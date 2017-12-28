08:19 28 декабря
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Поскреби русского и не найдешь татарина

Поскреби русского и не найдешь татарина


Повлияло ли соседство с тюрками и финно-уграми на генофонд русской нации, откуда произошло человечество, существует ли опасность при формировании генетической базы данных?

Корреспондент «Русской Планеты» побеседовал с Константином Перфильевым, генеральным директором компании «ДНК-Наследие» и Харисом Мустафиным, директором по научной работе этой компании. Профильным занятием «ДНК-Наследия» является определение исторического происхождения человека с помощью генетического исследования, которое проводится в Лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики, созданной на базе Геномного центра МФТИ. В то же время сотрудники компании занимаются чисто научной работой, исследуют ДНК древних и средневековых людей.


Русская Планета (РП): Расскажите, пожалуйста, о научной работе, которую проводят сотрудники лаборатории.

ДНК-Наследие: Историческая генетика, во-первых, исследует современный геном человека, что позволяет заглянуть в прошлое и определить, как в различные периоды истории люди расселялись по земле и мигрировали, во-вторых, занимается археологическими артефактами, выделением ДНК и исследованием генома древнего человека с целью получить информацию о происхождении людей, проживавших в тех или иных регионах.

Если брать среднюю полосу России, которая в первую очередь входит в зону наших научных интересов, то следует сказать, что специалисты считают, что средняя полоса России является экстремально сложной климатической зоной для сохранения ДНК в археологических артефактах. В условиях перепадов влажности, температуры происходит глубокая деградация ДНК, это приводит к тому, что выделить археологическую ДНК, а затем получить достоверные данные по геному человека очень трудно.

Мы фактически первые в стране разработали технологию выделения ДНК людей русского средневековья и в полной мере реализуем методы ее расшифровки. Получаем надежные воспроизводимые результаты. Главным элементом этой технологии является система защиты от контаминации, т.е. попадания в древний, исследуемый материал частичек, выделяемых современниками. За счет этого достигается однозначность и достоверность результатов исследовании.

РП: Что дают подобные исследования современнику?

ДНК-Наследие: Понимание того, какой была реальная история. Сейчас мы работаем с археологическими артефактами древнего Ярославля, который в начале XIII века был разрушен, а богатое население города перебито. Летописи не сохранили упоминания об этом событии. В результате археологических раскопок в Ярославле были обнаружены места массовых захоронений людей. У нас есть возможность установить родственные связи между ними, мы анализируем гаплогруппы, гаплотипы, что в свою очередь позволяет определить происхождение людей, останки которых были генотипированы.

Исследования еще только начались и для однозначности выводов результатов недостаточно, но пока мы видим, что среди горожан отсутствуют представители местного населения, угорских племен мери и чуди. В дальнейшем будем изучать загородные курганы раннехристианского периода, посмотрим каковыми будут результаты генотипирования там. Если мы определим, что местное население существенно отличается от того, которое проживало в городе, будет более понятен механизм зарождения городов, станет ясно, что по рекам приходили дружины, ставили крепость, после этого в форпост направлялись земледельцы, хлебопашцы, создавалось поселение, которое взаимодействовало с местным населением, с другими городами, возникали торговые магистрали. Это позволит нам прояснить некоторые детали появления городов, княжеств и в целом Древнерусского государства. Мы уже взаимодействуем с историками, которые нам очень признательны за представленные результаты.

РП: А может ли это помочь в определении того, как формировался даже не славянский, а русский этнос? Есть такое мнение, что русские – это не чистые славяне, а смесь с финно-уграми. Что говорят генетические исследования о «составе» славян и русских?

ДНК-Наследие: Кто такой славянин с точки зрения генофонда – это очень непростой вопрос. Например, славянская гаплогруппа R1a – очень распространена среди таджиков и тюрок, которые не являются славянами. Как к этому относиться? Дело в том, что понятие гаплогруппы определяет наличие у тех, кто в нее входит, в отдаленном прошлом общего предка. Национальности сформировались гораздо позднее и поэтому в любую национальную группу входят представители разных гаплогрупп. Когда говорят о «славянской» гаплогруппе, обычно выделяют ту гаплогруппу, которая превалирует среди представителей, относящих себя к славянскому этносу. Однако, важно подчеркнуть, что без генетического исследования конкретного человека однозначного вывода о связи его гаплогруппы и его национальности сделать нельзя, можно говорить только о статистических данных. Действительно, русские включают в себя представителей целого ряда гаплогрупп, среди них больше всего относятся к гаплогруппе R1a, которая очень часто встречается у славян, на втором месте по численности представители гаплогруппы N1a (по современной классификации), среди которых большинство народов финно-угорской языковой группы (но не только).



