08:25 28 декабря

Эффектные кадры из Сирии: авиабомба КАБ-1500 разносит бункер боевиков

Несмотря на то, что существенная часть группировки ВКС РФ в Сирии выведена из страны, наша авиация продолжает работу по уничтожению террористов.

Сегодня российские самолеты осуществляют поддержку наземных сил сирийской армии в их наступлении на позиции боевиков в провинциях Хама и Идлиб. Бомбардировщики Су-34 наносят превентивные удары по наиболее важным объектам противника, в числе которых опорные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами и подземные бункеры.

Для уничтожения последних ВКС России задействовали мощные сверхточные полуторатонные авиабомбы КАБ-1500. Такой боеприпас способен пробить около 3 метров железобетона или до 20 метров земли прежде чем подорваться. Один из таких моментов запечатлели сами боевики. Как сообщают источники, в подземном хранилище находились поставленные США противотанковые комплексы TOW.




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Комментарии 9

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  1. Vard Вчера, 21:51
    Да же не знаю с чем сравнить... Впечетляет...
    Vard
    1. фигвам Вчера, 22:25
      Похоже на действие БЕТАБ-500.
      фигвам
      1. Симаргл Сегодня, 01:43
        Цитата: фигвам
        Похоже на действие БЕТАБ-500.
        Дыма мало? ФАБ тоже справилась бы.
        Симаргл
      2. Fregate Сегодня, 07:19
        Да, на КАБ-1500 не похоже. Как-то слабовато для 1100 кг ВВ.
        Fregate
  2. солдатъ Вчера, 22:11
    Забомбить в каменный век тут некого
    Звери и так в каменном веке
    А вот в пыль стереть - самое то
    Эффектно
    солдатъ
  3. Тестов Вчера, 23:04
    Посмотрел рекламный ролик работы наших лётчиков, снятый бармалеями, и как-то сразу вспомнил: несколько лет назад на НТВ в программе "Тушите свет"на станции Валобуево встречались мультяшки заяц Степан Капуста и кабанчик Хрюн Моржов .Хрюн бы обязательно сказал после просмотра такого сюжета:"Внушаеет!"
    Тестов
    1. freejack Сегодня, 02:11
      "Внушаеет!"

      Эеех!!! На каждый склад с "джавелинами" уготовлена своя КАБ-1500! Трепещите хоxлобандеровцы! yes
      freejack
  4. maratk Сегодня, 06:52
    какие замечательные кадры.
    maratk
  5. подполковник Сегодня, 07:33
    "Для уничтожения последних ВКС России задействовали..." - казнить нельзя помиловать, - или выпускники ЕГЭ стали взрослыми...
    подполковник
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