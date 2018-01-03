12:07 03 января

Как избежать войны в Корее?

Ситуация на Корейском полуострове приблизилась к военной развязке, но стороны конфликта пока не готовы к компромиссу. Между тем похожий кризис вокруг атомной программы Тайваня был успешно разрешен в начале – середине 1970-х гг., причем без участия ООН. Прежде всего, благодаря четкому пониманию в Пекине, Вашингтоне и Тайбэе последствий военных действий КНР против Тайваня с США.



Предыстория событий такова. После эвакуации в результате гражданской войны гоминьдановских властей и воинских частей из континентального Китая на Тайвань и ряд примыкающих к нему китайских островов (1949-1950 гг.) была провозглашена «Китайская республика на Тайване» (КРТ), над которой нависла военная угроза со стороны КНР. Тайваньские власти, получившие уже в 1950-м военно-политическую поддержку Вашингтона, решились на создание собственного атомного оружия. Эти работы были ускорены после успешных испытаний в КНР атомной бомбы в 1964 г. и водородной – в 1967-м. В тот же период КНР стала активно разрабатывать ракетное оружие и проводить его испытания, причем недалеко от Тайваньского пролива.


Еще в 1961 г. в Национальном университете КРТ «Цинхуа» в Тайбэе ввели в действие исследовательский ядерный реактор в 2 МВт. А через три года тайваньское руководство санкционировало НИОКР по созданию атомного и ракетного оружия в рамках 7-летней программы, реализуемой нацинститутом науки и техники и НИИ атомной энергии (был создан еще в 1960 г.). Словом, военно-политическая напряженность между Пекином и Тайбэем в тот период приобретала опасный характер. Особенно - в связи с эксцессами небезызвестной Культурной революции в КНР, войной США во Вьетнаме и попытками Тайваня заключить военный союз с Филиппинами, Таиландом, Южной Кореей и Южным Вьетнамом против КНР.

Напомним, что те же политические союзники Тайваня уже имели договоры о взаимной обороне с США.

Так что конфликт вполне мог трансформироваться в общерегиональный, причем с использованием оружия массового поражения. А тайваньская ядерная программа была обусловлена серьезными причинами, как и нынешняя в Северной Корее.

Сегодня это еще и, во-первых, цепочка крупных военных баз США в Южной Корее и соседней Японии, на которых, по утверждениям Пхеньяна, имеется атомное оружие, во-вторых, растущее присутствие ВМС США в примыкающих к КНДР акваториях... Но вернёмся к упомянутым тайваньским НИОКР.

Эти исследовательские структуры включали в себя все основные компоненты для производства атомных бомб: ввод в эксплуатацию тяжеловодного реактора, строительство завода по производству тяжелой воды, лаборатории по радиохимической переработке облученного ядерного топлива и выделению плутония. Общая стоимость такой программы составляла, по ряду оценок, минимум 140 млн долл. При этом Тайвань получал научно-техническую помощь от США, Канады, Франции, Израиля и ЮАР. Скажем, за 1968-1974 гг. более 300 тайваньских специалистов-ядерщиков стажировались в Соединенных Штатах.

В ходе переговоров представителей США и КНР в Варшаве в 1958-1971 гг. Пекин в 1967-м дал понять, что может применить любое оружие против атомных объектов на Тайване. Впрочем, растущая напряженность на обеих берегах Тайваньского пролива была связана и с тем, что в тот период участились «случайные» (по официальной терминологии Вашингтона) бомбардировки американскими ВВС юго-восточного побережья КНР, сопредельного с Северным Вьетнамом (ДРВ). Пекин, как известно, оказывал разностороннюю помощь ДРВ и через его территорию осуществлялся транзит военных грузов в Северный Вьетнам и в Лаос из СССР, Монголии, КНДР и большинства восточноевропейских соцстран.

Тем временем в тайваньском НИИ атомной энергии в 1969 г. началось строительство тяжеловодного реактора мощностью 40 МВт на природном уране, ввозимом из Канады. А профильная французская компания «Saint-Gobain Nucleaire» поставила в 1967 г. лабораторную установку по выделению плутония. Как следствие КНР в те годы возобновила обстрел прибрежных островов, контролируемых «Китайской республикой на Тайване», и поставила в известность США о намерении предотвратить обладание Тайбэем атомным оружием. Призывы же «Освободить Тайвань!» были в тот период среди главных тем дацзыбао (агитплакатов времен Культурной революции).