РП: Эти понятия еще не сформировались?

ДНК-Наследие: Сейчас идет процесс наработки статистической информации, при этом надо понимать, что понятие гаплогруппы используется прежде всего для популяционных исследований, выявляющих то, как группы людей, имеющих общего предка, расселяются при этом изменяясь в численности.

РП: Т.е. ДНК и кровь не являются основными критерием определения национальности?

ДНК-Наследие: Кровь является показателем истории той группы людей, у которых были общие предки. Истории миграций по планете, образа жизни, указывает на ландшафт проживания, на питание и систему хозяйствования.

РП: Даже на систему хозяйствования?

ДНК-Наследие: Конечно, например, в Крыму испокон веков рядом жили рыбаки и скотоводы, но анализ генофонда крымчан показывает большие различия между очень близкими соседями. Население, проживающее в прибрежной зоне, имеет другой гаплотип, нежели кочевники, которое проживают рядом в степи. У них есть гастрономические предпочтения, первые питались преимущественно морепродуктами, вторые – мясом. У них разный образ жизни. Смешение между ними происходило, но особенности все равно сохранялась.

РП: Т.е. со стопроцентной точностью сказать, какой человек национальности, нельзя?

ДНК-Наследие: Когда генетические исследования станут более масштабными, когда будет прогенетипировано большее число людей, и будут открыты новые субклады (подгруппы), тогда будет можно проводить детализацию, приближаться к характеристикам, и говорить, что какой-то субклад является характерным для такого-то народа. На данном этапе определение национальности производится приблизительно. У таджиков тоже гаплогруппа R1a, но субклад другой. Т.е. у русских и таджиков был общий древний предок, но потом произошло разделение.

Наука не стоит на месте, открываются новые субклады и происходит уточнение. Известно, что гаплогруппа R1a имеет азиатский субклад, индийский и европейский.

R1a – это макрогаплогруппа, охватывающая и индусов, и таджиков, и русских, но если «включить микроскоп», то увидим субклад M458, характерный для русской равнины, для славян. Чем больше современников будет прогенетиприровано, и открыты новые субклады, тем большая вероятность, что будет открыта подветочка, которая будет характеризовать, скажем, украинцев, белорусов или поляков. Постепенно мы придем к этой детализации.

РП: Но в какой-то степени современные исследования уже сейчас позволяют очертить границы наций?

ДНК-Наследие: Если говорить о русском народе, он является русским именно по национальному признаку. Его состав с точки зрения генофонда следующий – на 1-м месте представители гаплогруппы R1a, на 2-м N1a, на 3-м I, потом R1b. Это говорит о богатстве истории той земли, на которой проживает такое большое количество представителей, имеющих разных предков. Когда люди имеют разное происхождение, живут на одной территории, они взаимодействуют и обогащают друг друга.

Если по зоне проживания R1a – это степь и лесостепь, то N1a – это леса, тайга, и пограничная лесостепь. Произошло соединение народов, которые в течение длительного времени проживали рядом. Это произошло 3 тысячи лет назад. Позже на их основе образовали русский народ.

РП: Возвращаясь к вопросу происхождения русских. Бытует довольно распространенное заблуждение, что монголо-татарское иго довольно сильно повлияло на генофонд русской нации. А со времен историка Карамзина в ходу пословица «Поскреби русского и найдешь татарина», насколько это утверждение соответствует действительности?

ДНК-Наследие: Здесь можно выделить три аспекта, первый по генофонду. Были проведены исследования, искали присутствие монгольских генов у русских. В азиатской части России, от берегов Тихого океана до Урала, у русского населения присутствует 3% таких генов. От Урала до Волги – 0.5%. От Волги на Запад – отсутствует.

