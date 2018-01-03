Бой в польском болоте

В битве с французами при Голымине, состоявшейся 26 декабря 1806 года, большую помощь русским оказали особенности польского ландшафтаДипломатическими средствами ограничить завоевательные планы Наполеона и его желание «кроить и перекраивать карту Европы, как хочет», у России, как и других европейских государств, возможности не было.Единственным способом остановить агрессию Франции оставались военные действия. Формирование антифранцузских коалиций, имевших место до того, как Наполеон стал полновластным правителем Франции, было продолжено в последующие годы, и Россия была полноценным участником, за исключением пятой, всех коалиций.В войне Третьей коалиции Россия понесла большие потери (битва под Аустерлицем), но продолжила войну против значительно усилившейся Франции в составе Четвертой коалиции, куда также входили Пруссия и Великобритания.В октябре 1806 года в битве при Йене и Ауэрштедте (Тюрингия) войска корсиканца с легкостью разгромили прусскую армию, застывшую «в формах, завещанных Фридрихом Великим», после чего боевые действия были перенесены на восток.Армия Наполеона была усилена, в декабре в нее влилось 80 тысяч новобранцев, которых в короткие сроки экипировали и направили в Восточную Пруссию. Наполеон искал генерального сражения с русскими, однако вместо этого происходили бои с отдельными подразделениями. 24 декабря – бой под Чарновым, 26 декабря – сразу два сражения, у города Пултуск и при Голымине.Как отмечает историк Жан Тюлар, театр военных действий, ожидавший Наполеона, «не соответствовал ни его гению, ни условиям, в которых привыкла маневрировать и воевать Великая Армия. К тому же русские все сжигали при отступлении, что создавало дополнительные трудности с продовольствием. Напротив, русская армия, многочисленная и упорная, действовала в привычных для нее географических и климатических условиях. Вместо планируемого блицкрига французы вязли в грязи, испытывали трудности со снабжением, страдали от холода и сырости, а в тылах подвергались беспорядочным атакам прусских партизан».Наполеону трудно было разобраться в обстановке, он допустил ошибку, решив, что основные силы русских расположены у Голымина, в то время, когда они находились у Пултуска. К этому городку он направил маршала Ланна с 20-тысячным войском, а три корпуса под командованием Ожеро, Даву и Сульта, общей численностью 38 тысяч человек – к Голымину.У этого селения располагался отряд князя 10-12-тысячный отряд князя Дмитрия Голицына, собранный из полков разных дивизий, в день атаки французский войск к отряду князя Голицына присоединились еще несколько разрозненных отрядов, оказавшихся отрезанными от своих дивизий.Русские отряды заняли позицию перед Голымином, прикрытую излучиной болотистой речки, левый фланг составлял Костромской пехотный полк под командованием князя Алексея Щербатова, правый фланг – три эскадрона псковских драгунов и орденских кирасиров. В центре – Днепровский мушкетерский и Таврический гренадерский, полки, усиленные драгунами и кирасирами. Первый удар принял Костромской полк, князь Щербатов, чтобы поддержать боевой дух солдат, среди которых было много новобранцев, сам взял полковое знамя, и восстановил дрогнувший строй.Французы пытались захватить нашу артиллерию, которая наносила сильный урон, однако, этого сделать корпусу Ожеро не удалось. Маршал отметит, что «русская картечь и непроходимое болото принудили дивизию отступить».В три часа по полудни, на помощь Голицыну и Дохтурову подошли отряды графа Палена и Чаплица, свежие силы помогли сдержать наступление французов, к которым уже присоединился сначала корпус Даву, а позже корпус Сульта вместе с Наполеоном.Бои перенеслись на улицы Голымина и переходили в отчаянные рукопашные схватки. Русским удалось провести организованное отступление и ускользнуть от превосходящих сил противника. В этом бою потери русской стороны составили около тысячи человек, французов примерно столько же.Надежды Наполеона по окружению и уничтожению русской армии под Голымином и Пултуском были разбиты.