Очевидно, что для США, терпящих поражение как в Южном Вьетнаме, так и в Лаосе, не было резона втягиваться ещё и в конфликт Тайбэя с Пекином.

Тем более что американцы рассчитывали извлечь выгоды из конфронтации Пекина с Москвой. Поэтому в 1970 г. представители Вашингтона на переговорах в Варшаве с коллегами из КНР обозначили свою позицию так: США начнут вывод своих военных баз с Тайваня и с островов Тайваньского пролива, прекратят регулярное патрулирование пролива и дезавуируют тайваньскую программу по атомному оружию. В свою очередь, Пекину предлагалось взять обязательство не применять военную силу против Тайваня и свести к минимуму размещение объектов оружия массового поражения вблизи пролива. КНР согласилась на такой «бартер».

Надо сказать, что реализацию этих мер США начали еще в конце 1960-х. Не без давления со стороны американцев 1 июля 1968 г. Тайвань подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а 27 января 1970-го завершил все процедуры ратификации Договора. Гарантии относительно использования Тайванем атомной энергии в невоенных целях предусмотрены двумя соглашениями МАГАТЭ с Тайванем, действующими с 13 октября 1969 г. и 6 декабря 1971 г. Они же предусматривают беспрепятственный доступ представителей этого агентства во все секторы, использующие атомную энергию, и к тайванским АЭС (их на острове сегодня три).

Схожие договоренности КНДР с США предопределили подписание Северной Кореей ДНЯО в 1985-м.

Но Пхеньян вышел из этого договора в 2003 г., согласно заявлению северокорейского правительства, в связи «…с серьезной ситуацией, при которой нарушаются суверенитет корейской нации и безопасность КНДР в результате враждебной политики США по отношению к КНДР».

Потому что в отличие от Тайваня и Тайваньского пролива, откуда военные базы США были эвакуированы в 1972-1975 гг., – присутствие всех родов войск США вблизи КНДР продолжало усиливаться и поныне усиливается.

И всё же в апреле 1973 г. был осуществлен запуск тяжеловодного реактора на Тайване, так как власти уже не надеялись – особенно после визита президента США Р. Никсона в КНР в феврале 1972 г. – на безоговорочную помощь Вашингтона в случае вторжения войск КНР. Заметим, что похожие, если, по сути, не аналогичные причины, лежат и в основе северокорейских защитных мер. Важнейшие из этих причин проявились еще на рубеже 1980-х – 1990-х гг.: официальное признание Пекином южнокорейского государства; прекращение действия советско-северокорейского договора о дружбе и взаимопомощи (1960 г.) ввиду роспуска СССР; усиление группировки войск Южной Кореи вблизи межкорейской демаркационной линии; повторные отказы США заменить соглашение о перемирии (1953 г.) бессрочным мирным соглашением Вашингтона и Сеула с Пхеньяном. Поэтому Пхеньян уже с середины 1990-х, как и Тайбэй в 1970-х – начале 1980-х, сокращал объемы передаваемой в МАГАТЭ информации, усложнял условия инспекции экспертами агентства атомных и смежных объектов.

Тем временем эксперты МГАТЭ в 1976 г. выявили на Тайване эксперименты в военном секторе с неучтёнными 500 граммами тайваньского плутония. В результате под давлением США и МАГАТЭ власти острова официально заявили в сентябре 1976-го (вскоре после похорон Мао Цзэдуна) об отказе от военных разработок в ядерной сфере. Но окончательное прекращение патрулирования ВМС США Тайваньского пролива с 1978 г. и официальное признание в январе 1979-го Соединенными Штатами КНР с одновременным разрывом официальных дипотношений США с Тайванем стали новыми стимулами для реанимации тайваньской программы по атомному оружию. В частности, в НИИ атомной энергии в 1987 г. началось строительство горячих камер для выделения плутония.

Такая ситуация ставила под вопрос всё более благоприятные тренды в политико-экономических взаимоотношениях США с КНР.

Поэтому МАГАТЭ и особенно Вашингтон приложили максимум усилий (в т.ч. в сфере торговли и инвестиционного сотрудничества США с Тайванем) для окончательного прекращения тайваньской ядерной программы.

Это возымело действие: в 1990-м власти «Китайской республики на Тайване» официально отказались от данной программы. Тяжеловодный реактор, размещенный в НИИ атомной энергии, был в первой половине 1990-х остановлен, а затем и демонтирован.