Теперь смотрим с другой стороны. У монголов следов славянской крови, которая могла появиться в результате пленения русских, также не обнаружено. Не наблюдается ни в каком виде. Это говорит о том, что господин Карамзин, будучи прекрасным литератором, написал историю, которая мало соотносится и с письменными источниками, которые были до него и с результатами естественно научных исследований наших дней.

Продолжение интервью с представителями компании «ДНК-Наследие» читайте в ближайшее время.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/sdelano-russkimi/poskrebi-russkogo-naydesh-32172.html


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Комментарии 38

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:08
    Так что не было татаро-монгольского ига, иначе был бы след....
    присутствие монгольских генов у русских. В азиатской части России, от берегов Тихого океана до Урала, у русского населения присутствует 3% таких генов. От Урала до Волги – 0.5%. От Волги на Запад – отсутствует.
    Uncle Lee
    1. No pasaran Сегодня, 06:11
      Враки всё.Меня хоть обскребитесь все-никого,кроме Русского не найдёте... am
      No pasaran
      1. Сергей-svs Сегодня, 06:42
        Да все мы - русские! yes Потому, что Родина у нас одна - Россия! soldier
        Сергей-svs
        1. Гардамир Сегодня, 08:17
          русские! Потому, что Родина у нас одна - Россия!
          У русских родина Русь, а Россия у дорогих рАссиянпанимашь
          Гардамир
    2. К0щей Сегодня, 06:53
      Цитата: Uncle Lee
      Так что не было татаро-монгольского ига, иначе был бы след....

      специально для Вас https://www.youtube.com/watch?v=EGlucDtZdjY
      К0щей
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:01
        Тама нет никто !
        P.S. А Вы не потомок Чингиза ? А книги Яна я читал, но вон оно как повернулось !
        Uncle Lee
        1. К0щей Сегодня, 07:17
          Цитата: Uncle Lee
          Тама нет никто ! P.S. А Вы не потомок Чингиза ? А книги Яна я читал, но вон оно как повернулось !

          почему-то ниже люди нашли: "тама все исть !" мама украинка, папа русский. запишите в потомки?
          К0щей
          1. Uncle Lee Сегодня, 07:34
            Я тоже свято верил в ТМ-иго из школы, книг и пр. Но появилась другая версия и у ней есть реальность быть ! Это вопрос спорный и пока никем не доказуемый !
            Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
            Uncle Lee
            1. К0щей Сегодня, 07:42
              Цитата: Uncle Lee
              Это вопрос спорный и пока никем не доказуемый !

              точнее так: приведенные историками критические рецензии на эти новые "труды" и доказательства их научной необъективности не устраивают их авторов и поклонников.
              К0щей
              1. Uncle Lee Сегодня, 07:48
                Написать можно все, бумага стерпит ! А вот как было на самом деле не знает никто. hi
                Uncle Lee
                1. К0щей Сегодня, 07:58
                  Цитата: Uncle Lee
                  Написать можно все, бумага стерпит ! А вот как было на самом деле не знает никто.

                  можно подождать еще лет 20 и сказать - потери СССР в ВОВ более, чем в 25 млн. человек - ерунда! живых свидетелей нет, а бумага все стерпит, написать можно, что угодно. США не бомбили Хиросиму и Нагасаки - это просто пропаганда. Берлин освободили французы. видео? со временем и пленки испортятся. а цифровому верить уже нельзя - его подделать при желании можно легко.
                  К0щей
                  1. Uncle Lee Сегодня, 08:10
                    Через 500 лет, если не будет России, так и скажут !
                    А в Японии УЖЕ говорят, что атомные бомбы сбросили русские. И в ВОВ победили США и Англия, а СССР только помогал. И в космос полетел Гагарин, русский космонавт, а Терешкова была второй женщиной-космонавтом, после американки. Это говорят про прошедшее уже сейчас, а что скажут через 500 лет ?
                    А вот про нынешнее: В Сирии победила коалиция во главе с США, а Россия примазалась к победе ! Каково ? А Вы про иго, которое было 500 лет назад, а может не было, а может не очень иго, а может не татаро-монгольское, а может и не иго вообще ?
                    Uncle Lee
    3. rait Сегодня, 08:08
      Ну так получается и нормандского ига (Нормандское завоевание Англии которое в плане ига было куда как хлеще) в Англии не было. Генетического следа то не осталось lol
      rait
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:15
    У монголов следов славянской крови, которая могла появиться в результате пленения русских, также не обнаружено.


