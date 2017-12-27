Эффектные кадры из Сирии: авиабомба КАБ-1500 разносит бункер боевиков

Несмотря на то, что существенная часть группировки ВКС РФ в Сирии выведена из страны, наша авиация продолжает работу по уничтожению террористов.



Сегодня российские самолеты осуществляют поддержку наземных сил сирийской армии в их наступлении на позиции боевиков в провинциях Хама и Идлиб. Бомбардировщики Су-34 наносят превентивные удары по наиболее важным объектам противника, в числе которых опорные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами и подземные бункеры.



Для уничтожения последних ВКС России задействовали мощные сверхточные полуторатонные авиабомбы КАБ-1500. Такой боеприпас способен пробить около 3 метров железобетона или до 20 метров земли прежде чем подорваться. Один из таких моментов запечатлели сами боевики. Как сообщают источники, в подземном хранилище находились поставленные США противотанковые комплексы TOW.