Нелишне напомнить и о том, что разрядке напряженности между Тайбэем и Пекином способствовала наряду с упомянутыми факторами эвакуация в 1972-1974 гг. атомного оружия США с их военных баз на Тайване и на островах в Тайваньском проливе (размещенного там с 1958 г.). Но сегодня правительство КНДР утверждает, что такое оружие, во-первых, сохраняется на военных базах США и в Южной Корее, и в Японии. Во-вторых, обладают им американские ВМС и ВВС, уже обосновавшиеся вблизи Северной Кореи. Потому ее власти, скажем так, ныне реализуют «планы Тайваня».

Подведем итог: полноценная разрядка напряженности между Пекином, с одной стороны, Тайбэем и Вашингтоном, с другой, состоялась на основе компромиссов: вывод военных баз США, в т.ч. американского атомного оружия из Тайваньского региона; дипломатическое признание Вашингтоном КНР; отказ США от политико-экономического блокирования континентального Китая. Пекин, в свою очередь, отказался от военного воссоединения с Тайванем, провёл демилитаризацию своего берега Тайванского пролива и примыкающего к нему региона, включая оружие массового поражения. Именно в таких рамках оказалось успешным давление на Тайбэй с целью прекращения ядерной программы. Видимо, столь же комплексный подход требуется и в северокорейском конфликте. Как свидетельствует опыт недавней истории, прежде всего, нужны прямые переговоры Вашингтона и Сеула с Пхеньяном.
Автор: Артём Леонов
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/kak_izbezhat_vojny_v_koreje_101.htm


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Комментарии 32

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  1. 210окв 31 декабря 2017 06:13
    Я согласен с автором.Тут спешка и особенно провокации не нужны.Только мир с тех пор стал другим и миром правит сила.А мы пока мало что можем противопоставить.Я считаю ошибкой нашего руководства присоединится к санкциям по отношению к КНДР.
    210окв
    1. Esoteric Сегодня, 06:31
      Цитата: 210окв
      Я считаю ошибкой нашего руководства присоединится к санкциям по отношению к КНДР.

      Я считаю наше руководство ошибкой выбора народа, ибо нельзя столько времени прикидываться слепыми к действиям наших явных врагов и оставаться глухими к просьбам , пусть даже бывших, но - друзей...
      Esoteric
      1. сибиралт Сегодня, 06:36
        Какая же там война, если КНДР собралась к соседям на зимнюю Олимпиаду, а Трамп доволен санкциями? lol
        сибиралт
    2. dsk Сегодня, 06:38
      Здравствуйте Дмитрий!
      Цитата: 210окв
      Я считаю ошибкой нашего руководства присоединится к санкциям по отношению к КНДР.
      Агрессивное наращивание Штатами своего присутствия на нашей границе это изменит. В конце декабря в КНДР была делегация МО России.
      dsk
    3. aKtoR Сегодня, 07:18
      Санкции - это видимость с нашей стороны. Готовность идти на компромисс и не дать отнести нашу страну к империи зла в рамках мирового общественного мнения. Но это не означает поддержку политики амеров в этом регионе
      КНДР для Китая - это буфер при военном конфликте между ними и американцами.
      aKtoR
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:47
        Лучше быть империей зла и мордором, чем терпилами. Присоединением к режиму санкций против КНДР мы плюнули себе в морду ! Я против появления новых ядерных держав, но политика запада заставляет вооружаться все независимые страны.
        Krasnyiy komissar
    4. Маки Авелльевич Сегодня, 07:45
      Цитата: 210окв
      Только мир с тех пор стал другим и миром правит сила.


      "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем."

      Кохелет (Книга Екклесиаста)

      автор - возможно царь Шломо (Соломон)
      Маки Авелльевич
  2. ВЕРЕСК 31 декабря 2017 06:48
    Доиграется Ын.Зря злит и нас и их. Или блеф-или реально что-нибудь имеет. Не всё нам говорят.Да-и не дождёмся этого.
    ВЕРЕСК
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:31
      Доиграется Ын.Зря злит и нас и их.


      Не доиграется. smile
      Ын добился своего и он теперь не повторит судьбу КАДДАФИ.

      Американцы вынуждены считаться с наличием ядерного оружия у ЫНа...чтобы там ГОСДЕП грозно не говорил прямо напасть на Северную Корею у США теперь кишка тонка.
      Точно такая же ситуация была и у СССР в 50-х годах которому грозило уничтожение в случае ядерного нападения США...это надо помнить всегда...(как говорится против лома нет приема если нет другого лома).
      главный источник опасности на нашей планете не Ын и не АСАД ...а США с ее неуемной жаждой власти над всем миром.
      Тот же ЛЕХА
    2. Esoteric Сегодня, 06:38
      Цитата: ВЕРЕСК
      Доиграется Ын.Зря злит и нас и их.