    Вот и мне хотелось бы спросить поборников татаро-мнгольского ига...как такое может быть? what
    Как может быть такое что на местах крупных сражений (согласно официальной истории)русских с Батыевыми войсками не найдено ни массовых захоронений, ни большого количества оружия, ни останков лошадей .
    Официальная история всегда страдает особенностью соглашательства с мнением власть имущих...как они решат так и будет и под это подгоняют и фактическую историю подтасовывая или уничтожая реликты как им удобно.
    Тот же ЛЕХА
    1. рюрикович Сегодня, 06:35
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вот и мне хотелось бы спросить поборников татаро-мнгольского ига...как такое может быть? what

      Приветствую hi
      Да очень просто! fellow У приверженцев официальной версии есть твёрдое доказательство -Чингисхан под страхом смерти запретил кровосмешение с "покоренными" народами и армия на протяжении 3(!!!) веков свято блюла ентот завет request
      И это на полном серьёзе.... fool
      рюрикович
    2. К0щей Сегодня, 06:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вот и мне хотелось бы спросить поборников татаро-мнгольского ига...как такое может быть?

      и для Вас https://www.youtube.com/watch?v=EGlucDtZdjY
      К0щей
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:00
        https://www.youtube.com/watch?v=EGlucDtZdjY

        smile
        Детский сад...
        Тот же ЛЕХА
        1. К0щей Сегодня, 07:03
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Детский сад...

          уже посмотрели? или точнее нет? и в чем детский сад? что реальный историк, с приведением подтвержденных фактов (он там даже список источников указывает), разбирает "типа шутку" очередного блогера/влогера про не существование татаро-монгол?
          К0щей
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
            реальный историк, с приведением подтвержденных фактов (он там даже список источников указывает), разбирает "типа шутку" очередного блогера/влогера про не существование татаро-монгол?

            Реальные историки шутками блогеров не занимаются...дуракам ведь ничего не докажешь.
            Просто у меня сложилось устойчивое убеждение что не все чисто в версии(подчеркиваю версии) татаро-монгльского ига.
            Я поставил себя на место так называемых татаро-монголов и попробовал пройти тысячи км зимой по снегу. в условиях постоянного холода,без развитой
            системы снабжения войск до просторов РОССИИ и еще воевать там с враждебным населением. crying

            Как то больше похоже на научную фантастику.
            Тот же ЛЕХА
            1. К0щей Сегодня, 07:23
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Реальные историки шутками блогеров не занимаются...дуракам ведь ничего не докажешь.

              неужели? а когда такие же подписчики этого блогера в Бундестаге про невинно-убиенных начинают чушь нести - тогда надо доказывать?
              Цитата: Тот же ЛЕХА

              Просто у меня сложилось устойчивое убеждение что не все чисто в версии(подчеркиваю версии) татаро-монгльского ига.
              Я поставил себя на место так называемых татаро-монголов и попробовал пройти тысячи км зимой по снегу. в условиях постоянного холода,без развитой
              системы снабжения войск до просторов РОССИИ и еще воевать там с враждебным населением.
              Как то больше похоже на научную фантастику.

              вы так говорите будто они шли к нам каждый год чуть ли не из Китая. все было гораздо ближе. нам даже земли Волжской Булгарии не принадлежали еще. а поход Македонского по жаре, в сезоны дождей в Индию вас не смущает? а походы крестоносцев в Иерусалим, по той же дикой жаре, без дорог при активном сопротивлении мусульман?
              К0щей
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:30
                вы так говорите будто они шли к нам каждый год чуть ли не из Китая.

