транспортные суда по так называемой «Великой северной полынье».В 1955 г., участвуя в очередном научно-исследовательском предприятии, организованном Арктическим институтом, он поднялся до 83° 21' северной широты, установив рекорд свободного плавания в Северном Ледовитом океане, не дойдя всего 440 миль (810 км) до Северного полюса. Это достижение спустя годы превзошли лишь огромные ледоколы, оснащенные ядерными силовыми установками.14 ноября 1958 г. «Литке», как окончательно устаревший, вывели из эксплуатации и через некоторое время сдали на слом. В тот период его участь разделили и другие прославленные ветераны Арктики — макаровский ледокол «Ермак», ледокольные пароходы «Георгий Седов», «Дежнев», да и другие, немало сделавшие для того, чтобы Северный морской путь превратился в нормально действующую транспортную магистраль.