      Нас - это кого? Нас, - это тех, у которых всё "честно накопленное-заработанное" в ..."не России"? Или тех нас - у кого на ушах висят все известные виды макаронных изделий? Самим надо уже определяться, на чьей стороне играть. Наверно, хватит быть подпевалами у мерзавцев. Хотя бы что-то одно довести до логического конца, а не болтаться, как некие предметы в проруби. Нельзя быть хорошими и вашим, и нашим...
      Esoteric
  3. мыслитель Сегодня, 06:23
    ...нужны прямые переговоры Вашингтона и Сеула с Пхеньяном.
    Как по мне, так третий лишний (США)
    Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне

    https://russian.rt.com/world/news/466518-yuzhnaya
    -koreya-kndr-peregovory
    мыслитель
  4. Познающий Сегодня, 06:29
    Тю-ю, запоздало однако: "Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что собирается послать делегацию на Олимпиаду-2018, которая состоится с 9 по 25 февраля в корейском Пхенчхане. В новогоднем обращении глава государства выразил надежду на улучшение отношений между странами" конечно ежели "главные демократизаторы" планеты всей своими провокациями не помешают.
    Познающий
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:50
      Цитата: Познающий
      Тю-ю, запоздало однако: "Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что собирается послать делегацию на Олимпиаду-2018


      когда Ким выступал он был одет в пиджак с галстуком и в очках.
      это с одной стороны жест в сторону запада который говорит - можно договорится, я китель снял.
      паралельно это также может показывать на то что ряды Чучхе дрогнули и им нужен компромис больше чем западу.
      так или иначе похоже что противостояние приближается к концу. (или конец приближается)
      Маки Авелльевич
      1. Esoteric Сегодня, 07:56
        Цитата: Маки Авелльевич
        паралельно это также может показывать на то что ряды Чучхе дрогнули и им нужен компромис

        Вы про компромиссы Ына и дрожь в рядах Чучхе вспоминать будете, когда станете обустраивать американское посольство в новой столице. Да...приготовьте военные кители... belay
        Esoteric
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 10:54
          Цитата: Esoteric
          Вы про компромиссы Ына и дрожь в рядах Чучхе вспоминать будете, когда станете обустраивать американское посольство в новой столице


          столица у нах постарее других будет, а по теме есть хто выразить?
          Маки Авелльевич
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:54
    А я считаю, что КНДР - это Китайский проект. Китаю сейчас не выгодно вступать с США в открытую борьбу. А ослабить авторитет "светлых эльфов" - нужно. Вот и подкинули Ыну технологий... Возможно, что и не напрямую...
    А новости о перегрузке нефти в открытом море... Зачем? У них большая граница с КНДР по суше.
    Трубопровод кинуть, один - другой wassat
    Горный стрелок
    1. Мих1974 Сегодня, 08:23
      Так же и я думаю в свете бредового визга Госдепа про "поставки нефти в КНДР российскими танкерами" fool . Да у нас прямая граница, там не то требопровод можно проложить, там "утопить" КНДР в нефти или бензина нам по силам lol .
      Мих1974
  6. aKtoR Сегодня, 07:15
    Прежде всего нужна единая позиция КНР и РФ по недоумение агрессии со стороны американцев. Китайские товарищи ещё осенью заявили, что если кндр нанесет удар по американцам, то они останутся в стороне. Если же удар нанесет американцы, то Китай поможет Северной Корее.
    aKtoR
    1. To be or not to be Сегодня, 10:18
      Чтобы США начали войну им нужен повод .Наличие у КНДР ядерного оружия и средств его доставки Не есть повод для войны.
      Провокация ? Какая .когда и где?
      tongue -а это от Президента великой державы несерьезно!
      To be or not to be
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
    Скажем, за 1968-1974 гг. более 300 тайваньских специалистов-ядерщиков стажировались в Соединенных Штатах.

    ... и возможно лекции им читал Вернер фон Браун...
    a.s.zzz888
  8. Джек О’Нилл Сегодня, 07:50
    Отказаться от своей ядерной программы, начать нормально себя вести с соседями, тогда и санкции снимут!
    Хотя в случае КНДР не все так однозначно... В их Гос.строе просто нельзя допустить появления источников внешней информации, чтобы люди не задавали вопросов, а значит хочешь или нет - но твой режим будет закрыт! Ну или гнев народа, который офигеет от сравнения, когда увидит разницу.
    Но и оставлять все так нельзя! Но что же делать? А фиг его знает...
    Скажу лишь то, что КНДР нужно сделать то, что делать ей нельзя в виду своей же внутренней политики. Они сами себя загнали в угол...
    Джек О’Нилл
    1. Esoteric Сегодня, 08:03
      Цитата: Джек О’Нилл
      Отказаться от своей ядерной программы, начать нормально себя вести с соседями, тогда и санкции снимут!