                Речь идет о десятках тысяч людей...
                представьте себе что вся эта масса людей с полным вооружением с женами детьми .повозками прет по сибирской тайге.
                Как коренной житель СИБИРИ скажу после хорошей метели и бурана вы надолго застрянете со всем этим скарбом там где метель вас настигла.
                Тот же ЛЕХА
                1. К0щей Сегодня, 07:38
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Речь идет о десятках тысяч людей...
                  представьте себе что вся эта масса людей с полным вооружением с женами детьми .повозками прет по сибирской тайге.
                  Как коренной житель СИБИРИ скажу после хорошей метели и бурана вы надолго застрянете со всем этим скарбом там где метель вас настигла.

                  с какими еще женами и детьми идут в военные походы? это было не переселение кочевого племени, а завоевательный поход. даже на счет телег нет точной информации, а всадник с заводными может отмахать за день несколько десятков километров. второе у вас всю зиму метель и пурга что ли? сам в Сибири живу: с начала зимы этого года метель была 3 или 4 раза. а летом татары таяли как снег или у них начиналась массовая аллергия и они тут же бежали домой? а дом должен быть на месте нынешней Монголии что ли?
                  К0щей
                  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:42
                    с какими еще женами и детьми идут в военные походы?


                    Идут...еще как идут .у кочевых народов все свое вожу с собойsmile

                    Часто они сами становились добычей тех на кого они шли.
                    а всадник с заводными может отмахать за день несколько десятков километров. второе у вас всю зиму метель и пурга что ли?

                    Чем лошадей то кормить то будете, а там их не одна тысяча была?
                    Тот же ЛЕХА
                    1. К0щей Сегодня, 07:50
                      Цитата: Тот же ЛЕХА
                      Идут...еще как идут
                      Часто они сами становились добычей тех на кого они шли.

                      что-то не припомню таких случаев, исключая переселение племен и народов. татаро-монголы никуда не переселялись - они шли подчинить земли, с целью получения дани и грабежа. тут жены и дети не требуются в принципе.
                      Цитата: Тот же ЛЕХА
                      Чем лошадей то кормить то будете, а там их не одна тысяча была?

                      вообще-то в те времена давно был известен овёс. уже молчу про зерно, которое можно было забрать в покоренных поселениях. точно также ходили все остальные.
                      К0щей
      2. рюрикович Сегодня, 07:05
        Цитата: К0щей
        и для Вас https://www.youtube.com/watch?v=EGlucDtZdjY

        Ну посмотрел. laughing Точно так же товарищ играет разными доводами для доказательства своей точки зрения wink А потому ,как любят говорить любители официоза,не может являться последней инстанцией.А тем более его "ну и что" говорит само за себя yes
        Пока не сядут официальные истории с многими уже сегодня сомневающимися, не соберут ВСЕ данные по тому времени со всеми версиями, БЕСПРИСТРАСНО не перемолотят всё с тем, что бы опять же БЕСПРИСТРАСНО вывести оин вариант того события - будут и дальше "войны" между верующими и сомневающимися,как и сегодня yes hi
        ПС Такие ролики я на том же основании могу объявить бредом, как многие верующие в иго может объявить им же и мои ролики,приводимые в доказательство...
        рюрикович
        1. К0щей Сегодня, 07:12
          Цитата: рюрикович
          Пока не сядут официальные истории с многими уже сегодня сомневающимися, не соберут ВСЕ данные по тому времени со всеми версиями, БЕСПРИСТРАСНО не перемолотят всё с тем, что бы опять же БЕСПРИСТРАСНО вывести оин вариант того события - будут и дальше "войны" между верующими и сомневающимися,как и сегодня
          ПС Такие ролики я на том же основании могу объявить бредом, как многие верующие в иго может объявить им же и мои ролики,приводимые в доказательство...

          это все разобрано уже много раз, особенно так называемые "труды" ни разу не историков про историю. только в ответ на критику, авторы этих трудов не приводят контр-аргументы, а скатываются к "вы проплачены, не буду иметь с вами дел и т.д.".
          по доказательствам: вы историк? вы проводили анализ доказательств используя научную методику? может вы написали какую-то работу на эту тему? тогда хотелось бы ссылку на публикацию, а главное на ее рецензию, от научного сообщества. у них видите ли привычка разбирать доказательства, ссылки на источники, изучать сами источники.
          иначе можно включать РЕН-ТВ и начинать активно верить в весь тот бред, что вываливается с экрана.
          К0щей
  3. рюрикович Сегодня, 06:39
    Щас вмиг налетят адепты школьных учебников и будут кричать - "ересь" fellow laughing Потому что академики не могут врать по определению, а генетика - лживая наука wassat
    рюрикович
    1. Одиссей Сегодня, 07:21
      Цитата: рюрикович
      Щас вмиг налетят адепты школьных учебников и будут кричать - "ересь"

      И они будут абсолютно правы. Это и есть ересь,показывающая насколько тяжел кризис в России.
      И причем это очень вредная ересь."Копание в генах " особенно разрушительно для России созданной как культурная общность разных этносов.
      Одиссей
  4. Шалтай Сегодня, 06:55
    Карамзин похоже выдавал свое желаемое за реальность с оглядкой на свою фамилию . Писатель Л.Н. Гумилев как раз наоборот искал некий симбиоз , тесные связи русских и степняков , которые никакими серьезными исследованиями обнаружить не удается .
    Шалтай
  5. К0щей Сегодня, 06:55
    для всех почитателей бреда про отсутствие татаро-монгольского нашествия на Русь:
    https://www.youtube.com/watch?v=EGlucDtZdjY
    Внимание! любителям Фоменко и Носовского не смотреть - разбивает иллюзии.
    К0щей
    1. рюрикович Сегодня, 07:07
      Цитата: К0щей
      Внимание! любителям Фоменко и Носовского не смотреть - разбивает иллюзии.

      Детский сад lol такой же "авторитет", как и многие академики
      См. выше мой комментарий на 07.05 hi
      рюрикович
      1. К0щей Сегодня, 07:14
        Цитата: рюрикович
        Детский сад такой же "авторитет", как и многие академики
        См. выше мой комментарий на 07.05

        ответил. и тут тоже отвечу: включаем РЕН-ТВ и начинаем активно верить, включая про инопланетян в Кремле и расы людоящеров.
        К0щей
      2. Авенич Сегодня, 07:39
        "для всех почитателей бреда про отсутствие татаро-монгольского нашествия на Русь:
        https://www.youtube.com/watch?v=EGlucDtZdjY"

        После фразочки "Список этих ляпов можно продолжать..." смотреть не стал.
        Авенич
        1. К0щей Сегодня, 08:02
          Цитата: Авенич
          После фразочки "Список этих ляпов можно продолжать..." смотреть не стал.

          ага, примерно также отвечают представители новых теорий на критику: мне не нравится, значит все ваши доказательства не в счет good
          К0щей
    2. CONTROL Сегодня, 08:07
      Цитата: К0щей
      Внимание! любителям Фоменко и Носовского не смотреть - разбивает иллюзии.

      Фоменко/Носовский - именно "разбиватели! Сначала - эпатажное разбивание - выдавая искренне желаемое за факты, в "развитие процесса" - примитивное враньё...
      CONTROL
  6. Одиссей Сегодня, 07:16
    Здесь есть целый ряд фундаментальных проблем.Про все писать просто лень,так что буквально парочка.
    1) "Компания" есть коммерческая организация ориентированная на прибыль,она априори не может быть ориентирована на истину.Так что когда пишут "генеральный директор компании что-то там объективно сказал " это уже ,изначально, обман.
    2) Даже если забыть про это,то гены это биология,а нация,народ,и.т.д. это явление культуры.То есть в статье допускается фундаментальная ошибка,смешение природы и культуры.Это приводит к появления таких феерических перлов как " Если говорить о русском народе, он является русским именно по национальному признаку".Здесь представители "компании " демонстрируют,то что они , в принципе, не понимают,что такое этнос, народ,нация и чем они друг от друга отличаются.
    Одиссей
  7. Мобик Сегодня, 07:37
    Поскреби русского и не найдешь татарина

    Ну в отношении знатных родов это правило действовало. И вообще, что господа подразумевают под словом иго. Отношения вассалитета между крупной империей и мелкими князьками? Так от таких отношений детишки только у знати родятся.
    Мобик
  8. parusnik Сегодня, 08:09
    Отстаиваем чистоту арийской...эээээ русской нации...Ежели не "чист", тогда что..В печь Освенцима бросаться или в очередь к Бабьему Яру пристраиваться...
    parusnik
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