      Как же это перекликается с:
      I. Приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК с незамедлительным вступлением решения в силу.
      VII. МОК оставляет за собой право принимать меры и санкции в отношении отдельных лиц, связанных с системой.
      VIII. ОКР компенсирует затраты, понесенные МОК в связи с расследованиями, и внесет вклад в учреждение Независимого органа по тестированию в размере 15 миллионов долларов США, с целью наращивания потенциала и повышения благонадежности международной антидопинговой системы.
      IX. МОК может частично или полностью отменить решение об отстранении ОКР от участия в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018, при условии, что данные решения будут полностью соблюдены ОКР, приглашенными спортсменами и официальными лицами.
      X. МОК издаст практические рекомендации по реализации данных решений.

      А, если просто дать в морду, то ноги сами понесут в обратном направлении... belay
      Esoteric
    2. Wolf-1 Сегодня, 08:50
      Каддафи когда-то отказался от ядерной программы, к чему это привело - все видели.
      Wolf-1
    3. To be or not to be Сегодня, 10:29
      После расправы с Хусейном и и Каддафи мир да и лидеры .которым может грозить их судьба поумнели.
      Вы не помните кто и каким образом убивал лидеров этих государств ? И кто смотрел специально для них прямой эфир и и ржал..
      Конечно .можно поверить словам и заверениям сша и запада -Янукович поверил..
      Не . забывайте ..ЫН-лидер..КНДР и сделать непростительную ошибку он не имеет права .
      Что делать?
      ВВП уже предложил - сначала остановится и не провоцировать обстановку учениями в регионе Это простой первый шаг. США и это не сделали..
      Значит .им нужен ХАОС в подбрюшье Поднебесной..
      To be or not to be
      1. амурец Сегодня, 11:16
        Цитата: To be or not to be
        Значит .им нужен ХАОС в подбрюшье Поднебесной..

        И хаос на юге ДВ России.
        амурец
  9. Rostislav Сегодня, 08:04
    Пока выхода не видно. Американцы соблюдают договоры только тогда, когда это им выгодно. Автор правильно отметил, что в то время их гоняли во Вьетнаме и получать еще одну оплеуху на Тайване им было не с руки.
    Сейчас ситуация иная, - юсовцам силу надо показать, особенно на фоне "обломинго" в Сирии, так что уступок и, тем более, соблюдения договоренностей от них ожидать не стоит.
    Rostislav
    1. karish Сегодня, 08:33
      Цитата: Rostislav
      Пока выхода не видно. Американцы соблюдают договоры только тогда, когда это им выгодно

      Странно Вы говорите . о С.Корее -- которая обманув всех тайно разрабатывала ЯО ( находясь в ДНЯО )
      За что и находится под санкциями одобренными Сов.безом -- в том числе и Россией.
      karish
      1. Wolf-1 Сегодня, 08:48
        как будто евреи делали ЯО с разрешения мирового сообщества.
        Wolf-1
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 10:57
          Цитата: Wolf-1
          как будто евреи делали ЯО с разрешения мирового сообщества.


          а кто ЯО делал "с разрешения мирового сообщества"?
          кому разрешали?
          Маки Авелльевич
        2. karish Сегодня, 11:32
          Цитата: Wolf-1
          как будто евреи делали ЯО с разрешения мирового сообщества.

          странам не находящимся в ДНЯО - это не запрещено.
          Учите матчасть.
          karish
  10. коноправ Сегодня, 11:12
    На карте мира Северная Корея это трехлетний ребенок в песочнице, который совочком разбрасывает песочек и кричит. Ребёночку хочется внимания. И вот взрослые дяди и тети всерьёз обсуждают способы борьбы с этим ребеночком. Да вы похвалите ребёночка и займитесь своими делами, ребеночек и успокоится- он добился своего. Или дяди и тети совсем выжили из ума и собираются делить песочницу?
    коноправ
  11. Костадинов Сегодня, 11:20
    Как избежать войны в Корее?

    Ето уже ясно. Усиливая ядерний потенциал возмездия КНДР и война никогда не будет.
    Костадинов
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